Het onderwerp van dit artikel suggereert al dat je niet hoeft te programmeren. Maar wat is er nodig om een applicatie te maken met behulp van het no-code platform? Zal de gemaakte applicatie inferieur zijn aan vergelijkbare applicaties die met door mensen geschreven code zijn gebouwd? Wat moet er worden gedaan zodat u geen ontwikkelaars hoeft in te huren om de nieuw gemaakte applicaties te repareren of een code vanaf nul hoeft te schrijven?

De antwoorden op al deze vragen hangen af van vele factoren:

de functionaliteit van uw toekomstige applicatie

geschiktheid van het gekozen no-code platform om deze functionaliteit te implementeren

of u van plan bent uw toepassing aan te passen, uit te breiden of te ondersteunen

het aantal gebruikers dat toegang zal krijgen tot de applicatie

of uw team beschikt over bekwame technische specialisten (niet noodzakelijk programmeurs), managers, analisten.

Elke professional die met de functionaliteit van de applicatie werkt, kan u helpen bij het maken ervan, zelfs als het om een gewone operator gaat. Vaak zijn zulke mensen degenen die perspectieven en nadelen zien die moeten worden verbeterd. Onderschat of overschat de ideeën van uw team echter niet. Met name ideeën om de functionaliteit uit te breiden - hoe goed ze ook lijken. Het aantal functies dat moet worden geïmplementeerd, hangt immers af van het vermogen van het no-code platform om deze taken aan te kunnen. Naarmate het aantal coderegels toeneemt, stijgt ook het aantal fouten. Veel projecten in het stadium van conceptontwikkeling veroorzaken een "wow-effect" vanwege hun implementatiecomplexiteit. Er zijn ook voor de hand liggende zaken die over het hoofd worden gezien - bijvoorbeeld hoezeer de snelheid van een applicatie afhangt van het aantal gebruikers en bestellingen.

We kunnen u niet behoeden voor alle mogelijke fouten, maar we hebben een checklist voor u samengesteld om een aantal ervan te vermijden:

1. Denk na over het idee en het concept van de applicatie

Moet u iets maken dat al eerder is gemaakt of is het de moeite waard om op zoek te gaan naar bestaande tools en die samen te voegen in plaats van een product vanaf nul op te bouwen? U moet duidelijk begrijpen waarom u de toepassing nodig hebt, welke taken ze moet uitvoeren, welke problemen ze moet oplossen, welke voordelen ze u en uw bedrijf moet opleveren.

2. Logische en gestructureerde functionaliteit

Als u van plan bent uw applicatie in de toekomst aanzienlijk te wijzigen, denk daar dan vooraf over na. Als uw applicatie in de toekomst als basis gaat dienen voor iets groters, moet dat fundament functioneel en solide zijn.

3. Zeg "Nee" tegen eindeloze projecties

Tijdens het implementatieproces van een project zijn extremen over het algemeen ongewenst. Als je plotseling een ongeplande functie nodig hebt, is dat een probleem. Wilt u in de ontwikkelingsfase blijven steken, proberen met elk klein dingetje rekening te houden, en uw idee uiteindelijk nooit uitvoeren? Het is beter om eerst te beginnen met het bouwen van MVP en te leren balanceren.

4. Kom dichter bij het no-code platform

Ook al waardeer je ons project, breng zoveel mogelijk tijd door op Studio.appmaster.io voordat je aan de slag gaat. Test verschillende functies, zelfs als u niet van plan bent ze te gebruiken - in het proces kunt u op nieuwe ideeën komen voor uw toepassing.

5. Probeer de programmeurs te begrijpen

Dit gaat niet over het begrijpen van de redenen voor gemiste deadlines, maar over het begrijpen van de basisprincipes van programmeren, de logica van het bouwen van databases, de regels van workflows, althans in theorie. Dit zal u helpen om in detail aan uw product te werken en veel van de eenvoudigste fouten te vermijden. Ook zal het tijd besparen om contact op te nemen met het technische ondersteuningsteam.

6. Maak een interface layout op het platform

Als je nog niet geprobeerd hebt je interface te ontwerpen, doe dat dan meteen in onze app designer. Zo raakt u snel gewend aan het platform en begrijpt u de functies ervan. We houden van niet-typische taken en weten hoe we ze moeten oplossen, maar de vraag is - heb je extra taken nodig waar je met bestaande standaard tools uit de voeten kunt?

7. Gebruik een Persoonlijk plan om mee te beginnen

Het Personal plan is voldoende om de functies van ons platform volledig onder de knie te krijgen, lay-outs te maken, de logica van elementeninteracties te beschrijven. U hoeft zich niet te haasten om het platform te verkennen, want geld gaat nergens heen terwijl u leert. Het is de moeite waard om over te stappen naar een betaald plan wanneer u er klaar voor bent.

Met de juiste aanpak kunt u met no-code technologie al vele malen sneller stabiele applicaties maken dan een heel team van programmeurs kan doen. Natuurlijk is er nog steeds een IT-achtergrond nodig om veel taken met behulp van no-code uit te voeren, maar veel ervan wordt beschikbaar voor gewone gebruikers. Integratie van applicaties en diensten in 1 klik, landingspagina's maken met behulp van templates, of lay-outs maken in onze applicatie-editors - dit alles kan nu al zonder programmeerkennis.

Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van ontwikkeling in no-code ligt. En we proberen er alles aan te doen om deze toekomst dichterbij te brengen.