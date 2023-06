Introduction to Go

Go หรือที่เรียกว่า Golang เป็นภาษาโปรแกรมแบบคอมไพล์ที่พิมพ์แบบสแตติก สร้างขึ้นที่ Google โดย Robert Griesemer, Rob Pike และ Ken Thompson เปิดตัวครั้งแรกในปี 2009 Go เน้นความเรียบง่าย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความสะดวกในการใช้งาน ภาษานี้ได้รับความนิยมจากการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการเขียนโปรแกรมพร้อมกัน ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้สูง มีประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาได้ คุณสมบัติเด่นบางประการของ Go ได้แก่:

ความเร็วในการรวบรวม

Go มีเวลาในการคอมไพล์ที่รวดเร็ว เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เร็วขึ้นอย่างมาก

การทำงานพร้อมกัน

Go มีพื้นฐานการทำงานพร้อมกันในตัว เช่น goroutines และ channel ทำให้ง่ายต่อการสร้างแอพพลิเคชั่นพร้อมกันที่มีประสิทธิภาพสูง

เก็บขยะ

Go รวมการรวบรวมขยะเพื่อการจัดการหน่วยความจำอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบประเภทคงที่

Go มีระบบประเภทสแตติกที่แข็งแกร่งซึ่งตรวจจับข้อผิดพลาดจำนวนมากในเวลาคอมไพล์ ซึ่งนำไปสู่แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ห้องสมุดมาตรฐาน

Go มาพร้อมกับชุดไลบรารีมาตรฐานมากมาย ซึ่งครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย

พกพาสะดวก

Go ให้การสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์ม ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน

ในส่วนต่อไปนี้ เราจะเปรียบเทียบ Go กับภาษาโปรแกรมยอดนิยมอื่นๆ เพื่อเน้นความแตกต่างและช่วยคุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดสำหรับโครงการของคุณ

Go เทียบกับ Python

Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ได้รับความนิยม ใช้งานได้หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การอ่านง่ายและเรียบง่าย นี่คือวิธีเปรียบเทียบกับ Go:

ประสิทธิภาพ: โดยทั่วไป Go ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Python โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ทำงานพร้อมกัน เนื่องจากลักษณะการคอมไพล์และการจัดการหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ Python ซึ่งเป็นภาษาที่ตีความได้อาจประสบกับเวลาดำเนินการที่ช้าและการใช้หน่วยความจำสูงในบางกรณี

โดยทั่วไป ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Python โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ทำงานพร้อมกัน เนื่องจากลักษณะการคอมไพล์และการจัดการหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ Python ซึ่งเป็นภาษาที่ตีความได้อาจประสบกับเวลาดำเนินการที่ช้าและการใช้หน่วยความจำสูงในบางกรณี การทำงานพร้อมกัน: การสนับสนุนในตัวของ Go สำหรับการทำงานพร้อมกันกับ goroutines และช่องทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันพร้อมกันสูง แม้ว่า Python จะมีไลบรารีสำหรับการเขียนโปรแกรมพร้อมกัน เช่น asyncio แต่ก็ขาดความเรียบง่ายและประสิทธิภาพของโมเดลการทำงานพร้อมกันของ Go

การสนับสนุนในตัวของ สำหรับการทำงานพร้อมกันกับ goroutines และช่องทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันพร้อมกันสูง แม้ว่า Python จะมีไลบรารีสำหรับการเขียนโปรแกรมพร้อมกัน เช่น asyncio แต่ก็ขาดความเรียบง่ายและประสิทธิภาพของโมเดลการทำงานพร้อมกันของ ไวยากรณ์: Python เป็นที่รู้จักจากไวยากรณ์ที่เรียบง่ายและสะอาดตา ทำให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ Go ยังมีไวยากรณ์ที่เรียบง่าย แต่มักถูกพิจารณาว่ามีความละเอียดมากกว่า Python

Python เป็นที่รู้จักจากไวยากรณ์ที่เรียบง่ายและสะอาดตา ทำให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีไวยากรณ์ที่เรียบง่าย แต่มักถูกพิจารณาว่ามีความละเอียดมากกว่า Python ระบบนิเวศ: Python มีระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าและมีไลบรารีและเฟรมเวิร์กที่หลากหลายกว่า Go ยังคงเติบโตในเรื่องนี้ แต่ระบบนิเวศกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

Python มีระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าและมีไลบรารีและเฟรมเวิร์กที่หลากหลายกว่า ยังคงเติบโตในเรื่องนี้ แต่ระบบนิเวศกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ช่วงการเรียนรู้: Python มักจะถือว่าเรียนรู้ได้ง่ายกว่า Go เนื่องจากมีไวยากรณ์ที่ชัดเจนและเรียบง่าย

จุดแข็งของ Python อยู่ที่การอ่านง่าย ความเรียบง่าย และระบบนิเวศที่กว้างขวาง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และการพัฒนาเว็บ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแอปพลิเคชันที่ทำงานพร้อมกันที่มีประสิทธิภาพสูง Go อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

Go เทียบกับ JavaScript

JavaScript เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมอเนกประสงค์ระดับสูงและตีความซึ่งใช้เป็นหลักสำหรับ การพัฒนาเว็บ เป็นแกนหลักของเว็บยุคใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนทั้งแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ นี่คือวิธีการต่อต้าน Go:

ประสิทธิภาพ: โดยทั่วไป Go ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า JavaScript เนื่องจากลักษณะการคอมไพล์ที่พิมพ์แบบคงที่ JavaScript เป็นภาษาที่ตีความได้ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขอบคุณคอมไพเลอร์ JIT (Just-In-Time); อย่างไรก็ตาม อาจไม่ตรงกับประสิทธิภาพของ Go ในบางสถานการณ์

โดยทั่วไป ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า JavaScript เนื่องจากลักษณะการคอมไพล์ที่พิมพ์แบบคงที่ JavaScript เป็นภาษาที่ตีความได้ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขอบคุณคอมไพเลอร์ JIT (Just-In-Time); อย่างไรก็ตาม อาจไม่ตรงกับประสิทธิภาพของ ในบางสถานการณ์ การทำงานพร้อมกัน: Go มีการสนับสนุนการทำงานพร้อมกันในตัวด้วย goroutines และช่องต่างๆ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมพร้อมกัน JavaScript มีการทำงานพร้อมกันแบบเธรดเดียวที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ซึ่งขับเคลื่อนโดยลูปเหตุการณ์ ซึ่งทำงานได้ดีสำหรับงาน I/O-bound แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าโมเดลของ Go

มีการสนับสนุนการทำงานพร้อมกันในตัวด้วย goroutines และช่องต่างๆ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมพร้อมกัน JavaScript มีการทำงานพร้อมกันแบบเธรดเดียวที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ซึ่งขับเคลื่อนโดยลูปเหตุการณ์ ซึ่งทำงานได้ดีสำหรับงาน I/O-bound แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าโมเดลของ ระบบประเภท: Go มีระบบประเภทสแตติกที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดในขณะคอมไพล์ ในขณะที่ JavaScript เป็นภาษาไดนามิกที่พิมพ์ไม่แข็งแรง มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดรันไทม์ TypeScript ซึ่งเป็น superset ของ JavaScript แนะนำระบบประเภทสแตติกเพื่อลดปัญหาเหล่านี้

มีระบบประเภทสแตติกที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดในขณะคอมไพล์ ในขณะที่ JavaScript เป็นภาษาไดนามิกที่พิมพ์ไม่แข็งแรง มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดรันไทม์ TypeScript ซึ่งเป็น superset ของ JavaScript แนะนำระบบประเภทสแตติกเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ ไวยากรณ์และความสอดคล้อง: Go มีไวยากรณ์ที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ JavaScript นอกจากนี้ Go ยังมีเครื่องมือจัดรูปแบบโค้ดในตัวที่บังคับใช้รูปแบบการเข้ารหัสที่สอดคล้องกัน ซึ่งนำไปสู่โค้ดเบสที่บำรุงรักษาได้มากขึ้น

มีไวยากรณ์ที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ JavaScript นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือจัดรูปแบบโค้ดในตัวที่บังคับใช้รูปแบบการเข้ารหัสที่สอดคล้องกัน ซึ่งนำไปสู่โค้ดเบสที่บำรุงรักษาได้มากขึ้น ระบบนิเวศ: JavaScript มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และกว้างใหญ่ ต้องขอบคุณประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะภาษาของเว็บ ระบบนิเวศของ Go มีขนาดเล็กลงแต่เติบโตอย่างรวดเร็ว

JavaScript เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาเว็บและมีระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับหลายโครงการ อย่างไรก็ตาม สำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานพร้อมกันที่มีประสิทธิภาพสูง Go นำความเรียบง่าย การพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานพร้อมกันที่มีประสิทธิภาพมาสู่ตาราง ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

Go เทียบกับ Java

Go และ Java เป็นทั้งภาษาโปรแกรมยอดนิยม ซึ่งแต่ละภาษาก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเอง ลองเปรียบเทียบด้านต่างๆ ของสองภาษานี้เพื่อให้เข้าใจถึงความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

ผลงาน

โดยทั่วไปแล้ว Go จะให้ประสิทธิภาพรันไทม์ที่ดีกว่า Java เนื่องจากสร้างไบนารีที่เล็กลงและใช้การเชื่อมโยงแบบสแตติก นอกจากนี้ Golang ไม่ต้องการคอมไพเลอร์ Just-In-Time (JIT) ซึ่งอาจทำให้เวลาเริ่มต้นแอปพลิเคชันเร็วขึ้น

ในแง่ของการทำงานพร้อมกัน Go มี goroutines ในขณะที่ Java มีการทำงานพร้อมกันตามเธรดแบบดั้งเดิม Goroutines ใช้หน่วยความจำน้อยลงอย่างมากและมาพร้อมกับการรองรับในตัวสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานและการสื่อสารขนาดเล็กโดยใช้ช่องสัญญาณ สิ่งนี้ทำให้ Go เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับแอปพลิเคชันที่มีปริมาณงานจำนวนมากพร้อมกัน

แม้ว่าประสิทธิภาพรันไทม์ของ Java จะต่ำกว่า แต่ระบบนิเวศที่กว้างขวาง ไลบรารีต่างๆ และกรอบการทำงานที่สมบูรณ์อาจช่วยลดช่องว่างด้านประสิทธิภาพในบางสถานการณ์ได้

คุณสมบัติไวยากรณ์และภาษา

ไวยากรณ์ของ Go นั้นเรียบง่ายและสะอาด โดยเน้นที่ความเรียบง่ายและอ่านง่าย ไม่ใช่เชิงวัตถุเหมือน Java แต่เป็นการรวมองค์ประกอบของกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมทั้งแบบขั้นตอนและพร้อมกัน นอกจากนี้ Go ยังกำจัดฟีเจอร์ภาษาดั้งเดิมบางอย่าง เช่น การสืบทอดและความหมายทั่วไป (รองรับซึ่งวางแผนไว้สำหรับ Go 1.18)

Java มีไวยากรณ์ที่มีรายละเอียดมากกว่า Go และเป็นไปตามรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างแท้จริง ด้วยการเปิดตัว Java ล่าสุด ภาษาได้แนะนำคุณสมบัติใหม่มากมาย เช่น การแสดงออกของแลมบ์ดา โมดูล และการจับคู่รูปแบบ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาเขียนโค้ดที่ทันสมัยและกระชับ

ระบบนิเวศและชุมชน

Java มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชุมชนขนาดใหญ่ และระบบนิเวศที่กว้างขวางของไลบรารีและเฟรมเวิร์ก ทำให้เป็นพลังที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังเป็นภาษาหลักที่ใช้สำหรับการพัฒนา Android

ในทางกลับกัน Go มีระบบนิเวศที่เล็กกว่าแต่กำลังเติบโตและมีชุมชนที่กระตือรือร้นและกระตือรือร้น ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์และแบ็กเอนด์ ไลบรารีและเฟรมเวิร์กของ Golang จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว

Go เทียบกับ C ++

Go และ C++ เป็นตัวแทนของกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันในโลกของภาษาโปรแกรม ความเรียบง่ายและใช้งานง่ายของ Go ตรงกันข้ามกับความสามารถระดับต่ำของ C++ และการเพิ่มประสิทธิภาพ มาดูความแตกต่างหลักระหว่างภาษาเหล่านี้กัน

ผลงาน

C++ เป็นที่รู้จักกันดีในด้านลักษณะการทำงาน ซึ่งช่วยให้สามารถใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ และการเข้าถึงระบบในระดับต่ำได้ ส่วนประกอบของระบบที่สำคัญ เอ็นจิ้นเกม และแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงจำนวนมากได้รับการพัฒนาใน C++

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Go อาจไม่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในระดับเดียวกันเนื่องจากฟีเจอร์ภาษาที่เรียบง่ายกว่าและรันไทม์ที่รวบรวมขยะ อย่างไรก็ตาม เวลาในการคอมไพล์เร็วกว่า ทำให้เหมาะสำหรับวงจรการพัฒนาและการวนซ้ำอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติไวยากรณ์และภาษา

Go มีไวยากรณ์ที่ไม่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและอ่านง่าย มีการรองรับที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งโปรแกรมพร้อมกันกับ goroutines และช่องสัญญาณ

ไวยากรณ์ของ C++ นั้นซับซ้อนกว่า ทำให้สามารถใช้คุณสมบัติทางภาษาได้หลากหลาย รวมถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แบบทั่วไป และเชิงขั้นตอน มีการควบคุมหน่วยความจำและการจัดการทรัพยากรแบบละเอียด ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับบางแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนนี้มาพร้อมกับช่วงการเรียนรู้ที่สูงชันขึ้น และอาจนำไปสู่ความท้าทายในการบำรุงรักษา

ระบบนิเวศและชุมชน

C++ มีระบบนิเวศที่มั่นคงและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนาและผู้ดูแลจำนวนมาก มีไลบรารีมาตรฐานที่สมบูรณ์และไลบรารีของบุคคลที่สามจำนวนมากซึ่งครอบคลุมกรณีการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การประมวลผลประสิทธิภาพสูงไปจนถึงระบบเรียลไทม์

Go มีระบบนิเวศที่เล็กลงแต่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเน้นหนักไปที่การพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์และบนคลาวด์ ไลบรารีมาตรฐานนั้นกว้างขวาง และชุมชนกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อขยายเฟรมเวิร์กและไลบรารีที่มีอยู่

ใช้กรณี

C++ เป็นที่นิยมสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการควบคุมหน่วยความจำและทรัพยากรอย่างเข้มงวด การประมวลผลประสิทธิภาพสูง การพัฒนาเกม และระบบเรียลไทม์

ในทางกลับกัน Go มีความโดดเด่นในด้านความเรียบง่ายและการบำรุงรักษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนโปรแกรมเครือข่าย ไมโครเซอร์วิส และแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งความสามารถในการปรับขนาดและความทนทานเป็นสิ่งสำคัญ

Go vs รูบี้

Go และ Ruby เป็นสองภาษาโปรแกรมที่มีเป้าหมายการออกแบบ ปรัชญา และกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบของพวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกว่าภาษาใดเหมาะสมกว่าสำหรับสถานการณ์เฉพาะ

ผลงาน

โดยทั่วไป Go ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Ruby โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของปริมาณงานพร้อมกัน Go เป็นภาษาที่คอมไพล์ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์พื้นฐานได้อย่างเต็มที่และเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ประสิทธิภาพของ Ruby ถูกจำกัดโดยลักษณะการตีความและข้อจำกัดของ Global Interpreter Lock (GIL)

goroutines ที่มีน้ำหนักเบาของ Go และการสนับสนุนในตัวสำหรับการขนานให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสถานการณ์การเขียนโปรแกรมพร้อมกัน ในขณะที่เธรดของ Ruby มีข้อจำกัดเนื่องจาก GIL ที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพในบางกรณี

คุณสมบัติไวยากรณ์และภาษา

Ruby มีชื่อเสียงในด้านรูปแบบไวยากรณ์ที่อ่านง่าย สวยงาม และสื่ออารมณ์ได้ดี ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่สะอาดและบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็ว มันอาศัยหลักการสร้างความประหลาดใจให้น้อยที่สุดอย่างมากและสนับสนุนการใช้โปรแกรมเมตา ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันทรงพลังที่ทำให้ Ruby มีระดับความสามารถในการขยายที่ไม่มีใครเทียบได้กับภาษาอื่นๆ มากมาย

Go เน้นความเรียบง่าย ใช้รหัสสำเร็จรูปน้อยกว่าภาษาอื่นๆ แม้ว่าคุณสมบัติทางภาษาจะค่อนข้างน้อย แต่ไวยากรณ์ของ Go นั้นสะอาดและเข้าใจง่าย มีส่วนทำให้บำรุงรักษาและอ่านง่ายขึ้น Go 'routines และช่องสนับสนุนกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมพร้อมกันโดยตรงภายในภาษา

ระบบนิเวศและชุมชน

Ruby มีระบบนิเวศที่มั่นคงและชุมชนเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเว็บ ต้องขอบคุณเฟรมเวิร์กเว็บ Ruby on Rails ที่ทรงพลังและใช้กันอย่างแพร่หลาย RubyGems เป็นที่เก็บไลบรารีขนาดใหญ่ มีแพ็คเกจมากมายสำหรับชุดการใช้งานที่หลากหลาย

Go มีระบบนิเวศขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การเขียนโปรแกรมเครือข่าย และการพัฒนาไมโครเซอร์วิสเป็นหลัก ชุมชนที่กระตือรือร้นกำลังสนับสนุนชุดไลบรารีและเฟรมเวิร์กที่ขยายตัว

ใช้กรณี

Ruby เป็นภาษาอเนกประสงค์ที่เก่งในด้านการพัฒนาเว็บ การเขียนสคริปต์ และงานอัตโนมัติ ความสง่างามและไดนามิกทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพและความเรียบง่ายของ Go ทำให้เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ บริการขนาดเล็ก การเขียนโปรแกรมระบบ และแอปพลิเคชันที่มีความต้องการการทำงานพร้อมกันสูง

Go vs สวิฟต์

Go และ Swift เป็นภาษาโปรแกรมสมัยใหม่สองภาษาที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าทั้งสองภาษาจะมีจุดแข็งและจุดอ่อน แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาแตกต่างและเข้าใจกรณีการใช้งานในอุดมคติ

ผลงาน

ทั้ง Go และ Swift นำเสนอโปรแกรมปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Swift จะทำงานได้เร็วขึ้นสำหรับงานบางอย่าง แต่ก็ยังคงมีความได้เปรียบเหนือ Go เล็กน้อยในบางพื้นที่ พื้นที่หนึ่งที่ Go โดดเด่นคือรูปแบบการทำงานพร้อมกันที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งใช้ประโยชน์จาก goroutines เพื่อการดำเนินการแบบขนานอย่างมีประสิทธิภาพ Swift แม้ว่าจะรวดเร็ว แต่ไม่มีระบบการทำงานพร้อมกันแบบเนทีฟที่ตรงกับประสิทธิภาพของ Go ในทางกลับกัน การจัดการหน่วยความจำของ Swift นั้นจัดการผ่าน Automatic Reference Counting (ARC) ซึ่งสามารถคาดเดาได้มากกว่าตัวเก็บขยะของ Go อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับข้อกำหนดการจัดการหน่วยความจำที่ซับซ้อนมากขึ้น

คุณสมบัติไวยากรณ์และภาษา

Go เน้นความเรียบง่ายและชัดเจน โดยใช้ไวยากรณ์แบบมินิมอลที่อ่านและดูแลรักษาง่าย Swift ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อความชัดเจน แต่ยังมีคุณลักษณะด้านภาษาเพิ่มเติม เช่น การผูกมัดแบบเลือกได้ การจับคู่รูปแบบ และการสนับสนุนระดับเฟิร์สคลาสสำหรับการไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่นักพัฒนาบางคนชื่นชมการแสดงออกและความยืดหยุ่นของ Swift แต่คนอื่น ๆ อาจชอบความตรงไปตรงมาของ Go

รูปแบบการทำงานพร้อมกัน

แบบจำลองการทำงานพร้อมกันของ Go ซึ่งอิงตามทฤษฎี Communicating Sequential Processes (CSP) ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่ทำงานพร้อมกันในระดับสูงได้อย่างง่ายดาย Goroutines พร้อมด้วยแชนเนล มอบวิธีง่ายๆ ในการจัดการการทำงานพร้อมกัน โดยไม่มีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับเธรดและการล็อกแบบเดิมๆ ในทางกลับกัน Swift ในตอนแรกไม่มีโมเดลการทำงานพร้อมกันในตัว อาศัยไลบรารีภายนอกเช่น Grand Central Dispatch (GCD) สำหรับการดำเนินการแบบขนาน อย่างไรก็ตาม Swift 5.5 (และใหม่กว่า) ได้แนะนำการทำงานพร้อมกันที่มีโครงสร้างและไวยากรณ์ async/await สำหรับการเขียนโปรแกรมแบบอะซิงโครนัส แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงพัฒนาเมื่อเทียบกับโมเดลการทำงานพร้อมกันที่พัฒนาเต็มที่และผ่านการทดสอบการต่อสู้ของ Go

ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มและระบบนิเวศ

Go เป็นแพลตฟอร์มข้ามแพลตฟอร์มและมีระบบนิเวศของไลบรารีและเฟรมเวิร์กที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงบริการแบ็กเอนด์ การประมวลผลข้อมูล IoT และอื่นๆ Swift ซึ่งเริ่มแรกพัฒนาโดย Apple สำหรับการพัฒนา iOS และ macOS มีจุดแข็งหลักในระบบนิเวศของ Apple ในขณะที่ Swift สามารถทำงานบน Linux และได้รับแรงผลักดันสำหรับการพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยเฟรมเวิร์กเช่น Vapor แต่ก็ยังล้าหลัง Go ในแง่ของความสามารถข้ามแพลตฟอร์มและความหลากหลายของระบบนิเวศ

ชุมชนและการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ในขณะที่ทั้งสองภาษามีชุมชนที่แข็งแกร่งและกำลังเติบโต Go กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการพัฒนาแบ็กเอนด์ เครื่องมือ DevOps และการเขียนโปรแกรมระดับระบบเนื่องจากความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และโมเดลการทำงานพร้อมกันที่มีน้ำหนักเบา ในทางกลับกัน Swift มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มของ Apple และเป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชัน iOS และ macOS Swift ยังได้รับการยอมรับสำหรับการพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แต่ไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายเท่า Go ในพื้นที่เหล่านั้น

Go กับ Kotlin

Kotlin ซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบสแตติกที่พัฒนาโดย JetBrains ได้รับความนิยมในฐานะทางเลือกที่ทันสมัยแทน Java สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android ในขณะที่ Kotlin และ Go มีความคล้ายคลึงกันบางประการ เช่น การพิมพ์แบบคงที่และแนวทางปฏิบัติในการออกแบบภาษา ทั้งสองรองรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันและมีความแตกต่างหลากหลายที่ต้องพิจารณาตามความต้องการเฉพาะของโครงการ

ผลงาน

Go เป็นภาษาที่คอมไพล์ด้วยตัวเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ มอบประสิทธิภาพรันไทม์ที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงโมเดลการทำงานพร้อมกันที่มีน้ำหนักเบา Kotlin ซึ่งทำงานบน Java Virtual Machine (JVM) ให้ประสิทธิภาพเทียบได้กับ Java แต่มักจะไม่มีประสิทธิภาพดีกว่า Go พื้นที่หนึ่งที่ Kotlin สามารถโดดเด่นได้คือการพัฒนาแอพ Android ซึ่งการใช้ Kotlin สามารถนำไปสู่ขนาดไบนารีที่เล็กลงและประสิทธิภาพรันไทม์อาจดีขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ Java

คุณสมบัติไวยากรณ์และภาษา

Go ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ด้วยไวยากรณ์ที่เรียบง่ายซึ่งให้ความสำคัญกับความสามารถในการอ่านและการบำรุงรักษา Kotlin นำเสนอคุณสมบัติภาษาขั้นสูงและได้รับการออกแบบให้แสดงออกมากกว่า Java ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้กับมัน Kotlin มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น คลาสข้อมูล ฟังก์ชันส่วนขยาย และความปลอดภัยแบบ null ซึ่งสามารถนำไปสู่โค้ดที่กระชับและอ่านง่ายขึ้น ในขณะที่นักพัฒนาบางคนชื่นชมการแสดงออกของ Kotlin คนอื่นอาจชอบความเรียบง่ายของ Go ซึ่งมักถูกมองว่าเหมาะสมกว่าสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ที่มีหนี้ทางเทคนิคต่ำกว่า

รูปแบบการทำงานพร้อมกัน

โมเดลการทำงานพร้อมกันของ Go ซึ่งอิงตาม goroutines และ channel ทำให้ง่ายต่อการเขียนโค้ดพร้อมกันที่ปรับขนาดได้ดีในหลายๆ คอร์ Kotlin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ JVM อาศัยเธรดและการล็อกสำหรับการจัดการพร้อมกัน ซึ่งอาจซับซ้อนและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย อย่างไรก็ตาม JetBrains ได้พัฒนาไลบรารีชื่อ Kotlin Coroutines ซึ่งนำเสนอระบบทำงานพร้อมกันที่อิงตามโครูทีนที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมแบบอะซิงโครนัสใน Kotlin ทำให้สามารถแข่งขันกับ goroutines ของ Go ได้มากขึ้น

ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มและระบบนิเวศ

Go มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และรันไทม์ข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงบริการแบ็กเอนด์ เครื่องมือ CLI การประมวลผลข้อมูล และระบบฝังตัว ในทางกลับกัน Kotlin เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการพัฒนาแอพ Android ที่ยอดเยี่ยมและการทำงานร่วมกันของ Java ในขณะที่ Kotlin ยังคงขยายตัวนอกเหนือจาก Android และได้เห็นการนำไปใช้ในการพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์และหลายแพลตฟอร์ม แต่ก็ยังขาดความเก่งกาจของ Go และการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการเขียนโปรแกรมระดับแบ็กเอนด์และระบบ

ชุมชนและการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

Go ได้สร้างชุมชนที่กว้างขวาง โดยมีหลายองค์กรที่นำไปใช้กับบริการแบ็กเอนด์ งานประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ DevOps Kotlin เติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นำมาใช้เป็นภาษาพัฒนาแอป Android อย่างเป็นทางการ และนักพัฒนา Android ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการพัฒนาแบ็กเอนด์และข้ามแพลตฟอร์ม Kotlin กำลังได้รับแรงผลักดัน แต่ยังไม่ถึงระดับเดียวกับ Go โดยรวมแล้ว ทั้งสองภาษามีชุมชนที่เข้มแข็งและความคิดร่วมกันของนักพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

AppMaster และการใช้ Go

AppMaster.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม แบบไม่ใช้โค้ด เลือก Go เป็นเทคโนโลยีที่พวกเขาเลือกสำหรับการพัฒนาแบ็กเอนด์ในแอปพลิเคชันของตน ความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และความสามารถในการปรับขนาดของ Go ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั่วทั้งแพลตฟอร์ม นี่คือเหตุผลที่ AppMaster ตัดสินใจใช้ Go:

ผลงาน

คุณลักษณะด้านประสิทธิภาพที่น่าประทับใจของ Go ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ที่สร้างด้วยแพลตฟอร์ม no-code ของ AppMaster ช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถจัดการงานพร้อมกันโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ทำให้มั่นใจได้ว่าแบ็กเอนด์จะตอบสนองและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ความสามารถในการปรับขนาด

เนื่องจาก Go เชี่ยวชาญในการจัดการกิจกรรมเครือข่ายพร้อมกัน จึงส่งเสริมการสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้สูง AppMaster เข้าใจถึงความจำเป็นในการขยายขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการระดับองค์กรที่มีโหลดสูงและระบบกระจายทั่วไป

ความเรียบง่าย

การมุ่งเน้นไปที่ความเรียบง่ายและการอ่านง่ายของ Go นั้นสอดคล้องกับวิธีการ no-code ของ AppMaster อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวเลือกนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มสร้างแอปพลิเคชันที่ตรงไปตรงมา ไม่ยุ่งเหยิง และจัดการง่าย ช่วยให้นักพัฒนาสามารถบำรุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย

ด้วยการควบคุมพลังของ Go ในแพลตฟอร์มการพัฒนา no-code AppMaster.io ทำให้กระบวนการสร้างแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ง่ายขึ้น ทำให้เร็วขึ้นและ ประหยัดค่าใช้จ่าย มากขึ้น ผู้ใช้ AppMaster สามารถสร้าง โมเดลข้อมูล แบบเห็นภาพ กำหนดตรรกะทางธุรกิจ และกำหนด endpoints API สำหรับแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ ทั้งหมดนี้ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่ Go นำเสนอ

บทสรุป

การเลือกภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ บำรุงรักษา และปรับขนาดได้ Go กลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมเนื่องจากความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนโปรแกรมพร้อมกัน

แม้ว่าอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในทุกสถานการณ์ เช่น การพัฒนาเว็บที่ JavaScript โดดเด่น หรือการพัฒนา iOS ที่ Swift เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไป จุดแข็งของ Go ทำให้คุ้มค่าที่จะพิจารณาสำหรับสถานการณ์การพัฒนาต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบ Go กับภาษายอดนิยมอื่นๆ เช่น Python, JavaScript, Java, C++, Ruby, Swift และ Kotlin การประเมินข้อกำหนดเฉพาะของโครงการของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ละภาษามีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และท้ายที่สุดแล้วตัวเลือกที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการด้านประสิทธิภาพ ระบบนิเวศ การบำรุงรักษา และความเชี่ยวชาญของทีมพัฒนา

ตัวอย่างหนึ่งที่ยอดเยี่ยมของการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ Go คือ แพลตฟอร์ม AppMaster.io ซึ่งใช้ Go เพื่อสร้างแอปพลิเคชันส่วนหลังสำหรับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับการลดหนี้ทางเทคนิค ปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด และเร่งการพัฒนา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Go ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ Go มอบข้อได้เปรียบที่น่าสนใจในแง่ของความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการทำงานพร้อมกัน แม้ว่าอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไปโดยขึ้นอยู่กับบริบท แต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในคลังแสงของนักพัฒนาและควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเมื่อประเมินภาษาโปรแกรมสำหรับโครงการต่อไปของคุณ