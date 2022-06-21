有人曾经说过，"如果你没有计划，你就会计划失败"。一个营销计划是任何企业生活中的一个重要里程碑。它允许你把你的目标、战略和战术写在纸上。毕竟，你的营销计划是你业务的核心。它是你弄清楚你将做什么以及你如何让你的团队负责的地方。这也是你如何确保你拥有一切。

撰写一份成功的营销计划



一个成功的营销计划是一个强大的工具，为你的企业在未来几个月内提供方向。它可以帮助你跟踪你需要做的关键事情，也可以帮助你保持专注。本博客将涵盖任何营销计划中最重要的必要元素。

营销计划的7个要素是什么？



7个核心要素使你的营销计划成功。

描述你的公司的目的



任何公司的目的都使其成为成功或失败。你的公司的基础应该是一个重要的目的，你可以通过你的营销计划来传达。你的客户应该相信这个目的，并努力帮助你实现它。例如，麦当劳的使命宣言是成为 "客户最喜爱的吃喝场所和方式"。他们围绕着他们的使命宣言创造了一个整体环境，你也应该如此。

建立任务的关键绩效指标（KPI）



关键绩效指标是显示你的任务进展的标志。在写营销计划时，你应该建立各种指标来衡量你的计划的成功或失败。比方说，你的任务是将你的YouTube订阅者转化为商品买家。你已经写好了你的营销计划和不同的关键绩效指标。其中一个关键绩效指标可以是订阅者转化为买家的百分比。如果你计划将30%的订阅者转化为买家，并实现了这一目标，你的营销计划就是成功的。

列出你的客户个性清单



市场上有很多客户，但每个人都不可能成为你的客户。每个企业都有不同的客户。有些企业的目标是亿万富翁，而有些企业则是迎合普通大众。以同样的方式，你应该列出你的客户角色清单。确定你的企业为谁服务，谁是你的理想客户。当你了解你的客户时，你会准备一个个性化和有效的营销计划。

解释内容上的努力和战术



在这里，你可以解释你将制作什么样的内容。今天，公司利用不同种类的内容，如博客文章，评论，视频，等等。因此，在你的内容策略部分，你需要解释你的内容类型和数量。你是要生产书面内容还是视觉内容，你是要每天、每周还是每月生产。此外，你要决定你的内容将被上传到哪里，Facebook、Twitter、YouTube、Instagram等，以及你是否将运行任何付费广告或只依靠有机流量。

明确描述你的策略的疏漏之处



广告团队的目标在营销策略中得到了解释。此外，它也说明了营销部门会忽略什么。包括任何没有包括在这个战略中的你的公司的额外组成部分。这些疏忽有助于证明你的目标、客户研究、关键绩效指标和材料的合理性。你不可能在一次宣传工作中满足所有人，你需要让你的员工知道他们是否要对某些事情负责。

建立一个广告预算

建立并坚持一个特定的预算对任何营销计划都是至关重要的。它设定了活动的限制，并对团队进行现实的检查。你想保留多少预算就保留多少，但要确保没有任何东西会脱离预算。然而，这也是一个事实，营销预算将在你的整体项目预算中获得巨大的一块。

确定谁是你的竞争对手

了解你的竞争对手是营销计划中至关重要的一步。在开始你的活动之前，要对你的竞争对手进行剖析，了解他们的策略。做完功课后，开始你的活动。重复他们的策略，不需要对你也有效果。所以，要真实，用你的原创、有说服力的内容把你的品牌使命传播出去。

你如何构建一个营销计划？



一个企业应该做的第一件事是定义它的目的。当目的和使命明确后，它就会知道接下来该做什么，如何实现目标。

传达使命宣言

设定可实现的目标

实现这些目标的全面战略

达到其目标的内容生产和分配策略

为营销计划制定明确的预算

建立关键绩效指标（KPI）以跟踪其进展情况

如何为非营利组织写一份营销计划？

追踪该组织的历史，看看什么对它有用，什么使它失败。

然后确定你的目标

并在特定的时间范围内设定现实的目标

保持你的组织的更新和活力（与你的受众互动）

吸引合适的人加入你的组织（指定人物）。

讲述真实的、感人的故事，以引起受众的注意

使用最好的平台（如FB、Insta、Twitter、网站等）来最大化你的影响力

一个优秀的营销计划的例子是什么？最好的例子



一个伟大的营销计划是一个伟大企业的秘诀。它涵盖了一切，从目标到内容制作和关键绩效指标。因此，一个伟大的营销计划的最好例子将是一个具有扩大业务规模所需的所有元素的计划。假设你的业务是一个基于人工智能的应用程序开发软件。你首先会陈述一个执行摘要。执行摘要应该在开始时给出。然而，你应该在写营销计划时分块写。之后，陈述你的任务和目标，这将为内容战略、剖析竞争对手、制定预算和建立关键绩效指标扫清道路。

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