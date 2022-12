L'argomento di questo articolo suggerisce già che non è necessario programmare. Tuttavia, cosa occorre per creare un'applicazione utilizzando la piattaforma no-code? L'applicazione creata sarà inferiore a quelle simili costruite con codice scritto dall'uomo? Cosa bisogna fare per non dover assumere sviluppatori per correggere le applicazioni appena create o per scrivere un codice da zero?

Le risposte a tutte queste domande dipendono da molti fattori, tra cui solo alcuni:

la funzionalità della vostra futura applicazione

l'idoneità della piattaforma no-code scelta per implementare questa funzionalità

se avete intenzione di modificare, espandere o supportare la vostra applicazione

il numero di utenti che avranno accesso all'applicazione

se il vostro team dispone di specialisti tecnici competenti (non necessariamente programmatori), manager, analisti.

Qualsiasi professionista che lavora con le funzionalità dell'applicazione può aiutarvi a crearla, anche se si tratta di un semplice operatore. Spesso sono proprio queste persone a vedere le prospettive e gli svantaggi che devono essere migliorati. Tuttavia, non sottovalutate o sopravvalutate le idee del vostro team. In particolare, le idee per espandere le funzionalità, anche se sembrano buone. Dopo tutto, il numero di funzioni da implementare dipende dalla capacità della piattaforma no-code di far fronte a questi compiti. Con l'aumentare del numero di linee di codice, aumenta anche il numero di errori. Molti progetti in fase di sviluppo concettuale provocano un "effetto wow" a causa della loro complessità di implementazione. Ci sono anche cose piuttosto ovvie che vengono trascurate: ad esempio, quanto la velocità di un'applicazione dipenda dal numero di utenti e di ordini.

Non possiamo salvarvi da tutti i possibili errori, ma abbiamo stilato per voi una lista di controllo per evitarne alcuni:

1. Riflettere sull'idea e sul concetto di applicazione

Avete bisogno di creare qualcosa che è già stato creato prima di voi o vale la pena cercare strumenti esistenti e assemblarli invece di costruire un prodotto da zero? Dovete capire chiaramente perché avete bisogno dell'applicazione, quali compiti deve svolgere, quali problemi deve risolvere, quali vantaggi deve portare a voi e alla vostra azienda.

2. Funzionalità logiche e strutturate

Se avete intenzione di modificare significativamente la vostra applicazione in futuro, pensateci in anticipo. Se la vostra applicazione deve servire da base per qualcosa di più grande in futuro, tale base deve essere funzionale e solida.

3. Dite "no" alle proiezioni infinite

Durante il processo di implementazione del progetto, gli estremi sono generalmente indesiderati. Se improvvisamente avete bisogno di una funzione non pianificata, questo è un problema. Volete rimanere bloccati nella fase di sviluppo, cercare di tenere conto di ogni piccola cosa e non realizzare mai la vostra idea alla fine? È meglio iniziare a costruire l'MVP e imparare prima a bilanciare.

4. Avvicinarsi alla piattaforma no-code

Anche se apprezzate il nostro progetto, passate più tempo possibile su Studio.appmaster.io prima di iniziare. Testate diverse funzioni, anche se non avete intenzione di utilizzarle: nel corso del processo, potreste avere nuove idee per la vostra applicazione.

5. Cercate di capire i programmatori

Non si tratta di capire le ragioni delle scadenze mancate, ma di comprendere i principi di base della programmazione, la logica di costruzione dei database, le regole dei flussi di lavoro, almeno in teoria. Questo vi aiuterà a lavorare sul vostro prodotto in modo dettagliato e a evitare molti degli errori più semplici. Inoltre, vi farà risparmiare tempo per contattare il team di assistenza tecnica.

6. Creare un layout dell'interfaccia sulla piattaforma

Se non avete ancora provato a disegnare la vostra interfaccia, fatelo subito nel nostro app designer. In questo modo, vi abituerete rapidamente alla piattaforma e ne capirete le caratteristiche. Amiamo i compiti non tipici e sappiamo come risolverli, ma la domanda è: avete bisogno di compiti aggiuntivi che potete risolvere con gli strumenti standard esistenti?

7. Utilizzare un piano personale per iniziare

Il piano Personal è sufficiente per padroneggiare appieno le funzioni della nostra piattaforma, creare layout, descrivere la logica delle interazioni degli elementi. Non dovrete avere fretta di esplorare la piattaforma solo perché i soldi non vanno da nessuna parte mentre state imparando. Vale la pena passare a un piano a pagamento quando si è pronti.

Con il giusto approccio, la tecnologia no-code consente già di creare applicazioni stabili molto più velocemente di quanto possa fare un intero team di programmatori. Naturalmente, per eseguire molte operazioni con l'uso del no-code è ancora necessario un background informatico, ma molte di esse stanno diventando disponibili per gli utenti comuni. L'integrazione di applicazioni e servizi in un clic, la creazione di landing page utilizzando modelli o la creazione di layout nei nostri editor di applicazioni: tutto questo può già essere fatto senza conoscenze di programmazione.

Siamo convinti che il futuro dello sviluppo sia nel no-code. E stiamo cercando di fare tutto il possibile per avvicinare questo futuro.