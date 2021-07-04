Из темы статьи очевидно, что вам точно не понадобится программирование. Но что же нужно для того, чтобы создать приложение на no-code платформе? Будет ли готовая программа уступать аналогичным, но написанным вручную? Что нужно сделать, чтобы не пришлось нанимать разработчиков, которые будут чинить только что созданное или вовсе писать приложение с нуля?

Ответы на все эти вопросы зависят от многих факторов, вот лишь некоторые из них:

функционал вашего будущего приложения;

насколько подходит выбранная вами No-code платформа для реализации этого функционала;

планируете ли вы дорабатывать или расширять его или будете только поддерживать работоспособность;

количество пользователей, которые получат доступ к приложению;

есть ли в вашей команде грамотные технические специалисты (не обязательно программисты), менеджеры, аналитики.

На самом деле, любые специалисты, работа которых связана с функциями приложения, могут помочь вам его создать. Даже если это — обычные операторы. Часто именно они видят перспективы и недочеты, которые в голову не придут тем, кто занимается проектированием. Не стоит их недооценивать. Но при этом важно не переоценить идеи вашей команды. В частности, планы по расширению функционала — насколько бы прорывными они не казались. Ведь от того, как много функций нужно реализовать, зависит, насколько хорошо справится с этой задачей no-code платформа. С увеличением объема кода растет и количество ошибок — и нет разницы, написан этот код программами или людьми. Многие проекты, которые на стадии разработки концепции вызывают wow-эффект, буквально разбиваются о сложность реализации. Но бывают и совсем очевидные вещи, которые тем не менее упускают из виду — например, насколько скорость работы приложения зависит от количества пользователей и объема заказов.

Естественно, мы не сможем уберечь вас ото всех возможных ошибок, но составили для вас чек-лист, который поможет избежать многих из них.

1.Не только идея, но и смысл.

Нужно ли создавать что-то, что уже создали до вас или стоит поискать существующие инструменты и, например, скомпоновать их вместо того, чтобы писать целый продукт с нуля. Вы должны четко понимать, зачем вам приложение, какие задачи оно будет выполнять, какие проблемы решать, какая от него будет польза лично вам и вашей компании.

2.Логичный и структурированный функционал.

Даже если вы планируете в будущем его существенно дорабатывать. Нет, не так. Особенно если вы планируете в будущем его существенно дорабатывать. Не надейтесь на «потом как-нибудь прикрутим», продумайте это заранее. Если ваше приложение послужит фундаментом для чего-то масштабного в дальнейшем, этот фундамент должен быть устойчивым и крепким.

3.Нет бесконечному проектированию.

При реализации проекта вообще нежелательны крайности. Если вам вдруг понадобилась какая-то непредусмотренная функция — это проблема. Но разве лучше застрять на этапе разработки в надежде учесть каждую мелочь — и в итоге так и не реализовываете свою идею? Создавайте MVP и учитесь соблюдать баланс.

4.Станьте ближе к своей no-code платформе.

Даже если вы высоко цените наш проект, проведите как можно больше времени на Studio.appmaster.io прежде, чем начать работу. Протестируйте разные функции, даже если не планируете их использовать — в процессе вам могут прийти в голову новые идеи для вашего приложения.

5.Постарайтесь понять программистов.

Нет, речь не о личных причинах сорванных дедлайнов. Постарайтесь понять основные принципы программирования, логику построения баз данных, правила рабочих процессов хотя бы на уровне абстракций. Это поможет вам детальнее проработать свой продукт и избежать массы простейших ошибок. А заодно сэкономит время при общении с техподдержкой.

6.Создайте макет интерфейса на платформе.

Если вы еще не отрисовали ваши интерфейсы — делайте сразу в нашем дизайнере приложений. Так вы быстрее привыкните к платформе и учтете ее особенности при проектировании. Мы любим нестандартные задачи и умеем их решать, но вопрос — нужны ли вам дополнительные задачи там, где можно обойтись стандартными средствами?

7.Используйте бесплатный тариф на полную.

Бесплатного тарифа достаточно для того, чтобы полностью освоить функции нашей платформы, создать макеты, описать логику взаимодействия элементов. Вы не будете торопиться лишь потому, что деньги уходят в никуда, пока вы тратите время на изучение платформы. Переключаться на платный тариф стоит тогда, когда вы будете к этому готовы.

При грамотном подходе технология no-code уже позволяет создавать стабильно работающие приложения в разы быстрее, чем это сделает целая команда программистов. Да, ИТ бэкграунд по-прежнему нужен для выполнения многих задач в no-code, но все больше из них становятся доступны обычным пользователям. Интеграция приложений и сервисов в 1 клик, создание лэндингов по шаблонам или уже упомянутое создание макетов в наших редакторах приложений — все это уже можно делать без знания программирования.

Мы уверены, что будущее разработки — за no-code. И стараемся сделать все, чтобы это будущее приблизить.







