قال أحدهم ذات مرة ، "إذا فشلت في التخطيط ، فأنت تخطط للفشل." تعتبر خطة التسويق علامة فارقة أساسية في حياة أي عمل تجاري. يسمح لك بأخذ أهدافك واستراتيجياتك وتكتيكاتك ووضعها على الورق. بعد كل شيء ، خطتك التسويقية هي قلب عملك. إنه المكان الذي تكتشف فيه ما ستفعله وكيف تحاسب فريقك. وهذه هي الطريقة التي تتأكد بها من تغطية كل شيء.

اكتب خطة تسويق ناجحة



تعد خطة التسويق الناجحة أداة قوية تمنحك توجيهًا لعملك خلال الأشهر القادمة. يساعدك على تتبع الأشياء المهمة التي تحتاج إلى القيام بها ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على تركيزك. ستغطي هذه المدونة أهم العناصر الضرورية في أي خطة تسويق.

ما هي العناصر السبعة لخطة التسويق؟



7 عناصر أساسية تجعل خطة التسويق الخاصة بك ناجحة.

صِف الغرض من شركتك



الغرض من أي شركة يجعلها ناجحة أو فاشلة. يجب أن يكون أساس شركتك غرضًا حيويًا يمكنك نقله من خلال خطة التسويق الخاصة بك. يجب أن يؤمن عملاؤك بهذا الغرض وأن يحاولوا مساعدتك في تحقيقه. على سبيل المثال ، تتمثل رسالة ماكدونالدز في أن تكون "المكان والطريقة المفضلة للعملاء لتناول الطعام والشراب". لقد خلقوا بيئة كاملة حول بيان مهمتهم ، وينبغي عليك ذلك أيضًا.

إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية للبعثة (KPIs)



مؤشرات الأداء الرئيسية هي علامات تظهر تقدم مهمتك. أثناء كتابة خطتك التسويقية ، يجب عليك إنشاء مؤشرات مختلفة لقياس نجاح خطتك أو فشلها. لنفترض أن مهمتك هي تحويل المشتركين في قناتك على YouTube إلى مشترين سلع. لقد كتبت خطتك التسويقية ومؤشرات أداء رئيسية مختلفة. يمكن أن يكون أحد مؤشرات الأداء الرئيسية هو النسبة المئوية للمشتركين الذين يتحولون إلى مشترين. إذا كنت تخطط لتحويل 30٪ من المشتركين إلى مشترين وتحقيق ذلك ، فإن خطتك التسويقية تكون ناجحة.

قم بعمل قائمة بشخصيات عملائك



يوجد في السوق العديد من العملاء ، لكن لا يمكن للجميع أن يكونوا عملاء لك. كل عمل له عملاء مختلفون. تستهدف بعض الشركات المليارديرات ، بينما يستهدف البعض الآخر عامة الناس. بنفس الطريقة ، يجب عليك عمل قائمة بشخصيات عملائك. حدد من يخدم عملك ومن هم عملاؤك المثاليون. ستقوم بإعداد خطة تسويق شخصية وفعالة عندما تعرف عملائك.

اشرح محتوى الجهود والتكتيكات



هنا يمكنك شرح أنواع المحتوى التي ستنتجها. اليوم ، تستخدم الشركات أنواعًا مختلفة من المحتوى مثل منشورات المدونات والمراجعات ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير. لذلك ، في قسم استراتيجية المحتوى ، تحتاج إلى شرح نوع المحتوى وحجمه. سواء كنت ستنتج محتوى مكتوبًا أو محتوى مرئيًا ، سواء كنت ستنتج يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. علاوة على ذلك ، ستقرر أين سيتم تحميل المحتوى الخاص بك ؛ Facebook و Twitter و YouTube و Instagram وما إلى ذلك ، وما إذا كنت ستعرض أي إعلانات مدفوعة أو تعتمد فقط على حركة المرور العضوية.

صِف صراحةً عمليات الحذف في استراتيجيتك



يتم شرح هدف الفريق الإعلاني في إستراتيجية التسويق. علاوة على ذلك ، فإنه يوضح أيضًا ما سيتجاهله قسم التسويق. قم بتضمين أي مكونات إضافية لشركتك لم يتم تضمينها في هذه الإستراتيجية. تساعد عمليات المراقبة هذه في تبرير هدفك ، وأبحاث العملاء ، ومؤشرات الأداء الرئيسية ، والمواد. لا يمكنك إرضاء الجميع في جهد ترويجي واحد ، وتحتاج إلى إعلام موظفيك بما إذا كانوا مسؤولين عن شيء ما أم لا.

ضع ميزانية إعلانية

يعد إنشاء ميزانية معينة والالتزام بها أمرًا حيويًا لأي خطة تسويق. إنه يضع حدود الحملة ويحافظ على واقع الفريق. احتفظ بالقدر الذي تريده للميزانية ولكن تأكد من عدم خروج أي شيء من الميزانية. ومع ذلك ، فمن الحقائق أيضًا أن ميزانية التسويق ستحصل على جزء كبير من الميزانية الإجمالية لمشروعك.

حدد من هم منافسيك

تعتبر معرفة منافسيك خطوة حاسمة في خطة التسويق. قبل بدء حملتك ، قم بتكوين ملف تعريف عن منافسيك وتعرف على استراتيجياتهم. بعد الواجب المنزلي ، ابدأ حملاتك. لا تحتاج نسخة مكررة من استراتيجياتهم إلى العمل معك أيضًا. لذا ، كن أصليًا واحصل على مهمة علامتك التجارية من خلال المحتوى الأصلي المقنع.

كيف تقوم ببناء خطة تسويق؟



أول شيء يجب أن تفعله الشركة هو تحديد الغرض منها. عندما يكون الغرض والمهمة واضحين ، ستعرف ما يجب فعله بعد ذلك وكيفية تحقيق أهدافها.

نقل بيان المهمة

ضع أهدافًا قابلة للتحقيق

استراتيجية كاملة لتحقيق تلك الأهداف

إستراتيجية إنتاج وتوزيع المحتوى للوصول إلى هدفها

ميزانية محددة لخطة التسويق

إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتتبع التقدم المحرز

كيف تكتب خطة تسويق لمنظمة غير ربحية؟

تتبع تاريخ المنظمة ومعرفة ما نجح فيها وما الذي فشل فيها.

ثم حدد أهدافك

ووضع أهداف واقعية ضمن إطار زمني محدد

حافظ على مؤسستك محدثة وحيوية (تفاعل مع جمهورك)

اجذب الأشخاص المناسبين إلى مؤسستك (حدد الشخصيات)

أخبر قصصًا أصيلة ومؤثرة لجذب انتباه الجمهور

استخدم أفضل منصة (على سبيل المثال ، FB ، Insta ، Twitter ، موقع الويب ، إلخ) لزيادة تأثيرك

ما هو مثال على خطة تسويق رائعة؟ أفضل الأمثلة



خطة التسويق الرائعة هي وصفة لعمل تجاري عظيم. إنه يغطي كل شيء ، من الأهداف إلى إنتاج المحتوى ومؤشرات الأداء الرئيسية. لذلك ، فإن أفضل مثال على خطة تسويقية رائعة سيكون خطة بها جميع العناصر المطلوبة لتوسيع نطاق الأعمال. افترض أن عملك عبارة عن برنامج تطوير تطبيقات قائم على الذكاء الاصطناعي. ستذكر أولاً ملخصًا تنفيذيًا. يجب تقديم الملخص التنفيذي في البداية. ومع ذلك ، يجب عليك كتابتها في أجزاء أثناء كتابة خطة التسويق. بعد ذلك ، حدد مهمتك وأهدافك ، والتي ستمهد الطريق لاستراتيجية المحتوى ، وتحديد ملامح المنافسين ، ووضع الميزانية ، وإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية.

تنفيذ خطة التسويق الخاصة بك من خلال AppMaster



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