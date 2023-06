Introduction to Go

Go, noto anche come Golang, è un linguaggio di programmazione compilato e tipizzato staticamente, creato da Robert Griesemer, Rob Pike e Ken Thompson presso Google. Rilasciato per la prima volta nel 2009, Go enfatizza la semplicità, l'affidabilità, l'efficienza e la facilità d'uso. Il linguaggio ha guadagnato popolarità per il suo forte supporto alla programmazione concorrente, che consente agli sviluppatori di creare applicazioni altamente scalabili, performanti e manutenibili. Alcune delle caratteristiche principali di Go sono:

Velocità di compilazione

Go vanta tempi di compilazione rapidi, velocizzando notevolmente il processo di sviluppo del software.

Concorrenza

Go dispone di primitive di concorrenza integrate, come le goroutine e i canali, che facilitano la creazione di applicazioni concorrenti ad alte prestazioni.

Raccolta dei rifiuti

Go include la garbage collection per una gestione efficiente della memoria.

Sistema di tipi statici

Go ha un solido sistema di tipi statici che cattura molti errori in fase di compilazione, consentendo di realizzare applicazioni più potenti.

Librerie standard

Go è dotato di un ricco set di librerie standard che coprono un'ampia gamma di funzionalità.

Portabilità

Go offre un supporto multipiattaforma, consentendo agli sviluppatori di scrivere applicazioni che funzionano su sistemi operativi e architetture diverse.

Nelle sezioni seguenti, confronteremo Go con altri linguaggi di programmazione popolari per evidenziarne le differenze e aiutarvi a fare una scelta consapevole per i vostri progetti.

Go vs Python

Python è un linguaggio di programmazione interpretato, versatile e di alto livello, incentrato sulla leggibilità e sulla semplicità. Ecco come si confronta con Go:

Prestazioni: Go offre generalmente prestazioni migliori di Python, in particolare in ambienti concorrenti, grazie alla sua natura compilata e alla gestione efficiente della memoria. Python, essendo un linguaggio interpretato, può soffrire di tempi di esecuzione lenti e di un elevato consumo di memoria in alcuni casi.

Concorrenza: il supporto incorporato di Go per la concomitanza con goroutine e canali lo rende una scelta forte per l'implementazione di applicazioni altamente concomitanti. Sebbene Python disponga di librerie per la programmazione concorrente, come asyncio, non ha la semplicità e l'efficienza del modello di concorrenza di Go.

Sintassi: Python è noto per la sua sintassi semplice e pulita, che lo rende facile da leggere e da capire. Anche Go ha una sintassi semplice, ma è spesso considerata più prolissa di quella di Python.

Ecosistema: Python ha un ecosistema più ampio e una gamma più vasta di librerie e framework. Go è ancora in crescita da questo punto di vista, ma il suo ecosistema si sta espandendo rapidamente.

Curva di apprendimento: Python è spesso considerato più facile da imparare rispetto a Go, grazie alla sua sintassi espressiva e minimalista.

I punti di forza di Python sono la leggibilità, la semplicità e l'ampio ecosistema, che lo rendono un'ottima scelta per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare per l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e lo sviluppo web. Tuttavia, se avete bisogno di applicazioni concomitanti e ad alte prestazioni, Go potrebbe essere una scelta più adatta.

Go vs JavaScript

JavaScript è un linguaggio di programmazione versatile, di alto livello e interpretato, utilizzato principalmente per lo sviluppo web. È la spina dorsale del Web moderno e alimenta applicazioni sia lato client che lato server. Ecco come si pone rispetto a Go:

Prestazioni: Go offre generalmente prestazioni migliori di JavaScript grazie alla sua natura compilata e a tipizzazione statica. JavaScript, in quanto linguaggio interpretato, ha migliorato notevolmente le prestazioni negli ultimi anni grazie ai compilatori JIT (Just-In-Time); tuttavia, in alcuni scenari potrebbe non eguagliare l'efficienza di Go.

Concorrenza: Go ha un supporto integrato per la concorrenza con goroutine e canali, che semplificano la programmazione concorrente. JavaScript ha una concorrenza guidata dagli eventi, a thread singolo, alimentata da un ciclo di eventi, che funziona bene per i compiti legati all'I/O, ma potrebbe non essere efficiente come il modello di Go.

Sistema di tipi: Go ha un forte sistema di tipi statici che aiuta a catturare gli errori in fase di compilazione, mentre JavaScript è un linguaggio dinamico e debolmente tipizzato, incline agli errori in fase di esecuzione. TypeScript, un superset di JavaScript, introduce un sistema di tipi statici per mitigare questi problemi.

Sintassi e coerenza: Go ha una sintassi più semplice e coerente rispetto a JavaScript. Inoltre, Go ha strumenti di formattazione del codice integrati che impongono stili di codifica coerenti, portando a codebase più manutenibili.

Ecosistema: JavaScript ha un ecosistema vasto e maturo, grazie alla sua lunga storia come linguaggio del web. Go L'ecosistema di JavaScript è più piccolo ma in rapida crescita.

JavaScript è indispensabile per lo sviluppo web e ha un vasto ecosistema, che lo rende una scelta popolare per molti progetti. Tuttavia, per le applicazioni concomitanti e ad alte prestazioni, Go offre semplicità, tipizzazione forte e concomitanza efficiente, rendendolo un'alternativa convincente.

Go contro Java

Go e Java sono entrambi linguaggi di programmazione molto diffusi, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza. Confrontiamo diversi aspetti di questi due linguaggi per comprendere meglio la loro idoneità in vari scenari.

Prestazioni

Go Golang offre in genere prestazioni di runtime migliori rispetto a Java, poiché genera binari più piccoli e utilizza il linking statico. Inoltre, Golang non ha bisogno del compilatore Just-In-Time (JIT), il che può portare a tempi di avvio delle applicazioni più rapidi.

In termini di concorrenza, Go ha le goroutine, mentre Java ha la tradizionale concorrenza basata sui thread. Le goroutine occupano molta meno memoria e sono dotate di un supporto integrato per il parallelismo e la comunicazione leggera tramite canali. Questo rende Go un'opzione migliore per le applicazioni con pesanti carichi di lavoro contemporanei.

Nonostante le prestazioni di runtime di Java siano inferiori, il suo ampio ecosistema, le varie librerie e i framework maturi possono contribuire a mitigare il divario di prestazioni in alcuni scenari.

Sintassi e caratteristiche del linguaggio

GoLa sintassi di Java è minimalista e pulita, incentrata sulla semplicità e sulla leggibilità. Non è orientato agli oggetti come Java, ma combina elementi di entrambi i paradigmi di programmazione procedurale e concorrente. Go elimina anche alcune caratteristiche tradizionali del linguaggio, come l'ereditarietà e i generici (il cui supporto è previsto per Go 1.18).

Java ha una sintassi più verbosa di Go e segue un modello di programmazione orientato agli oggetti puro. Con le recenti versioni di Java, il linguaggio ha introdotto molte nuove funzionalità, come le espressioni lambda, i moduli e il pattern matching, per aiutare gli sviluppatori a scrivere codice moderno e conciso.

Ecosistema e comunità

Java ha una lunga storia, un'enorme comunità e un vasto ecosistema di librerie e framework, che lo rendono una forza innegabile nel settore del software. È anche il linguaggio principale utilizzato per lo sviluppo di Android.

GoIl linguaggio di base è il più utilizzato per lo sviluppo di Android, mentre il linguaggio di base è il più diffuso, con un ecosistema più piccolo, ma in crescita, e una comunità attiva e appassionata. Con l'aumento della sua popolarità per la programmazione lato server e backend, le librerie e i framework di Golang sono in rapida espansione.

Go contro il C++

Go e C++ rappresentano paradigmi diversi nel mondo dei linguaggi di programmazione. Go La semplicità e la facilità d'uso di Golang contrastano con le capacità di basso livello e l'ottimizzazione delle prestazioni di C++. Vediamo le principali differenze tra questi linguaggi.

Prestazioni

Il C++ è noto per le sue caratteristiche prestazionali, in quanto consente varie tecniche di ottimizzazione e accesso al sistema a basso livello. Molti componenti di sistema critici, motori di gioco e applicazioni ad alte prestazioni sono sviluppati in C++.

In confronto, Go potrebbe non raggiungere lo stesso livello di ottimizzazione delle prestazioni a causa delle caratteristiche più semplici del linguaggio e del runtime garbage-collected. Tuttavia, il suo tempo di compilazione è più veloce, il che lo rende adatto a cicli di sviluppo e iterazioni rapidi.

Sintassi e caratteristiche del linguaggio

Go ha una sintassi semplice, pensata per la semplicità e la leggibilità. Ha un eccellente supporto per la programmazione concorrente con goroutine e canali.

La sintassi del C++ è più complessa e consente una moltitudine di caratteristiche del linguaggio, tra cui la programmazione orientata agli oggetti, generica e procedurale. Offre un controllo a grana fine sulla gestione della memoria e delle risorse, che può essere necessario per alcune applicazioni. Questa complessità, tuttavia, comporta una curva di apprendimento più ripida e può comportare problemi di manutenzione.

Ecosistema e comunità

Il C++ ha un ecosistema ben consolidato ed è supportato da un'ampia comunità di sviluppatori e manutentori. Dispone di una libreria standard matura e di numerose librerie di terze parti che coprono molti casi d'uso, dal calcolo ad alte prestazioni ai sistemi in tempo reale.

Go ha un ecosistema più piccolo ma in rapida crescita, con una forte attenzione allo sviluppo lato server e basato su cloud. La sua libreria standard è ampia e la comunità sta lavorando diligentemente per espandere i framework e le librerie disponibili.

Casi d'uso

Il C++ è preferito per le applicazioni che richiedono un controllo rigoroso della memoria e delle risorse, per il calcolo ad alte prestazioni, per lo sviluppo di giochi e per i sistemi in tempo reale.

GoIl C++, invece, eccelle per semplicità e manutenibilità, il che lo rende una scelta eccellente per la programmazione di rete, i microservizi e le applicazioni lato server in cui scalabilità e robustezza sono fondamentali.

Go vs Ruby

Go e Ruby sono due linguaggi di programmazione con obiettivi di progettazione, filosofie e casi d'uso diversi. Il loro confronto fornisce un'idea di quale linguaggio sia più adatto a scenari specifici.

Prestazioni

Go Go è un linguaggio compilato, che consente di sfruttare appieno l'hardware sottostante e di ottimizzare la velocità di esecuzione. In confronto, le prestazioni di Ruby sono limitate dalla sua natura interpretata e dai limiti del Global Interpreter Lock (GIL).

GoLe goroutine leggere di Ruby e il supporto integrato per il parallelismo offrono prestazioni eccellenti in scenari di programmazione concorrente, mentre i thread di Ruby hanno limitazioni dovute al GIL che in alcuni casi possono inibire le prestazioni.

Sintassi e caratteristiche del linguaggio

Ruby è famoso per la sua sintassi leggibile, elegante ed espressiva, che consente agli sviluppatori di scrivere rapidamente codice pulito e manutenibile. Si basa molto sul principio della minima sorpresa e incoraggia l'uso della metaprogrammazione, una caratteristica potente che conferisce a Ruby un grado di estensibilità ineguagliato da molti altri linguaggi.

Go enfatizza la semplicità, richiedendo meno codice boilerplate di molti altri linguaggi. Sebbene le caratteristiche del linguaggio siano relativamente minime, la sintassi di Go è pulita e facile da capire, contribuendo a migliorare la manutenibilità e la leggibilità. Go Le goroutine e i canali di supportano i paradigmi di programmazione concorrente direttamente all'interno del linguaggio.

Ecosistema e comunità

Ruby ha un ecosistema ben consolidato e una comunità dedicata, in particolare nel settore dello sviluppo web, grazie al potente e ampiamente utilizzato framework web Ruby on Rails. RubyGems, un vasto archivio di librerie, contiene numerosi pacchetti per una serie di casi d'uso diversi.

Go Ruby on Rails ha un ecosistema più piccolo che sta crescendo rapidamente. Si concentra principalmente sullo sviluppo lato server, sulla programmazione di rete e sui microservizi. La sua appassionata comunità contribuisce a un insieme di librerie e framework in continua espansione.

Casi d'uso

Ruby è un linguaggio versatile che eccelle nello sviluppo web, nello scripting e nelle attività di automazione. La sua eleganza e il suo dinamismo lo rendono una scelta eccellente per lo sviluppo rapido di applicazioni e la prototipazione.

GoLe sue prestazioni e la sua semplicità lo rendono adatto alla programmazione lato server, ai microservizi, alla programmazione di sistemi e alle applicazioni con elevate esigenze di concorrenza.

Go vs Swift

Go e Swift sono due linguaggi di programmazione moderni che hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni grazie alla loro semplicità ed efficienza. Sebbene entrambi i linguaggi abbiano punti di forza e di debolezza, è importante riconoscere ciò che li distingue e comprendere i loro casi d'uso ideali.

Prestazioni

Sia Go che Swift forniscono eseguibili ad alte prestazioni. Tuttavia, sebbene Swift sia più veloce nell'esecuzione di alcuni compiti, in alcune aree mantiene un leggero vantaggio rispetto a Go. Un'area in cui Go brilla è il suo modello di concorrenza leggero, che sfrutta le goroutine per un'efficiente esecuzione parallela. Swift, pur essendo veloce, non ha un sistema di concorrenza nativo che sia all'altezza dell'efficacia di Go. D'altra parte, la gestione della memoria di Swift è gestita attraverso il conteggio automatico dei riferimenti (ARC), che può essere più prevedibile del garbage collector di Go. Tuttavia, ciò potrebbe comportare un certo overhead, soprattutto quando si ha a che fare con requisiti di gestione della memoria più complessi.

Sintassi e caratteristiche del linguaggio

Go Il linguaggio Swift enfatizza la semplicità e la chiarezza, utilizzando una sintassi minimalista che è facile da leggere e da mantenere. Anche Swift punta alla chiarezza, ma offre più caratteristiche del linguaggio, come il concatenamento opzionale, la corrispondenza dei pattern e il supporto di prima classe per l'immutabilità. Mentre alcuni sviluppatori apprezzano l'espressività e la flessibilità di Swift, altri potrebbero preferire la semplicità di Go.

Modello di concorrenza

GoIl modello di concorrenza di Swift, basato sulla teoria dei processi sequenziali comunicanti (CSP), consente agli sviluppatori di scrivere facilmente codice altamente concorrente. Le goroutine, insieme ai canali, forniscono un modo semplice di gestire la concorrenza senza le complessità associate ai thread e ai lock tradizionali. Swift, invece, inizialmente non disponeva di un modello di concorrenza integrato, affidandosi a librerie esterne come Grand Central Dispatch (GCD) per l'esecuzione parallela. Tuttavia, Swift 5.5 (e versioni successive) ha introdotto la concurrency strutturata e la sintassi async/await per la programmazione asincrona, sebbene sia ancora in fase di maturazione rispetto al modello di concurrency maturo e collaudato di Go.

Disponibilità della piattaforma ed ecosistema

Go Swift è multipiattaforma e dispone di un ricco ecosistema di librerie e framework, che lo rendono adatto a diverse applicazioni, tra cui servizi backend, elaborazione dati, IoT e altro ancora. Swift, inizialmente sviluppato da Apple per lo sviluppo di iOS e macOS, ha il suo principale punto di forza nell'ecosistema Apple. Sebbene Swift possa essere eseguito su Linux e stia guadagnando terreno per lo sviluppo lato server grazie a framework come Vapor, è ancora indietro rispetto a Go in termini di capacità multipiattaforma e diversità dell'ecosistema.

Comunità e adozione

Sebbene entrambi i linguaggi vantino comunità forti e in crescita, la loro adozione è guidata principalmente dai rispettivi casi d'uso. Go è diventato una scelta popolare per lo sviluppo backend, per gli strumenti DevOps e per la programmazione a livello di sistema grazie alla sua semplicità, alle sue prestazioni e al suo modello di concurrency leggero. D'altra parte, Swift si concentra principalmente sulle piattaforme Apple ed è il linguaggio predefinito per le applicazioni iOS e macOS. Swift è stato adottato anche per lo sviluppo lato server, ma non è così diffuso come Go in queste aree.

Go vs Kotlin

Kotlin, un linguaggio di programmazione a tipizzazione statica sviluppato da JetBrains, ha guadagnato popolarità come alternativa moderna a Java per lo sviluppo di applicazioni Android. Sebbene Kotlin e Go condividano alcune somiglianze, come la tipizzazione statica e l'approccio pragmatico alla progettazione del linguaggio, si rivolgono a casi d'uso diversi e presentano varie differenze da considerare in base ai requisiti specifici del progetto.

Prestazioni

GoKotlin, essendo un linguaggio compilato con un efficiente garbage collector, offre eccellenti prestazioni di runtime, soprattutto se si considera il suo modello di concurrency leggero. Kotlin, che gira sulla Java Virtual Machine (JVM), offre prestazioni paragonabili a quelle di Java, ma di solito non supera Go. Un'area in cui Kotlin potrebbe brillare è lo sviluppo di applicazioni Android, dove l'uso di Kotlin può portare a dimensioni binarie più piccole e a prestazioni di runtime potenzialmente migliori rispetto all'uso di Java.

Sintassi e caratteristiche del linguaggio

Go Kotlin privilegia la semplicità e la facilità d'uso, con una sintassi minimalista che privilegia la leggibilità e la manutenibilità. Kotlin offre caratteristiche linguistiche più avanzate ed è progettato per essere più espressivo di Java, pur mantenendo la compatibilità con quest'ultimo. Kotlin include caratteristiche come le classi di dati, le funzioni di estensione e la sicurezza contro i null, che possono portare a un codice più conciso e leggibile. Mentre l'espressività di Kotlin è apprezzata da alcuni sviluppatori, altri potrebbero preferire la semplicità di Go, che è spesso considerata più adatta per la creazione di applicazioni su larga scala con un debito tecnico inferiore.

Modello di concorrenza

GoIl modello di concorrenza di , basato su goroutine e canali, semplifica la scrittura di codice concorrente che si adatta bene a più core. Kotlin, in quanto parte dell'ecosistema JVM, si affida a thread e lock per la gestione della concorrenza, che può essere più complessa e soggetta a errori. Tuttavia, JetBrains ha sviluppato una libreria chiamata Kotlin Coroutines, che offre un sistema di concorrenza leggero e basato sulle coroutine che semplifica la programmazione asincrona in Kotlin, rendendola più competitiva rispetto alle goroutines di Go.

Disponibilità della piattaforma ed ecosistema

Go Kotlin ha un ecosistema maturo e un runtime multipiattaforma, che lo rendono adatto a diverse applicazioni, tra cui servizi backend, strumenti CLI, elaborazione dati e sistemi embedded. Kotlin, invece, è noto soprattutto per le sue eccellenti capacità di sviluppo di applicazioni Android e per l'interoperabilità con Java. Sebbene Kotlin continui a espandersi al di là di Android e sia stato adottato nello sviluppo lato server e multipiattaforma, manca ancora la versatilità e l'accettazione diffusa di Go per la programmazione a livello di backend e di sistema.

Comunità e adozione

Go ha creato una vasta comunità e molte organizzazioni lo adottano per i loro servizi di backend, per le attività di elaborazione dei dati e per gli strumenti DevOps. Kotlin ha registrato un'enorme crescita da quando è stato adottato come linguaggio ufficiale per lo sviluppo di applicazioni Android ed è ampiamente utilizzato dagli sviluppatori Android. Per lo sviluppo backend e multipiattaforma, Kotlin sta guadagnando terreno ma non ha raggiunto lo stesso livello di adozione di Go. Nel complesso, entrambi i linguaggi dispongono di forti comunità e di una forte presenza di sviluppatori a sostegno della loro crescita e del loro continuo sviluppo.

AppMaster e l'uso di Go

AppMaster.io, una piattaforma no-code, ha scelto Go come tecnologia per lo sviluppo del backend delle proprie applicazioni. Go La semplicità, le prestazioni e la scalabilità di la rendono adatta a costruire applicazioni server altamente efficienti, garantendo un'esperienza utente ottimale su tutta la piattaforma. Ecco perché AppMaster ha deciso di utilizzare Go:

Prestazioni

GoLe straordinarie caratteristiche di performance di no-code lo rendono la scelta ideale per le applicazioni di backend costruite con la piattaforma AppMaster. Permette alla piattaforma di gestire attività simultanee con un utilizzo minimo delle risorse, assicurando che il backend sia sempre reattivo ed efficiente.

Scalabilità

Poiché Go eccelle nella gestione di attività di rete concorrenti, favorisce la creazione di applicazioni altamente scalabili. AppMaster comprende la necessità di scalabilità, soprattutto per i progetti aziendali in cui sono comuni sistemi distribuiti e ad alto carico.

Semplicità

GoL'attenzione di AppMaster alla semplicità e alla leggibilità si allinea perfettamente con l'approccio di no-code. Questa scelta permette alla piattaforma di generare applicazioni semplici, prive di ingombri e facili da gestire, consentendo agli sviluppatori di mantenere e migliorare il software senza sforzo.

Sfruttando la potenza di Go nella propria piattaforma di sviluppo no-code, AppMaster.io semplifica il processo di creazione di applicazioni backend, rendendolo più rapido ed economico. Gli utenti di AppMaster possono creare visivamente modelli di dati, definire la logica aziendale e configurare le API endpoints per le proprie applicazioni backend, il tutto beneficiando delle prestazioni offerte da Go.

Conclusione

La scelta del giusto linguaggio di programmazione è fondamentale quando si tratta di sviluppare applicazioni efficienti, manutenibili e scalabili. Go è emerso come un forte concorrente nell'ambiente di programmazione grazie alla sua semplicità, alle prestazioni e all'ottimo supporto per la programmazione concorrente.

Sebbene non sia la scelta ideale in tutte le situazioni, come ad esempio nello sviluppo web, dove brilla JavaScript, o nello sviluppo iOS, dove Swift è il linguaggio preferito, i punti di forza di Go lo rendono degno di essere preso in considerazione per vari scenari di sviluppo. Quando si confronta Go con altri linguaggi popolari come Python, JavaScript, Java, C++, Ruby, Swift e Kotlin, è essenziale valutare i requisiti specifici del progetto. Ogni linguaggio ha i suoi vantaggi e svantaggi e la scelta giusta dipende da fattori quali le esigenze di prestazioni, l'ecosistema, la manutenibilità e le competenze del team di sviluppo.

Un ottimo esempio di sfruttamento dei punti di forza di Go è la piattaformaAppMaster.io, che utilizza Go per generare applicazioni backend per i clienti. L'attenzione della piattaforma alla riduzione del debito tecnico, al miglioramento della scalabilità e alla velocizzazione dello sviluppo dimostra il potenziale di Go nello sviluppo di applicazioni moderne. Go offre vantaggi convincenti in termini di semplicità, prestazioni e supporto alla concorrenza. Sebbene non sia sempre la scelta migliore a seconda del contesto, è uno strumento potente nell'arsenale degli sviluppatori e dovrebbe essere preso in seria considerazione quando si valutano i linguaggi di programmazione per il prossimo progetto.