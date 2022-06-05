Кто-то однажды сказал: "Если вы не планируете, вы планируете провал". Маркетинговый план - это важная веха в жизни любого бизнеса. Он позволяет вам взять ваши цели, стратегии и тактики и изложить их на бумаге. В конце концов, ваш маркетинговый план - это сердце вашего бизнеса. Именно здесь вы определяете, что вы будете делать, и как вы обеспечите подотчетность своей команды. И именно так вы убедитесь, что у вас все предусмотрено.

Напишите успешный маркетинговый план



Успешный маркетинговый план - это мощный инструмент, который задает направление вашему бизнесу на ближайшие месяцы. Он помогает вам отслеживать важнейшие дела, которые вам необходимо сделать, а также может помочь вам сосредоточиться. В этом блоге мы рассмотрим самые важные элементы, необходимые в любом маркетинговом плане.

Из каких 7 элементов состоит маркетинговый план?



7 основных элементов сделают ваш маркетинговый план успешным.

Опишите цель вашей компании



Цель любой компании делает ее успешной или провальной. Основой вашей компании должна быть жизненно важная цель, которую вы можете донести через свой маркетинговый план. Ваши клиенты должны верить в эту цель и стараться помочь вам достичь ее. Например, миссия компании McDonald's заключается в том, чтобы стать "любимым местом и способом для клиентов есть и пить". Они создали целую среду вокруг своего заявления о миссии, и вы тоже должны это сделать.

Определите ключевые показатели эффективности миссии (KPI)



KPIs - это показатели, которые показывают прогресс вашей миссии. При написании маркетингового плана вы должны установить различные показатели для измерения успеха или неудачи вашего плана. Допустим, ваша миссия - конвертировать подписчиков на YouTube в покупателей товаров. Вы написали маркетинговый план и различные KPI. Одним из KPI может быть процент конвертации подписчиков в покупателей. Если вы планируете превратить 30% подписчиков в покупателей и достигаете этого, ваш маркетинговый план успешен.

Составьте список персоналий ваших клиентов



На рынке много клиентов, но все не могут быть вашими клиентами. У каждого бизнеса свои клиенты. Некоторые компании ориентируются на миллиардеров, в то время как другие обслуживают обычную публику. Точно так же вам следует составить список персон ваших клиентов. Определите, на кого ориентирован ваш бизнес и кто является вашими идеальными клиентами. Вы подготовите индивидуальный и эффективный маркетинговый план, когда будете знать своих клиентов.

Объясните усилия и тактику в области контента



Здесь вы можете объяснить, какие виды контента вы будете производить. Сегодня компании используют различные виды контента, такие как сообщения в блогах, обзоры, видео и многое другое. Поэтому в разделе стратегии контента вам нужно объяснить тип и объем контента. Будете ли вы производить письменный или визуальный контент, будете ли вы производить его ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Кроме того, вы должны решить, где будет размещаться ваш контент: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и т.д., а также будете ли вы запускать какую-либо платную рекламу или будете полагаться только на органический трафик.

Четко опишите упущения вашей стратегии.



Цель рекламной команды объясняется в маркетинговой стратегии. Более того, она также иллюстрирует то, что отдел маркетинга будет игнорировать. Укажите все дополнительные компоненты вашей компании, которые не включены в эту стратегию. Эти упущения помогут обосновать вашу цель, исследования клиентов, KPI и материалы. Вы не можете удовлетворить всех за одну рекламную акцию, и вам нужно дать понять своим сотрудникам, отвечают ли они за что-то или нет.

Установите рекламный бюджет

Установление и соблюдение определенного бюджета является жизненно важным для любого маркетингового плана. Он устанавливает границы кампании и контролирует реальность. Оставляйте в бюджете столько, сколько хотите, но следите за тем, чтобы ничего не выходило за рамки бюджета. Однако не стоит забывать, что маркетинговый бюджет будет составлять значительную часть общего бюджета проекта.

Определите, кто ваши конкуренты

Знание своих конкурентов - важнейший шаг в маркетинговом плане. Прежде чем начать кампанию, составьте профиль своих конкурентов и узнайте их стратегии. После выполнения домашнего задания начинайте свои кампании. Дублирование их стратегий не должно работать и для вас. Поэтому будьте аутентичны и доносите миссию своего бренда с помощью оригинального, убедительного контента.

Как вы строите маркетинговый план?



Первое, что должен сделать бизнес, - это определить свою цель. Когда цель и миссия ясны, компания будет знать, что делать дальше и как достичь своих целей.

Донести заявление о миссии

Установите достижимые цели

Полноценная стратегия для достижения этих целей

Стратегия производства и распространения контента для достижения цели

Определенный бюджет для маркетингового плана

Установите ключевые показатели эффективности (KPI) для отслеживания прогресса.

Как написать маркетинговый план для некоммерческой организации?

Проследите историю организации и посмотрите, что ей помогло, а что не помогло.

Затем определите свои цели

И поставьте реалистичные цели в конкретные сроки.

Поддерживать организацию в актуальном и живом состоянии (взаимодействовать с аудиторией)

Привлечь подходящих людей в вашу организацию (уточнить персоны)

Рассказывайте подлинные, трогательные истории, чтобы привлечь внимание аудитории

Используйте лучшую платформу (например, FB, Insta, Twitter, веб-сайт и т.д.) для достижения максимального эффекта.

Каков пример отличного маркетингового плана? Лучшие примеры



Отличный маркетинговый план - это рецепт отличного бизнеса. В нем есть все: от целей до производства контента и KPI. Поэтому лучшим примером отличного маркетингового плана будет план со всеми элементами, необходимыми для масштабирования бизнеса. Предположим, ваш бизнес - это программное обеспечение для разработки приложений на основе искусственного интеллекта. Сначала вы изложите исполнительное резюме. Резюме должно быть дано в самом начале. Однако его следует писать частями, как вы пишете маркетинговый план. После этого изложите свою миссию и цели, что проложит путь для контент-стратегии, составления профиля конкурентов, бюджета и установления KPI.

Реализация маркетингового плана с помощью AppMaster



AppMaster - это разработка без кода. Это означает разработку приложений и программного обеспечения без какого-либо кодирования. AppMaster не только доступнее, чем наем штатных разработчиков, но и надежнее и быстрее. Маркетинговый план хорош только в том случае, если вы можете его реализовать. Его реализация требует строгого контроля, что удобно с помощью программного обеспечения, созданного с помощью AppMaster в кратчайшие сроки. Вы можете заказать любое приложение или программное обеспечение через AppMaster без кодирования с помощью искусственного интеллекта, но с реальным бэкендом. Это значит, что вы не висите в воздухе, и это одноразовое надежное решение вашей проблемы. Итак, чего же вы ждете!