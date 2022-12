Już temat tego artykułu sugeruje, że nie będzie potrzebne programowanie. Chociaż, co trzeba zrobić, aby stworzyć aplikację z wykorzystaniem platformy no-code? Czy stworzona aplikacja będzie gorsza od podobnych zbudowanych za pomocą kodu napisanego przez człowieka? Co zrobić, aby nie trzeba było zatrudniać programistów do poprawiania nowo powstałych aplikacji lub pisać kodu od podstaw?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania zależą od wielu czynników, oto tylko kilka z nich:

funkcjonalności Twojej przyszłej aplikacji

przydatności wybranej platformy no-code do realizacji tej funkcjonalności

czy planujesz modyfikować, rozbudowywać lub wspierać swoją aplikację

liczby użytkowników, którzy otrzymają dostęp do aplikacji

czy w Twoim zespole są kompetentni specjaliści techniczni (niekoniecznie programiści), menedżerowie, analitycy.

Każdy profesjonalista, który pracuje z funkcjonalnością aplikacji może pomóc Ci ją stworzyć, nawet jeśli jest to zwykły operator. Często to właśnie takie osoby dostrzegają perspektywy i wady, które należy poprawić. Nie lekceważ jednak ani nie przeceniaj pomysłów swojego zespołu. W szczególności pomysłów na rozszerzenie funkcjonalności - niezależnie od tego, jak dobre się wydają. W końcu od liczby funkcji, które trzeba zaimplementować, zależy zdolność platformy no-code do sprostania tym zadaniom. Wraz ze wzrostem liczby linii kodu rośnie też liczba błędów. Wiele projektów na etapie tworzenia koncepcji wywołuje "efekt wow" ze względu na złożoność implementacji. Zdarzają się też rzeczy dość oczywiste, które są pomijane - np. jak bardzo szybkość działania aplikacji zależy od liczby użytkowników i zamówień.

Nie możemy uchronić Cię przed wszystkimi możliwymi błędami, ale opracowaliśmy dla Ciebie listę kontrolną, dzięki której unikniesz niektórych z nich:

1. Zastanów się nad pomysłem i koncepcją aplikacji

Czy potrzebujesz stworzyć coś, co już powstało przed Tobą, czy może warto poszukać istniejących narzędzi i złożyć je zamiast budować produkt od podstaw? Musisz jasno zrozumieć, dlaczego potrzebujesz aplikacji, jakie zadania ma ona wykonywać, jakie problemy ma rozwiązywać, jakie korzyści ma przynieść Tobie i Twojej firmie.

2. Logiczna i uporządkowana funkcjonalność

Jeśli planujesz w przyszłości znacząco zmodyfikować swoją aplikację, przemyśl to wcześniej. Jeśli Twoja aplikacja ma służyć jako fundament pod coś większego w przyszłości, ten fundament musi być funkcjonalny i solidny.

3. Powiedz "nie" nieskończonym prognozom

Podczas procesu realizacji projektu, skrajności są generalnie niepożądane. Jeśli nagle potrzebujesz nieplanowanej funkcji, to jest to problem. Czy chcesz utknąć na etapie rozwoju, starać się uwzględnić każdy drobiazg i nigdy nie zrealizować swojego pomysłu na koniec? Lepiej zacząć budować MVP i najpierw nauczyć się balansować.

4. Zbliż się do platformy no-code

Nawet jeśli doceniasz nasz projekt, spędź jak najwięcej czasu na Studio.appmaster.io przed rozpoczęciem pracy. Testuj różne funkcje, nawet jeśli nie planujesz ich używać - w trakcie możesz wpaść na nowe pomysły do swojej aplikacji.

5. Postaraj się zrozumieć programistów

Nie chodzi tu o zrozumienie przyczyn niedotrzymywania terminów, ale o zrozumienie podstawowych zasad programowania, logiki budowania baz danych, zasad przepływu pracy przynajmniej w teorii. Pomoże Ci to w szczegółowej pracy nad Twoim produktem i pozwoli uniknąć mnóstwa najprostszych błędów. Zaoszczędzi też czas na sięganie do pomocy technicznej.

6. Stwórz układ interfejsu na platformie

Jeśli jeszcze nie próbowałeś projektować swojego interfejsu, zrób to od razu w naszym kreatorze aplikacji. W ten sposób szybko oswoisz się z platformą i zrozumiesz jej funkcje. Uwielbiamy nietypowe zadania i wiemy jak je rozwiązać, ale pytanie brzmi - czy potrzebujesz dodatkowych zadań, w których możesz sobie poradzić za pomocą istniejących standardowych narzędzi?

7. Użyj planu Personal, aby zacząć od

Plan Personal wystarczy, aby w pełni opanować funkcje naszej platformy, tworzyć layouty, opisywać logikę interakcji elementów. Nie będziesz musiał w pośpiechu poznawać platformy tylko dlatego, że w czasie nauki pieniądze nigdzie nie płyną. Warto przejść na płatny plan, gdy będziesz na to gotowy.

Przy odpowiednim podejściu, technologia no-code już teraz pozwala tworzyć stabilne aplikacje wielokrotnie szybciej niż może to zrobić cały zespół programistów. Oczywiście do wykonania wielu zadań z wykorzystaniem no-code nadal potrzebne jest zaplecze informatyczne, ale wiele z nich staje się dostępnych dla zwykłych użytkowników. Integracja aplikacji i usług za pomocą 1 kliknięcia, tworzenie landing page'y za pomocą szablonów czy tworzenie layoutów w naszych edytorach aplikacji - to wszystko można już zrobić bez wiedzy programistycznej.

Jesteśmy pewni, że przyszłość rozwoju należy do no-code. I staramy się zrobić wszystko, aby tę przyszłość przybliżyć.