Introduction to Go

Gotambién conocido como Golang, es un lenguaje de programación compilado de tipado estático creado en Google por Robert Griesemer, Rob Pike y Ken Thompson. Lanzado por primera vez en 2009, Go hace hincapié en la simplicidad, la fiabilidad, la eficiencia y la facilidad de uso. El lenguaje ha ganado popularidad por su fuerte apoyo a la programación concurrente, lo que permite a los desarrolladores construir aplicaciones altamente escalables, performantes y mantenibles. Algunas de las características notables de Go incluyen:

Velocidad de compilación

Go Presume de tiempos de compilación rápidos, lo que acelera considerablemente el proceso de desarrollo de software.

Concurrencia

Go incorpora primitivas de concurrencia como goroutines y canales, lo que facilita la creación de aplicaciones concurrentes de alto rendimiento.

Recogida de basura

Go incluye recolección de basura para una gestión eficiente de la memoria.

Sistema de tipos estáticos

Go dispone de un potente sistema de tipos estáticos que detecta muchos errores en tiempo de compilación, lo que permite crear aplicaciones más potentes.

Bibliotecas estándar

Go incluye un rico conjunto de bibliotecas estándar que cubren una amplia gama de funcionalidades.

Portabilidad

Go proporciona soporte multiplataforma, permitiendo a los desarrolladores escribir aplicaciones que se ejecutan en diferentes sistemas operativos y arquitecturas.

En las siguientes secciones, compararemos Go con otros lenguajes de programación populares para destacar sus diferencias y ayudarle a tomar una decisión informada para sus proyectos.

Go vs Python

Python es un lenguaje de programación popular, versátil, de alto nivel e interpretado que se centra en la legibilidad y la simplicidad. He aquí su comparación con Go:

Rendimiento: Go suele ofrecer mejor rendimiento que Python, sobre todo en entornos concurrentes, debido a su naturaleza compilada y a su eficaz gestión de la memoria. Python, al ser un lenguaje interpretado, puede sufrir de tiempos de ejecución lentos y alto consumo de memoria en algunos casos.

suele ofrecer mejor rendimiento que Python, sobre todo en entornos concurrentes, debido a su naturaleza compilada y a su eficaz gestión de la memoria. Python, al ser un lenguaje interpretado, puede sufrir de tiempos de ejecución lentos y alto consumo de memoria en algunos casos. Concurrencia: Go incorpora soporte para concurrencia con goroutines y canales, lo que lo convierte en una buena opción para implementar aplicaciones altamente concurrentes. Aunque Python dispone de bibliotecas para la programación concurrente, como asyncio, carece de la simplicidad y eficiencia del modelo de concurrencia de Go .

incorpora soporte para concurrencia con goroutines y canales, lo que lo convierte en una buena opción para implementar aplicaciones altamente concurrentes. Aunque Python dispone de bibliotecas para la programación concurrente, como asyncio, carece de la simplicidad y eficiencia del modelo de concurrencia de . Sintaxis: Python es conocido por su sintaxis sencilla y limpia, lo que facilita su lectura y comprensión. Go también tiene una sintaxis sencilla, pero a menudo se considera más verbosa que la de Python.

Python es conocido por su sintaxis sencilla y limpia, lo que facilita su lectura y comprensión. también tiene una sintaxis sencilla, pero a menudo se considera más verbosa que la de Python. Ecosistema: Python tiene un ecosistema más grande y una gama más amplia de bibliotecas y frameworks. Go todavía está creciendo en este sentido, pero su ecosistema se está expandiendo rápidamente.

Python tiene un ecosistema más grande y una gama más amplia de bibliotecas y frameworks. todavía está creciendo en este sentido, pero su ecosistema se está expandiendo rápidamente. Curva de aprendizaje: A menudo se considera que Python es más fácil de aprender que Go , gracias a su sintaxis expresiva y minimalista.

Los puntos fuertes de Python residen en su legibilidad, sencillez y amplio ecosistema, lo que lo convierte en una gran opción para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en análisis de datos, aprendizaje automático y desarrollo web. Sin embargo, si necesitas aplicaciones concurrentes de alto rendimiento, Go podría ser una opción más adecuada.

Go vs JavaScript

JavaScript es un versátil lenguaje de programación interpretado de alto nivel que se utiliza principalmente para el desarrollo web. Es la espina dorsal de la web moderna, ya que alimenta tanto las aplicaciones del lado del cliente como las del lado del servidor. A continuación te mostramos cómo se comporta frente a Go:

Rendimiento: Go suele ofrecer un mejor rendimiento que JavaScript debido a su naturaleza compilada de tipado estático. JavaScript, como lenguaje interpretado, ha mejorado significativamente su rendimiento en los últimos años gracias a los compiladores JIT (Just-In-Time); sin embargo, puede que no alcance la eficiencia de Go en determinados escenarios.

suele ofrecer un mejor rendimiento que JavaScript debido a su naturaleza compilada de tipado estático. JavaScript, como lenguaje interpretado, ha mejorado significativamente su rendimiento en los últimos años gracias a los compiladores JIT (Just-In-Time); sin embargo, puede que no alcance la eficiencia de en determinados escenarios. Concurrencia: Go incorpora soporte para la concurrencia con goroutines y canales, lo que simplifica la programación concurrente. JavaScript dispone de concurrencia basada en eventos y en un único subproceso mediante un bucle de eventos, que funciona bien para tareas de E/S, pero puede no ser tan eficiente como el modelo de Go .

incorpora soporte para la concurrencia con goroutines y canales, lo que simplifica la programación concurrente. JavaScript dispone de concurrencia basada en eventos y en un único subproceso mediante un bucle de eventos, que funciona bien para tareas de E/S, pero puede no ser tan eficiente como el modelo de . Sistema tipográfico: Go tiene un sólido sistema tipográfico estático que ayuda a detectar errores en tiempo de compilación, mientras que JavaScript es un lenguaje dinámico con tipado débil, propenso a errores en tiempo de ejecución. TypeScript, un superconjunto de JavaScript, introduce un sistema de tipos estático para mitigar estos problemas.

tiene un sólido sistema tipográfico estático que ayuda a detectar errores en tiempo de compilación, mientras que JavaScript es un lenguaje dinámico con tipado débil, propenso a errores en tiempo de ejecución. TypeScript, un superconjunto de JavaScript, introduce un sistema de tipos estático para mitigar estos problemas. Sintaxis y coherencia: Go tiene una sintaxis más sencilla y coherente que JavaScript. Además, Go incorpora herramientas de formateo del código que refuerzan la coherencia de los estilos de codificación, lo que da lugar a bases de código más fáciles de mantener.

tiene una sintaxis más sencilla y coherente que JavaScript. Además, incorpora herramientas de formateo del código que refuerzan la coherencia de los estilos de codificación, lo que da lugar a bases de código más fáciles de mantener. Ecosistema: JavaScript tiene un ecosistema amplio y maduro, gracias a su larga historia como lenguaje de la web. Go El ecosistema de JavaScript es más pequeño, pero crece con rapidez.

JavaScript es indispensable para el desarrollo web y cuenta con un amplio ecosistema, lo que lo convierte en una opción popular para muchos proyectos. Sin embargo, para aplicaciones concurrentes de alto rendimiento, Go aporta simplicidad, tipado fuerte y concurrencia eficiente, lo que lo convierte en una alternativa convincente.

Go frente a Java

Go y Java son lenguajes de programación muy populares, cada uno con sus propios puntos fuertes y débiles. Comparemos distintos aspectos de estos dos lenguajes para comprender mejor su idoneidad en distintos escenarios.

Rendimiento

Go Golang ofrece normalmente un mejor rendimiento en tiempo de ejecución que Java, ya que genera binarios más pequeños y utiliza el enlazado estático. Además, Golang no necesita el compilador Just-In-Time (JIT), lo que puede acelerar los tiempos de arranque de la aplicación.

En términos de concurrencia, Go tiene goroutines, mientras que Java tiene la concurrencia tradicional basada en hilos. Las goroutines ocupan mucha menos memoria e incorporan soporte para el paralelismo y la comunicación ligera mediante canales. Esto hace que Go sea una mejor opción para aplicaciones con grandes cargas de trabajo concurrentes.

A pesar del menor rendimiento en tiempo de ejecución de Java, su amplio ecosistema, diversas bibliotecas y marcos de trabajo maduros pueden ayudar a mitigar la diferencia de rendimiento en determinados escenarios.

Sintaxis y características del lenguaje

GoLa sintaxis de Java es minimalista y limpia, y se centra en la simplicidad y la legibilidad. No está orientado a objetos como Java, sino que combina elementos de los paradigmas de programación procedimental y concurrente. Go también elimina algunas características tradicionales del lenguaje, como la herencia y los genéricos (cuya compatibilidad está prevista para Go 1.18).

Java tiene una sintaxis más verbosa que Go y sigue un modelo puro de programación orientada a objetos. Con las últimas versiones de Java, el lenguaje ha introducido muchas características nuevas, como las expresiones lambda, los módulos y la concordancia de patrones, para ayudar a los desarrolladores a escribir código moderno y conciso.

Ecosistema y comunidad

Java tiene una larga historia, una comunidad masiva y un amplio ecosistema de bibliotecas y marcos de trabajo, lo que lo convierte en una fuerza innegable en la industria del software. También es el principal lenguaje utilizado para el desarrollo en Android.

Go, por su parte, tiene un ecosistema más pequeño pero creciente y una comunidad activa y apasionada. Con su aumento de popularidad para la programación del lado del servidor y backend, las bibliotecas y frameworks de Golang se han expandido rápidamente.

Go frente a C

Go y C++ representan paradigmas diferentes en el mundo de los lenguajes de programación. Go La simplicidad y facilidad de uso de Golang contrasta con las capacidades de bajo nivel y la optimización del rendimiento de C++. Echemos un vistazo a las principales diferencias entre estos lenguajes.

Rendimiento

C++ es bien conocido por sus características de rendimiento, ya que permite diversas técnicas de optimización y acceso de bajo nivel al sistema. Muchos componentes críticos del sistema, motores de juegos y aplicaciones de alto rendimiento se desarrollan en C++.

En comparación, es posible que Go no alcance el mismo nivel de optimización del rendimiento debido a sus características de lenguaje más sencillas y a su tiempo de ejecución con recolección de basura. Sin embargo, su tiempo de compilación es más rápido, lo que lo hace adecuado para ciclos de desarrollo e iteraciones rápidos.

Sintaxis y características del lenguaje

Go tiene una sintaxis sencilla diseñada para ofrecer simplicidad y legibilidad. Tiene un excelente soporte para la programación concurrente con goroutines y canales.

La sintaxis de C++ es más compleja y permite una gran variedad de características del lenguaje, como la programación orientada a objetos, genérica y procedimental. Ofrece un control detallado sobre la gestión de la memoria y los recursos, lo que puede ser necesario para determinadas aplicaciones. Sin embargo, esta complejidad conlleva una curva de aprendizaje más pronunciada y puede plantear problemas de mantenimiento.

Ecosistema y comunidad

C++ tiene un ecosistema bien establecido y cuenta con el apoyo de una gran comunidad de desarrolladores y mantenedores. Cuenta con una biblioteca estándar madura y numerosas bibliotecas de terceros que cubren muchos casos de uso, desde la informática de alto rendimiento hasta los sistemas en tiempo real.

Go tiene un ecosistema más pequeño pero en rápido crecimiento, con un fuerte enfoque en el desarrollo del lado del servidor y basado en la nube. Su biblioteca estándar es amplia y la comunidad trabaja con diligencia para ampliar los marcos y bibliotecas disponibles.

Casos de uso

C++ es preferible para aplicaciones que requieren un control estricto de la memoria y los recursos, informática de alto rendimiento, desarrollo de juegos y sistemas en tiempo real.

Go, por otro lado, sobresale en simplicidad y mantenibilidad, lo que lo convierte en una excelente opción para la programación de redes, microservicios y aplicaciones del lado del servidor donde la escalabilidad y la robustez son cruciales.

Go vs Ruby

Go y Ruby son dos lenguajes de programación con diferentes objetivos de diseño, filosofías y casos de uso. Su comparación proporciona una visión de qué lenguaje es más adecuado para escenarios específicos.

Rendimiento

Go Ruby ofrece en general un mejor rendimiento que Ruby, especialmente en lo que se refiere a cargas de trabajo concurrentes. Go es un lenguaje compilado, lo que le permite aprovechar al máximo el hardware subyacente y optimizar la velocidad de ejecución. En comparación, el rendimiento de Ruby se ve restringido por su naturaleza interpretada y las limitaciones de su Global Interpreter Lock (GIL).

GoLas goroutines ligeras de Ruby y el soporte incorporado para el paralelismo ofrecen un rendimiento excelente en escenarios de programación concurrente, mientras que los hilos de Ruby tienen limitaciones debidas al GIL que pueden inhibir el rendimiento en algunos casos.

Sintaxis y características del lenguaje

Ruby es famoso por su sintaxis legible, elegante y expresiva, que permite a los desarrolladores escribir rápidamente código limpio y fácil de mantener. Se basa en gran medida en el principio de la menor sorpresa y fomenta el uso de la metaprogramación, una potente característica que confiere a Ruby un grado de extensibilidad inigualable por muchos otros lenguajes.

Go Ruby hace hincapié en la simplicidad y requiere menos código repetitivo que muchos otros lenguajes. Aunque las características del lenguaje son relativamente mínimas, la sintaxis de Go es limpia y fácil de entender, lo que contribuye a mejorar el mantenimiento y la legibilidad. Go Las goroutines y los canales de soportan paradigmas de programación concurrente directamente dentro del lenguaje.

Ecosistema y comunidad

Ruby cuenta con un ecosistema bien establecido y una comunidad dedicada, especialmente en el ámbito del desarrollo web, gracias al potente y ampliamente utilizado framework web Ruby on Rails. RubyGems, un vasto repositorio de bibliotecas, contiene numerosos paquetes para un variado conjunto de casos de uso.

Go tiene un ecosistema más pequeño que crece a gran velocidad. Se centra principalmente en el lado del servidor, la programación de redes y el desarrollo de microservicios. Su apasionada comunidad está contribuyendo a un conjunto cada vez mayor de bibliotecas y marcos de trabajo.

Casos de uso

Ruby es un lenguaje versátil que destaca en tareas de desarrollo web, scripting y automatización. Su elegancia y dinamismo lo convierten en una excelente opción para el desarrollo rápido de aplicaciones y la creación de prototipos.

GoEl rendimiento y la simplicidad de Ruby lo hacen muy adecuado para la programación del lado del servidor, microservicios, programación de sistemas y aplicaciones con altas demandas de concurrencia.

Go vs Swift

Go y Swift son dos lenguajes de programación modernos que han ganado popularidad en los últimos años debido a su simplicidad y eficiencia. Aunque ambos lenguajes tienen sus fortalezas y debilidades, es importante reconocer lo que los diferencia y entender sus casos de uso ideales.

Rendimiento

Tanto Go como Swift ofrecen ejecutables de alto rendimiento. Sin embargo, aunque Swift se ejecuta con mayor rapidez en determinadas tareas, en algunos aspectos sigue aventajando ligeramente a Go. Un área en la que Go brilla es en su modelo de concurrencia ligera, que aprovecha las goroutines para una ejecución paralela eficiente. Swift, aunque rápido, no tiene un sistema de concurrencia nativo que iguale la eficacia de Go. Por otro lado, la gestión de memoria de Swift se realiza a través de Automatic Reference Counting (ARC), que puede ser más predecible que el recolector de basura de Go. Sin embargo, esto también podría conducir a una cierta sobrecarga, especialmente cuando se trata de requisitos de gestión de memoria más complejos.

Sintaxis y características del lenguaje

Go hace hincapié en la simplicidad y la claridad, utilizando una sintaxis minimalista que es fácil de leer y mantener. Swift también busca la claridad, pero ofrece más características del lenguaje, como el encadenamiento opcional, la concordancia de patrones y el soporte de primera clase para la inmutabilidad. Mientras que algunos desarrolladores aprecian la expresividad y flexibilidad de Swift, otros prefieren la sencillez de Go.

Modelo de concurrencia

GoEl modelo de concurrencia de Swift, basado en la teoría de los Procesos Secuenciales Comunicados (CSP), permite a los desarrolladores escribir código altamente concurrente con facilidad. Las goroutines, junto con los canales, proporcionan una forma sencilla de gestionar la concurrencia sin las complejidades asociadas a los hilos y bloqueos tradicionales. Swift, por su parte, carecía inicialmente de un modelo de concurrencia integrado y dependía de bibliotecas externas como Grand Central Dispatch (GCD) para la ejecución paralela. Sin embargo, Swift 5.5 (y posteriores) ha introducido la concurrencia estructurada y la sintaxis async/await para la programación asíncrona, aunque todavía está madurando en comparación con el modelo de concurrencia maduro y probado de Go.

Disponibilidad de plataforma y ecosistema

Go es multiplataforma y cuenta con un rico ecosistema de bibliotecas y marcos de trabajo, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones, incluidos los servicios de backend, procesamiento de datos, IoT, etc. Swift, desarrollado inicialmente por Apple para el desarrollo de iOS y macOS, tiene su principal fortaleza en el ecosistema de Apple. Aunque Swift puede ejecutarse en Linux y está ganando tracción para el desarrollo del lado del servidor con marcos como Vapor, todavía está por detrás de Go en términos de capacidades multiplataforma y diversidad de ecosistemas.

Comunidad y adopción

Aunque ambos lenguajes cuentan con comunidades fuertes y en crecimiento, su adopción se debe principalmente a sus respectivos casos de uso. Go se ha convertido en una opción popular para el desarrollo de backend, herramientas DevOps y programación a nivel de sistema debido a su simplicidad, rendimiento y modelo de concurrencia ligera. Por otro lado, Swift se centra principalmente en las plataformas de Apple y es el lenguaje predeterminado para las aplicaciones de iOS y macOS. Swift también ha ganado adopción para el desarrollo del lado del servidor, pero no es tan ampliamente utilizado como Go en esas áreas.

Go vs Kotlin

Kotlin, un lenguaje de programación tipado estáticamente desarrollado por JetBrains, ganó popularidad como una alternativa moderna a Java para el desarrollo de aplicaciones Android. Aunque Kotlin y Go comparten algunas similitudes, como el hecho de estar tipados estáticamente y tener un enfoque pragmático del diseño del lenguaje, se adaptan a diferentes casos de uso y tienen varias diferencias que deben tenerse en cuenta en función de los requisitos específicos del proyecto.

Rendimiento

GoKotlin, al ser un lenguaje compilado con un eficaz recolector de basura, ofrece un excelente rendimiento en tiempo de ejecución, especialmente si se tiene en cuenta su modelo de concurrencia ligera. Kotlin, que se ejecuta en la máquina virtual Java (JVM), ofrece un rendimiento comparable al de Java, pero no suele superar a Go. Un área donde Kotlin podría brillar es en el desarrollo de aplicaciones Android, donde el uso de Kotlin puede conducir a tamaños binarios más pequeños y potencialmente mejor rendimiento en tiempo de ejecución en comparación con el uso de Java.

Sintaxis y características del lenguaje

Go favorece la simplicidad y la facilidad de uso, con una sintaxis minimalista que prioriza la legibilidad y la facilidad de mantenimiento. Kotlin ofrece características de lenguaje más avanzadas y está diseñado para ser más expresivo que Java, manteniendo la compatibilidad con él. Kotlin incluye características como clases de datos, funciones de extensión y seguridad de nulos, que pueden dar lugar a un código más conciso y legible. Mientras que la expresividad de Kotlin es apreciada por algunos desarrolladores, otros pueden preferir la simplicidad de Go, que a menudo se considera más adecuada para la construcción de aplicaciones a gran escala con menor deuda técnica.

Modelo de concurrencia

GoEl modelo de concurrencia de Kotlin, basado en goroutines y canales, simplifica la escritura de código concurrente que se adapta bien a múltiples núcleos. Kotlin, como parte del ecosistema JVM, se basa en hilos y bloqueos para la gestión de la concurrencia, que puede ser más compleja y propensa a errores. Sin embargo, JetBrains ha desarrollado una biblioteca llamada Kotlin Coroutines, que ofrece un sistema de concurrencia ligero basado en coroutines que simplifica la programación asíncrona en Kotlin, haciéndola más competitiva frente a las goroutines de Go.

Disponibilidad de la plataforma y ecosistema

Go tiene un ecosistema maduro y un tiempo de ejecución multiplataforma, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones, incluidos servicios backend, herramientas CLI, procesamiento de datos y sistemas embebidos. Kotlin, por otro lado, es conocido principalmente por sus magníficas capacidades de desarrollo de aplicaciones para Android y su interoperabilidad con Java. Aunque Kotlin sigue expandiéndose más allá de Android y se ha adoptado en el desarrollo multiplataforma y del lado del servidor, aún carece de la versatilidad y la aceptación generalizada de Go para la programación de backend y a nivel de sistema.

Comunidad y adopción

Go ha creado una amplia comunidad, y muchas organizaciones lo han adoptado para sus servicios de backend, tareas de procesamiento de datos y herramientas DevOps. Kotlin ha experimentado un enorme crecimiento desde su adopción como lenguaje oficial de desarrollo de aplicaciones para Android y es ampliamente utilizado por los desarrolladores de Android. Para el desarrollo backend y multiplataforma, Kotlin está ganando impulso, pero no ha alcanzado el mismo nivel de adopción que Go. En general, ambos lenguajes cuentan con comunidades sólidas y una mentalidad de desarrollador que respalda su crecimiento y desarrollo continuado.

AppMaster y el uso de Go

AppMaster.io, una plataforma sin código, eligió Go como su tecnología de elección para el desarrollo de backend en sus aplicaciones. Go La simplicidad, el rendimiento y la escalabilidad de la hacen idónea para crear aplicaciones de servidor altamente eficientes, garantizando una experiencia de usuario óptima en toda la plataforma. A continuación se explica por qué AppMaster decidió utilizar Go:

Rendimiento

GoLas impresionantes características de rendimiento de no-code lo convierten en la opción ideal para las aplicaciones backend creadas con la plataforma AppMaster. Permite que la plataforma gestione tareas concurrentes con un uso mínimo de recursos, garantizando que el backend siempre responda con eficacia.

Escalabilidad

Dado que Go destaca en la gestión de actividades de red concurrentes, fomenta la creación de aplicaciones altamente escalables. AppMaster entiende la necesidad de escalabilidad, especialmente para proyectos empresariales en los que son habituales los sistemas distribuidos y de alta carga.

Simplicidad

GoEl enfoque de AppMaster en la simplicidad y la legibilidad se alinea perfectamente con el enfoque de no-code. Esta elección permite a la plataforma generar aplicaciones sencillas, sin desorden y fáciles de gestionar, lo que permite a los desarrolladores mantener y mejorar el software sin esfuerzo.

Al aprovechar la potencia de Go en su plataforma de desarrollo no-code, AppMaster.io simplifica el proceso de creación de aplicaciones backend, haciéndolo más rápido y rentable. Los usuarios de AppMaster pueden crear visualmente modelos de datos, definir la lógica empresarial y configurar la API endpoints para sus aplicaciones backend, todo ello mientras se benefician del rendimiento que ofrece Go.

Conclusión

Elegir el lenguaje de programación adecuado es crucial a la hora de desarrollar aplicaciones eficientes, mantenibles y escalables. Go se ha convertido en un fuerte contendiente en el entorno de la programación debido a su sencillez, rendimiento y gran compatibilidad con la programación concurrente.

Aunque puede que no sea la opción ideal en todas las situaciones, como en el desarrollo web, donde JavaScript brilla, o en el desarrollo de iOS, donde Swift es el lenguaje a utilizar, los puntos fuertes de Go hacen que merezca la pena tenerlo en cuenta para diversos escenarios de desarrollo. Al comparar Go con otros lenguajes populares como Python, JavaScript, Java, C++, Ruby, Swift y Kotlin, es esencial evaluar los requisitos específicos de su proyecto. Cada lenguaje tiene sus propias ventajas e inconvenientes, y la elección correcta dependerá en última instancia de factores como las necesidades de rendimiento, el ecosistema, la capacidad de mantenimiento y la experiencia del equipo de desarrollo.

Un excelente ejemplo de cómo aprovechar los puntos fuertes de Go es la plataformaAppMaster.io, que utiliza Go para generar aplicaciones backend para los clientes. El enfoque de la plataforma en la reducción de la deuda técnica, la mejora de la escalabilidad y la aceleración del desarrollo demuestra el potencial de Go en el desarrollo de aplicaciones modernas. Go ofrece ventajas convincentes en términos de simplicidad, rendimiento y soporte de concurrencia. Aunque no siempre sea la mejor opción en función del contexto, es una poderosa herramienta en el arsenal de los desarrolladores y debería tenerse muy en cuenta a la hora de evaluar lenguajes de programación para su próximo proyecto.