يشير موضوع هذه المقالة بالفعل إلى أنك لن تحتاج إلى البرمجة. على الرغم من ذلك ، ما الذي يتطلبه إنشاء تطبيق باستخدام النظام الأساسي بدون رمز؟ هل سيكون التطبيق الذي تم إنشاؤه أقل شأنا من التطبيقات المشابهة التي تم إنشاؤها باستخدام كود مكتوب بواسطة الإنسان؟ ما الذي يجب عليك فعله حتى لا تضطر إلى توظيف مطورين لإصلاح التطبيقات التي تم إنشاؤها حديثًا أو كتابة رمز من البداية؟

تعتمد الإجابات على كل هذه الأسئلة على عدة عوامل ، وفيما يلي عدد قليل منها:

وظائف تطبيقك المستقبلي

ملاءمة النظام الأساسي المختار بدون رمز لتنفيذ هذه الوظيفة

سواء كنت تخطط لتعديل تطبيقك أو توسيعه أو دعمه

عدد المستخدمين الذين سيحصلون على حق الوصول إلى التطبيق

ما إذا كان فريقك لديه متخصصون تقنيون أكفاء (ليسوا بالضرورة مبرمجين) أو مديرين أو محللين.

يمكن لأي محترف يعمل مع وظائف التطبيق مساعدتك في إنشائه ، حتى لو كان المحترف عاملًا عاديًا. غالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص هم الذين يرون وجهات نظر وعيوب تحتاج إلى تحسين. ومع ذلك ، لا تقلل من شأن أفكار فريقك أو تبالغ في تقديرها. على وجه الخصوص ، أفكار لتوسيع الوظائف - مهما بدت جيدة. بعد كل شيء ، يعتمد عدد الوظائف التي يجب تنفيذها على قدرة النظام الأساسي بدون رمز للتعامل مع هذه المهام. كلما زاد عدد أسطر الكود ، زاد عدد الأخطاء. العديد من المشاريع في مرحلة تطوير المفهوم تسبب "تأثير رائع" بسبب تعقيد تنفيذها. هناك أيضًا أشياء واضحة تمامًا يتم التغاضي عنها - على سبيل المثال ، تعتمد سرعة التطبيق على عدد المستخدمين والطلبات.

لا يمكننا أن ننقذك من جميع الأخطاء المحتملة ، لكننا قمنا بتجميع قائمة مرجعية لتجنب بعض منها:

1. فكر في فكرة ومفهوم التطبيق

هل تحتاج إلى إنشاء شيء تم إنشاؤه مسبقًا أمامك أم أنه يستحق البحث عن الأدوات الموجودة وتجميعها بدلاً من إنشاء منتج من البداية؟ يجب أن تفهم بوضوح سبب حاجتك إلى التطبيق ، والمهام التي يجب أن يؤديها ، والمشكلات التي يجب أن يحلها ، والفوائد التي يجب أن يجلبها لك ولشركتك.

2. الوظائف المنطقية والمنظمة

إذا كنت تخطط لتعديل تطبيقك بشكل كبير في المستقبل ، فكر في الأمر مسبقًا. إذا كان تطبيقك سيعمل كأساس لشيء أكبر في المستقبل ، فيجب أن يكون هذا الأساس عمليًا وقويًا.

3. قل "لا" للتوقعات اللانهائية

أثناء عملية تنفيذ المشروع ، تكون التطرف بشكل عام غير مرغوب فيه. إذا احتجت فجأة إلى وظيفة غير مخطط لها ، فهذه مشكلة. هل تريد أن تتعثر في مرحلة التطوير ، وتحاول أن تأخذ في الاعتبار كل الأشياء الصغيرة ، ولا تنفذ فكرتك أبدًا في النهاية؟ من الأفضل البدء في بناء MVP وتعلم التوازن أولاً.

4. اقترب أكثر من منصة no-code

حتى إذا كنت تقدر مشروعنا ، فاقضِ أكبر وقت ممكن على Studio.appmaster.io قبل البدء. اختبر وظائف مختلفة ، حتى إذا كنت لا تخطط لاستخدامها - في هذه العملية ، قد تأتي بأفكار جديدة لتطبيقك.

5. حاول أن تفهم المبرمجين

لا يتعلق الأمر بفهم أسباب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية ، ولكن فهم المبادئ الأساسية للبرمجة ، ومنطق بناء قواعد البيانات ، وقواعد سير العمل على الأقل من الناحية النظرية. سيساعدك هذا في العمل على منتجك بالتفصيل وتجنب الكثير من أبسط الأخطاء. أيضًا ، سيوفر الوقت للوصول إلى فريق الدعم الفني.

6. قم بإنشاء تخطيط واجهة على النظام الأساسي

إذا لم تكن قد حاولت تصميم واجهتك بعد ، فافعل ذلك على الفور في مصمم التطبيق لدينا. وبالتالي ، سوف تعتاد بسرعة على النظام الأساسي وتفهم ميزاته. نحن نحب المهام غير المعتادة ونعرف كيفية حلها ، ولكن السؤال هو - هل تحتاج إلى مهام إضافية حيث يمكنك القيام بها باستخدام الأدوات القياسية الحالية؟

7. استخدم خطة شخصية للبدء منها

الخطة الشخصية كافية لإتقان وظائف نظامنا الأساسي بشكل كامل ، وإنشاء تخطيطات ، ووصف منطق تفاعلات العناصر. لن تحتاج إلى أن تكون في عجلة من أمرك لاستكشاف المنصة لمجرد أن المال لا يذهب إلى أي مكان أثناء التعلم. يجدر التحول إلى خطة مدفوعة عندما تكون مستعدًا لها.

باستخدام النهج الصحيح ، تتيح لك تقنية عدم وجود رمز بالفعل إنشاء تطبيقات مستقرة عدة مرات أسرع مما يمكن لفريق كامل من المبرمجين القيام به. بالطبع ، لا تزال هناك حاجة إلى خلفية تكنولوجيا المعلومات لأداء العديد من المهام باستخدام no-code ، ولكن العديد منها أصبح متاحًا للمستخدمين العاديين. تكامل التطبيقات والخدمات بنقرة واحدة ، أو إنشاء صفحات مقصودة باستخدام القوالب ، أو إنشاء تخطيطات في محرري التطبيقات لدينا - كل هذا يمكن القيام به بالفعل دون معرفة البرمجة.

نحن واثقون من أن مستقبل التنمية بلا رمز. ونحاول أن نفعل كل ما في وسعنا لتقريب هذا المستقبل.