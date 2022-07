Das Thema dieses Artikels deutet bereits darauf hin, dass Sie keine Programmierung benötigen. Was ist jedoch erforderlich, um eine Anwendung mit der No-Code-Plattform zu erstellen? Wird die erstellte Anwendung ähnlichen Anwendungen, die mit von Menschen geschriebenem Code erstellt wurden, unterlegen sein? Was ist zu tun, damit Sie keine Entwickler einstellen müssen, um die neu erstellten Anwendungen zu reparieren oder einen Code von Grund auf neu zu schreiben?

Die Antworten auf all diese Fragen hängen von vielen Faktoren ab, hier sind nur einige davon:

die Funktionalität Ihrer zukünftigen Anwendung

Eignung der gewählten No-Code-Plattform zur Implementierung dieser Funktionalität

ob Sie planen, Ihre Anwendung zu ändern, zu erweitern oder zu unterstützen

die Anzahl der Benutzer, die Zugriff auf die Anwendung erhalten

ob Ihr Team über kompetente technische Spezialisten (nicht unbedingt Programmierer), Manager, Analysten verfügt.

Jeder Fachmann, der mit der Funktionalität der Anwendung arbeitet, kann Ihnen bei der Erstellung helfen, selbst wenn es sich bei dem Fachmann um einen gewöhnlichen Bediener handelt. Oft sind es solche Menschen, die Perspektiven und Nachteile sehen, die verbessert werden müssen. Unterschätzen oder überschätzen Sie jedoch nicht die Ideen Ihres Teams. Insbesondere Ideen zur Erweiterung der Funktionalität – egal wie gut sie erscheinen. Schließlich hängt die Anzahl der zu implementierenden Funktionen von der Fähigkeit der No-Code-Plattform ab, diese Aufgaben zu bewältigen. Mit der Anzahl der Codezeilen steigt auch die Anzahl der Fehler. Viele Projekte im Stadium der Konzeptentwicklung erzeugen aufgrund ihrer Umsetzungskomplexität einen „Wow-Effekt“. Es gibt auch ganz offensichtliche Dinge, die übersehen werden – zum Beispiel, wie sehr die Geschwindigkeit einer Anwendung von der Anzahl der Benutzer und Bestellungen abhängt.

Wir können Sie nicht vor allen möglichen Fehlern bewahren, haben aber eine Checkliste für Sie zusammengestellt, um einige davon zu vermeiden:

1. Denken Sie über die Idee und das Konzept der Anwendung nach

Müssen Sie etwas erstellen, das bereits vor Ihnen erstellt wurde, oder lohnt es sich, nach vorhandenen Werkzeugen zu suchen und diese zusammenzubauen, anstatt ein Produkt von Grund auf neu zu bauen? Sie müssen klar verstehen, warum Sie die Anwendung benötigen, welche Aufgaben sie erfüllen muss, welche Probleme sie lösen muss, welche Vorteile sie Ihnen und Ihrem Unternehmen bringen muss.

2. Logische und strukturierte Funktionalität

Wenn Sie vorhaben, Ihre Anwendung in Zukunft erheblich zu ändern, sollten Sie dies im Voraus überlegen. Wenn Ihre Anwendung als Grundlage für etwas Größeres in der Zukunft dienen soll, muss diese Grundlage funktional und solide sein.

3. Sagen Sie „Nein“ zu endlosen Projektionen

Während der Projektdurchführung sind Extreme generell unerwünscht. Wenn Sie plötzlich eine ungeplante Funktion benötigen, ist dies ein Problem. Sie wollen in der Entwicklungsphase stecken bleiben, versuchen, jede Kleinigkeit zu berücksichtigen und Ihre Idee am Ende nie umsetzen? Es ist besser, mit dem Aufbau von MVP zu beginnen und zuerst zu lernen, zu balancieren.

4. Kommen Sie der No-Code-Plattform näher

Auch wenn Sie unser Projekt schätzen, verbringen Sie so viel Zeit wie möglich auf Studio.appmaster.io, bevor Sie loslegen. Testen Sie verschiedene Funktionen, auch wenn Sie diese nicht nutzen möchten - dabei kommen vielleicht neue Ideen für Ihre Anwendung.

5. Versuchen Sie, die Programmierer zu verstehen

Dabei geht es nicht darum, die Gründe für Terminüberschreitungen zu verstehen, sondern die Grundprinzipien der Programmierung, die Logik des Datenbankaufbaus, die Regeln von Arbeitsabläufen zumindest theoretisch zu verstehen. Dies wird Ihnen helfen, detailliert an Ihrem Produkt zu arbeiten und viele der einfachsten Fehler zu vermeiden. Außerdem spart es Zeit, sich an das technische Support-Team zu wenden.

6. Erstellen Sie ein Oberflächenlayout auf der Plattform

Wenn Sie noch nicht versucht haben, Ihre Benutzeroberfläche zu gestalten, können Sie dies sofort in unserem App-Designer tun. So werden Sie sich schnell an die Plattform gewöhnen und ihre Funktionen verstehen. Wir lieben untypische Aufgaben und wissen, wie man sie löst, aber die Frage ist: Brauchen Sie zusätzliche Aufgaben, bei denen Sie mit bestehenden Standardwerkzeugen auskommen?

7. Verwenden Sie einen persönlichen Plan, um zu beginnen

Der persönliche Plan reicht aus, um die Funktionen unserer Plattform vollständig zu beherrschen, Layouts zu erstellen und die Logik der Interaktionen von Elementen zu beschreiben. Sie müssen die Plattform nicht in Eile erkunden, nur weil das Geld während des Lernens nirgendwo hinfließt. Es lohnt sich, zu einem kostenpflichtigen Tarif zu wechseln, wenn Sie dazu bereit sind.

Mit der richtigen Herangehensweise können Sie mit der No-Code-Technologie bereits um ein Vielfaches schneller stabile Anwendungen erstellen als ein ganzes Team von Programmierern. Natürlich ist der IT-Hintergrund immer noch erforderlich, um viele Aufgaben ohne Code auszuführen, aber viele davon werden für normale Benutzer verfügbar. Integration von Applikationen und Services mit 1 Klick, Landingpages mittels Templates erstellen oder Layouts in unseren Applikationseditoren erstellen – all das geht bereits ohne Programmierkenntnisse.

Wir sind zuversichtlich, dass die Zukunft der Entwicklung im No-Code liegt. Und wir versuchen alles zu tun, um dieser Zukunft näher zu kommen.