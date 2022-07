Le sujet de cet article suggère déjà que vous n'aurez pas besoin de programmation. Cependant, que faut-il pour créer une application à l'aide de la plate-forme sans code ? L'application créée sera-t-elle inférieure à des applications similaires construites avec du code écrit par l'homme ? Que faut-il faire pour ne pas avoir à embaucher des développeurs pour réparer les applications nouvellement créées ou écrire un code à partir de zéro ?

Les réponses à toutes ces questions dépendent de nombreux facteurs, en voici quelques-uns :

les fonctionnalités de votre future application

adéquation de la plate-forme sans code choisie pour mettre en œuvre cette fonctionnalité

si vous envisagez de modifier, d'étendre ou de prendre en charge votre application

le nombre d'utilisateurs qui auront accès à l'application

si votre équipe a des spécialistes techniques compétents (pas nécessairement des programmeurs), des gestionnaires, des analystes.

Tout professionnel qui travaille avec les fonctionnalités de l'application peut vous aider à la créer, même s'il s'agit d'un simple opérateur. Souvent, ce sont ces personnes qui voient des perspectives et des inconvénients qui doivent être améliorés. Cependant, ne sous-estimez pas ou ne surestimez pas les idées de votre équipe. En particulier, des idées pour étendre les fonctionnalités - aussi bonnes soient-elles. Après tout, le nombre de fonctions à implémenter dépend de la capacité de la plate-forme sans code à faire face à ces tâches. À mesure que le nombre de lignes de code augmente, le nombre d'erreurs augmente également. De nombreux projets au stade du développement du concept provoquent un « effet wow » en raison de leur complexité de mise en œuvre. Il y a aussi des choses assez évidentes qui sont négligées - par exemple, combien la vitesse d'une application dépend du nombre d'utilisateurs et de commandes.

Nous ne pouvons pas vous éviter toutes les erreurs possibles, mais nous avons compilé une liste de contrôle pour vous éviter certaines d'entre elles :

1. Réfléchissez à l'idée et au concept de l'application

Avez-vous besoin de créer quelque chose qui a déjà été créé avant vous ou vaut-il la peine de rechercher des outils existants et de les assembler au lieu de créer un produit à partir de zéro ? Vous devez clairement comprendre pourquoi vous avez besoin de l'application, quelles tâches elle doit effectuer, quels problèmes elle doit résoudre, quels avantages elle doit apporter à vous et à votre entreprise.

2. Fonctionnalité logique et structurée

Si vous envisagez de modifier considérablement votre application à l'avenir, réfléchissez-y à l'avance. Si votre application doit servir de base à quelque chose de plus grand à l'avenir, cette base doit être fonctionnelle et solide.

3. Dites « Non » aux projections sans fin

Au cours du processus de mise en œuvre du projet, les extrêmes sont généralement indésirables. Si vous avez soudainement besoin d'une fonction imprévue, c'est un problème. Voulez-vous rester bloqué au stade du développement, essayer de prendre en compte chaque petite chose et ne jamais mettre en œuvre votre idée à la fin ? Il est préférable de commencer à construire le MVP et d'apprendre d'abord à équilibrer.

4. Rapprochez-vous de la plateforme sans code

Même si vous appréciez notre projet, passez le plus de temps possible sur Studio.appmaster.io avant de vous lancer. Testez différentes fonctions, même si vous ne prévoyez pas de les utiliser - dans le processus, vous pouvez proposer de nouvelles idées pour votre application.

5. Essayez de comprendre les programmeurs

Il ne s'agit pas de comprendre les raisons des délais non respectés, mais de comprendre les principes de base de la programmation, la logique de construction des bases de données, les règles des workflows au moins en théorie. Cela vous aidera à travailler sur votre produit en détail et à éviter bon nombre des erreurs les plus simples. De plus, cela vous fera gagner du temps en contactant l'équipe d'assistance technique.

6. Créer une disposition d'interface sur la plate-forme

Si vous n'avez pas encore essayé de concevoir votre interface, faites-le tout de suite dans notre concepteur d'applications. Ainsi, vous vous habituerez rapidement à la plateforme et comprendrez ses fonctionnalités. Nous aimons les tâches atypiques et savons comment les résoudre, mais la question est : avez-vous besoin de tâches supplémentaires pour lesquelles vous pouvez vous débrouiller avec les outils standard existants ?

7. Utilisez un plan personnel pour commencer

Le plan Personnel suffit pour maîtriser parfaitement les fonctions de notre plateforme, créer des mises en page, décrire la logique des interactions des éléments. Vous n'aurez pas besoin d'être pressé d'explorer la plate-forme simplement parce que l'argent ne va nulle part pendant que vous apprenez. Cela vaut la peine de passer à un forfait payant lorsque vous êtes prêt.

Avec la bonne approche, la technologie sans code vous permet déjà de créer des applications stables bien plus rapidement qu'une équipe entière de programmeurs ne peut le faire. Bien sûr, les connaissances informatiques sont toujours nécessaires pour effectuer de nombreuses tâches sans code, mais nombre d'entre elles deviennent accessibles aux utilisateurs ordinaires. Intégration d'applications et de services en 1 clic, création de pages de destination à l'aide de modèles ou création de mises en page dans nos éditeurs d'applications - tout cela peut déjà se faire sans connaissances en programmation.

Nous sommes convaincus que l'avenir du développement est sans code. Et nous essayons de faire tout notre possible pour rapprocher cet avenir.