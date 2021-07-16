Bu makalenin konusu zaten programlamaya ihtiyacınız olmayacağını gösteriyor. Bununla birlikte, kodsuz platform kullanarak bir uygulama oluşturmak için ne gerekiyor? Oluşturulan uygulama, insan tarafından yazılan kodla oluşturulan benzer uygulamalardan daha düşük mü olacak? Yeni oluşturulan uygulamaları düzeltmek veya sıfırdan bir kod yazmak için geliştiricileri işe almak zorunda kalmamak için ne yapılmalı?

Tüm bu soruların cevapları birçok faktöre bağlıdır, işte bunlardan sadece birkaçı:

gelecekteki uygulamanızın işlevselliği

bu işlevi uygulamak için seçilen kodsuz platformun uygunluğu

uygulamanızı değiştirmeyi, genişletmeyi veya desteklemeyi planlayıp planlamadığınız

uygulamaya erişim alacak kullanıcı sayısı

ekibinizin yetkin teknik uzmanlara (mutlaka programcılar değil), yöneticilere, analistlere sahip olup olmadığı.

Uygulamanın işlevselliği ile çalışan herhangi bir profesyonel, sıradan bir operatör olsa bile, onu oluşturmanıza yardımcı olabilir. Genellikle bu tür insanlar, iyileştirilmesi gereken perspektifleri ve dezavantajları görenlerdir. Ancak, ekibinizin fikirlerini küçümsemeyin veya abartmayın. Özellikle, işlevselliği genişletme fikirleri - ne kadar iyi görünürlerse görünsünler. Sonuçta, uygulanması gereken işlevlerin sayısı, kodsuz platformun bu görevlerle başa çıkma yeteneğine bağlıdır. Kod satırı sayısı arttıkça hata sayısı da artar. Konsept geliştirme aşamasındaki pek çok proje, uygulama karmaşıklığı nedeniyle “vay etkisi” yaratıyor. Gözden kaçan oldukça açık şeyler de var - örneğin, bir uygulamanın hızının ne kadar kullanıcı ve sipariş sayısına bağlı olduğu.

Sizi olası tüm hatalardan kurtaramayız, ancak bazılarından kaçınmanız için bir kontrol listesi hazırladık:

1. Uygulama fikrini ve konseptini düşünün

Sizden önce yaratılmış bir şey mi yaratmanız gerekiyor yoksa sıfırdan bir ürün oluşturmak yerine mevcut araçları aramaya ve bunları bir araya getirmeye değer mi? Uygulamaya neden ihtiyaç duyduğunuzu, hangi görevleri yerine getirmesi gerektiğini, hangi sorunları çözmesi gerektiğini, size ve şirketinize hangi faydaları getirmesi gerektiğini açıkça anlamalısınız.

2. Mantıksal ve yapılandırılmış işlevsellik

Gelecekte uygulamanızı önemli ölçüde değiştirmeyi planlıyorsanız, bunu önceden düşünün. Başvurunuz gelecekte daha büyük bir şeyin temeli olacaksa, bu temelin işlevsel ve sağlam olması gerekir.

3. Sonsuz projeksiyonlara “Hayır” deyin

Proje uygulama sürecinde aşırılıklar genellikle istenmeyen bir durumdur. Aniden planlanmamış bir işleve ihtiyacınız varsa, bu bir sorundur. Geliştirme aşamasında takılıp kalmak, her küçük şeyi hesaba katmaya çalışmak ve sonunda fikrinizi asla uygulamamak mı istiyorsunuz? MVP oluşturmaya başlamak ve önce dengelemeyi öğrenmek daha iyidir.

4. Kodsuz platforma yaklaşın

Projemizi takdir etseniz bile, başlamadan önce Studio.appmaster.io'da mümkün olduğunca çok zaman geçirin. Kullanmayı planlamıyor olsanız bile farklı işlevleri test edin - bu süreçte uygulamanız için yeni fikirler üretebilirsiniz.

5. Programcıları anlamaya çalışın

Bu, kaçırılan teslim tarihlerinin nedenlerini anlamakla ilgili değil, programlamanın temel ilkelerini, veritabanları oluşturma mantığını, en azından teoride iş akışlarının kurallarını anlamakla ilgilidir. Bu, ürününüz üzerinde ayrıntılı olarak çalışmanıza ve birçok basit hatadan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca teknik destek ekibine ulaşmak zaman kazandıracaktır.

6. Platformda bir arayüz düzeni oluşturun

Henüz arayüz tasarlamayı denemediyseniz, hemen uygulama tasarımcımızda yapın. Böylece platforma hızla alışacak ve özelliklerini anlayacaksınız. Tipik olmayan görevleri seviyoruz ve bunları nasıl çözeceğimizi biliyoruz, ancak soru şu ki - mevcut standart araçlarla yapabileceğiniz ek görevlere ihtiyacınız var mı?

7. Başlangıç için bir Kişisel plan kullanın

Kişisel plan, platformumuzun işlevlerine tam olarak hakim olmak, düzenler oluşturmak, öğe etkileşimlerinin mantığını tanımlamak için yeterlidir. Öğrenirken para hiçbir yere gitmiyor diye platformu keşfetmek için acele etmenize gerek yok. Hazır olduğunuzda ücretli bir plana geçmeye değer.

Doğru yaklaşımla, kodsuz teknoloji, tüm bir programcı ekibinin yapabileceğinden çok daha hızlı kararlı uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Elbette, kodsuz birçok görevi gerçekleştirmek için BT altyapısına hala ihtiyaç duyulmaktadır, ancak bunların çoğu sıradan kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelmektedir. Uygulamaların ve hizmetlerin tek tıklamayla entegrasyonu, şablonları kullanarak açılış sayfaları oluşturma veya uygulama editörlerimizde mizanpajlar oluşturma - tüm bunlar zaten programlama bilgisi olmadan yapılabilir.

Geliştirmenin geleceğinin kodsuz olduğundan eminiz. Ve bu geleceği daha da yakınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.