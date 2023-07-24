ما هو DevOps؟

DevOps عبارة عن مزيج من تطوير البرامج (Dev) وعمليات تكنولوجيا المعلومات (Ops). المصطلح مشتق من اندماج هذين التخصصين ، مما يؤكد الحاجة إلى نهج أكثر تعاونًا وتبسيطًا لدورة حياة تطوير البرامج بأكملها. إن DevOps ليست مجرد منهجية أو مجموعة أدوات ؛ إنها ثقافة وعقلية تهدف إلى سد الفجوة بين فرق التطوير والعمليات لتسليم التطبيقات بشكل أسرع وأكثر موثوقية.

يمكن للمنظمات التي تتبنى DevOps تسهيل تواصل وتعاون وتعاون جماعي أفضل. ينتج عنه نماذج أولية سريعة وتطوير واختبار ونشر تطبيقات وتحديثات البرامج عالية الجودة ، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي ومعدلات رضا أعلى. في سياق تطوير الويب ، تؤكد DevOps على التكامل المستمر والتسليم المستمر والتحسين المستمر من خلال مجموعة من الممارسات والمبادئ والأدوات السليمة لضمان التسليم الفعال لتطبيقات الويب.

مبادئ وممارسات DevOps

تأسست DevOps على أربعة مبادئ أساسية ، غالبًا ما يشار إليها باسم CAMS (الثقافة والأتمتة والقياس والمشاركة) ، والتي تقود نجاح مبادرة DevOps:

الثقافة: تشجع DevOps التحول الثقافي في المنظمة ، وتفكيك الصوامع وتعزيز التعاون بين فرق التطوير والعمليات. هذه المسؤولية المشتركة تعزز بيئة خالية من اللوم وتشجع التعلم والتحسين.

تشجع DevOps التحول الثقافي في المنظمة ، وتفكيك الصوامع وتعزيز التعاون بين فرق التطوير والعمليات. هذه المسؤولية المشتركة تعزز بيئة خالية من اللوم وتشجع التعلم والتحسين. الأتمتة: أحد الأهداف الأساسية لـ DevOps هو أتمتة المهام المتكررة المتضمنة في دورة حياة تطوير البرامج ، مثل عمليات الإنشاء والاختبار والنشر. تساعد الأتمتة في توفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية وتمكين حلقات التغذية الراجعة السريعة ، وهو أمر ضروري للتحسين المستمر.

أحد الأهداف الأساسية لـ DevOps هو أتمتة المهام المتكررة المتضمنة في دورة حياة تطوير البرامج ، مثل عمليات الإنشاء والاختبار والنشر. تساعد الأتمتة في توفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية وتمكين حلقات التغذية الراجعة السريعة ، وهو أمر ضروري للتحسين المستمر. القياس: توفر مراقبة وتسجيل وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) رؤى قيمة حول كفاءة وفعالية العمليات. يمكّن هذا النهج المستند إلى البيانات المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة ، وتحديد الاختناقات ، وتحسين سير العمل بشكل مستمر.

توفر مراقبة وتسجيل وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) رؤى قيمة حول كفاءة وفعالية العمليات. يمكّن هذا النهج المستند إلى البيانات المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة ، وتحديد الاختناقات ، وتحسين سير العمل بشكل مستمر. المشاركة: تعد مشاركة المعرفة والموارد ومجموعات الأدوات داخل الفرق وفيما بينها أمرًا ضروريًا في بيئة DevOps. يضمن الاتصال المفتوح والتعاون أن يكون الجميع على دراية بالأهداف والمسؤوليات والتقدم ، مما يعزز ثقافة الملكية والشفافية.

بصرف النظر عن هذه المبادئ ، تساهم العديد من ممارسات DevOps الشائعة في التنفيذ الناجح لمنهج DevOps:

التكامل المستمر (CI): تتضمن CI الدمج المنتظم لتغييرات التعليمات البرمجية في مستودع مشترك. من خلال عمليات الإنشاء والاختبار المؤتمتة ، يتيح CI الحصول على تغذية مرتدة سريعة ويقلل من مخاطر دمج تغييرات التعليمات البرمجية.

تتضمن CI الدمج المنتظم لتغييرات التعليمات البرمجية في مستودع مشترك. من خلال عمليات الإنشاء والاختبار المؤتمتة ، يتيح CI الحصول على تغذية مرتدة سريعة ويقلل من مخاطر دمج تغييرات التعليمات البرمجية. التسليم المستمر (CD): يضمن القرص المضغوط أن تكون تغييرات البرامج دائمًا في حالة قابلة للإصدار. إنه يوسع CI عن طريق أتمتة إصدار تحديثات البرامج ، مما يتيح عمليات نشر أسرع وأكثر تواترًا.

يضمن القرص المضغوط أن تكون تغييرات البرامج دائمًا في حالة قابلة للإصدار. إنه يوسع CI عن طريق أتمتة إصدار تحديثات البرامج ، مما يتيح عمليات نشر أسرع وأكثر تواترًا. المراقبة المستمرة: تعد مراقبة وتتبع أداء التطبيقات وصحة البنية التحتية وتجربة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تقديم خدمة عالية الجودة. تساعد المراقبة المستمرة في تحديد المشكلات مبكرًا ، مما يؤدي إلى حل استباقي وضمان عمليات سلسة.

تعد مراقبة وتتبع أداء التطبيقات وصحة البنية التحتية وتجربة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تقديم خدمة عالية الجودة. تساعد المراقبة المستمرة في تحديد المشكلات مبكرًا ، مما يؤدي إلى حل استباقي وضمان عمليات سلسة. البنية التحتية كرمز (IaC): IaC هي ممارسة إدارة البنية التحتية وتوفيرها من خلال التعليمات البرمجية ، وتمكين التحكم في الإصدار ، والنشر الآلي ، والتوسع السريع. يساعد هذا النهج في تحقيق التناسق والتكرار والكفاءة في إدارة البنية التحتية.

IaC هي ممارسة إدارة البنية التحتية وتوفيرها من خلال التعليمات البرمجية ، وتمكين التحكم في الإصدار ، والنشر الآلي ، والتوسع السريع. يساعد هذا النهج في تحقيق التناسق والتكرار والكفاءة في إدارة البنية التحتية. الخدمات المصغرة: تعتبر بنية الخدمات المصغرة أسلوبًا لتصميم التطبيقات وتطويرها كمجموعة من الخدمات الصغيرة ، وغير المترابطة ، والقابلة للنشر بشكل مستقل. في سياق DevOps ، تتيح الخدمات المصغرة التطوير السريع والاختبار والنشر للمكونات الفردية دون التأثير على التطبيق بأكمله.

دور DevOps في تطوير الويب

يتطلب التعقيد والديناميكية المتزايدة لتطبيقات الويب دورات تطوير ونشر أسرع دون المساس بالجودة. يمكن أن يؤدي اعتماد DevOps في تطوير الويب إلى مواجهة هذا التحدي بشكل كبير من خلال تحسين التعاون والأتمتة وتبسيط العملية بأكملها. فيما يلي بعض الجوانب المهمة لكيفية مساهمة DevOps في تطوير الويب:

تقصير دورات التطوير: من خلال التكامل المستمر والتسليم المستمر ، تساعد DevOps في أتمتة عمليات الإنشاء والاختبار والنشر ، مما يقلل الوقت اللازم لطرح ميزات وتحديثات جديدة. تتيح دورات التطوير الأقصر تقديم قيمة للمستخدمين بسرعة أكبر ، ومواكبة صناعة تطوير الويب سريعة الوتيرة.

من خلال التكامل المستمر والتسليم المستمر ، تساعد DevOps في أتمتة عمليات الإنشاء والاختبار والنشر ، مما يقلل الوقت اللازم لطرح ميزات وتحديثات جديدة. تتيح دورات التطوير الأقصر تقديم قيمة للمستخدمين بسرعة أكبر ، ومواكبة صناعة تطوير الويب سريعة الوتيرة. تعزيز التعاون: يكسر DevOps الحواجز بين فرق التطوير والعمليات ، ويعزز التواصل المفتوح والأهداف المشتركة. تعزز هذه المحاذاة ثقافة التعاون ، وتعزز المسؤولية المشتركة جودة تطبيقات الويب وأدائها.



يكسر DevOps الحواجز بين فرق التطوير والعمليات ، ويعزز التواصل المفتوح والأهداف المشتركة. تعزز هذه المحاذاة ثقافة التعاون ، وتعزز المسؤولية المشتركة جودة تطبيقات الويب وأدائها. زيادة الكفاءة: الأتمتة هي حجر الزاوية في DevOps ، ومن خلال أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء تطبيقات الويب واختبارها ونشرها ، يتم إعفاء المطورين وفرق العمليات من العمل اليدوي. يتيح لهم ذلك التركيز على المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة مثل تطوير الميزات والتحسينات والتحسينات.

الأتمتة هي حجر الزاوية في DevOps ، ومن خلال أتمتة المهام المتكررة مثل إنشاء تطبيقات الويب واختبارها ونشرها ، يتم إعفاء المطورين وفرق العمليات من العمل اليدوي. يتيح لهم ذلك التركيز على المزيد من الأنشطة ذات القيمة المضافة مثل تطوير الميزات والتحسينات والتحسينات. قابلية التوسع والمرونة: من خلال البنية التحتية كرمز (IaC) وبنية الخدمات المصغرة ، تتيح DevOps التوسع السريع والمرونة في تطوير تطبيقات الويب. تسمح IaC بالتزويد المتسق والآلي لموارد البنية التحتية ، وتسهل الخدمات المصغرة توسيع نطاق المكونات الفردية بشكل مستقل عن التطبيق بأكمله.

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من خلال الجمع بين فرق التطوير والعمليات والاستفادة من الأتمتة ، تعمل DevOps على تبسيط عملية تطوير الويب بشكل كبير ، مما يضمن أداءً ممتازًا لتطبيقات الويب من خلال وقت الوصول إلى السوق بشكل أسرع .

فوائد DevOps لتطوير الويب

يقدم تنفيذ DevOps في عملية تطوير الويب العديد من الفوائد المهمة ، بما في ذلك ما يلي:

التكامل والتسليم المستمر: تشجع DevOps تنفيذ عمليات سير عمل التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD). تضمن هذه الممارسات اختبار تحديثات التعليمات البرمجية وتكاملها ونشرها بانتظام ، مما يؤدي إلى عملية تطوير أكثر سلاسة. باستخدام CI / CD ، يتم تقليل الوقت اللازم لنشر التحديثات والميزات الجديدة بشكل كبير ، مما يوفر ميزة تنافسية في عالم تطوير الويب سريع الخطى.

زيادة الموثوقية وقابلية التوسع: تعمل منهجيات DevOps وأدواتها على تحسين موثوقية تطبيقات الويب وقابليتها للتوسع من خلال أتمتة العمليات المختلفة ، مثل اختبار التعليمات البرمجية والنشر والمراقبة. ونتيجة لذلك ، تم تحسين استقرار النظام بشكل عام ، وتم تجهيز الفرق بشكل أفضل للتعامل مع زيادة حركة المرور والزيادات الأخرى في الطلب دون المساومة على أداء التطبيق. كود وأداء أعلى جودة: من خلال تنفيذ DevOps ، يمكن للفرق إدارة جودة الكود وأداء التطبيق بشكل أفضل. يمكن للمطورين تحديد المشكلات وإصلاحها عن طريق إجراء اختبارات تلقائية بانتظام وتحليل النتائج قبل أن تصبح بالغة الأهمية. يؤدي هذا إلى تحسين جودة البرنامج بشكل عام ويوفر للمستخدمين تجربة ويب أفضل أداء. خفض التكلفة: تؤدي أتمتة العمليات المختلفة في دورة حياة DevOps إلى تقليل المهام اليدوية وتقليل الأخطاء البشرية. يمكن أن تؤدي تحسينات جودة التطبيق والأداء الناتجة عن هذه الأتمتة إلى تقليل الحاجة إلى إصلاحات الأخطاء الشاملة والدعم. وبالتالي ، يتم تقليل تكاليف التطوير والتشغيل إلى الحد الأدنى ، مما يؤدي إلى فوائد مالية طويلة الأجل للشركات.

التحديات التي تواجه اعتماد DevOps لتطوير الويب

في حين أن هناك فوائد لا يمكن إنكارها لتنفيذ منهجيات DevOps في تطوير الويب ، غالبًا ما تواجه المؤسسات تحديات عند محاولة تبني هذه الممارسات. تشمل بعض العقبات الأكثر شيوعًا ما يلي:

المقاومة الثقافية: غالبًا ما يتضمن الانتقال إلى عقلية DevOps تغيير الهياكل التنظيمية والأدوار وسير العمل المتجذرة بعمق. نتيجة لذلك ، قد تنشأ مقاومة التغيير من الموظفين الذين يرتاحون لعمليات التطوير التقليدية ويحجمون عن تبني أساليب عمل جديدة. تكامل الأدوات والتقنيات: لتنفيذ DevOps بنجاح ، يجب على المؤسسات دمج العديد من الأدوات والتقنيات في مهام سير عملها الحالية. قد تكون هذه مهمة صعبة ، حيث قد يلزم حل مشكلات التوافق قبل التكامل الناجح للحلول الجديدة. نقص الخبرة والفهم: غالبًا ما يتطلب اعتماد DevOps خبرة في الممارسات والأدوات الجديدة. قد يؤدي عدم الفهم بين أعضاء الفريق إلى عدم التوافق وعدم الكفاءة عند تنفيذ مبادئ DevOps. لذلك ، يصبح التدريب والتعليم المناسبان ضروريين لضمان الاعتماد والتنفيذ السلس لمنهجيات DevOps. قياس النجاح: يتمثل أحد الجوانب الحاسمة في DevOps في تركيزها على التحسين المستمر. ومع ذلك ، قد يكون تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وقياس نتائج ممارسات DevOps أمرًا صعبًا. يجب أن تجد الفرق التوازن الصحيح للمقاييس لتتبعها من أجل إظهار التأثير الإيجابي لاعتماد DevOps ودفع المزيد من التحسينات.

DevOps وحركة No-Code : مقارنة

تشترك حركة عدم وجود رمز و DevOps في بعض الأهداف المشتركة ، مثل تسريع تسليم التطبيقات وتحسين جودة البرامج بشكل عام. دعنا نستكشف علاقتهما وكيف يكمل كل منهما الآخر:

تبسيط عملية التطوير: تهدف كل من الأنظمة الأساسية DevOps و no-code إلى جعل عملية تطوير التطبيق أبسط وأكثر كفاءة. بينما تركز DevOps على تبسيط سير العمل وأتمتة العمليات ، تسمح الأنظمة الأساسية no-code للمستخدمين بإنشاء تطبيقات بدون كتابة تعليمات برمجية من خلال توفير أدوات مرئية وقوالب مُعدة مسبقًا. التسليم السريع: تعزز ممارسات DevOps ، مثل CI / CD ، تسليم التطبيقات وتحديثاتها بشكل أسرع ، مما يضمن استجابة أسرع لمتطلبات السوق. وبالمثل ، تتيح الأنظمة الأساسية no-code التطوير السريع للتطبيقات من خلال التخلص من مهمة الترميز التي تستغرق وقتًا طويلاً. يساهم كلا النهجين في وقت أسرع للتسويق ، مما يمنح الشركات ميزة تنافسية. توسيع إمكانية الوصول: تسمح الأنظمة الأساسية No-code للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في الترميز بتطوير تطبيقات تعمل بكامل طاقتها ، وبالتالي توسيع مجموعة منشئي التطبيقات المحتملين. على الرغم من أن فرق التطوير والعمليات تتبنى مبادئ DevOps بشكل أساسي ، إلا أنها تشجع على التعاون والمعرفة المشتركة عبر التخصصات المختلفة. وبالتالي ، فإن كلا النهجين يوسعان من إمكانية الوصول إلى الموارد والخبرات ضمن عملية تطوير التطبيق. تمكين الابتكار: تسهل DevOps والأنظمة الأساسية no-code تحتوي على تعليمات برمجية الابتكار من خلال السماح بالتكرار والتجريب بشكل أسرع. يمكن للفرق اختبار الأفكار الجديدة بسرعة ، وجمع التعليقات ، ودمج التغييرات ، مما يؤدي إلى نهج أكثر مرونة وتكيفًا لتطوير التطبيقات.

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على الرغم من الاختلافات بينهما ، يمكن أن تتعاون DevOps والأنظمة الأساسية no-code لإنشاء بيئة تطوير تطبيقات أكثر كفاءة. على سبيل المثال ، يمكن دمج AppMaster.io ، وهو نظام no-code لتطوير التطبيقات الخلفية والويب والجوال ، بسلاسة في بيئة DevOps. من خلال أتمتة إنشاء التعليمات البرمجية المصدر والاختبارات والنشر ، يمكن أن يكون AppMaster.io أداة قيمة في خط أنابيب DevOps ، مما يضمن حصول فرق تطوير الويب على الموارد اللازمة لتسليم التطبيقات بسرعة وعالية الجودة.

كيف يتناسب AppMaster .io مع بيئة DevOps

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا no-code يعمل على تبسيط تطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. يتكامل جيدًا في بيئة DevOps ، حيث يعمل على أتمتة العديد من جوانب عملية تطوير التطبيق ، مثل إنشاء الكود والاختبار والنشر. من خلال إضافة AppMaster.io إلى خط أنابيب DevOps ، يمكن لفرق التطوير تحسين الكفاءة وتقليل الوقت المستغرق في المهام اليدوية وإنشاء تطبيقات عالية الجودة مع أخطاء أقل.

فيما يلي عدة طرق يمكن أن يتلاءم بها AppMaster.io مع بيئة DevOps الحالية لديك ويعززها:

إنشاء وأتمتة التطبيقات المرئية

يوفر AppMaster.io أدوات مرئية لإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API ونقاط نهاية خدمة WebSocket (WSS) ومكونات واجهة المستخدم للخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول. من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية ، يمكن للمستخدمين تصميم التطبيقات وإنشاء التعليمات البرمجية المصدر دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تساعد هذه الأتمتة في تبسيط عملية تطوير التطبيق وتقليل الوقت المستغرق لإنشاء ميزات جديدة وإصدارها.

تكامل سلس مع سير عمل DevOps

يتصل AppMaster.io بشكل جيد بسير عمل DevOps الحالي ، وأتمتة إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وملفات المشروع والوثائق. يمكن للمطورين استخدام AppMaster.io كمورد لتطوير التطبيقات مع الحفاظ على مزايا بنية DevOps الأساسية الحالية. يؤدي هذا التكامل السلس إلى دورات تطوير أسرع وتعاون أفضل بين فرق التطوير .

التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI / CD)

يتيح AppMaster.io التكامل المستمر (CI) والتسليم المستمر (CD) كجزء من ممارسات DevOps من خلال إنشاء تحديثات التطبيق ونشرها تلقائيًا. عند إجراء تغييرات على مخططات التطبيق ، ينشئ AppMaster.io مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية ، مما يلغي الديون الفنية. يضمن هذا الجيل السريع لتحديثات التطبيق ونشرها أن المستخدمين لديهم دائمًا إمكانية الوصول إلى أحدث الميزات والتحسينات.

تطبيقات مستجيبة لمتطلبات التحول

غالبًا ما تتغير متطلبات وأهداف العمل بمرور الوقت. يساعد اعتماد ممارسات DevOps مع AppMaster.io المطورين على التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة عن طريق إعادة تشكيل مخطط التطبيق وإعادة إنشاء كود المصدر من البداية. هذه القدرة تلغي أي ديون فنية ، مما يضمن أن التطبيقات يتم تحسينها دائمًا لاحتياجات العمل الحالية.

تطبيقات قابلة للتطوير وجاهزة للمؤسسات

من خلال دمج التطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) ، يمكن AppMaster.io تقديم تطبيقات عالية التحميل على مستوى المؤسسات. تعد قابلية التوسع مطلبًا أساسيًا في DevOps ، مما يتيح للتطبيقات التعامل مع أحمال المرور المتغيرة ومتطلبات النظام. يكمل AppMaster.io جوانب قابلية التوسع في DevOps من خلال دعم قواعد البيانات القابلة للتطبيق والنشر الفعال.

افتح وثائق API وترحيل مخطط قاعدة البيانات

ينشئ AppMaster.io تلقائيًا وثائق أساسية لكل مشروع ، مثل وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. تعمل هذه الأتمتة على تبسيط عملية تطوير التطبيقات وتجعل من السهل على المطورين فهم واجهات برمجة التطبيقات ومخططات قواعد البيانات ودمجها في تدفقات عمل DevOps الخاصة بهم.

في الختام ، يعد AppMaster.io مناسبًا بشكل ممتاز لبيئات DevOps التي تعطي الأولوية للتعاون والأتمتة والتسليم المبسط للتطبيقات عالية الجودة. يتيح لك اعتماد AppMaster.io في سير عمل DevOps إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وزيادة كفاءة التطوير وتقليل الأخطاء مع الحفاظ على المرونة في مواجهة احتياجات الأعمال المتطورة.