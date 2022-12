Ktoś kiedyś powiedział: "Jeśli nie uda ci się zaplanować, zaplanujesz porażkę". Plan marketingowy jest niezbędnym kamieniem milowym w życiu każdego biznesu. Pozwala wziąć swoje cele, strategie i taktyki i przelać je na papier. W końcu, plan marketingowy jest sercem Twojego biznesu. To tam ustalasz, co będziesz robił i jak będziesz rozliczał swój zespół. I to właśnie w ten sposób upewniasz się, że masz wszystko pod kontrolą.

Napisz udany plan marketingowy

Udany plan marketingowy jest potężnym narzędziem, które nadaje Twojej firmie kierunek w nadchodzących miesiącach. Pomaga on śledzić krytyczne rzeczy, które musisz zrobić i może również pomóc w utrzymaniu koncentracji. Ten blog będzie obejmował najbardziej istotne elementy niezbędne w każdym planie marketingowym.

Jakie jest 7 elementów planu marketingowego?

7 podstawowych elementów sprawi, że Twój plan marketingowy odniesie sukces.

Opisz cel swojej firmy

Cel każdej firmy czyni ją sukcesem lub porażką. Fundamentem Twojej firmy powinien być istotny cel, który możesz przekazać poprzez swój plan marketingowy. Twoi klienci powinni wierzyć w ten cel i starać się pomóc Ci go osiągnąć. Na przykład, misją McDonald's jest bycie "ulubionym miejscem i sposobem klientów na jedzenie i picie". Stworzyli całe środowisko wokół swojej misji, i tak samo powinieneś zrobić ty.

Ustal kluczowe wskaźniki efektywności misji (KPI)

KPI to znaki, które pokazują postępy twojej misji. Podczas pisania planu marketingowego, powinieneś ustalić różne wskaźniki, które pozwolą Ci zmierzyć sukces lub porażkę Twojego planu. Załóżmy, że Twoją misją jest konwersja subskrybentów YouTube na kupców. Napisałeś swój plan marketingowy i różne KPI. Jednym z KPI może być procent subskrybentów przekształcających się w kupujących. Jeśli planujesz przekształcić 30% subskrybentów w kupujących i osiągnąć to, twój plan marketingowy jest udany.

Zrób listę osobowości swoich klientów

Rynek ma wielu klientów, ale każdy nie może być Twoim klientem. Każdy biznes ma innych klientów. Niektóre firmy celują w miliarderów, podczas gdy inne zaspokajają potrzeby zwykłych ludzi. W ten sam sposób, powinieneś zrobić listę personaliów swoich klientów. Określ, komu Twój biznes odpowiada i kto jest Twoim idealnym klientem. Przygotujesz spersonalizowany i skuteczny plan marketingowy, gdy będziesz znał swoich klientów.

Wyjaśnij działania i taktyki związane z treścią

Tutaj możesz wyjaśnić, jakie rodzaje treści będziesz produkować. Dzisiaj firmy wykorzystują różne rodzaje treści, takie jak posty na blogu, recenzje, filmy i wiele innych. Tak więc, w swojej sekcji strategii treści, musisz wyjaśnić swój typ treści i objętość. Czy będziesz produkować treści pisemne czy wizualne, czy będziesz produkować codziennie, co tydzień, czy co miesiąc. Ponadto, zdecydujesz, gdzie twoje treści będą umieszczane; Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, itp. oraz czy będziesz uruchamiać jakiekolwiek płatne reklamy, czy polegać tylko na ruchu organicznym.

Wyraźnie opisz zaniechania swojej strategii

Cel zespołu reklamowego jest wyjaśniony w strategii marketingowej. Co więcej, ilustruje on również to, co dział marketingu będzie ignorował. Zawrzyj w strategii wszelkie dodatkowe elementy dotyczące Twojej firmy, które nie zostały w niej uwzględnione. Te pominięcia pomagają w uzasadnieniu Twojego celu, badaniach klientów, KPI i materiałów. Nie można zadowolić wszystkich w jednym wysiłku promocyjnym, i trzeba dać pracownikom znać, czy są za coś odpowiedzialni, czy nie.

Ustal budżet reklamowy

Ustalenie i trzymanie się konkretnego budżetu jest kluczowe dla każdego planu marketingowego. Wyznacza on granice kampanii i utrzymuje kontrolę rzeczywistości na zespole. Zachowaj tyle, ile chcesz w budżecie, ale upewnij się, że nic z niego nie wyjdzie. Jednak faktem jest również, że budżet marketingowy będzie miał ogromny udział w ogólnym budżecie projektu.

Określ, kim są twoi konkurenci

Znając swoich konkurentów jest kluczowym krokiem w planie marketingowym. Przed rozpoczęciem kampanii, profil swoich konkurentów i znać ich strategie. Po odrobieniu pracy domowej, rozpocznij swoje kampanie. Powielanie ich strategii nie musi działać również dla Ciebie. Bądź więc autentyczny i wydobądź misję swojej marki za pomocą oryginalnych, przyciągających treści.

Jak skonstruować plan marketingowy?

Pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić biznes, jest zdefiniowanie swojego celu. Kiedy cel i misja są jasne, będzie wiedziała, co robić dalej i jak osiągnąć swoje cele.

Przekaż misję firmy

Wyznaczaj osiągalne cele

Pełnowartościowa strategia, aby osiągnąć te cele

Strategię produkcji i dystrybucji treści, aby osiągnąć swój cel

Zdefiniowany budżet dla planu marketingowego

Ustanowienie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), aby śledzić postępy.

Jak napisać plan marketingowy dla organizacji non-profit?

Prześledź historię organizacji i zobacz, co się dla niej sprawdziło, a co zawiodło.

Następnie zdefiniuj swoje cele

I wyznacz realistyczne cele w określonych ramach czasowych.

Utrzymuj swoją organizację na bieżąco i przy życiu (wchodź w interakcje z publicznością)

Przyciągaj odpowiednich ludzi do swojej organizacji (określ personę)

Opowiadaj autentyczne, poruszające serce historie, aby przyciągnąć uwagę odbiorców

Użyj najlepszej platformy (np. FB, Insta, Twitter, strona internetowa, itp.), aby zmaksymalizować swój wpływ.

Jaki jest przykład świetnego planu marketingowego? Najlepsze przykłady

Świetny plan marketingowy to przepis na świetny biznes. Ma wszystko pokryte, od celów po produkcję treści i KPI. Dlatego najlepszym przykładem świetnego planu marketingowego będzie plan zawierający wszystkie elementy wymagane do skalowania biznesu. Załóżmy, że twój biznes to oprogramowanie do tworzenia aplikacji oparte na AI. Najpierw podasz streszczenie wykonawcze. Streszczenie powinno być podane na początku. Jednak powinieneś napisać go w kawałkach, tak jak piszesz plan marketingowy. Następnie określ swoją misję i cele, które oczyszczą ścieżkę dla strategii treści, profilowania konkurencji, tworzenia budżetu i ustalania KPI.

Wdrażaj swój plan marketingowy poprzez AppMaster

AppMaster to program do tworzenia bez kodu. Oznacza to tworzenie aplikacji i oprogramowania bez żadnego kodowania. AppMaster jest nie tylko tańszy niż zatrudnianie ludzkich programistów, ale także niezawodny i szybszy. Plan marketingowy jest doskonały tylko wtedy, gdy możesz go wdrożyć. Jego realizacja wymaga ścisłego nadzoru, co jest wygodne dzięki oprogramowaniu zbudowanemu z AppMaster w krótkim czasie. Możesz zamówić dowolną aplikację lub oprogramowanie za pośrednictwem AppMaster bez kodowania przez AI, ale z rzeczywistym backendem. Oznacza to, że nie wisisz w powietrzu i jest to jednorazowe solidne rozwiązanie twojego problemu. Tak więc, na co czekasz!