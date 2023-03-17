在我们不断发展的数字环境中，商业智能(BI)已成为现代企业不可或缺的一部分。利用数据进行知情决策的能力不再是一种奢侈品，而是努力追求卓越和超越竞争的组织的必需品。

在这个全面的讨论中，我们将研究 BI ，其关键因素，以及使企业能够有效利用其数据的各种工具和技术。此外，我们将探讨采用 BI 战略的主要好处，强调它们如何能够提高效率，促进创新，并促进各行业的增长。

什么是商业智能？

商业智能 (BI) 是一个综合术语，用于收集、分析和展示相关数据，以支持组织内的知情决策。利用技术、流程和 最佳实践， BI ，使企业能够将原始数据转化为可操作的洞察力，提高整体效率和竞争力。这个过程通常涉及使用专门的软件工具进行数据提取、数据仓库、数据挖掘和数据可视化，这有助于更好地了解业务绩效、趋势和模式。然后，公司可以利用这些信息来优化运营，识别新的机会，并获得竞争优势。根据Dresner咨询服务公司的一项调查， 78%的企业认为 BI 对他们的成功"至关重要 "或 "非常重要"，突出了它在当今数据驱动的商业领域的重要性。

商业智能如何运作

商业智能(BI)采用了一种系统的方法来收集、整合、分析和展示数据，使企业能够做出充分知情的决策。这个过程一般包括以下步骤。

数据收集 。数据从各种来源收集，包括内部系统，如 ERP， CRM，和财务数据库，以及外部来源，如社会媒体，市场研究，或行业报告。



。数据从各种来源收集，包括内部系统，如 ERP， CRM，和财务数据库，以及外部来源，如社会媒体，市场研究，或行业报告。 数据整合 。然后，收集的数据被整合和巩固，以创建一个统一和一致的数据存储库，通常是一个数据仓库或数据湖。这一步通常涉及到数据清洗、重复数据删除和转换，以确保数据质量和兼容性。



。然后，收集的数据被整合和巩固，以创建一个统一和一致的数据存储库，通常是一个数据仓库或数据湖。这一步通常涉及到数据清洗、重复数据删除和转换，以确保数据质量和兼容性。 数据分析 。使用先进的分析工具和技术，如数据挖掘、 机器学习和统计分析，对集成数据进行检查，以发现隐藏的模式、趋势和相关性。这些洞察力可用于解决特定的业务问题或识别潜在的机会和风险。



。使用先进的分析工具和技术，如数据挖掘、 机器学习和统计分析，对集成数据进行检查，以发现隐藏的模式、趋势和相关性。这些洞察力可用于解决特定的业务问题或识别潜在的机会和风险。 数据可视化和报告 。分析后的数据被转化为易于理解的可视化表示，如图表、图形和仪表盘。这些可视化帮助决策者迅速掌握从数据分析中获得的洞察力，并做出明智的决策。



。分析后的数据被转化为易于理解的可视化表示，如图表、图形和仪表盘。这些可视化帮助决策者迅速掌握从数据分析中获得的洞察力，并做出明智的决策。 决策和行动 。根据从 BI 过程中获得的洞察力，组织可以做出数据驱动的决策，并采取适当的行动来优化他们的运营，增强他们的产品或服务，并提高整体的业务绩效。



。根据从 过程中获得的洞察力，组织可以做出数据驱动的决策，并采取适当的行动来优化他们的运营，增强他们的产品或服务，并提高整体的业务绩效。 持续改进。 BI 过程是循环和迭代的，企业不断收集新的数据，更新他们的分析，并完善他们的战略。这种方法使企业能够适应不断变化的市场条件并保持竞争优势。

通过遵循这些步骤，商业智能使组织能够利用数据来推动战略决策，提高运营效率，并获得竞争优势。

BI ，数据分析和商业分析如何共同发挥作用

商业智能 (BI)、数据分析和商业分析是相互关联的概念，有助于组织做出明智的、数据驱动的决策。虽然它们有一些重叠，但每个都有其独特的重点和目标。以下是它们是如何一起工作的。

商业智能 ( BI ): BI 侧重于从历史和当前数据中提供洞察力，以全面了解业务绩效。它主要使用描述性分析来创建可视化、报告和仪表盘，使决策者能够评估组织的健康状况并确定趋势。 BI ，通过提供对企业内部已经发生或正在发生的事情的清晰看法，作为数据驱动决策的基础。



): 侧重于从历史和当前数据中提供洞察力，以全面了解业务绩效。它主要使用描述性分析来创建可视化、报告和仪表盘，使决策者能够评估组织的健康状况并确定趋势。 ，通过提供对企业内部已经发生或正在发生的事情的清晰看法，作为数据驱动决策的基础。 数据分析 ： 数据分析是一个更广泛的术语，包括用于分析数据的各种技术，包括描述性、诊断性、预测性和规定性分析。 BI 专注于描述性分析，而数据分析则更进一步，探索事件的原因（诊断性），预测未来的趋势（预测性），以及建议最佳行动（规定性）。数据分析使组织能够回答这样的问题： "为什么会发生这种情况？"， "可能会发生什么？"，以及 "我们应该怎么做？"。



： 数据分析是一个更广泛的术语，包括用于分析数据的各种技术，包括描述性、诊断性、预测性和规定性分析。 专注于描述性分析，而数据分析则更进一步，探索事件的原因（诊断性），预测未来的趋势（预测性），以及建议最佳行动（规定性）。数据分析使组织能够回答这样的问题： "为什么会发生这种情况？"， "可能会发生什么？"，以及 "我们应该怎么做？"。 商业分析。商业分析是一个总的术语，包括 BI 和数据分析，侧重于应用分析技术来解决具体的业务问题或优化业务流程。它利用数据来推动战略和运营决策，以提高整体业务绩效。商业分析通过结合 BI 和数据分析方法，在原始数据和可操作的洞察力之间架起了桥梁。



当 BI 、数据分析和商业分析一起工作时，它们创造了一种强大的协同作用，使组织能够。

通过历史和实时数据监测和评估业务绩效。



识别趋势、模式和异常情况，以发现隐藏的机会或潜在问题。



诊断问题的根本原因，确定影响业务绩效的因素。



预测未来结果，评估不同情况的潜在影响。



基于数据驱动的洞察力，推荐最佳行动，导致更好的决策。



商业智能的好处

商业智能(BI)为组织提供了许多好处，使他们能够做出数据驱动的决策，优化运营，并保持竞争优势。 BI 的一些主要好处包括。

改善决策 。通过提供及时和准确的见解， BI 帮助决策者做出更明智的选择，减少对直觉或猜测的依赖。



。通过提供及时和准确的见解， 帮助决策者做出更明智的选择，减少对直觉或猜测的依赖。 提高运营效率 ： BI 工具可以识别效率低下、瓶颈或资源限制，使组织能够简化流程，降低成本，并优化资源配置。



： 工具可以识别效率低下、瓶颈或资源限制，使组织能够简化流程，降低成本，并优化资源配置。 增加收入和利润率 。通过对客户偏好、市场趋势和销售业绩的洞察，企业可以定制他们的产品、定价策略和营销活动，最终推动收入增长和利润增加。



。通过对客户偏好、市场趋势和销售业绩的洞察，企业可以定制他们的产品、定价策略和营销活动，最终推动收入增长和利润增加。 更好地了解客户 ： BI ，使企业能够分析客户数据，确定模式和趋势，帮助定制产品、服务和营销工作，以满足客户需求，提高客户满意度。



： ，使企业能够分析客户数据，确定模式和趋势，帮助定制产品、服务和营销工作，以满足客户需求，提高客户满意度。 竞争优势 。通过提供对市场趋势、竞争对手表现和行业动态的洞察力， BI ，使企业能够适应不断变化的环境并保持竞争优势。



。通过提供对市场趋势、竞争对手表现和行业动态的洞察力， ，使企业能够适应不断变化的环境并保持竞争优势。 预测和风险管理 。商业智能的预测能力帮助组织预测未来的趋势，识别潜在的风险，并制定应急计划，使他们对不确定性有更好的准备。数据

。商业智能的预测能力帮助组织预测未来的趋势，识别潜在的风险，并制定应急计划，使他们对不确定性有更好的准备。数据 驱动的文化 。实施 BI ，鼓励数据驱动的决策文化，促进合作，提高组织的整体绩效。



。实施 ，鼓励数据驱动的决策文化，促进合作，提高组织的整体绩效。 监管合规和报告 ： BI 工具可以生成准确和及时的报告，帮助组织遵守监管要求并确保透明度。



： 工具可以生成准确和及时的报告，帮助组织遵守监管要求并确保透明度。 员工赋权 。通过提供对相关数据和见解的访问， BI ，使员工能够在各自的岗位上做出更好的决定，促进所有权和问责制。



。通过提供对相关数据和见解的访问， ，使员工能够在各自的岗位上做出更好的决定，促进所有权和问责制。 创新和增长。来自 BI 的洞察力可以激发新的想法，使组织能够确定创新、扩张或多样化的机会，推动长期增长。



通过利用 BI 的力量，组织可以将原始数据转化为有价值的见解，推动知情决策，优化运营，并推动可持续增长。

BI 分析的类别

商业智能 (BI) 分析可分为各种类型，这取决于所采用的分析技术及其目标。 BI 分析的主要类别是。

描述性分析 。描述性分析的重点是总结历史数据，以提供对过去发生的事情的理解。它涉及到使用基本的统计措施，如平均数、中位数、模式、标准差和频率分布，以及数据可视化技术，如柱状图、饼状图和线形图。描述性分析是 BI 的基础，帮助组织评估他们过去的表现，并确定趋势或模式。



。描述性分析的重点是总结历史数据，以提供对过去发生的事情的理解。它涉及到使用基本的统计措施，如平均数、中位数、模式、标准差和频率分布，以及数据可视化技术，如柱状图、饼状图和线形图。描述性分析是 的基础，帮助组织评估他们过去的表现，并确定趋势或模式。 诊断性分析 。诊断性分析深入研究数据，以确定观察到的事件或问题的原因。它涉及到钻研、数据挖掘和相关分析等技术，使组织能够了解为什么会出现特定的趋势或模式。诊断性分析有助于确定影响业务绩效的基本因素，并实现知情决策。



。诊断性分析深入研究数据，以确定观察到的事件或问题的原因。它涉及到钻研、数据挖掘和相关分析等技术，使组织能够了解为什么会出现特定的趋势或模式。诊断性分析有助于确定影响业务绩效的基本因素，并实现知情决策。 预测性分析 。预测分析使用先进的统计模型、机器学习算法和数据挖掘技术，根据历史数据预测未来的趋势、事件或行为。通过分析数据中的模式和关系，预测性分析使企业能够预测未来的结果，评估潜在的风险，并确定增长机会。常见的预测性分析技术包括回归、时间序列和决策树。



。预测分析使用先进的统计模型、机器学习算法和数据挖掘技术，根据历史数据预测未来的趋势、事件或行为。通过分析数据中的模式和关系，预测性分析使企业能够预测未来的结果，评估潜在的风险，并确定增长机会。常见的预测性分析技术包括回归、时间序列和决策树。 规定性分析 。规定性分析不仅仅是预测未来的结果，而是推荐可以优化这些结果的具体行动。它使用优化算法、模拟技术和决策分析来确定各种情况下的最佳行动方案。规定性分析帮助组织做出数据驱动的决策，使利益最大化，风险最小化。



。规定性分析不仅仅是预测未来的结果，而是推荐可以优化这些结果的具体行动。它使用优化算法、模拟技术和决策分析来确定各种情况下的最佳行动方案。规定性分析帮助组织做出数据驱动的决策，使利益最大化，风险最小化。 地理空间分析 : 地理空间分析结合了地理数据和可视化，如地图和热图，以提供基于位置的洞察力。这种类型的分析可以帮助企业识别空间模式，了解区域趋势，并优化不同地点的资源分配。



: 地理空间分析结合了地理数据和可视化，如地图和热图，以提供基于位置的洞察力。这种类型的分析可以帮助企业识别空间模式，了解区域趋势，并优化不同地点的资源分配。 实时分析。实时分析涉及持续处理和监测所产生的数据，使组织能够获得即时的洞察力，并在事件发生时作出反应。这种类型的分析在动态环境中特别有用，如监测社交媒体的情绪或跟踪在线营销活动的表现。

商业智能系统和工具

商业智能（BI ）系统和工具旨在帮助组织收集、存储、分析和可视化数据，以促进知情决策。这些工具有各种形式，具有不同的特点和能力，以满足不同的业务需求。一些流行的 BI 系统和工具包括。

Microsoft Power BI :一个多功能的 BI 工具，提供数据整合、分析和可视化功能，允许用户创建交互式仪表板和报告。Power BI 以其易用性、与其他微软产品的强大集成以及可扩展性而闻名。



:一个多功能的 工具，提供数据整合、分析和可视化功能，允许用户创建交互式仪表板和报告。Power 以其易用性、与其他微软产品的强大集成以及可扩展性而闻名。 Tableau :一个领先的 BI 平台，专门从事数据可视化和探索，使用户能够创建具有视觉吸引力的互动仪表板和报告。 Tableau ，以其用户友好的界面、强大的数据分析功能和广泛的社区资源而闻名。



:一个领先的 平台，专门从事数据可视化和探索，使用户能够创建具有视觉吸引力的互动仪表板和报告。 ，以其用户友好的界面、强大的数据分析功能和广泛的社区资源而闻名。 QlikView 和 Qlik Sense 。Qlik的 解决方案利用关联数据模型，让用户通过独特的互动体验来探索数据关系和发现洞察力。 更注重引导式分析，而 则提供自助式数据探索和可视化。 BI QlikView Qlik Sense



SAP BusinessObjects : BI SAP的综合套件，为数据整合、分析和报告提供广泛的工具。 SAP BusinessObjects ，迎合各种规模和行业的组织，具有可定制的仪表板、临时报告和移动访问等功能。



: SAP的综合套件，为数据整合、分析和报告提供广泛的工具。 ，迎合各种规模和行业的组织，具有可定制的仪表板、临时报告和移动访问等功能。 IBM Cognos Analytics :来自IBM的一个强大的 BI 平台，提供高级分析、数据整合和可视化功能。Cognos Analytics以其AI驱动的功能、强大的数据治理以及与各种数据源的无缝整合而闻名。



:来自IBM的一个强大的 平台，提供高级分析、数据整合和可视化功能。Cognos Analytics以其AI驱动的功能、强大的数据治理以及与各种数据源的无缝整合而闻名。 Looker :一个现代化的 BI 平台，强调数据探索、协作和实时洞察力。 Looker 利用一种称为LookML的数据建模语言，允许用户创建可重复使用的数据模型并定义业务逻辑。它提供与各种数据库和云平台的强大集成。



:一个现代化的 平台，强调数据探索、协作和实时洞察力。 利用一种称为LookML的数据建模语言，允许用户创建可重复使用的数据模型并定义业务逻辑。它提供与各种数据库和云平台的强大集成。 MicroStrategy :一个全面的 BI 解决方案，提供广泛的功能，包括数据集成、分析、可视化和移动功能。 MicroStrategy 以其企业级的安全性、可扩展性以及基于大数据和云的部署支持而闻名。



:一个全面的 解决方案，提供广泛的功能，包括数据集成、分析、可视化和移动功能。 以其企业级的安全性、可扩展性以及基于大数据和云的部署支持而闻名。 Domo :一个基于云的 BI 平台，强调实时数据访问、协作和移动访问。 Domo 提供用户友好的界面、强大的数据整合能力，以及为各种数据源和第三方应用程序预建的连接器。



:一个基于云的 平台，强调实时数据访问、协作和移动访问。 提供用户友好的界面、强大的数据整合能力，以及为各种数据源和第三方应用程序预建的连接器。 Sisense : BI 平台，将数据集成、分析和可视化结合在一个解决方案中。 Sisense 以其易用性、强大的数据分析引擎和可定制的仪表盘而闻名，使其适合技术和非技术用户。



: 平台，将数据集成、分析和可视化结合在一个解决方案中。 以其易用性、强大的数据分析引擎和可定制的仪表盘而闻名，使其适合技术和非技术用户。 Oracle Analytics Cloud : BI 甲骨文公司的综合解决方案，提供广泛的功能，包括数据集成、高级分析和交互式可视化。 Oracle Analytics Cloud 以其与其他甲骨文产品的无缝集成、AI驱动的洞察力和对混合云部署的支持而闻名。



在选择 BI 工具时，企业应考虑他们的具体业务需求、工具的特点和能力、易用性、可扩展性、与现有系统的整合以及成本。

如何选择一个 BI 系统和工具

在选择 BI 系统或工具时，必须考虑几个因素，以确保该解决方案满足你的组织的独特需求并推动业务成功。首先要确定你想通过 BI 工具实现的具体业务目标，并使其能力与这些目标相一致。可用性和直观性很重要，因为它们将直接影响用户的采用和生产力，所以要寻找一个用户友好的界面和可访问的功能。

无缝的数据整合对于创建一个全面的数据存储库是至关重要的，所以要评估该工具与各种数据源整合的能力。此外，评估工具的可扩展性和性能，以确保它能处理不断增长的数据量和用户需求。可视化和报告功能是至关重要的，因为它们可以帮助用户理解和交流见解，所以要找到一个能提供可定制的可视化和强大的报告选项的解决方案。

高级分析功能，如预测性和规范性，可以帮助你的组织预测趋势并提出数据驱动的建议。此外，考虑该工具的协作和数据治理功能以及对移动设备和远程访问的支持。供应商的声誉、支持产品和用户社区也应该被评估，因为它们可以提供宝贵的资源。

最后，考虑 BI 工具的总拥有成本，包括许可、实施、维护和培训成本。将这些成本与预期的投资回报进行比较，以确保投资将为你的组织带来切实的利益。通过仔细评估这些因素，你可以选择一个 BI 系统或工具，以优化你的数据价值并增强你的决策过程。

no-code 可以如何帮助

No-code 平台和工具可以大大有利于寻求实施 系统和解决方案的组织，特别是那些技术资源或专业知识有限的组织。通过允许用户创建应用程序、自动化流程和分析数据，而不需要编写一行代码， 解决方案赋予非技术用户权力，并使获得有价值的 的机会民主化。 BI no-code BI

以下是 no-code 可以提供的帮助。

更快的开发和部署 ： No-code 平台使用户能够快速建立和部署 BI 应用程序，减少传统开发流程所需的时间和精力。通过利用可视化的开发界面。 drag-and-drop 组件和预建模板，组织可以 ，快速创建定制的 BI 解决方案 ，以满足他们的独特需求。



： 平台使用户能够快速建立和部署 应用程序，减少传统开发流程所需的时间和精力。通过利用可视化的开发界面。 组件和预建模板，组织可以 ，以满足他们的独特需求。 降低成本 ： No-code 平台可以 ，通过最大限度地减少对熟练的开发人员或广泛培训的需要，降低与 BI 实施和维护有关的总体成本。这可以使 BI 解决方案更容易被小型组织或预算有限的组织所接受。



： 平台可以 ，通过最大限度地减少对熟练的开发人员或广泛培训的需要，降低与 实施和维护有关的总体成本。这可以使 解决方案更容易被小型组织或预算有限的组织所接受。 加强合作 ： No-code 平台鼓励技术和非技术利益相关者之间的合作，因为来自不同背景的用户可以为开发 BI 应用程序作出贡献。这促进了对商业目标的共同理解，促进了数据驱动的文化，并确保 BI 解决方案符合用户的需求和期望。



： 平台鼓励技术和非技术利益相关者之间的合作，因为来自不同背景的用户可以为开发 应用程序作出贡献。这促进了对商业目标的共同理解，促进了数据驱动的文化，并确保 解决方案符合用户的需求和期望。 赋予非技术用户权力 ： No-code 工具使非技术用户，如业务分析师或主题专家，能够创建他们自己的 BI 应用程序，并获得数据洞察力，而无需依赖IT或 开发团队。这使得对 BI 能力的访问民主化，并鼓励整个组织更广泛地采用。



： 工具使非技术用户，如业务分析师或主题专家，能够创建他们自己的 应用程序，并获得数据洞察力，而无需依赖IT或 开发团队。这使得对 能力的访问民主化，并鼓励整个组织更广泛地采用。 灵活性和适应性 ： No-code 平台允许组织快速调整和迭代其 BI 应用程序，以应对不断变化的业务需求或市场条件。用户可以很容易地修改现有的应用程序或创建新的应用程序，以解决新出现的挑战，确保 BI 解决方案保持相关性和有效性。



： 平台允许组织快速调整和迭代其 应用程序，以应对不断变化的业务需求或市场条件。用户可以很容易地修改现有的应用程序或创建新的应用程序，以解决新出现的挑战，确保 解决方案保持相关性和有效性。 增加创新。通过降低准入门槛和授权不同的用户创建 BI 应用程序， no-code 平台可以刺激组织内的创新和创造力。随着更多的人能够访问和分析数据，新的想法和见解可以出现，推动业务增长和成功。



No-code 平台和工具作为 AppMaster可以帮助组织释放 BI 的潜力，简化 开发流程，降低成本，并使非技术用户能够创建和部署 BI 解决方案。通过利用 no-code 技术，企业可以加强决策，优化运营，并在当今的数据驱动的世界中保持竞争优势。

BI 和大数据

商业智能(BI)和大数据是相互关联的概念，它们相互配合，帮助企业做出数据驱动的决策，优化运营，并在数据驱动的世界中保持竞争优势。 BI 包括用于收集、分析和可视化数据的流程、工具和技术，以产生可操作的洞察力。同时，大数据是指以高容量和高速度产生的大量复杂的数据集，其特点是多样性、真实性和价值。

BI 和大数据之间的关系是多方面的。大数据技术，如 Hadoop 和 Spark ，为存储、处理和管理大型数据集提供了必要的基础设施和工具，构成了 BI 系统的基础。这些系统需要高效和可扩展的数据处理能力来处理大数据的数量、种类和速度。

传统的 BI 技术可能不足以分析大数据的复杂性和规模。先进的分析技术，如机器学习、自然语言处理和图形分析，使企业能够从大数据中提取有意义的见解，增强其 BI 能力。大数据的关键挑战之一是需要实时或接近实时的处理和分析。 BI 支持实时分析的工具和系统，如流式数据处理和内存分析，帮助企业根据当前数据做出及时和明智的决策。

大数据通常来自不同的来源和格式，因此需要进行数据整合和转换过程，以创建一个统一和一致的数据视图。 BI 工具和平台，如ETL（提取、转换、加载）工具和数据仓库解决方案，帮助企业准备和管理其大数据，以便进行有效的分析和报告。鉴于大数据的规模和复杂性，数据可视化技术在以易于理解和消化的格式呈现见解方面发挥了关键作用。先进的 BI 工具提供了各种数据可视化选项，帮助用户有效地探索和解释大数据的见解。

BI 大数据和大数据密切相关， 工具和流程利用大数据的力量，为组织提供可操作的见解，推动知情决策，优化运营，并促进可持续增长。通过整合 和大数据技术，企业可以释放其数据的全部潜力，并在日益数据化的商业环境中保持竞争优势。 BI BI

商业智能的未来作用

商业智能(BI)的未来将受到许多因素的影响，包括持续的技术进步、不断增加的数据量和不断变化的业务需求。这些因素将塑造组织利用数据做出明智决策的方式。

BI ，未来的一个关键方面是人工智能和机器学习的整合，这将使数据分析自动化，并提供预测性和规定性的见解。这将帮助企业预测未来的趋势，识别潜在的风险，并做出积极主动的数据驱动的决策。将人工智能和机器学习与 BI 工具相结合的增强型分析将变得更加普遍，协助自动化数据准备、分析和可视化，同时减少人为偏见，提供更准确和可操作的见解。

随着对及时决策的需求增加，企业将优先考虑其 BI 工具中的实时分析能力。这将使企业能够持续监测运营、客户行为和市场趋势，使他们能够及时应对新出现的机会或挑战。此外，自助服务 BI 工具将变得更加用户友好，使非技术用户能够访问、分析和可视化数据，而无需依赖IT或数据专家。这将鼓励组织内不同级别和职能部门的数据驱动决策。

鉴于对数据隐私法规和问题的日益关注，数据治理和隐私将在 BI 举措中更加突出。企业必须实施强大的数据治理框架和隐私措施，以确保合规性和维护客户的信任。在 BI 工具中整合自然语言处理（NLP）将使用户能够使用自然语言查询与数据互动，简化数据探索和分析过程。

基于云的 BI 解决方案的采用将继续增长，这是由对可扩展性、成本效率和易于访问的需求所驱动的。基于云的 BI 工具将使企业能够轻松部署、维护和扩展其 BI 系统，同时确保数据在不同设备和地点的可访问性。 物联网设备和传感器的激增将产生更多的数据，要求企业采用边缘分析法来处理和分析更接近其来源的数据，减少延迟并实现实时决策。

最后，未来的 BI 工具将强调协作，使用户能够与整个组织的同事分享洞察力、注释和数据可视化。社会 BI 功能将促进集体决策，并促进数据驱动的文化。

总之，商业智能的未来作用将由技术进步、不断变化的业务需求和数据在决策中日益增长的重要性共同决定。接受这些变化并相应调整其 BI 战略的组织将更好地利用数据的力量，在竞争日益激烈的环境中推动成功。