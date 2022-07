O tópico deste artigo já sugere que você não precisará de programação. Embora, o que é necessário para criar um aplicativo usando a plataforma sem código? O aplicativo criado será inferior a outros semelhantes desenvolvidos com código escrito por humanos? O que deve ser feito para que você não precise contratar desenvolvedores para consertar os aplicativos recém-criados ou escrever um código do zero?

As respostas a todas essas perguntas dependem de muitos fatores, aqui estão apenas alguns deles:

a funcionalidade de seu futuro aplicativo

adequação da plataforma sem código escolhida para implementar esta funcionalidade

se você planeja modificar, expandir ou oferecer suporte ao seu aplicativo

o número de usuários que receberão acesso ao aplicativo

se sua equipe tem especialistas técnicos competentes (não necessariamente programadores), gerentes, analistas.

Qualquer profissional que trabalhe com a funcionalidade do aplicativo pode ajudá-lo a criá-lo, mesmo que o profissional seja um operador comum. Freqüentemente, essas pessoas são as que enxergam as perspectivas e desvantagens que precisam ser melhoradas. No entanto, não subestime ou superestime as ideias de sua equipe. Em particular, ideias para expandir a funcionalidade - não importa o quão boas pareçam. Afinal, o número de funções que precisam ser implementadas depende da capacidade da plataforma sem código de lidar com essas tarefas. Conforme o número de linhas de código aumenta, também aumenta o número de erros. Muitos projetos no estágio de desenvolvimento do conceito causam um “efeito uau” devido à sua complexidade de implementação. Também há coisas bastante óbvias que são esquecidas - por exemplo, o quanto a velocidade de um aplicativo depende do número de usuários e pedidos.

Não podemos salvá-lo de todos os erros possíveis, mas compilamos uma lista de verificação para você evitar alguns deles:

1. Pense sobre a ideia e o conceito do aplicativo

Você precisa criar algo que já foi criado antes de você ou vale a pena procurar as ferramentas existentes e montá-las em vez de construir um produto do zero? Você deve entender claramente por que precisa do aplicativo, quais tarefas ele deve realizar, quais problemas deve ser resolvido, quais benefícios ele traz para você e sua empresa.

2. Funcionalidade lógica e estruturada

Se você está planejando modificar significativamente seu aplicativo no futuro, pense nisso com antecedência. Se seu aplicativo vai servir como base para algo maior no futuro, essa base deve ser funcional e sólida.

3. Diga "Não" às projeções infinitas

Durante o processo de implementação do projeto, os extremos são geralmente indesejáveis. Se de repente você precisar de uma função não planejada, isso é um problema. Você quer ficar preso no estágio de desenvolvimento, tentar levar em consideração cada pequena coisa e nunca implementar sua ideia no final? É melhor começar a construir o MVP e aprender a equilibrar primeiro.

4. Aproxime-se da plataforma sem código

Mesmo que você aprecie nosso projeto, gaste o máximo de tempo possível no Studio.appmaster.io antes de começar. Teste funções diferentes, mesmo que não planeje usá-las - no processo, você pode ter novas ideias para sua aplicação.

5. Tente entender os programadores

Não se trata de compreender os motivos dos prazos perdidos, mas de compreender os princípios básicos da programação, a lógica da construção de bancos de dados, as regras dos fluxos de trabalho, pelo menos em teoria. Isso ajudará você a trabalhar em seu produto em detalhes e evitar muitos dos erros mais simples. Além disso, economizará tempo de contato com a equipe de suporte técnico.

6. Crie um layout de interface na plataforma

Se você ainda não tentou projetar sua interface, faça-o imediatamente em nosso designer de aplicativos. Assim, você se acostumará rapidamente com a plataforma e compreenderá suas características. Adoramos tarefas atípicas e sabemos como resolvê-las, mas a questão é - você precisa de tarefas adicionais nas quais possa sobreviver com as ferramentas padrão existentes?

7. Use um plano pessoal para começar

O plano pessoal é suficiente para dominar totalmente as funções da nossa plataforma, criar layouts, descrever a lógica de interação dos elementos. Você não precisa ter pressa para explorar a plataforma só porque o dinheiro não está indo a lugar nenhum enquanto você está aprendendo. Vale a pena mudar para um plano pago quando estiver pronto para isso.

Com a abordagem certa, a tecnologia sem código já permite criar aplicativos estáveis muitas vezes mais rápido do que uma equipe inteira de programadores pode fazer. Claro, o conhecimento de TI ainda é necessário para realizar muitas tarefas com o uso de nenhum código, mas muitas delas estão se tornando disponíveis para usuários comuns. Integração de aplicativos e serviços em 1 clique, criação de landing pages usando modelos ou criação de layouts em nossos editores de aplicativos - tudo isso já pode ser feito sem conhecimento de programação.

Estamos confiantes de que o futuro do desenvolvimento está sem código. E estamos tentando fazer tudo que podemos para trazer esse futuro mais perto.