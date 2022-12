Iemand zei ooit: "Als je niet plant, plan je om te falen." Een marketingplan is een essentiële mijlpaal in het leven van elk bedrijf. Hiermee kunt u uw doelstellingen, strategieën en tactieken op papier zetten. Tenslotte is uw marketingplan het hart van uw bedrijf. Het is waar u uitzoekt wat u gaat doen en hoe u uw team verantwoordelijk houdt. En het is hoe je ervoor zorgt dat je alles gedekt hebt.

Schrijf een succesvol marketingplan

Een succesvol marketingplan is een krachtig instrument dat uw bedrijf richting geeft voor de komende maanden. Het helpt je bij het bijhouden van de cruciale dingen die je moet doen en kan je ook helpen om gefocust te blijven. Deze blog behandelt de meest essentiële elementen die nodig zijn in elk marketingplan.

Wat zijn de 7 elementen van een marketingplan?

7 kernelementen maken je marketingplan succesvol.

Beschrijf het doel van je bedrijf

Het doel van elk bedrijf maakt het tot een succes of een mislukking. Het fundament van je bedrijf moet een vitaal doel zijn dat je via je marketingplan kunt overbrengen. Uw klanten moeten in dat doel geloven en proberen u te helpen dat doel te bereiken. Bijvoorbeeld, McDonald's mission statement is om "klanten 'favoriete plek en manier om te eten en te drinken". Zij hebben een hele omgeving gecreëerd rond hun mission statement, en dat zou u ook moeten doen.

Stel de key performance indicators (KPI's) van de missie vast

KPI's zijn signalen die de voortgang van je missie laten zien. Terwijl u uw marketingplan schrijft, moet u verschillende indicatoren vaststellen om het succes of de mislukking van uw plan te meten. Laten we zeggen dat je missie is om je YouTube-abonnees te converteren naar merchkopers. Je hebt je marketingplan en verschillende KPI's geschreven. Een van de KPI's kan het percentage abonnees zijn dat converteert naar kopers. Als je van plan bent 30% van de abonnees om te zetten in kopers en dat bereikt, is je marketingplan succesvol.

Maak een lijst van de persoonlijkheden van uw klanten

De markt heeft veel klanten, maar niet iedereen kan uw klant zijn. Elk bedrijf heeft andere klanten. Sommige bedrijven richten zich op miljardairs, terwijl andere zich richten op het gewone publiek. Op dezelfde manier moet u een lijst maken van uw klantpersoonlijkheden. Bepaal op wie uw bedrijf zich richt en wie uw ideale klanten zijn. Je zult een gepersonaliseerd en effectief marketingplan opstellen als je je klanten kent.

Leg de inhoudelijke inspanningen en tactieken uit

Hier kun je uitleggen welke soorten content je gaat produceren. Tegenwoordig maken bedrijven gebruik van verschillende soorten content, zoals blogberichten, recensies, video's en nog veel meer. In het gedeelte over de contentstrategie moet je dus uitleggen wat voor soort content je gaat produceren en hoeveel. Of je schriftelijke of visuele content gaat produceren, of je dagelijks, wekelijks of maandelijks gaat produceren. Bovendien bepaal je waar je inhoud wordt geüpload; Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., en of je betaalde advertenties inzet of alleen vertrouwt op organisch verkeer.

Beschrijf expliciet de omissies van je strategie

De doelstelling van het reclameteam wordt uitgelegd in een marketingstrategie. Bovendien illustreert het ook wat de marketingafdeling zal negeren. Vermeld alle extra onderdelen van uw bedrijf die niet in deze strategie zijn opgenomen. Deze overwegingen helpen bij de rechtvaardiging van uw doelstelling, klantonderzoek, KPI's en materiaal. U kunt niet iedereen tevreden stellen in een enkele promotie-inspanning, en u moet uw personeel laten weten of ze ergens verantwoordelijk voor zijn of niet.

Stel een reclamebudget vast

Het vaststellen en vasthouden aan een bepaald budget is essentieel voor elk marketingplan. Het bepaalt de grenzen van de campagne en houdt een realiteitscontrole op het team. Houd zoveel als u wilt voor het budget, maar zorg ervoor dat er niets buiten het budget valt. Het is echter ook een feit dat het marketingbudget een enorme hap uit uw totale projectbudget zal nemen.

Bepaal wie uw concurrenten zijn

Het kennen van uw concurrenten is een cruciale stap in het marketingplan. Voordat u uw campagne start, profileer uw concurrenten en ken hun strategieën. Na het huiswerk, start uw campagnes. Een duplicaat van hun strategieën hoeft niet ook voor jou te werken. Wees dus authentiek en breng de missie van uw merk naar buiten met uw originele, boeiende inhoud.

Hoe structureer je een marketingplan?

Het eerste wat een bedrijf moet doen is zijn doel bepalen. Als het doel en de missie duidelijk zijn, weet het wat het vervolgens moet doen en hoe het zijn doelen moet bereiken.

Missieverklaring overbrengen

Stel haalbare doelen

Een volwaardige strategie om die doelen te bereiken

Een strategie voor de productie en distributie van inhoud om zijn doel te bereiken

Een gedefinieerd budget voor het marketingplan

Key Performance Indicators (KPI's) vaststellen om de voortgang te volgen.

Hoe schrijf je een marketingplan voor een non-profitorganisatie?

Volg de geschiedenis van de organisatie en kijk wat voor haar heeft gewerkt en wat niet.

Bepaal vervolgens uw doelstellingen

En stel realistische doelen binnen een specifiek tijdsbestek

Houd uw organisatie actueel en levendig (interactie met uw publiek)

Trek geschikte mensen aan voor uw organisatie (specificeer persona's)

Vertel authentieke, hartverscheurende verhalen om de aandacht van het publiek te krijgen

Gebruik het beste platform (bijv. FB, Insta, Twitter, Website, etc.) om je impact te maximaliseren

Wat is een voorbeeld van een geweldig marketingplan? Beste voorbeelden

Een geweldig marketingplan is een recept voor een geweldig bedrijf. Het heeft alles gedekt, van doelstellingen tot contentproductie en KPI's. Daarom zal het beste voorbeeld van een geweldig marketingplan een plan zijn met alle elementen die nodig zijn om een bedrijf op te schalen. Stel dat je bedrijf een AI-gebaseerde app-ontwikkelingssoftware is. Dan vermeld je eerst een executive summary. De uitvoerende samenvatting moet worden gegeven aan het begin. Je moet het echter in brokken schrijven zoals je het marketingplan schrijft. Daarna vermeldt u uw missie en doelstellingen, die de weg vrijmaken voor contentstrategie, het profileren van concurrenten, het maken van een budget en het vaststellen van KPI's.

