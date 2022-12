Śledzenie wszystkich wizyt u lekarzy, regularnych obserwacji i analiz, by zachować zdrowie i nie poświęcać dużo czasu na opiekę medyczną, to nie lada wyzwanie. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy wystarczy pobrać konkretną aplikację medyczną, otworzyć ją na swoim smartfonie i tam załadować swoje dane.

Na ratunek przyszły osobiste aplikacje medyczne. Możesz śledzić każdą analizę i wynik, każdą wizytę u lekarza i przepisany rachunek, umieścić je w swoim kalendarzu i notatkach, a także przenieść zarządzanie osobistą opieką medyczną na zupełnie nowy poziom. Przyjrzyjmy się poszczególnym dostępnym aplikacjom medycznym i temu, co trzeba zrobić, aby taką stworzyć.

Co to jest aplikacja medyczna?

Termin "aplikacja zdrowotna" lub "aplikacja medyczna" odnosi się do aplikacji na smartfony i tablety, które świadczą usługi związane z ochroną zdrowia. Ponieważ są one dostępne dla pacjentów w domu i w podróży, aplikacje medyczne stanowią element mobilnego zdrowia (mHealth) w opiece zdrowotnej. W sklepach z aplikacjami można pobrać kilka różnych rodzajów aplikacji medycznych.

Wiele z tych aplikacji ma na celu pomoc konsumentom w dokonywaniu lepszych wyborów dotyczących stylu życia poprzez dostarczanie informacji na temat zdrowia i odżywiania. Inne technologie pomagają lekarzom i pacjentom w komunikacji na odległość, np. aplikacje dla osób chorych na cukrzycę, które natychmiast przekazują odczyty stężenia glukozy lekarzom pierwszego kontaktu. Kilka aplikacji medycznych jest przeznaczonych dla lekarzy - wiele aplikacji integruje mHealth z elektroniczną dokumentacją medyczną (EMR), umożliwiając lekarzom bardziej efektywne śledzenie swoich pacjentów.

Można wyróżnić priorytetowe rodzaje aplikacji medycznych:

Patient health tracking apps;

Aplikacje do umawiania wizyt lekarskich i pomocy klinicznej;

Aplikacje z informacjami medycznymi i bazami danych;

Aplikacje do nawiązywania kontaktów zawodowych;

Aplikacje typu "lekarz na żądanie".

Na przykład, jedną z najpopularniejszych aplikacji medycznych dla lekarzy jest Medscape. Jest to doskonałe źródło aktualnych informacji medycznych, nie tylko dlatego, że jest to pomocne źródło informacji o lekach. Jest to również cenne narzędzie do śledzenia aktualnych wiadomości i wydarzeń w medycynie.

Użytkownicy muszą ręcznie wprowadzać wszystkie dane w prostych aplikacjach medycznych, a aplikacja jest zwykle używana tylko do śledzenia analizy lub parametrów ciała, takich jak ciśnienie krwi. Nie ma wielu funkcji, a proces jest znacznie mniej skomplikowany. Jednak podstawowe aplikacje medyczne są nieefektywne lub czasochłonne, ponieważ wszystko jest wykonywane ręcznie.

W bardziej zaawansowanych aplikacjach medycznych można zastosować automatyzację, integracje, kompleksowe raporty medyczne, a nawet porady lekarskie. Stworzenie takiej aplikacji może kosztować więcej i wymaga bardziej zaawansowanego stosu technologicznego z API i ulepszonego projektu UX. Dlatego kluczowe jest zrozumienie oczekiwań konsumentów podczas tworzenia osobistej aplikacji medycznej.

Czego ludzie oczekują od aplikacji medycznych?

Osobiste aplikacje medyczne muszą zapewnić kilka podstawowych możliwości. Oto kilka przykładów.

Proste sposoby korzystania z aplikacji

Dobrze jest mieć w swojej aplikacji wyróżniające się możliwości, ale podstawowe funkcje powinny być łatwo dostępne dla użytkowników. Pacjenci nie będą korzystać z aplikacji, która dodatkowo utrudnia im opiekę nad sobą.

Pacjenci szukają aplikacji na smartfony, która pomoże im zaoszczędzić czas na planowaniu, zmianie lub odwołaniu wizyty u lekarza. Pacjenci porzucą Twoją aplikację mobilną, jeśli zrozumienie jej działania zajmie im dużo czasu. To takie proste.

Tak więc, niezależnie od tego, czy chodzi o rezerwację wizyty, czy o zaplanowanie diagnozy online, udana aplikacja mobilna do opieki zdrowotnej to taka, która sprawia, że wszystko jest dostępne bez komplikacji.

Przyspieszy proces dla lekarzy, ale może również zaoszczędzić wiele czasu i pracy dla pacjentów. Powinna oszczędzić dużo czasu i wysiłku pacjentom, a nie dodawać do niego.

Informacje, które są szczegółowe, możliwe do podjęcia działań

Według statystyk pobrań aplikacji, pacjenci wydają się być dość zainteresowani mobilnymi aplikacjami i platformami zdrowotnymi. Pacjenci pobierają te aplikacje, ponieważ zapewniają one w zamian jakąś korzyść.

Dostarczanie informacji tylko dla samej informacji nie sprawi, że Twoja aplikacja odniesie sukces.

Pacjenci chcą zrozumieć wszystko, co można wiedzieć o ich stanie, jego przyczynach oraz o tym, jak mogą wykorzystać tę wiedzę do poprawy swojego zdrowia. Twoja aplikacja opieki zdrowotnej musi dostarczyć informacji na temat konkretnej sytuacji i poprowadzić pacjentów przez pulę wiedzy.

Upewnij się, że Twoja aplikacja jest wciągająca, wykorzystując interaktywne narzędzia i nietechniczny język.

Profesjonalna pomoc jest zawsze dostępna

Pacjenci powinni mieć możliwość łatwej interakcji z dostawcami usług medycznych poprzez mobilną aplikację opieki zdrowotnej. Według badań, 75% wizyt w szpitalu jest "elementarnych" i może być obsługiwanych przez telefon lub wideo.

Zapewnienie miejsca, w którym pacjenci i lekarze mogą wchodzić w interakcje, przyniosłoby korzyści obu stronom. Usługi telezdrowotne pozwalają pacjentom zaoszczędzić czas i pieniądze na wizytach w szpitalu, a jednocześnie umożliwiają lekarzom bardziej osobistą opiekę nad nimi.

Ponownie, upewnij się, że te funkcje są proste dla użytkowników końcowych.

Sieć społecznościowa pacjentów

Pacjenci pragną współdziałać i komunikować się ze sobą. Ważne jest, aby włączyć element sieci społecznościowej do oprogramowania dla służby zdrowia.

Istnieje kilka korzyści z włączenia aspektów społecznych do aplikacji. Kiedy ktoś jest zdiagnozowany z konkretną chorobą lub stanem, będą one zazwyczaj chcą komunikować się z innymi, którzy zostali podobnie dotknięte.

Dzięki temu pacjenci czują się mile widziani i są częścią troskliwej społeczności. Możliwe, że pacjenci będą bardziej zainteresowani Twoją aplikacją zdrowotną, jeśli po jej pobraniu będą informowani o nowych wersjach.

Proste, ale wyjątkowe doświadczenia cyfrowe

Konsumenci w dzisiejszym świecie chcą prostych i atrakcyjnych doświadczeń użytkownika. Według statystyk, 90% aplikacji mHealth nie jest często używanych po ich pobraniu. Słabe doświadczenie użytkownika może być powodem, dla którego tak wiele mobilnych aplikacji zdrowotnych nie robi doskonałego pierwszego wrażenia.

Dane ujawniają, że około 21% millenialsów usunęłoby aplikację, gdyby zapewniała ona słabe doświadczenie cyfrowe.

W związku z tym, Twoja aplikacja mobilna musi mieć intuicyjny interfejs użytkownika. Ważne jest, aby podkreślić, że te aplikacje opieki zdrowotnej są pomocne i angażujące, zwłaszcza jeśli chodzi o wizualizację danych.

Pacjenci są znacznie bardziej skłonni do zapisywania i korzystania z nich, jeśli mają przyciągające wzrok wizualizacje.

Użytkownicy zazwyczaj preferują strony internetowe i projekty o relaksujących odcieniach. Poza tym, upewnij się, że masz na uwadze swoją grupę docelową podczas opracowywania ogólnego wyglądu. Na przykład, jeśli prowadzisz marketing dla osób starszych, Twoje oprogramowanie powinno mieć bardziej znaczące ikony i większe kopie.

Urządzenia podłączone do urządzeń noszonych

Technologie noszone, takie jak trackery zdrowia i smartwatche, są wściekłe. Według Juniper Research, branża wearables w opiece zdrowotnej osiągnie 20 miliardów dolarów wartości do 2023 roku.

Szybsze tempo adopcji zapewnia wyjątkową okazję do opracowania aplikacji zdrowotnej, która może być łatwo połączona z technologią wearable.

Urządzenie wearable może monitorować istotne informacje, takie jak tętno, poziom cukru we krwi, drżenie, kontrola postawy, cykle snu i aktywność fizyczna. Te informacje mogą pomóc pacjentom w lepszym zrozumieniu ich rutyny ćwiczeń i dać im większą kontrolę nad ich zdrowiem.

Dlaczego ludzie potrzebują aplikacji medycznych?

Istnieje kilka głównych powodów:

Pacjenci i opiekunowie mogą korzystać z aplikacji, aby pomóc im monitorować warunki zdrowotne, takie jak choroby serca, cukrzyca, ciąża, zdrowie psychiczne i inne. Pozwól dostawcom opieki zdrowotnej udostępniać i raportować dokumentację zdrowotną pacjenta w dowolnym miejscu. Śledzenie leków.

Kluczowe kroki w tworzeniu aplikacji medycznej

Osobisty proces tworzenia aplikacji medycznej, podobnie jak każda inna aplikacja, rozpoczyna się od określenia grupy docelowej i obejmuje typowe fazy, takie jak badania konkurencji, wybór zestawu funkcji, wybór stosu technologicznego i kodowanie.

Zrozumieć swojego użytkownika

Kiedy mówiliśmy o oczekiwaniach konsumentów, oznaczało to lepsze poznanie swoich klientów. Wiele działań jest uproszczonych, jeśli zrozumiesz swojego użytkownika:

Opracowanie produktu najwyższej jakości;

Określenie cech produktu;

Opracowanie strategicznego i korzystnego planu promocji - to wszystko przykłady.

Zbierz informacje niezbędne do stworzenia persony użytkownika, przeprowadzając badania i ustalając krytyczne kryteria demograficzne.

Pomyśl o bezpieczeństwie

Zwiększone bezpieczeństwo jest znaczącym sposobem ochrony informacji użytkowników. Co możesz zrobić:

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, znane również jako weryfikacja dwuetapowa, to forma zabezpieczenia wieloczynnikowego, która wykorzystuje zarówno hasło, jak i jednorazowy kod wysyłany na telefon; Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa, skróć tryb sesji do określonego czasu; Dane osobowe powinny być traktowane z ostrożnością. Nie jest dobrze używać kolorowych i przyciągających uwagę czcionek w aplikacjach medycznych. Dlatego bezpieczniejsze może być uruchamianie ich w miejscach publicznych.

Jakie cechy zawrzeć w aplikacji medycznej?

Zacznij od podstawowych cech każdej osobistej aplikacji medycznej.

Autoryzacja konta: spraw, aby ten proces był szybki i łatwy, ale pamiętaj, że musi być bezpieczny, ponieważ pracujesz z wieloma prywatnymi informacjami.

Profil użytkownika: dla użytkowników, aby wprowadzić ogólne informacje o nich z możliwością ich zmiany.

Śledzenie: pozwala użytkownikom kontrolować wszystkie swoje dane, uzyskać do nich szybki dostęp i zapewnić filtrowanie według okresu i kategorii medycznych.

Kategoryzacja: użytkownicy muszą kategoryzować swoje dokumenty medyczne i spotkania z lekarzami.

Powiadomienia: otrzymują powiadomienia o zbliżających się wizytach.

Oprócz tego, możesz dodać zaawansowane funkcje do swojej aplikacji medycznej.

Wybierz stos technologiczny

Po przyjściu do aplikacji z listą funkcji i ogólnym obrazem aplikacji medycznej, zdecyduj się na narzędzia i technologie, których będziesz używał do budowy aplikacji. Te narzędzia i instrumenty będą obejmować biblioteki, języki programowania, frameworki itp.

W przypadku części frontendowej jest to ReactJS, a także NextJS.

Stos backendowy często obejmuje NestJS, Hasura i AWS Lambda.

Bazy danych muszą być bezpieczne i mieć możliwość szybkiego przetwarzania zapytań. Wśród najlepszych opcji jest Postgres.

W zależności od złożoności aplikacji medycznej, może być konieczne rozważenie funkcjonalności API i integracji rozwiązań AI.

Istotne jest również, aby zdecydować, czy idziesz z natywną aplikacją lub cross-platformą, ponieważ będzie to wymagało dostosowania stosu technicznego.

Stwórz wygodny projekt UX

Zarządzanie danymi powinno być łatwe dzięki osobistej aplikacji medycznej. Pomyśl o przepływie użytkownika i przełączaniu się między ekranami. Pokaż tylko niezbędne informacje w jednym momencie, aby nie przytłoczyć użytkowników.

Zalecamy używanie prostego języka, aby wszystko było łatwo zrozumiałe. Aplikacja medyczna nie musi być uwikłana w nieznaną terminologię.

Testy i uruchomienie

Kiedy etap tworzenia aplikacji medycznej jest już prawie zakończony i gotowy do zaprezentowania pierwszego MVP, zleć swojemu zespołowi QA przetestowanie wszystkiego jak należy. Pomocne będzie zaangażowanie w ten proces osób związanych z medycyną.

Gdy wszystko zostanie sprawdzone i poprawione, uruchom swoją aplikację medyczną. Pamiętaj, że uruchomienie nie oznacza po prostu umieszczenia produktu w sklepach. Za udanym działaniem aplikacji stoi strategia marketingowa.

Porady dotyczące tworzenia potężnej aplikacji medycznej

Podsumowując, oto lista wskazówek, które pomogą Ci opracować przekonującą osobistą aplikację medyczną:

Weź pod uwagę swoich klientów i ich wymagania. Zawsze utrzymuj proces projektowania w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami swoich użytkowników, aby uzyskać przydatny gadżet medyczny. Zachowaj prostotę. Użytkownicy będą zadowoleni z projektowania UX i wizualizacji danych, które są łatwe w użyciu. Troska o klienta jest koniecznością. Upewnij się, że Twoi klienci wiedzą, że ich dane są bezpieczne.

Wykonanie aplikacji medycznej w 2022 roku to doskonały pomysł. Nie obawiaj się wysokiej konkurencji. Użytkownicy chcą mieć możliwość zarządzania swoim stanem zdrowia za pomocą aplikacji mobilnej. Możesz spróbować zbudować swoją pierwszą aplikację medyczną no-code na naszej platformie AppMaster.io.