Birisi bir keresinde, "Planlamayı başaramazsan, başarısız olmayı planlıyorsun" demişti. Bir pazarlama planı, herhangi bir işletmenin hayatında önemli bir kilometre taşıdır. Hedeflerinizi, stratejilerinizi ve taktiklerinizi alıp kağıda dökmenize olanak tanır. Sonuçta, pazarlama planınız işinizin kalbidir. Ne yapacağınızı ve ekibinizi nasıl sorumlu tutacağınızı anladığınız yer burasıdır. Ve her şeyi kapsadığınızdan bu şekilde emin olursunuz.

Başarılı bir pazarlama planı yazın



Başarılı bir pazarlama planı, önümüzdeki aylarda işletmenize yön veren güçlü bir araçtır. Yapmanız gereken kritik şeyleri takip etmenize yardımcı olur ve ayrıca odaklanmanıza yardımcı olabilir. Bu blog, herhangi bir pazarlama planında gerekli olan en hayati unsurları kapsayacaktır.

Bir pazarlama planının 7 unsuru nelerdir?



7 temel unsur, pazarlama planınızı başarılı kılar.

Şirketinizin amacını açıklayın



Herhangi bir şirketin amacı, onu başarılı veya başarısız kılar. Şirketinizin temeli, pazarlama planınız aracılığıyla iletebileceğiniz hayati bir amaç olmalıdır. Müşterileriniz bu amaca inanmalı ve bunu başarmanıza yardımcı olmaya çalışmalıdır. Örneğin, McDonald's'ın misyonu "müşterilerin en sevdiği yer ve yeme-içme yolu" olmaktır. Misyon beyanları etrafında bütün bir ortam yarattılar, siz de öyle yapmalısınız.

Misyonun temel performans göstergelerini (KPI'lar) belirleyin



KPI'lar, görevinizin ilerleyişini gösteren işaretlerdir. Pazarlama planınızı yazarken, planınızın başarısını veya başarısızlığını ölçmek için çeşitli göstergeler oluşturmalısınız. Görevinizin YouTube abonelerinizi ürün alıcılarına dönüştürmek olduğunu varsayalım. Pazarlama planınızı ve farklı KPI'ları yazdınız. KPI'lardan biri, alıcıya dönüşen abonelerin yüzdesi olabilir. Abonelerin %30'unu alıcıya dönüştürmeyi planlıyorsanız ve bunu başarırsanız, pazarlama planınız başarılı olur.

Müşteri kişiliklerinizin bir listesini yapın



Pazarın çok müşterisi var ama herkes sizin müşteriniz olamaz. Her işletmenin farklı müşterileri vardır. Bazı işletmeler milyarderleri hedeflerken, diğerleri sıradan halka hitap ediyor. Aynı şekilde, müşteri kişiliklerinizin bir listesini yapmalısınız. İşletmenizin kime hitap ettiğini ve ideal müşterilerinizin kim olduğunu belirleyin. Müşterilerinizi tanıdıkça kişiselleştirilmiş ve etkili bir pazarlama planı hazırlayacaksınız.

İçerik çabalarını ve taktiklerini açıklayın



Burada ne tür içerikler üreteceğinizi açıklayabilirsiniz. Günümüzde şirketler blog gönderileri, incelemeler, videolar ve çok daha fazlası gibi farklı içerik türlerini kullanıyor. Bu nedenle içerik stratejisi bölümünüzde içerik türünüzü ve hacminizi açıklamanız gerekir. İster yazılı içerik, ister görsel içerik üretin, ister günlük, ister haftalık, ister aylık üretim yapın. Ayrıca, içeriğinizin nereye yükleneceğine siz karar vereceksiniz; Facebook, Twitter, YouTube, Instagram vb. ve herhangi bir ücretli reklam yayınlayıp yayınlamayacağınızı veya yalnızca organik trafiğe güvenip güvenmeyeceğinizi.

Stratejinizdeki eksiklikleri açıkça tanımlayın



Reklam ekibinin amacı bir pazarlama stratejisinde açıklanmıştır. Ayrıca, pazarlama departmanının neyi görmezden geleceğini de gösterir. Bu stratejiye dahil olmayan şirketinizin ek bileşenlerini dahil edin. Bu gözden kaçırmalar, hedefinizin, müşteri araştırmanızın, KPI'ların ve materyalin gerekçelendirilmesine yardımcı olur. Tek bir tanıtım çabasıyla herkesi tatmin edemezsiniz ve personelinize bir şeyden sorumlu olup olmadıklarını bildirmeniz gerekir.

Bir reklam bütçesi oluşturun

Belirli bir bütçe oluşturmak ve buna bağlı kalmak, herhangi bir pazarlama planı için hayati önem taşır. Kampanyanın sınırlarını belirler ve ekibin gerçekliğini kontrol eder. Bütçe için istediğiniz kadar tutun, ancak bütçeden hiçbir şeyin çıkmamasını sağlayın. Bununla birlikte, pazarlama bütçesinin genel proje bütçenizin büyük bir bölümünü alacağı da bir gerçektir.

Rakiplerinizin kim olduğunu belirleyin

Rakiplerinizi tanımak, pazarlama planında çok önemli bir adımdır. Kampanyanıza başlamadan önce rakiplerinizin profilini çıkarın ve stratejilerini öğrenin. Ödevlerden sonra kampanyalarınızı başlatın. Stratejilerinin bir kopyasının da sizin için çalışması gerekmez. Bu nedenle, özgün olun ve orijinal, çekici içeriğinizle markanızın misyonunu ortaya çıkarın.

Bir pazarlama planını nasıl yapılandırırsınız?



Bir işletmenin yapması gereken ilk şey amacını belirlemektir. Amaç ve misyon net olduğunda, bir sonraki adımda ne yapacağını ve hedeflerine nasıl ulaşacağını bilecektir.

Misyon Bildirisini İlet

Ulaşılabilir hedefler belirleyin

Bu hedeflere ulaşmak için tam teşekküllü bir strateji

Hedefine ulaşmak için içerik üretim ve dağıtım stratejisi

Pazarlama planı için tanımlanmış bir bütçe

İlerlemesini izlemek için Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar) oluşturun

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş için nasıl bir pazarlama planı yazarsınız?

Kuruluşun geçmişini takip edin ve neyin işe yaradığını ve neyin başarısız olduğunu görün.

Ardından hedeflerinizi tanımlayın

Ve belirli bir zaman dilimi içinde gerçekçi hedefler belirleyin

Kuruluşunuzu güncel ve canlı tutun (kitlenizle etkileşim kurun)

Uygun kişileri kuruluşunuza çekin (kişileri belirtin)

İzleyicilerin dikkatini çekmek için gerçek, yüreklere dokunan hikayeler anlatın

Etkinizi en üst düzeye çıkarmak için en iyi platformu kullanın (örn. FB, Insta, Twitter, Web Sitesi vb.)

Harika bir pazarlama planı örneği nedir? En İyi Örnekler



Harika bir pazarlama planı, harika bir iş için bir reçetedir. Hedeflerden içerik üretimine ve KPI'lara kadar kapsanan her şeye sahiptir. Bu nedenle, harika bir pazarlama planının en iyi örneği, bir işi büyütmek için gereken tüm unsurları içeren bir plan olacaktır. İşletmenizin yapay zeka tabanlı bir uygulama geliştirme yazılımı olduğunu varsayalım. Önce bir yönetici özeti belirteceksiniz. Yönetici özeti başlangıçta verilmelidir. Ancak, pazarlama planını yazarken bunu parçalar halinde yazmalısınız. Bundan sonra, içerik stratejisi, rakiplerin profilini çıkarmak, bütçe yapmak ve KPI'lar oluşturmak için yolu açacak olan misyonunuzu ve hedeflerinizi belirtin.

AppMaster ile Pazarlama Planınızı Uygulayın



AppMaster tamamen kodsuz geliştirme ile ilgilidir. Herhangi bir kodlama yapmadan uygulama ve yazılım geliştirmek anlamına gelir. AppMaster, yalnızca insan geliştiricileri işe almaktan daha uygun maliyetli, güvenilir ve hızlı değildir. Bir pazarlama planı, ancak onu uygulayabilirseniz mükemmeldir. Uygulaması, AppMaster ile oluşturulan yazılım sayesinde çok kısa sürede uygun olan sıkı denetime ihtiyaç duyar. AI aracılığıyla kodlama yapmadan, ancak gerçek bir arka uçla herhangi bir uygulama veya yazılımı AppMaster aracılığıyla sipariş edebilirsiniz. Bu, havada asılı kalmadığınız anlamına gelir ve bu, probleminize tek seferlik sağlam bir çözümdür. Peki, ne bekliyorsun!