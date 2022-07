ある人がこう言いました。"If you fail to plan, you plan to fail."(計画を立てなければ、失敗を計画することになる)。マーケティングプランは、どんなビジネスにおいても欠かせないマイルストーンである。この計画によって、あなたの目標、戦略、戦術を紙に書き出すことができます。結局のところ、マーケティング計画はあなたのビジネスの心臓部なのです。そこで、何をするのか、どのようにチームに責任を持たせるのかを考えるのである。そして、すべてが網羅されていることを確認する方法でもある。

成功するマーケティングプランの書き方



マーケティングプランの成功は、今後数ヶ月間のビジネスの方向性を示す強力なツールです。また、やるべき重要なことを把握し、集中力を持続させるのにも役立ちます。このブログでは、マーケティングプランに必要な最も重要な要素について説明します。

マーケティングプランの7つの要素とは?



7つの核となる要素がマーケティングプランを成功に導く

あなたの会社の目的を記述する



どんな会社でも、その目的によって成功するか失敗するかが決まります。あなたの会社の基盤は、マーケティングプランを通じて伝えることのできる重要な目的であるべきです。顧客はその目的を信じ、その達成に協力しようとするはずです。例えば、マクドナルドのミッション・ステートメントは、"お客様に最も好まれる飲食の場所と方法 "であることです。彼らはそのミッション・ステートメントを中心に環境全体を作り上げているので、あなたもそうすべきなのです。

ミッションの重要業績評価指標(KPI)を設定する



KPIは、あなたのミッションの進捗を示すサインです。マーケティングプランを作成する際に、プランの成否を測る様々な指標を設定する必要があります。例えば、あなたのミッションが「YouTubeの登録者を商品購入者に変えること」だとしましょう。あなたは、マーケティングプランとさまざまなKPIを書きました。KPI の 1 つは、購読者を購入者に変換する割合にすることができます。購読者の30%を購入者に変えることを計画し、それを達成すれば、あなたのマーケティング計画は成功です。

顧客のパーソナリティをリストアップする



市場には多くの顧客がいますが、誰もがあなたの顧客になるわけではありません。ビジネスにはそれぞれ異なる顧客がいます。億万長者をターゲットにしたビジネスもあれば、一般大衆をターゲットにしたビジネスもあります。それと同じように、顧客のペルソナのリストを作成する必要があります。あなたのビジネスは誰を対象にしているのか、理想の顧客は誰なのかを見極めましょう。顧客を知ることで、パーソナライズされた効果的なマーケティングプランを作成することができます。

コンテンツの取り組みと戦術を説明する



ここで、どのような種類のコンテンツを作成するかを説明します。今日、企業はブログ記事、レビュー、ビデオなど、さまざまな種類のコンテンツを活用しています。そこで、コンテンツ戦略のセクションでは、コンテンツの種類とボリュームを説明する必要があります。文章コンテンツなのか映像コンテンツなのか、毎日、毎週、毎月制作するのか。さらに、コンテンツをアップロードする場所;Facebook、Twitter、YouTube、Instagramなど、そして、有料広告を出すのか、オーガニックトラフィックだけに頼るのか、などを決めます。

戦略の抜け道を明示する



広告チームの目的は、マーケティング戦略で説明されます。さらに、マーケティング部門が何を無視するのかも説明します。この戦略に含まれていない貴社の追加的な構成要素も含めてください。これらの見落としは、目的、顧客調査、KPI、資料の正当化に役立つ。一回の宣伝活動で全員を満足させることはできないので、スタッフに自分の担当するものがあるかどうかを知らせる必要があります。

広告予算の設定

特定の予算を設定し、それを守ることは、あらゆるマーケティング計画にとって不可欠です。これはキャンペーンの限界を設定し、チームの現実をチェックし続けるものです。予算は好きなだけ確保してください。ただし、予算から外れるものがないことを確認してください。しかし、マーケティング予算がプロジェクト全体の予算の大部分を占めることも事実です。

競合他社が誰であるかを判断する

競合他社を知ることは、マーケティングプランの重要なステップである。キャンペーンを開始する前に、競合他社をプロファイリングし、その戦略を知っておきましょう。下調べが済んだら、キャンペーンを始めましょう。彼らの戦略の複製は、あなたにも通用する必要はありません。だから、本物であること、そして、あなたのブランドの使命を、あなたのオリジナルで魅力的なコンテンツで伝えましょう。

マーケティングプランはどのように構成しますか?



ビジネスが最初にすべきことは、その目的を明確にすることです。目的と使命が明確であれば、次に何をすべきか、どうすれば目標を達成できるかがわかるようになります。

ミッション・ステートメントを伝える

達成可能な目標を設定する

その目標を達成するための本格的な戦略

ターゲットに到達するためのコンテンツ制作・配信戦略

マーケティングプランのための明確な予算

進捗状況を把握するための重要業績評価指標(KPI)の設定

非営利組織のマーケティング計画はどのように書けばよいのでしょうか。

その団体の歴史をたどり、何がうまくいき、何が失敗したかを確認する。

次に、目的を明確にします。

そして、具体的な時間枠の中で現実的な目標を設定する

組織を常に更新し、生き生きとさせる(聴衆と交流する)。

あなたの組織に適した人々を引きつける(ペルソナを特定する)

聴衆の注意を引くために、本物の、心に響くストーリーを語ること

最適なプラットフォーム(例:FB、インスタ、ツイッター、ウェブサイトなど)を使って、インパクトを最大化する

優れたマーケティングプランの例とは?ベストな例



優れたマーケティングプランは、優れたビジネスのためのレシピです。目的からコンテンツ制作、KPIまで、すべてが網羅されているのです。したがって、優れたマーケティングプランの最良の例は、ビジネスをスケールアップするために必要なすべての要素を備えたプランになります。あなたのビジネスが、AIを使ったアプリ開発ソフトだとします。あなたはまず、エグゼクティブサマリーを述べます。エグゼクティブサマリーは冒頭で述べるべきです。ただし、マーケティングプランを書くように、チャンクで書くとよいでしょう。その後、ミッションと目的を述べることで、コンテンツ戦略、競合他社のプロファイリング、予算作り、KPIの設定などの道筋が見えてきます。

AppMasterでマーケティングプランを実施する



AppMasterは、ノーコード開発をテーマにしています。これは、コーディングを一切行わずにアプリやソフトウェアを開発することを意味する。AppMasterは人間の開発者を雇うより手頃な価格であるだけでなく、信頼性が高く、迅速である。マーケティング計画は、それを実行できて初めて優れたものとなる。その実行には厳しい監視が必要だが、AppMasterで作られたソフトウェアを使えば、すぐに便利になる。あなたはAppMasterを通じて、AIによるコーディングなしに、実際のバックエンドでどんなアプリやソフトウェアでも発注することができる。宙ぶらりんではなく、一回でしっかり解決してくれるってことですね。さあ、何を待っているのでしょうか!