Представим, что вы разработали приложение для Android, успешно запустили продукт, и даже получили положительные отзывы. Продажи и установки растут, и в голове уже мелькает новая идея — а стоит ли попробовать охватить iOS маркет? Ведь это отличная возможность расширить проект, собрать новую аудиторию и получить больший доход.

Вот только объем предстоящей работы может отбить все желание, создание нового приложения занимает месяцы. Но можно попробовать другой способ. Вместо разработки нового iOS продукта вы можете конвертировать существующее приложение Android.

Конвертация приложения с платформы Android на iOS — тоже непростая задача. Есть целый список факторов, который стоит учесть. Просто скопировать приложение и использовать его на другой платформе не получится. У двух операционных систем слишком много различий: от дизайна пользовательского интерфейса до требований к публикации.

В статье вы найдете 5 шагов, из которых состоит процесс переноса Android приложения в iOS.

Что учитывать при конвертации?

Версии ОС

Операционные системы часто обновляются: появляются новые функции, улучшения, исправления, интеграции. Но не все пользователи обновляют устройства сразу после выхода новой версии. Чтобы ваше приложение работало корректно, сделайте его совместимым как минимум с тремя последними версиями любой ОС.

Разрешение экранов и дизайн

Сегодня выпущено огромное количество мобильных устройств. Они отличаются размерами и разрешением экрана. При разработке приложения важно учитывать эти различия. Продукт должен правильно отображаться на любом экране и устройстве.

Правильное отображение всех элементов — вот чему стоит уделить отдельное внимание. Системы Android и iOS отличаются навигацией и кнопками. Это влияет на взаимодействие пользователя с приложением.

На Android устройствах вероятность найти сенсорные кнопки намного выше, чем на Apple девайсах. Значит навигация в приложении может отличаться. А так как платформы и вовсе следуют разным дизайн-гайдлайнам (об этом подробнее в “Шаге 2”), стоит обратить внимание на внешний вид основных элементов (кнопок, иконок, шрифтов) и внести изменения, если они уместны.

Языки программирования

Приложения для платформ Android и iOS разрабатываются на разных языках программирования. Для продуктов iOS используется Swift и Objective-C, для Android — Kotlin и Java. Просто перевести код приложения, чтобы конвертировать его на другую платформу, не получится.

Вы можете столкнуться с проблемой, что один и тот же функционал будет работать некорректно на той системе, для которой конвертируется приложение. Причина как раз в разных языках программирования, каждый из которых имеет свой синтаксис, семантику и алгоритмы.

5 шагов конвертации

Когда вы знаете все подводные камни, тонкости и различия систем, вы можете составить точный план для дальнейшей работы.

Процесс конвертации Android приложения в iOS состоит из 5 основных шагов:

Анализ технических и бизнес-требований. Корректировка дизайна приложения в соответствии с требованиями новой платформы (если необходимо). Оптимизация кода и архитектуры приложения. Тестирование и публикация. Дальнейшее обслуживание и обновления.

Шаг 1. Анализ технических и бизнес-требований

На этом этапе вам предстоит провести углубленный анализ технической стороны приложения. Сюда входит: проверка бизнес-логики, сторонних модулей и интеграций, совместимости отдельных элементов, которые могут вызвать проблемы с производительностью на новой платформе.

В идеале стоит провести бизнес и техническое ревью продукта. Будет полезно привлечь двух специалистов: бизнес-аналитика и архитектора программного обеспечения.

Перед конвертацией подробно изучите функциональность приложения и соответствие специфике новой платформы.

Вот основные этапы ревью:

Проанализируйте продукт и определите, где требуется оптимизация и улучшения.

Проверьте бизнес-логику приложения и адаптируйте ее под новую платформу.

Оптимизируйте совместимость со сторонними фреймворками.

Анализ приложения и изучение специфики новой платформы поможет выявить слабые места в продукте, разработать альтернативный функционал, если использование оригинального невозможно в приложении для новой платформы. Используйте эту возможность, чтобы улучшить существующий продукт на Android-базе.

Шаг 2. Редизайн приложения в соответствии с требованиями платформы iOS

Не пытайтесь скопировать интерфейс при конвертации приложения. У Android и iOS разные шаблоны проектирования и возможно некоторые элементы дизайна потребуют внести корректировки. Если у вас есть опыт разработки приложений для Android, то вы знаете, что эта платформа следует рекомендациям по пользовательскому интерфейсу Material Design. В отличие от iOS, которая использует Human Interface Guidelines, где собраны все советы и UI ресурсы для создания функциональных дизайнов приложений.

Во время конвертации приложения изучите рекомендации, которые использует каждая из платформ, и при необходимости измените элементы в соответствии с гайдлайнами той или иной ОС.

Компоненты UI и шрифты

Система навигации на платформах кардинально отличается. Например, в приложениях для iOS нет кнопок “назад” или “домой”. Для работы на Apple девайсах больше используются жесты.

В процессе конвертации приложения придется приложить много усилий, чтобы изменить дизайн важных элементов и проработать правильную навигацию.

Помимо UI компонентов, предстоит поработать с текстом. Каждая из платформ использует свои шрифты:

San Francisco для платформы iOS

для платформы iOS Roboto для платформы Android

Зеркальное отображение

Здесь речь пойдет о поддержке скрипта RTL (система письма справа налево). Если в вашем приложение поддерживается этот функционал, убедитесь, что на устройствах iOS контент будет отображаться в верном направлении. В последних версиях iOS и Android зеркалирование интерфейса поддерживается по умолчанию. Но, возможно, для некоторых кастомных элементов понадобится самостоятельно реализовать автоматическое переворачивание текста.

Шаг 3. Оптимизация кода и компонентов архитектуры

Приложения для iOS и Android программируются на разных языках. Код приложения нельзя просто перевести, каждая платформа имеет свои особенности. Поэтому код пишется с нуля для нового продукта.

Данный процесс занимает достаточное количество времени и требует усилий. Разработчикам нужно убедиться, что изменения в коде не вызовут новых багов после конвертации приложения, а также проверить совместимости и синхронизировать все с требованиями системы iOS.

Проверьте локализацию приложения, пользовательский функционал и не забудьте заранее создать учетные записи разработчиков Google и Apple.

Конвертация приложения — тяжелый и ресурсозатратный процесс. К сожалению, ускорить или упростить его пока возможностей нет. Хотя существуют специальные программы, которые автоматически перекомпилируют код, результат их работы будет далеким от идеала и вам в любом случае придется потратить много времени на проверку и написание кода.

Шаг 4. Тестирование

Тестирование продукта - один из важнейших этапов. От команды QA будет зависеть полноценная проверка функциональных и операционных возможностей нового приложения для того, чтобы убедиться, что все работает исправно.

Проведите следующие тесты:

Тестирование безопасности Производительность и нагрузочное тестирование Функциональное тестирование Контрольное тестирование UI тестирование Валидационное тестирование

Тест продукта выявит возможные ошибки и недостатки и подскажет, что улучшить и скорректировать перед завершением конвертации.

Шаг 5. Дальнейшее техническое обслуживание

Даже после того, как вы создадите новое приложение для iOS платформы, работа не заканчивается. Остается долгоиграющая задача — техническое обслуживание приложения, регулярные апдейты. Определенные ошибки и недочеты в производительности могут быть обнаружены только во время активной работы приложения.

Здесь важна оперативность технической поддержки, которая должна быстро обрабатывать запросы пользователей и выявлять возможные ошибки. Задача разработчиков разобраться в причине и предоставить решение проблемы, чтобы пользователи могли в короткий срок получить обновленную версию продукта с исправным функционалом.

Зачем конвертировать приложение с Android на iOS?

На решение выпустить версию приложения для iOS платформы могут влиять многие причины. В случае, если у вас есть сомнения, обратите внимание на ключевые факторы, оправдывающие конвертацию.

Хорошие показатели Android приложения

Оцените работоспособность приложения. Метрики, которые следует учитывать количество загрузок приложения, количество пользователей, покупки в приложении. Определите, есть ли положительная динамика в росте продаж продукта, прежде чем приступить к конвертации. Расширение клиентской базы

Вывод приложения на новую платформу верный способ охватить новую аудиторию. Так вы привлечете пользователей новой системы. Например, устройствами Apple пользуются 54% всех владельцев смартфонов в США и 53% в Канаде. Ваша аудитория может увеличится в разы. Увеличение прибыли

Два приложения принесут больше прибыли. Пользователи iOS склонны тратить больше на скачивание приложений, в Android же при высоком рейтинге установок есть возможность заработать на рекламе внутри продукта. Конкурентное преимущество

Скорее всего большинство продуктов ваших конкурентов присутствует только на одной платформе. Наличие продукта в обоих маркетах, дает вам конкурентное преимущество за счет охвата большей части рынка.

Заключение

Процесс конвертации приложения потребует больших усилий и затрат времени, как если бы вы создавали приложение с нуля. Но в долгосрочной перспективе это решение оправдает и окупит себя, ведь у вас появится возможность привлечь новых платежеспособных пользователей.

А если вы хотите сначала протестировать другую платформу, создайте MVP. Тест прототипа поможет определить и оценить интерес пользователей и понять, достаточно ли этого для вас, чтобы начать разработку полнофункционального приложения. Тут мы можем посоветовать практичное решение, которое автоматизирует процесс. No-code платформа AppMaster.io поможет с разработкой MVP и с полноценным проектом, генерируя код для вас.