تُعد الإشعارات الآلية طريقة رائعة لتتبع أنشطتك عبر الإنترنت وتلقي التحديثات للأحداث المختلفة. يمكنك إعداد إشعارات تلقائية لأي شيء من رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وتحديثات الوسائط الاجتماعية إلى المواعيد القادمة وتنبيهات الطقس.

تجيب هذه المقالة على سؤالين: كيف يمكن أن تفيدك الإشعارات الآلية وتعدلها؟

الفوائد الرئيسية للإخطارات الآلية

الإخطارات الآلية موجودة على كل جهاز نحمله. يذكرنا كل تطبيق نستخدمه ولا نستخدمه باستمرار بأي نشاط من جانبه. في حين أن بعض التنبيهات ليست مفيدة بصراحة ، فهي تروّج للتطبيق نفسه بشكل عام وتجعلنا نشتري منتجات جديدة ، يمكن أن يؤثر البعض الآخر بشكل إيجابي على سير عملك وأسلوب حياتك.

لماذا تحتاجهم؟ يمكنك استخدام الإخطارات الآلية لأي شيء تقريبًا - بدءًا من البقاء في حلقة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وتحديثات الوسائط الاجتماعية لتلقي تحديثات حول المواعيد القادمة وتوقعات الطقس. يمكنك حتى استخدامها لتتبع المستندات المشتركة أو التأكد من أن أصدقائك يعرفون عندما تكون متاحًا.

لا داعي للقلق مطلقًا بشأن فقد تحديث أو تنبيه واحد مع الإخطارات الآلية. من خلال إعداد أنواع مختلفة من الإشعارات ، يمكنك التأكد من أنك ستتلقى التحديثات أينما كنت. تضمن الإشعارات أنك ستكون دائمًا على اطلاع دائم بآخر الأخبار والتغييرات التي تطرأ على جدولك الزمني.

هناك العديد من الفوائد لاستخدام الإخطارات الآلية.

مزايا الإخطارات الآلية إذا كنت مستخدمًا

توفير الوقت. بدلاً من التحقق من جميع التطبيقات بحثًا عن أي تحديثات وأنشطة جديدة ، يمكنك تصفح مركز الإشعارات بجهازك وتحديد ما إذا كان قد حدث أي شيء مهم. هذا يوفر الوقت والجهد بشكل كبير ، خاصة خلال يوم الصياغة المزدحم.

ما هو المهم هنا؟ مع كل الأنواع المختلفة من التنبيهات والتحديثات والمعلومات المتاحة اليوم ، قد يكون من الصعب أحيانًا تتبعها جميعًا. لإعداد مركز الإشعارات ، تحتاج إلى استعراض كل تطبيق وخدمة وتحديد أولويات التنبيهات ، وتمكين التنبيهات المهمة فقط. مزيد من الاقتراحات حول كيفية ضبط الإخطارات تجدها لاحقًا في المنشور.

ابق منظمًا . يمكن أن تساعدك الإشعارات الآلية على البقاء منظمًا وعلى رأس جدولك الزمني. قم بإعداد تنبيهات لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة الخاصة بالعمل والمواعيد القادمة والتحديثات المهمة.

إن التأخير ونسيان الاجتماعات والمكالمات المهمة ليس ما يجب أن تقلق بشأنه مع الإشعارات الآلية في التقويم الخاص بك. من خلال إعداد إشعارات تلقائية لتقويمك ، سيتم تذكيرك بالأحداث القادمة أينما كنت ، ويضمن أنك لن تفوت أي مواعيد.

باستخدام التنبيهات الممكّنة ، ستنظم سير العمل بأفضل طريقة ، وستتلقى دائمًا تذكيرات ضرورية حول ما يجب إنجازه.

ابق على اطلاع في المواقف المختلفة. يمكن أن تحدث الأنواع المختلفة من الإشعارات فرقًا كبيرًا في البقاء على اطلاع بالمعلومات التي تحتاجها. تنبيهات الطقس ، على سبيل المثال ، رائعة لتتبع درجة الحرارة والظروف الأخرى أينما كنت. يعد الحصول على إشعارات آلية حول فريقك الرياضي المفضل طريقة رائعة أخرى للبقاء على اطلاع دون الحاجة إلى التحقق يدويًا من موقع ويب أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت.

يمكن للإخطارات الآلية أن تبقيك آمنًا وعلى اطلاع أثناء حالات الطوارئ. يمكنك إعداد تنبيهات لأحداث الطقس القاسية في منطقتك ، مثل الأعاصير أو الأعاصير أو الفيضانات المفاجئة. بهذه الطريقة ، ستعرف متى تتخذ إجراء وتكون مستعدًا.

ابق على اتصال. يمكن أن تساعدك التنبيهات على البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. يمكنك إعداد تنبيهات للمنشورات الجديدة على شبكات التواصل الاجتماعي أو عندما ينشر أصدقاؤك وأفراد عائلتك تحديثات جديدة. مع الإخطارات في الوقت المناسب ، لن تفوتك أي أحداث وأخبار.

مزايا الإخطارات الآلية إذا كنت منشئ التطبيق

إذا كنت منشئ تطبيق ، فمن الضروري أن يكون لديك نظام إعلام للمستخدم. كيف بالضبط يمكن أن تساعد في عملك؟

زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين وتحفيز المشاركة. تمنحك الإخطارات القدرة على تغيير طريقة تفاعلك مع المستخدمين. استخدم هذه المرونة لإرسال تنبيهات ذات صلة وفي الوقت المناسب. حافظ على تفاعلهم ومشاركتهم من خلال إخطارهم بالأحداث الجارية مثل العروض الخاصة.

إلى جانب ذلك ، يمكن أن تساعد الإخطارات في الاحتفاظ بالمستخدمين. لا يفتح العديد من حاملي الأجهزة التطبيقات التي تم تنزيلها بعد التثبيت. تعد التنبيهات المخصصة طريقة فعالة لجذب انتباههم وتحويل المستخدمين غير النشطين إلى نشطين.

يخطر حول التحديثات والأخبار. في أي وقت يحدث فيه تحديث أو تعديل مهم في تطبيقك ، دع المستخدمين يعرفون ذلك. يحسن الانطباع العام للتفاعل مع التطبيق الخاص بك. يمكن للإشعارات توفير الوقت وتبسيط استخدام التطبيق ، على سبيل المثال ، إذا كان الرابط الموجود في التنبيه يرسل المستخدم إلى الجزء المحدد مما يمنحه القدرة على اتخاذ إجراء على الفور دون نقرات غير ضرورية.

زيادة معدلات التحويل. التنبيهات المرسلة في الوقت المناسب تزيد بشكل كبير من معدلات التحويل. وخير مثال على ذلك هو صناعة التجارة الإلكترونية. غالبًا ما تواجه تطبيقات التجارة الإلكترونية مشكلة العربات المهجورة. يمكنك دائمًا إخطار العميل بوجود عنصر في سلة التسوق لم يجتاز عملية الدفع أبدًا لتجنب ذلك. تأكد أيضًا من إخطار المستخدمين بالمبيعات والخصومات القادمة ، حتى تتاح لهم فرصة الحصول على صفقة رائعة في متجرك.

بشكل عام ، تعد الإشعارات الآلية أداة رائعة لأنها تتيح لك التحكم في جدولك الزمني وتكون أكثر كفاءة وإنتاجية بوقتك.

كيف يتم ضبط الإخطار؟

قد يكون تلقي الكثير من التنبيهات أمرًا محبطًا ومربكًا. على الرغم من فوائدها ، لا يمكن أن تكون الإشعارات الآلية مفيدة إلا عند وضعها في وضع مستقيم. دعنا نلقي نظرة على كيفية تعديل إشعاراتك اليومية. هنا بعض النصائح:

تأكد من حصولك على الإخطارات المناسبة

لا يتم إنشاء جميع الرسائل بشكل متساوٍ ، لذا تأكد من حصولك على الإشعارات التي تهمك فقط. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون هذا فقط الحسابات المتعلقة بالعمل والحسابات الشخصية غير مكتومة ، وكتم صوت الحسابات الترفيهية التي تحتوي على معلومات غير ضرورية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

انتبه إلى إعداداتك

سيكون لكل إشعار مجموعة الإعدادات الخاصة به ، لذا تأكد من تعديلها وفقًا لذلك.

تنظيم لوحة الإشعارات الخاصة بك

يعد استخدام الإخطارات الآلية طريقة ممتازة لتتبع جميع الأحداث التي تهتم بها. من خلال الاشتراك في أنواع مختلفة من التنبيهات ، يمكنك فرزها في لوحة الإشعارات بطريقة منطقية بالنسبة لك. هذا يجعل من السهل تنظيم الإخطارات ، لذلك عليك فقط إلقاء نظرة على الإخطارات الأكثر أهمية.

استخدم خيارات الصوت أو الاهتزاز باعتدال

يمكن أن تكون الإشعارات بالصوت أو الاهتزاز مفيدة للتذكير ، ولكن إذا كان هاتفك يرن باستمرار أو يصدر صوتًا ، فقد يدفع الآخرين من حولك إلى الجنون.

اضبط الإشعارات للتطبيقات التي تزعجك

إنها رائعة ، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون أكثر من اللازم. إذا كان هناك تطبيق لا تستخدمه أبدًا أو تطبيق يزعجك باستمرار ، فاضبط الإعدادات بحيث يتوقف عن إخطارك. بمعنى آخر ، قم بإيقاف تشغيل الإشعارات للأشياء التي لا تحتاجها. إذا لم تكن بحاجة إلى رسالة لشيء ما ، فقم بإيقاف تشغيله. سيساعد هذا في الحفاظ على لوحة الإشعارات نظيفة ومنظمة.

معدل تكرار الإخطارات

عند إعداد الإشعارات الآلية ، يجب مراعاة عدد المرات التي تريد تلقيها فيها. هل ترغب في تلقي إشعار في كل مرة يحدث فيها شيء ما ، أو مرة واحدة في اليوم أو الأسبوع؟ من المهم العثور على عدد مرات التكرار الذي يناسبك ولن يكون مربكًا أو مزعجًا للغاية.

فكر في ما هو مهم بالنسبة لك وما تحتاج إلى البقاء على اطلاع. على سبيل المثال ، إذا كنت تتوقع رسالة بريد إلكتروني مهمة ، فقد ترغب في إعداد إشعار لتنبيهك بمجرد إرسال البريد الإلكتروني. من ناحية أخرى ، إذا كنت تريد التحقق من بريدك الإلكتروني مرة واحدة فقط في اليوم ، فيمكنك إعداد إشعار بنهاية اليوم.

الشيء نفسه ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تريد أن يتم إعلامك في كل مرة يحب فيها شخص ما منشورك أو يعلق عليه ، فقم بإعداد إشعارات لذلك. إذا كنت ترغب في تلقي التحديثات مرة واحدة فقط في اليوم ، فقم بإعداد إشعار تلقائي لنهاية كل يوم.

يمكن أن تكون الإخطارات الآلية طريقة رائعة لتتبع أنشطتك عبر الإنترنت وتلقي التحديثات والتنبيهات للأحداث المختلفة. يمكنك إعداد إشعارات تلقائية لأي شيء تقريبًا - من رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وتحديثات الوسائط الاجتماعية إلى المواعيد القادمة وتنبيهات الطقس. اكتشف المزيد حول الإشعارات الآلية وكيف يمكن أن تفيدك.