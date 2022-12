Una volta qualcuno ha detto: "Se non pianifichi, pianifichi di fallire". Un piano di marketing è una pietra miliare essenziale nella vita di qualsiasi azienda. Vi permette di mettere su carta i vostri obiettivi, le vostre strategie e le vostre tattiche. Dopo tutto, il piano di marketing è il cuore della vostra attività. È il luogo in cui si stabilisce cosa fare e come responsabilizzare il proprio team. Ed è il modo in cui vi assicurate di avere tutto sotto controllo.

Scrivere un piano di marketing di successo

Un piano di marketing di successo è uno strumento potente che dà alla vostra attività una direzione nei mesi successivi. Vi aiuta a tenere traccia delle cose critiche da fare e può anche aiutarvi a mantenere la concentrazione. Questo blog tratterà gli elementi più importanti di un piano di marketing.

Quali sono i 7 elementi di un piano di marketing?

7 elementi fondamentali per il successo del vostro piano di marketing.

Descrivete lo scopo della vostra azienda

Lo scopo di ogni azienda la rende un successo o un fallimento. Il fondamento della vostra azienda dovrebbe essere uno scopo vitale che potete trasmettere attraverso il vostro piano di marketing. I vostri clienti dovrebbero credere in questo scopo e cercare di aiutarvi a raggiungerlo. Per esempio, la missione di McDonald's è quella di essere "il luogo e il modo preferito dai clienti per mangiare e bere". L'azienda ha creato un intero ambiente intorno alla sua missione, e anche voi dovreste farlo.

Stabilire gli indicatori chiave di prestazione (KPI) della missione

I KPI sono segnali che mostrano i progressi della vostra missione. Durante la stesura del vostro piano di marketing, dovreste stabilire vari indicatori per misurare il successo o il fallimento del vostro piano. Supponiamo che la vostra missione sia convertire gli iscritti a YouTube in acquirenti di merchandising. Avete scritto il vostro piano di marketing e diversi KPI. Uno dei KPI può essere la percentuale di abbonati convertiti in acquirenti. Se avete pianificato di convertire il 30% degli abbonati in acquirenti e riuscite a raggiungere questo obiettivo, il vostro piano di marketing ha avuto successo.

Fate un elenco delle personalità dei vostri clienti

Il mercato ha molti clienti, ma non tutti possono essere vostri clienti. Ogni azienda ha clienti diversi. Alcune aziende si rivolgono a miliardari, mentre altre si rivolgono al pubblico comune. Allo stesso modo, dovreste stilare un elenco delle personalità dei vostri clienti. Stabilite a chi si rivolge la vostra azienda e chi sono i vostri clienti ideali. Conoscendo i vostri clienti, potrete preparare un piano di marketing personalizzato ed efficace.

Spiegare gli sforzi e le tattiche di contenuto

Qui potete spiegare quali tipi di contenuti produrrete. Oggi le aziende utilizzano diversi tipi di contenuti, come post di blog, recensioni, video e molto altro. Quindi, nella sezione dedicata alla strategia dei contenuti, è necessario spiegare il tipo e il volume dei contenuti. Se produrrete contenuti scritti o visivi, se produrrete quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. Inoltre, dovrete decidere dove verranno caricati i contenuti: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ecc. e se farete pubblicità a pagamento o se vi affiderete solo al traffico organico.

Descrivete esplicitamente le omissioni della vostra strategia

L'obiettivo del team pubblicitario è spiegato in una strategia di marketing. Inoltre, illustra anche ciò che il reparto marketing ignorerà. Includete qualsiasi componente aggiuntiva della vostra azienda che non è inclusa in questa strategia. Queste omissioni aiutano a giustificare l'obiettivo, la ricerca dei clienti, i KPI e il materiale. Non è possibile soddisfare tutti con un unico sforzo promozionale e bisogna far sapere al personale se è responsabile o meno di qualcosa.

Stabilire un budget pubblicitario

Stabilire e rispettare un determinato budget è fondamentale per qualsiasi piano di marketing. Fissa i limiti della campagna e tiene sotto controllo la realtà del team. Tenete quanto volete per il budget, ma assicuratevi che nulla esca dal budget. Tuttavia, è anche un dato di fatto che il budget di marketing riceverà una grossa fetta del budget complessivo del progetto.

Determinare chi sono i vostri concorrenti

Conoscere i vostri concorrenti è una fase cruciale del piano di marketing. Prima di iniziare la campagna, tracciate un profilo dei vostri concorrenti e conoscete le loro strategie. Dopo aver fatto i compiti a casa, iniziate le vostre campagne. Un duplicato delle loro strategie non deve funzionare anche per voi. Quindi, siate autentici e fate conoscere la missione del vostro marchio con contenuti originali e convincenti.

Come si struttura un piano di marketing?

La prima cosa che un'azienda dovrebbe fare è definire il proprio scopo. Quando lo scopo e la missione sono chiari, saprà cosa fare e come raggiungere i suoi obiettivi.

Trasmettere la dichiarazione di missione

Stabilire obiettivi raggiungibili

Una strategia completa per raggiungere tali obiettivi

Una strategia di produzione e distribuzione dei contenuti per raggiungere l'obiettivo

Un budget definito per il piano di marketing

Stabilire indicatori chiave di prestazione (KPI) per monitorare i progressi.

Come si scrive un piano di marketing per un'organizzazione non profit?

Seguite la storia dell'organizzazione e verificate cosa ha funzionato e cosa ha fallito.

Poi definite gli obiettivi

E stabilire traguardi realistici in un arco di tempo specifico.

mantenere l'organizzazione aggiornata e viva (interagire con il pubblico)

Attirare le persone più adatte alla vostra organizzazione (specificare le personas)

Raccontare storie autentiche e toccanti per attirare l'attenzione del pubblico.

Utilizzare la piattaforma migliore (ad esempio, FB, Insta, Twitter, sito web, ecc.) per massimizzare l'impatto.

Qual è un esempio di un grande piano di marketing? I migliori esempi

Un grande piano di marketing è la ricetta per un grande business. Ha tutto sotto controllo, dagli obiettivi alla produzione di contenuti e ai KPI. Pertanto, il miglior esempio di un ottimo piano di marketing sarà un piano con tutti gli elementi necessari per scalare un'azienda. Supponiamo che la vostra azienda sia un software di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Per prima cosa dovrete indicare un sommario esecutivo. Il riassunto esecutivo dovrebbe essere fornito all'inizio. Tuttavia, dovreste scriverlo a pezzi mentre scrivete il piano di marketing. Dopodiché, dichiarate la vostra missione e i vostri obiettivi, che serviranno a spianare la strada per la strategia dei contenuti, la profilazione dei concorrenti, la definizione del budget e la definizione dei KPI.

