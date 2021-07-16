本文的主题已经表明您不需要编程。尽管如此，使用无代码平台创建应用程序需要什么？创建的应用程序是否会不如使用人工编写的代码构建的类似应用程序？应该怎么做才能让您不必聘请开发人员来修复新创建的应用程序或从头开始编写代码？

所有这些问题的答案取决于许多因素，这里只是其中的几个：

您未来应用程序的功能

选择的无代码平台是否适用于实现此功能

您是否打算修改、扩展或支持您的应用程序

将获得应用程序访问权限的用户数量

您的团队是否拥有称职的技术专家（不一定是程序员）、经理、分析师。

任何使用应用程序功能的专业人员都可以帮助您创建它，即使该专业人员是普通操作员。通常这样的人是那些看到需要改进的观点和缺点的人。但是，不要低估或高估您团队的想法。特别是扩展功能的想法 - 无论它们看起来有多好。毕竟，需要实现的功能数量取决于无代码平台应对这些任务的能力。随着代码行数的增加，错误的数量也会增加。许多处于概念开发阶段的项目由于其实施的复杂性而产生了“令人惊叹的效果”。还有一些很明显的东西被忽视了——例如，一个应用程序的速度在多大程度上取决于用户和订单的数量。

我们无法让您免于所有可能的错误，但我们为您编制了一份清单，以避免其中的一些：

1. 思考应用的想法和概念

您是否需要创建在您之前已经创建的东西，或者是否值得寻找现有工具并组装它们而不是从头开始构建产品？你必须清楚地了解你为什么需要这个应用程序，它必须执行什么任务，它必须解决哪些问题，它必须为你和你的公司带来哪些好处。

2. 逻辑和结构化功能

如果您打算在未来对您的应用程序进行重大修改，请提前考虑。如果您的应用程序将成为未来更大事物的基础，那么该基础必须功能强大且稳固。

3. 对无休止的预测说“不”

在项目实施过程中，极端情况一般是不可取的。如果你突然需要一个计划外的功能，这是一个问题。您是否想卡在开发阶段，尝试考虑到每一件小事，最终永远不会实现您的想法？最好开始构建MVP并先学习平衡。

4. 走近无码平台

即使您欣赏我们的项目，请在开始之前在 Studio.appmaster.io 上花费尽可能多的时间。测试不同的功能，即使您不打算使用它们 - 在此过程中，您可能会为您的应用程序提出新的想法。

5. 试着去了解程序员

这不是了解错过截止日期的原因，而是了解编程的基本原理、构建数据库的逻辑、至少在理论上的工作流规则。这将帮助您详细处理产品并避免许多最简单的错误。此外，它还可以节省联系技术支持团队的时间。

6.在平台上创建界面布局

如果您还没有尝试设计您的界面，请立即在我们的应用程序设计器中进行。因此，您将很快习惯该平台并了解其功能。我们喜欢非典型任务并且知道如何解决它们，但问题是 - 您是否需要额外的任务来使用现有的标准工具来完成？

7. 使用个人计划开始

个人计划足以完全掌握我们平台的功能，创建布局，描述元素交互的逻辑。您无需急于探索该平台，因为您在学习期间资金无处可去。当您准备好时，切换到付费计划是值得的。

通过正确的方法，无代码技术已经可以让您以比整个程序员团队更快的速度创建稳定的应用程序许多倍。当然，使用无代码执行许多任务仍然需要 IT 背景，但其中许多已成为普通用户可用的。一键集成应用程序和服务、使用模板创建登录页面或在我们的应用程序编辑器中创建布局 - 所有这些都可以在没有编程知识的情况下完成。

我们相信未来的发展是无代码的。我们正在尽一切努力使这个未来更加接近。