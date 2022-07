Alguém disse uma vez: "Se não se planear, planeia-se falhar". Um plano de marketing é um marco essencial na vida de qualquer negócio. Permite-lhe pegar nos seus objectivos, estratégias e tácticas e pô-los no papel. Afinal de contas, o seu plano de marketing é o coração do seu negócio. É onde descobre o que vai fazer e como responsabiliza a sua equipa. E é como se assegura de ter tudo coberto.

Escreva um plano de marketing bem sucedido



Um plano de marketing bem sucedido é uma ferramenta poderosa que dá a direcção do seu negócio nos próximos meses. Ajuda-o a manter-se a par das coisas críticas que precisa de fazer e pode também ajudá-lo a manter-se concentrado. Este blog irá cobrir os elementos mais vitais necessários em qualquer plano de marketing.

Quais são os 7 elementos de um plano de marketing?



7 elementos essenciais tornam o seu plano de marketing bem sucedido.

Descreva o objectivo da sua empresa



O objectivo de qualquer empresa torna-o um sucesso ou um fracasso. A fundação da sua empresa deve ser um propósito vital que pode transmitir através do seu plano de marketing. Os seus clientes devem acreditar nesse propósito e tentar ajudá-lo a alcançá-lo. Por exemplo, a missão do McDonald's é ser "o local e a forma preferida dos clientes para comer e beber". Eles criaram todo um ambiente em torno da sua declaração de missão, e você também deve fazê-lo.

Estabelecer os indicadores-chave de desempenho da missão (KPIs)



Os KPIs são sinais que mostram o progresso da sua missão. Ao escrever o seu plano de marketing, deve estabelecer vários indicadores para medir o sucesso ou o fracasso do seu plano. Digamos que a sua missão é converter os seus assinantes do YouTube em compradores comerciais. Escreveu o seu plano de marketing e diferentes KPIs. Um dos KPIs pode ser a percentagem de subscritores que se converte em compradores. Se planeia converter 30% dos subscritores em compradores e conseguir isso, o seu plano de marketing é bem sucedido.

Faça uma lista das suas personalidades de cliente



O mercado tem muitos clientes, mas nem todos podem ser seus clientes. Cada empresa tem clientes diferentes. Algumas empresas têm como alvo os bilionários, enquanto outras atendem o público comum. Da mesma forma, deve fazer uma lista das suas personalidades de clientes. Determine a quem a sua empresa se destina e quem são os seus clientes ideais. Preparará um plano de marketing personalizado e eficaz quando conhecer os seus clientes.

Explicar os esforços e tácticas de conteúdo



Aqui poderá explicar que tipo de conteúdo irá produzir. Actualmente, as empresas utilizam diferentes tipos de conteúdo como posts em blogs, críticas, vídeos, e muito mais. Assim, na sua secção de estratégia de conteúdo, precisa de explicar o seu tipo e volume de conteúdo. Quer produza conteúdo escrito ou visual, quer produza conteúdo diário, semanal ou mensal. Além disso, decidirá onde o seu conteúdo será carregado; Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., e se irá publicar quaisquer anúncios pagos ou se confiará apenas no tráfego orgânico.

Descreva explicitamente as omissões da sua estratégia



O objectivo da equipa de publicidade é explicado numa estratégia de marketing. Além disso, também ilustra o que o departamento de marketing irá ignorar. Inclua quaisquer componentes adicionais da sua empresa que não estejam incluídos nesta estratégia. Estes excessos ajudam na justificação do seu objectivo, pesquisa de clientes, KPIs, e material. Não pode satisfazer todos num único esforço promocional, e precisa de informar o seu pessoal se é ou não responsável por alguma coisa.

Estabeleça um orçamento de publicidade

Estabelecer e manter um orçamento específico é vital para qualquer plano de marketing. Estabelece os limites da campanha e mantém uma verificação da realidade da equipa. Guarde o que quiser para o orçamento, mas assegure-se de que nada sai do orçamento. No entanto, é também um facto que o orçamento de marketing receberá uma grande parte do orçamento global do seu projecto.

Determine quem são os seus concorrentes

Conhecer os seus concorrentes é um passo crucial no plano de marketing. Antes de iniciar a sua campanha, trace o perfil dos seus concorrentes e conheça as suas estratégias. Após o trabalho de casa, inicie as suas campanhas. Uma duplicata das suas estratégias não precisa de trabalhar também para si. Portanto, seja autêntico e leve a missão da sua marca até lá com o seu conteúdo original e convincente.

Como é que se estrutura um plano de marketing?



A primeira coisa que uma empresa deve fazer é definir a sua finalidade. Quando o propósito e a missão forem claros, saberá o que fazer a seguir e como atingir os seus objectivos.

Declaração de missão de transporte

Estabelecer objectivos realizáveis

Uma estratégia de pleno direito para alcançar esses objectivos

Estratégia de produção e distribuição de conteúdos para atingir o seu objectivo

Um orçamento definido para o plano de marketing

Estabelecer indicadores-chave de desempenho (KPIs) para acompanhar o seu progresso

Como se escreve um plano de marketing para uma organização sem fins lucrativos?

Acompanhe a história da organização e veja o que funcionou para ela e o que falhou.

Em seguida, defina os seus objectivos

E estabelecer objectivos realistas dentro de um período de tempo específico

Mantenha a sua organização actualizada e viva (interaja com o seu público)

Atrair pessoas adequadas para a sua organização (especificar personas)

Contar histórias autênticas, com um toque de coração, para chamar a atenção do público

Utilize a melhor plataforma (por exemplo, FB, Insta, Twitter, Website, etc.) para maximizar o seu impacto

O que é um exemplo de um grande plano de marketing? Os melhores exemplos



Um grande plano de marketing é uma receita para um grande negócio. Tem tudo o que está coberto, desde os objectivos até à produção de conteúdos e KPIs. Por conseguinte, o melhor exemplo de um grande plano de marketing será um plano com todos os elementos necessários para aumentar a escala de um negócio. Suponha que o seu negócio é um software de desenvolvimento de aplicações baseado em IA. Primeiro, irá apresentar um resumo executivo. O resumo executivo deve ser apresentado no início. No entanto, deve escrevê-lo em pedaços à medida que escreve o plano de marketing. Depois disso, deve declarar a sua missão e os seus objectivos, o que abrirá o caminho para a estratégia de conteúdo, traçar o perfil dos concorrentes, elaborar um orçamento, e estabelecer os KPIs.

Implementar o seu plano de marketing através do AppMaster



AppMaster é tudo sobre o desenvolvimento sem código. Significa desenvolver aplicações e software sem qualquer codificação. O AppMaster não é apenas acessível do que contratar programadores humanos e fiável e mais rápido. Um plano de marketing só é excelente se for possível implementá-lo. A sua implementação necessita de supervisão rigorosa, o que é conveniente através de software construído com AppMaster em pouco tempo. Pode encomendar qualquer aplicação ou software através do AppMaster sem codificação através da IA, mas com um backend real. Isto significa que não está pendurado no ar, e é uma solução única e sólida para o seu problema. Então, de que está à espera!