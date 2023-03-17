أصبح ذكاء الأعمال ( BI) لا غنى عنه للشركات الحديثة في المشهد الرقمي المتطور باستمرار. لم تعد القدرة على تسخير البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة ترفًا ولكنها ضرورة للمنظمات التي تسعى جاهدة للتفوق والتفوق على المنافسة.

في هذه المناقشة الشاملة ، سوف ندرس أساسيات BI وعناصره الأساسية والأدوات والتقنيات المتنوعة التي تمكن الشركات من استخدام بياناتها بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك ، سوف نستكشف الفوائد الأساسية للتبني استراتيجيات BI ، التي تؤكد على كيفية تعزيز الكفاءة وتعزيز الابتكار وتسهيل النمو في مختلف الصناعات.

ما هو ذكاء الأعمال؟

ذكاء الأعمال ( BI) هو مصطلح شامل لجمع وتحليل وتقديم البيانات ذات الصلة لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة داخل المنظمات. استخدام التكنولوجيا والعمليات و أفضل الممارسات ، يمكّن BI الشركات من تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ ، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية بشكل عام. غالبًا ما تتضمن هذه العملية استخدام أدوات برمجية متخصصة لاستخراج البيانات وتخزين البيانات واستخراج البيانات وتصور البيانات ، مما يسهل فهمًا أفضل لأداء الأعمال والاتجاهات والأنماط. يمكن للشركات بعد ذلك الاستفادة من هذه المعلومات لتحسين العمليات وتحديد الفرص الجديدة واكتساب ميزة تنافسية. وفقًا لمسح أجرته شركة Dresner للخدمات الاستشارية ، 78٪ من الشركات تنظر BI "حرجة" أو "مهم جدًا" لنجاحهم ، مع إبراز أهميته في مشهد الأعمال القائم على البيانات اليوم.

كيف يعمل ذكاء الأعمال

يستخدم ذكاء الأعمال ( BI) نهجًا منهجيًا لجمع البيانات ودمجها وتحليلها وتقديمها ، مما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة. تتضمن العملية بشكل عام الخطوات التالية:

جمع البيانات : يتم جمع البيانات من مصادر مختلفة ، بما في ذلك الأنظمة الداخلية مثل تخطيط موارد المؤسسات ، CRM ، وقواعد البيانات المالية ، وكذلك المصادر الخارجية مثل وسائل التواصل الاجتماعي ، أو أبحاث السوق ، أو تقارير الصناعة.



: يتم جمع البيانات من مصادر مختلفة ، بما في ذلك الأنظمة الداخلية مثل تخطيط موارد المؤسسات ، CRM ، وقواعد البيانات المالية ، وكذلك المصادر الخارجية مثل وسائل التواصل الاجتماعي ، أو أبحاث السوق ، أو تقارير الصناعة. تكامل البيانات : يتم بعد ذلك دمج البيانات المجمعة وتوحيدها لإنشاء مستودع بيانات موحد ومتسق ، وعادة ما يكون مستودع بيانات أو بحيرة بيانات. غالبًا ما تتضمن هذه الخطوة تنقية البيانات وإلغاء البيانات المكررة والتحويل لضمان جودة البيانات وتوافقها.



: يتم بعد ذلك دمج البيانات المجمعة وتوحيدها لإنشاء مستودع بيانات موحد ومتسق ، وعادة ما يكون مستودع بيانات أو بحيرة بيانات. غالبًا ما تتضمن هذه الخطوة تنقية البيانات وإلغاء البيانات المكررة والتحويل لضمان جودة البيانات وتوافقها. تحليل البيانات : استخدام الأدوات والتقنيات التحليلية المتقدمة ، مثل التنقيب عن البيانات ، التعلم الآلي والتحليل الإحصائي ، يتم فحص البيانات المتكاملة للكشف عن الأنماط والاتجاهات والارتباطات المخفية. يمكن استخدام هذه الأفكار لمعالجة أسئلة عمل محددة أو لتحديد الفرص والمخاطر المحتملة.



: استخدام الأدوات والتقنيات التحليلية المتقدمة ، مثل التنقيب عن البيانات ، التعلم الآلي والتحليل الإحصائي ، يتم فحص البيانات المتكاملة للكشف عن الأنماط والاتجاهات والارتباطات المخفية. يمكن استخدام هذه الأفكار لمعالجة أسئلة عمل محددة أو لتحديد الفرص والمخاطر المحتملة. تصور البيانات وإعداد التقارير : يتم تحويل البيانات التي تم تحليلها إلى عروض مرئية سهلة الفهم ، مثل المخططات والرسوم البيانية ولوحات المعلومات. تساعد هذه التصورات صانعي القرار على استيعاب الأفكار المستمدة من تحليل البيانات بسرعة واتخاذ قرارات مستنيرة.



: يتم تحويل البيانات التي تم تحليلها إلى عروض مرئية سهلة الفهم ، مثل المخططات والرسوم البيانية ولوحات المعلومات. تساعد هذه التصورات صانعي القرار على استيعاب الأفكار المستمدة من تحليل البيانات بسرعة واتخاذ قرارات مستنيرة. اتخاذ القرار والعمل : بناءً على الرؤى المكتسبة من عملية BI ، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين عملياتها ، وتعزيز منتجاتها أو خدماتها ، وتحسين الأداء العام للأعمال.



: بناءً على الرؤى المكتسبة من عملية ، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين عملياتها ، وتعزيز منتجاتها أو خدماتها ، وتحسين الأداء العام للأعمال. التحسين المستمر : تعتبر عملية BI دورية ومتكررة ، حيث تقوم المنظمات باستمرار بجمع بيانات جديدة وتحديث تحليلاتها وتنقيح استراتيجياتها. يسمح هذا النهج للشركات بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة والحفاظ على الميزة التنافسية.

باتباع هذه الخطوات ، يمكّن ذكاء الأعمال المؤسسات من الاستفادة من البيانات لدفع القرارات الاستراتيجية ، وتحسين الكفاءة التشغيلية ، واكتساب ميزة تنافسية.

كيف يعمل كل BI وتحليلات البيانات وتحليلات الأعمال معًا

ذكاء الأعمال ( BI) وتحليلات البيانات وتحليلات الأعمال هي مفاهيم مترابطة تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على البيانات. في حين أن لديهم بعض التداخل ، فإن لكل منها تركيزه وأهدافه الفريدة. إليك كيفية عملهم معًا:

ذكاء الأعمال ( BI ) : يركز BI على تقديم رؤى من البيانات التاريخية والحالية لفهم أداء الأعمال بشكل شامل. يستخدم في المقام الأول التحليلات الوصفية لإنشاء تصورات وتقارير ولوحات معلومات تمكن صانعي القرار من تقييم صحة المنظمة وتحديد الاتجاهات. يعمل BI كأساس لصنع القرار المستند إلى البيانات من خلال تقديم رؤية واضحة لما حدث أو يحدث داخل الشركة.



: يركز على تقديم رؤى من البيانات التاريخية والحالية لفهم أداء الأعمال بشكل شامل. يستخدم في المقام الأول التحليلات الوصفية لإنشاء تصورات وتقارير ولوحات معلومات تمكن صانعي القرار من تقييم صحة المنظمة وتحديد الاتجاهات. يعمل كأساس لصنع القرار المستند إلى البيانات من خلال تقديم رؤية واضحة لما حدث أو يحدث داخل الشركة. تحليلات البيانات : تحليلات البيانات هو مصطلح أوسع يشمل التقنيات المختلفة المستخدمة لتحليل البيانات ، بما في ذلك التحليلات الوصفية والتشخيصية والتنبؤية والوصفية. بينما يركز BI على التحليلات الوصفية ، وتتجاوز تحليلات البيانات لاستكشاف أسباب الأحداث (التشخيصية) ، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية (تنبؤية) ، والتوصية بالإجراءات المثلى (إلزامية). تُمكِّن تحليلات البيانات المؤسسات من الإجابة على أسئلة مثل "لماذا حدث هذا؟" ، "ما الذي يحتمل أن يحدث؟" ، و "ما الذي علينا فعله بشأن ذلك؟".



: تحليلات البيانات هو مصطلح أوسع يشمل التقنيات المختلفة المستخدمة لتحليل البيانات ، بما في ذلك التحليلات الوصفية والتشخيصية والتنبؤية والوصفية. بينما يركز على التحليلات الوصفية ، وتتجاوز تحليلات البيانات لاستكشاف أسباب الأحداث (التشخيصية) ، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية (تنبؤية) ، والتوصية بالإجراءات المثلى (إلزامية). تُمكِّن تحليلات البيانات المؤسسات من الإجابة على أسئلة مثل "لماذا حدث هذا؟" ، "ما الذي يحتمل أن يحدث؟" ، و "ما الذي علينا فعله بشأن ذلك؟". تحليلات الأعمال : تحليلات الأعمال مصطلح شامل يشمل كليهما BI الأعمال وتحليلات البيانات ، مع التركيز على تطبيق التقنيات التحليلية لحل مشاكل عمل محددة أو تحسين العمليات التجارية. إنها تستفيد من البيانات لدفع القرارات الإستراتيجية والتشغيلية لتعزيز الأداء العام للأعمال. تسد تحليلات الأعمال الفجوة بين البيانات الأولية والرؤى القابلة للتنفيذ من خلال الدمج طرق تحليل البيانات وذكاء BI .



متى يعمل كل BI و Data Analytics و Business Analytics معًا ، ويخلقون تآزرًا قويًا يسمح للمؤسسات بما يلي:

مراقبة وتقييم أداء الأعمال من خلال البيانات التاريخية والحقيقية.



تحديد الاتجاهات والأنماط والشذوذ للكشف عن الفرص الخفية أو المشكلات المحتملة.



تشخيص الأسباب الجذرية للمشاكل وتحديد العوامل التي تؤثر على أداء الأعمال.



توقع النتائج المستقبلية وتقييم التأثير المحتمل للسيناريوهات المختلفة.



التوصية بالإجراءات المثلى بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل.



فوائد ذكاء الأعمال

تقدم ذكاء الأعمال ( BI) مزايا عديدة للمؤسسات من خلال تمكينها من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات ، وتحسين العمليات ، والحفاظ على ميزة تنافسية. بعض الفوائد الرئيسية لـ BI تشمل:

تحسين عملية صنع القرار : من خلال توفير رؤى دقيقة وفي الوقت المناسب ، يساعد BI صناع القرار على اتخاذ خيارات أكثر استنارة ، مما يقلل من الاعتماد على المشاعر أو التخمين.



: من خلال توفير رؤى دقيقة وفي الوقت المناسب ، يساعد صناع القرار على اتخاذ خيارات أكثر استنارة ، مما يقلل من الاعتماد على المشاعر أو التخمين. تحسين الكفاءة التشغيلية : يمكن لأدوات BI تحديد أوجه القصور أو الاختناقات أو قيود الموارد ، مما يمكّن المؤسسات من تبسيط العمليات وخفض التكاليف وتحسين تخصيص الموارد.



: يمكن لأدوات تحديد أوجه القصور أو الاختناقات أو قيود الموارد ، مما يمكّن المؤسسات من تبسيط العمليات وخفض التكاليف وتحسين تخصيص الموارد. زيادة الإيرادات والربحية : مع نظرة ثاقبة لتفضيلات العملاء واتجاهات السوق وأداء المبيعات ، يمكن للشركات تصميم عروضها واستراتيجيات التسعير وحملات التسويق ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة نمو الإيرادات وزيادة الأرباح.



: مع نظرة ثاقبة لتفضيلات العملاء واتجاهات السوق وأداء المبيعات ، يمكن للشركات تصميم عروضها واستراتيجيات التسعير وحملات التسويق ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة نمو الإيرادات وزيادة الأرباح. فهم أفضل للعملاء : يمكّن BI المؤسسات من تحليل بيانات العملاء ، وتحديد الأنماط والاتجاهات التي تساعد في تصميم المنتجات والخدمات وجهود التسويق لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز رضا العملاء.



: يمكّن المؤسسات من تحليل بيانات العملاء ، وتحديد الأنماط والاتجاهات التي تساعد في تصميم المنتجات والخدمات وجهود التسويق لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز رضا العملاء. الميزة التنافسية : من خلال تقديم رؤى حول اتجاهات السوق وأداء المنافسين وديناميكيات الصناعة ، يسمح BI للشركات بالتكيف مع البيئة المتغيرة والحفاظ على الميزة التنافسية.



: من خلال تقديم رؤى حول اتجاهات السوق وأداء المنافسين وديناميكيات الصناعة ، يسمح للشركات بالتكيف مع البيئة المتغيرة والحفاظ على الميزة التنافسية. التنبؤ وإدارة المخاطر : تساعد قدرات BI التنبؤية المؤسسات على توقع الاتجاهات المستقبلية ، وتحديد المخاطر المحتملة ، ووضع خطط للطوارئ ، مما يجعلها أفضل استعدادًا لمواجهة حالات عدم اليقين. بيانات-

: تساعد قدرات BI التنبؤية المؤسسات على توقع الاتجاهات المستقبلية ، وتحديد المخاطر المحتملة ، ووضع خطط للطوارئ ، مما يجعلها أفضل استعدادًا لمواجهة حالات عدم اليقين. بيانات- الثقافة المدفوعة : التنفيذ يشجع BI ثقافة صنع القرار المبني على البيانات ، وتعزيز التعاون وتعزيز الأداء التنظيمي العام.



: التنفيذ يشجع ثقافة صنع القرار المبني على البيانات ، وتعزيز التعاون وتعزيز الأداء التنظيمي العام. الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير : يمكن لأدوات BI إنشاء تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب ، مما يساعد المؤسسات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية ويضمن الشفافية.



: يمكن لأدوات إنشاء تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب ، مما يساعد المؤسسات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية ويضمن الشفافية. تمكين الموظف : من خلال توفير الوصول إلى البيانات والرؤى ذات الصلة ، يعمل BI على تمكين الموظفين من اتخاذ قرارات أفضل في أدوارهم ، وتعزيز الملكية والمساءلة.



: من خلال توفير الوصول إلى البيانات والرؤى ذات الصلة ، يعمل على تمكين الموظفين من اتخاذ قرارات أفضل في أدوارهم ، وتعزيز الملكية والمساءلة. الابتكار والنمو : الرؤى من يمكن أن يطلق BI أفكارًا جديدة ، مما يمكّن المنظمات من تحديد فرص الابتكار أو التوسع أو التنويع ، ودفع النمو على المدى الطويل.



من خلال الاستفادة من قوة BI ، يمكن للمؤسسات تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قيمة تدفع اتخاذ القرارات المستنيرة وتحسن العمليات وتغذي النمو المستدام.

فئات تحليل BI

يمكن تصنيف تحليل ذكاء الأعمال ( BI) إلى أنواع مختلفة ، اعتمادًا على التقنيات التحليلية المستخدمة وأهدافها. الفئات الأساسية من تحليل BI هو:

التحليل الوصفي : يركز التحليل الوصفي على تلخيص البيانات التاريخية لتوفير فهم لما حدث في الماضي. يتضمن استخدام المقاييس الإحصائية الأساسية ، مثل المتوسط والوسيط والوضع والانحراف المعياري وتوزيعات التردد ، بالإضافة إلى تقنيات تصور البيانات مثل المخططات الشريطية والمخططات الدائرية والرسوم البيانية الخطية. التحليل الوصفي هو أساس BI ، لمساعدة المنظمات على تقييم أدائها السابق وتحديد الاتجاهات أو الأنماط.



: يركز التحليل الوصفي على تلخيص البيانات التاريخية لتوفير فهم لما حدث في الماضي. يتضمن استخدام المقاييس الإحصائية الأساسية ، مثل المتوسط والوسيط والوضع والانحراف المعياري وتوزيعات التردد ، بالإضافة إلى تقنيات تصور البيانات مثل المخططات الشريطية والمخططات الدائرية والرسوم البيانية الخطية. التحليل الوصفي هو أساس ، لمساعدة المنظمات على تقييم أدائها السابق وتحديد الاتجاهات أو الأنماط. التحليل التشخيصي : يتعمق التحليل التشخيصي في البيانات لتحديد أسباب الأحداث أو المشكلات المرصودة. يتضمن تقنيات مثل البحث والتنقيب في البيانات وتحليل الارتباط ، مما يسمح للمؤسسات بفهم سبب حدوث اتجاهات أو أنماط محددة. يساعد التحليل التشخيصي في تحديد العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الأعمال ويتيح اتخاذ قرارات مستنيرة.



: يتعمق التحليل التشخيصي في البيانات لتحديد أسباب الأحداث أو المشكلات المرصودة. يتضمن تقنيات مثل البحث والتنقيب في البيانات وتحليل الارتباط ، مما يسمح للمؤسسات بفهم سبب حدوث اتجاهات أو أنماط محددة. يساعد التحليل التشخيصي في تحديد العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الأعمال ويتيح اتخاذ قرارات مستنيرة. التحليل التنبئي : يستخدم التحليل التنبئي النماذج الإحصائية المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي وتقنيات استخراج البيانات للتنبؤ بالاتجاهات أو الأحداث أو السلوكيات المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية. من خلال تحليل الأنماط والعلاقات داخل البيانات ، يمكّن التحليل التنبئي المؤسسات من توقع النتائج المستقبلية وتقييم المخاطر المحتملة وتحديد فرص النمو. تتضمن تقنيات التحليل التنبئي الشائعة الانحدار ، والسلاسل الزمنية ، وأشجار القرار.



: يستخدم التحليل التنبئي النماذج الإحصائية المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي وتقنيات استخراج البيانات للتنبؤ بالاتجاهات أو الأحداث أو السلوكيات المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية. من خلال تحليل الأنماط والعلاقات داخل البيانات ، يمكّن التحليل التنبئي المؤسسات من توقع النتائج المستقبلية وتقييم المخاطر المحتملة وتحديد فرص النمو. تتضمن تقنيات التحليل التنبئي الشائعة الانحدار ، والسلاسل الزمنية ، وأشجار القرار. التحليل الوصفي : يتجاوز التحليل الوصفي التنبؤ بالنتائج المستقبلية للتوصية بإجراءات محددة يمكنها تحسين تلك النتائج. يستخدم خوارزميات التحسين وتقنيات المحاكاة وتحليل القرار لتحديد أفضل مسار للعمل في ظل سيناريوهات مختلفة. يساعد التحليل الوصفي المؤسسات على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات تزيد من الفوائد وتقليل المخاطر.



: يتجاوز التحليل الوصفي التنبؤ بالنتائج المستقبلية للتوصية بإجراءات محددة يمكنها تحسين تلك النتائج. يستخدم خوارزميات التحسين وتقنيات المحاكاة وتحليل القرار لتحديد أفضل مسار للعمل في ظل سيناريوهات مختلفة. يساعد التحليل الوصفي المؤسسات على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات تزيد من الفوائد وتقليل المخاطر. التحليل الجغرافي المكاني : يدمج التحليل الجغرافي المكاني البيانات الجغرافية والتصورات ، مثل الخرائط وخرائط الحرارة ، لتوفير رؤى تعتمد على الموقع. يمكن أن يساعد هذا النوع من التحليل المؤسسات على تحديد الأنماط المكانية ، وفهم الاتجاهات الإقليمية ، وتحسين تخصيص الموارد عبر المواقع المختلفة.



: يدمج التحليل الجغرافي المكاني البيانات الجغرافية والتصورات ، مثل الخرائط وخرائط الحرارة ، لتوفير رؤى تعتمد على الموقع. يمكن أن يساعد هذا النوع من التحليل المؤسسات على تحديد الأنماط المكانية ، وفهم الاتجاهات الإقليمية ، وتحسين تخصيص الموارد عبر المواقع المختلفة. التحليل في الوقت الفعلي : يتضمن التحليل في الوقت الفعلي معالجة ومراقبة البيانات بشكل مستمر عند إنشائها ، مما يسمح للمؤسسات باكتساب رؤى فورية والاستجابة للأحداث عند حدوثها. هذا النوع من التحليل مفيد بشكل خاص في البيئات الديناميكية ، مثل مراقبة مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي أو تتبع أداء حملات التسويق عبر الإنترنت.

أنظمة وأدوات ذكاء الأعمال

تم تصميم أنظمة وأدوات ذكاء الأعمال ( BI) لمساعدة المؤسسات على جمع البيانات وتخزينها وتحليلها وتصورها لتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. تأتي هذه الأدوات في أشكال مختلفة ، مع ميزات وإمكانيات مختلفة لتلبية احتياجات العمل المتنوعة. بعض الشعبية تشمل أنظمة وأدوات BI ما يلي:

Microsoft Power BI : متعدد الاستخدامات أداة BI التي توفر تكامل البيانات والتحليلات وإمكانيات التصور ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية. قوة تشتهر BI بسهولة الاستخدام والتكامل القوي مع منتجات Microsoft الأخرى وقابلية التوسع.



: متعدد الاستخدامات أداة التي توفر تكامل البيانات والتحليلات وإمكانيات التصور ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية. قوة تشتهر بسهولة الاستخدام والتكامل القوي مع منتجات Microsoft الأخرى وقابلية التوسع. Tableau : رائد منصة BI المتخصصة في تصور البيانات واستكشافها ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية جذابة بصريًا. تشتهر Tableau بواجهة سهلة الاستخدام وميزات قوية لتحليل البيانات وموارد مجتمعية واسعة النطاق.



: رائد منصة المتخصصة في تصور البيانات واستكشافها ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية جذابة بصريًا. تشتهر بواجهة سهلة الاستخدام وميزات قوية لتحليل البيانات وموارد مجتمعية واسعة النطاق. QlikView و Qlik Sense : قليق تستخدم حلول BI نموذج البيانات الترابطية ، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف علاقات البيانات واكتشاف الأفكار من خلال تجربة تفاعلية فريدة. يركز QlikView بشكل أكبر على التحليلات الموجهة ، بينما يقدم Qlik Sense استكشاف البيانات وتصورها بالخدمة الذاتية.



: قليق تستخدم حلول نموذج البيانات الترابطية ، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف علاقات البيانات واكتشاف الأفكار من خلال تجربة تفاعلية فريدة. يركز بشكل أكبر على التحليلات الموجهة ، بينما يقدم استكشاف البيانات وتصورها بالخدمة الذاتية. SAP BusinessObjects : شامل تقدم مجموعة BI من SAP مجموعة واسعة من الأدوات لتكامل البيانات والتحليلات وإعداد التقارير. يلبي SAP BusinessObjects المؤسسات ذات الأحجام والصناعات المختلفة بميزات مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتقارير المخصصة والوصول عبر الأجهزة المحمولة.



: شامل تقدم مجموعة من SAP مجموعة واسعة من الأدوات لتكامل البيانات والتحليلات وإعداد التقارير. يلبي المؤسسات ذات الأحجام والصناعات المختلفة بميزات مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتقارير المخصصة والوصول عبر الأجهزة المحمولة. IBM Cognos Analytics : أداة قوية منصة BI من شركة IBM توفر تحليلات متقدمة وتكامل البيانات وإمكانيات التصور. تشتهر Cognos Analytics بميزاتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ، وإدارة البيانات القوية ، والتكامل السلس مع مصادر البيانات المختلفة.



: أداة قوية منصة من شركة IBM توفر تحليلات متقدمة وتكامل البيانات وإمكانيات التصور. تشتهر Cognos Analytics بميزاتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ، وإدارة البيانات القوية ، والتكامل السلس مع مصادر البيانات المختلفة. Looker : حديث منصة BI التي تركز على استكشاف البيانات والتعاون والرؤى في الوقت الفعلي. يستخدم Looker لغة نمذجة البيانات تسمى LookML ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديد منطق الأعمال. يوفر تكاملًا قويًا مع العديد من قواعد البيانات والأنظمة الأساسية السحابية.



: حديث منصة التي تركز على استكشاف البيانات والتعاون والرؤى في الوقت الفعلي. يستخدم لغة نمذجة البيانات تسمى LookML ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديد منطق الأعمال. يوفر تكاملًا قويًا مع العديد من قواعد البيانات والأنظمة الأساسية السحابية. MicroStrategy : شاملة حل BI الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك تكامل البيانات والتحليلات والتصور وقدرات الأجهزة المحمولة. تشتهر MicroStrategy بأمانها على مستوى المؤسسات وقابلية التوسع والبيانات الضخمة ودعم النشر المستند إلى السحابة.



: شاملة حل الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك تكامل البيانات والتحليلات والتصور وقدرات الأجهزة المحمولة. تشتهر بأمانها على مستوى المؤسسات وقابلية التوسع والبيانات الضخمة ودعم النشر المستند إلى السحابة. Domo : قائم على السحابة منصة BI التي تؤكد على الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي والتعاون وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة. يوفر Domo واجهة سهلة الاستخدام وإمكانيات قوية لتكامل البيانات وموصلات مسبقة الصنع لمختلف مصادر البيانات وتطبيقات الطرف الثالث.



: قائم على السحابة منصة التي تؤكد على الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي والتعاون وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة. يوفر واجهة سهلة الاستخدام وإمكانيات قوية لتكامل البيانات وموصلات مسبقة الصنع لمختلف مصادر البيانات وتطبيقات الطرف الثالث. Sisense : أ منصة BI التي تجمع بين تكامل البيانات والتحليلات والتصور في حل واحد. تشتهر Sisense بسهولة استخدامها ، ومحركها القوي لتحليل البيانات ، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص ، مما يجعلها مناسبة للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين.



: أ منصة التي تجمع بين تكامل البيانات والتحليلات والتصور في حل واحد. تشتهر بسهولة استخدامها ، ومحركها القوي لتحليل البيانات ، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص ، مما يجعلها مناسبة للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين. Oracle Analytics Cloud : شامل حل BI من Oracle الذي يقدم مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك تكامل البيانات والتحليلات المتقدمة والتصور التفاعلي. تشتهر Oracle Analytics Cloud بتكاملها السلس مع منتجات Oracle الأخرى والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ودعم عمليات النشر السحابية المختلطة.



عند اختيار ملف أداة BI ، يجب على المؤسسات مراعاة احتياجات العمل الخاصة بها ، وميزات الأداة وقدراتها ، وسهولة الاستخدام ، وقابلية التوسع ، والتكامل مع الأنظمة الحالية ، والتكلفة.

كيفية اختيار ملف نظام وأدوات BI

عند اختيار أ نظام أو أداة BI ، من الضروري مراعاة عدة عوامل لضمان أن الحل يلبي الاحتياجات الفريدة لمؤسستك ويدفع نجاح الأعمال. ابدأ بتحديد أهداف العمل المحددة التي تريد تحقيقها باستخدام أداة BI ومواءمة قدراتها مع تلك الأهداف. تعد سهولة الاستخدام والحدس أمران مهمان لأنهما سيؤثران بشكل مباشر على اعتماد المستخدم وإنتاجيته ، لذا ابحث عن واجهة سهلة الاستخدام وميزات يمكن الوصول إليها.

يعد تكامل البيانات السلس أمرًا ضروريًا لإنشاء مستودع بيانات شامل ، لذا قم بتقييم قدرة الأداة على التكامل مع مصادر البيانات المختلفة. أيضًا ، قم بتقييم قابلية الأداة للتوسع والأداء للتأكد من قدرتها على التعامل مع أحجام البيانات المتزايدة ومتطلبات المستخدم. تعد إمكانات التصور وإعداد التقارير أمرًا بالغ الأهمية لأنها تساعد المستخدمين على فهم الرؤى وإيصالها ، لذا ابحث عن حل يوفر تصورات قابلة للتخصيص وخيارات إعداد تقارير قوية.

يمكن أن تساعد ميزات التحليلات المتقدمة ، مثل التنبؤية والتعليمية ، مؤسستك على توقع الاتجاهات وتقديم توصيات تعتمد على البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك ميزات الأداة للتعاون وإدارة البيانات ودعم الأجهزة المحمولة والوصول عن بُعد. يجب أيضًا تقييم سمعة البائع وعروض الدعم ومجتمع المستخدمين ، حيث يمكنهم توفير موارد قيمة.

أخيرًا ، ضع في اعتبارك التكلفة الإجمالية لملكية أداة BI ، بما في ذلك تكاليف الترخيص والتنفيذ والصيانة والتدريب. قارن هذه التكاليف بالعائد المتوقع على الاستثمار للتأكد من أن الاستثمار سيحقق فوائد ملموسة لمؤسستك. من خلال تقييم هذه العوامل بعناية ، يمكنك تحديد نظام أو أداة BI التي تعمل على تحسين قيمة بياناتك وتعزز عمليات اتخاذ القرار لديك.

كيف no-code يمكن أن يساعد

يمكن للمنصات والأدوات No-code أن تفيد بشكل كبير المنظمات التي تسعى إلى التنفيذ أنظمة وحلول BI ، لا سيما تلك ذات الموارد أو الخبرة الفنية المحدودة. من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء التطبيقات وأتمتة العمليات وتحليل البيانات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، تعمل الحلول no-code على تمكين المستخدمين غير التقنيين وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى ملفات رؤى BI.

إليك الطريقة يمكن أن يساعد no-code:

تطوير ونشر أسرع : تتيح الأنظمة الأساسية No-code للمستخدمين إمكانية الإنشاء والنشر بسرعة تطبيقات BI ، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لعمليات التطوير التقليدية. من خلال الاستفادة من واجهات التطوير المرئي ، يمكن للمؤسسات drag-and-drop ، والقوالب المصممة مسبقًا بسرعة إنشاء العرف حلول BI لتلبية احتياجاتهم الفريدة.



: تتيح الأنظمة الأساسية للمستخدمين إمكانية الإنشاء والنشر بسرعة تطبيقات ، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لعمليات التطوير التقليدية. من خلال الاستفادة من واجهات التطوير المرئي ، يمكن للمؤسسات ، والقوالب المصممة مسبقًا لتلبية احتياجاتهم الفريدة. انخفاض التكاليف : يمكن للمنصات No-code تقليل التكاليف الإجمالية المرتبطة تنفيذ وصيانة BI من خلال تقليل الحاجة إلى المطورين المهرة أو التدريب المكثف. هذا يمكن أن يجعل حلول BI يمكن الوصول إليها بشكل أكبر للمنظمات الصغيرة أو تلك ذات الميزانيات المحدودة.



: يمكن للمنصات تقليل التكاليف الإجمالية المرتبطة تنفيذ وصيانة من خلال تقليل الحاجة إلى المطورين المهرة أو التدريب المكثف. هذا يمكن أن يجعل حلول يمكن الوصول إليها بشكل أكبر للمنظمات الصغيرة أو تلك ذات الميزانيات المحدودة. تعاون معزز : تشجع الأنظمة No-code التعاون بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين ، حيث يمكن للمستخدمين من خلفيات مختلفة المساهمة في التطوير تطبيقات BI . هذا يعزز الفهم المشترك لأهداف العمل ، ويعزز ثقافة تعتمد على البيانات ، ويضمن أن تتوافق حلول BI مع احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم.



: تشجع الأنظمة التعاون بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين ، حيث يمكن للمستخدمين من خلفيات مختلفة المساهمة في التطوير تطبيقات . هذا يعزز الفهم المشترك لأهداف العمل ، ويعزز ثقافة تعتمد على البيانات ، ويضمن أن تتوافق حلول مع احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم. تمكين المستخدمين غير التقنيين : تتيح أدوات No-code للمستخدمين غير التقنيين ، مثل محللي الأعمال أو خبراء الموضوع ، إنشاء ملفاتهم الخاصة تطبيقات BI والوصول إلى رؤى البيانات دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات أو فرق التطوير . هذا يضفي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى قدرات BI وتشجع التبني على نطاق أوسع عبر المنظمة.



: تتيح أدوات للمستخدمين غير التقنيين ، مثل محللي الأعمال أو خبراء الموضوع ، إنشاء ملفاتهم الخاصة تطبيقات والوصول إلى رؤى البيانات دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات أو فرق التطوير . هذا يضفي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى قدرات وتشجع التبني على نطاق أوسع عبر المنظمة. المرونة والقدرة على التكيف : تسمح الأنظمة الأساسية No-code للمؤسسات بالتكيف بسرعة وتكرار ملفات تطبيقات BI استجابة لاحتياجات العمل المتغيرة أو ظروف السوق. يمكن للمستخدمين بسهولة تعديل التطبيقات الحالية أو إنشاء تطبيقات جديدة لمواجهة التحديات الناشئة ، مما يضمن أن تظل حلول BI ملائمة وفعالة.



: تسمح الأنظمة الأساسية للمؤسسات بالتكيف بسرعة وتكرار ملفات تطبيقات استجابة لاحتياجات العمل المتغيرة أو ظروف السوق. يمكن للمستخدمين بسهولة تعديل التطبيقات الحالية أو إنشاء تطبيقات جديدة لمواجهة التحديات الناشئة ، مما يضمن أن تظل حلول ملائمة وفعالة. زيادة الابتكار : من خلال تقليل الحواجز أمام الدخول وتمكين مجموعة متنوعة من المستخدمين من الإبداع تطبيقات BI ، يمكن أن تحفز المنصات no-code على الابتكار والإبداع داخل المنظمة. مع قدرة المزيد من الأشخاص على الوصول إلى البيانات وتحليلها ، يمكن أن تظهر أفكار ورؤى جديدة ، مما يؤدي إلى نمو الأعمال ونجاحها.



المنصات والأدوات No-code مثل يمكن أن يساعد AppMaster المؤسسات على إطلاق إمكانات BI من خلال التبسيط عمليات التطوير ، وخفض التكاليف ، وتمكين المستخدمين غير التقنيين من الإنشاء والنشر حلول BI. عن طريق المديونية تقنية no-code ، يمكن للمؤسسات تعزيز اتخاذ القرار ، وتحسين العمليات ، والحفاظ على ميزة تنافسية في عالم اليوم الذي يحركه البيانات.

BI والبيانات الضخمة

ذكاء الأعمال ( BI) والبيانات الضخمة مفهومان مترابطان يتعاونان لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات ، وتحسين العمليات ، والحفاظ على ميزة تنافسية في العالم القائم على البيانات. يشمل BI العمليات والأدوات والتقنيات المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها وتصورها لإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ. وفي الوقت نفسه ، تشير البيانات الضخمة إلى مجموعات البيانات الضخمة والمعقدة التي يتم إنشاؤها بأحجام وسرعات عالية ، وتتميز بالتنوع والصدق والقيمة.

العلاقة بين BI والبيانات الضخمة متعدد الأوجه. تقنيات البيانات الضخمة مثل Hadoop و توفر Spark البنية التحتية والأدوات اللازمة لتخزين مجموعات البيانات الكبيرة ومعالجتها وإدارتها ، مما يشكل الأساس لـ أنظمة BI. تتطلب هذه الأنظمة قدرات معالجة بيانات فعالة وقابلة للتطوير للتعامل مع حجم البيانات الضخمة وتنوعها وسرعتها.

تقليدي قد لا تكفي تقنيات BI لتحليل مدى تعقيد وحجم البيانات الضخمة. تسمح تقنيات التحليلات المتقدمة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية وتحليلات الرسم البياني للمؤسسات باستخراج رؤى ذات مغزى من البيانات الضخمة وتعزيزها قدرات BI. أحد التحديات الرئيسية للبيانات الضخمة هو الحاجة إلى المعالجة والتحليل في الوقت الفعلي أو شبه الحقيقي. تساعد أدوات وأنظمة BI التي تدعم التحليلات في الوقت الفعلي ، مثل تدفق معالجة البيانات والتحليلات داخل الذاكرة ، المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب بناءً على البيانات الحالية.

غالبًا ما تنشأ البيانات الضخمة من مصادر وأشكال مختلفة ، مما يستلزم تكامل البيانات وعمليات التحويل لإنشاء عرض موحد ومتسق للبيانات. تساعد أدوات ومنصات BI ، مثل أدوات ETL (استخراج وتحويل وتحميل) وحلول تخزين البيانات ، المؤسسات في إعداد وإدارة بياناتها الضخمة من أجل التحليل الفعال وإعداد التقارير. نظرًا لحجم وتعقيد البيانات الضخمة ، تلعب تقنيات تصور البيانات دورًا حاسمًا في تقديم الرؤى بتنسيق يسهل فهمه وهضمه. متقدم تقدم أدوات BI خيارات متنوعة لتصور البيانات التي تساعد المستخدمين على استكشاف وتفسير رؤى البيانات الضخمة بشكل فعال.

يرتبط BI والبيانات الضخمة ارتباطًا وثيقًا بـ أدوات وعمليات BI التي تسخر قوة البيانات الضخمة لتزويد المؤسسات برؤى قابلة للتنفيذ تحفز اتخاذ قرارات مستنيرة ، وتحسن العمليات ، وتحفز النمو المستدام. من خلال الدمج BI وتقنيات البيانات الضخمة ، يمكن للمؤسسات إطلاق الإمكانات الكاملة لبياناتها والحفاظ على ميزة تنافسية في بيئة أعمال تعتمد على البيانات بشكل متزايد.

الدور المستقبلي لذكاء الأعمال

سيتأثر مستقبل ذكاء الأعمال ( BI) بالعديد من العوامل ، بما في ذلك التطورات التكنولوجية المستمرة ، وزيادة حجم البيانات ، وتطور احتياجات الأعمال. ستشكل هذه العوامل الطريقة التي تستفيد بها المؤسسات من البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة.

أحد الجوانب الرئيسية لمستقبل BI هو تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، والذي سيؤدي إلى أتمتة تحليل البيانات وتوفير رؤى تنبؤية وتعليمية. سيساعد هذا المؤسسات على توقع الاتجاهات المستقبلية ، وتحديد المخاطر المحتملة ، واتخاذ قرارات استباقية قائمة على البيانات. التحليلات المعززة ، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع ستصبح أدوات BI أكثر انتشارًا ، مما يساعد في أتمتة إعداد البيانات وتحليلها وتصورها مع تقليل التحيز البشري وتوفير رؤى أكثر دقة وقابلة للتنفيذ.

مع زيادة الحاجة إلى اتخاذ القرار في الوقت المناسب ، ستعطي المؤسسات الأولوية لقدرات التحليلات في الوقت الفعلي في أدوات BI. سيمكن ذلك الشركات من مراقبة العمليات وسلوك العملاء واتجاهات السوق باستمرار ، مما يسمح لهم بالاستجابة السريعة للفرص أو التحديات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك ، الخدمة الذاتية ستصبح أدوات BI أكثر سهولة في الاستخدام ، مما يتيح للمستخدمين غير التقنيين الوصول إلى البيانات وتحليلها وتصورها دون الاعتماد على خبراء تكنولوجيا المعلومات أو البيانات. سيشجع هذا اتخاذ القرار المستند إلى البيانات عبر مختلف المستويات والوظائف داخل المنظمات.

ستكون حوكمة البيانات والخصوصية أكثر بروزًا في مبادرات BI ، نظرًا للتركيز المتزايد على لوائح وشواغل خصوصية البيانات. يجب على المؤسسات تنفيذ أطر عمل قوية لإدارة البيانات وتدابير الخصوصية لضمان الامتثال والحفاظ على ثقة العملاء. دمج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في ستمكّن أدوات BI المستخدمين من التفاعل مع البيانات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية ، وتبسيط عملية استكشاف البيانات وتحليلها.

اعتماد المستندة إلى السحابة ستستمر حلول BI في النمو ، مدفوعة بالحاجة إلى قابلية التوسع وكفاءة التكلفة وسهولة الوصول. القائم على السحابة ستسمح أدوات BI للمؤسسات بنشر ملفات أنظمة BI مع ضمان إمكانية الوصول إلى البيانات عبر مختلف الأجهزة والمواقع. انتشار ستنتج أجهزة ومستشعرات إنترنت الأشياء المزيد من البيانات ، مما يتطلب من المؤسسات اعتماد تحليلات متطورة لمعالجة البيانات وتحليلها بالقرب من مصدرها ، مما يقلل من زمن الوصول ويمكّن من اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

أخيرًا ، المستقبل ستؤكد أدوات BI على التعاون ، وتمكين المستخدمين من مشاركة الرؤى والتعليقات التوضيحية وتصورات البيانات مع الزملاء عبر المؤسسة. اجتماعي ستعمل ميزات BI على تسهيل اتخاذ القرار الجماعي وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات.

باختصار ، سيتم تشكيل الدور المستقبلي لذكاء الأعمال من خلال مجموعة من التطورات التكنولوجية ، واحتياجات العمل المتطورة ، والأهمية المتزايدة للبيانات في صنع القرار. المنظمات التي تتبنى هذه التغييرات وتكييفها وبناءً عليه ، ستكون استراتيجيات BI في وضع أفضل لتسخير قوة البيانات ودفع النجاح في مشهد يتزايد فيه التنافس.