تعد المنصات الخالية من التعليمات البرمجية والمنصات منخفضة التعليمات البرمجية الحل الأسهل والأسرع بشكل متزايد عندما يتعلق الأمر بالتطوير. تتطور التقنيات الخالية من التعليمات البرمجية بسرعة كبيرة بحيث يمكن أداء العديد من المهام بشكل أكثر ربحية وأفضل بمساعدة مثل هذه الأدوات بدلاً من تعيين فريق تطوير. ستقارن هذه المقالة بين منصتين شائعتين - Betty Blocks و AppMaster. سنصف مزاياها وعيوبها ونحلل للأغراض التي تناسب النظام الأساسي أكثر.

ما هو AppMaster؟

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي لا يحتوي على رمز يسمح لك بإنشاء تطبيقات متكاملة للويب والجوال. لا تتطلب المنصة معرفة وخبرة برمجية عميقة في كتابة البرامج وهي بسيطة بشكل حدسي للمستخدمين من أي مستوى من الاستعداد. يتيح لك AppMaster أيضًا تنزيل الكود المصدري لمزيد من العمل.

ما هي كتل بيتي؟

Betty Blocks عبارة عن نظام أساسي لتطوير البرامج بدون تعليمات برمجية كاملة الدورة يسمح لك بإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب والخلفية. واجهة بديهية وسهلة الاستخدام.

قواعد بيانات

لنبدأ بقواعد البيانات. يتطلب أي تطبيق قاعدة بيانات ونظامًا ينظم سلوك البيانات فيما بينها. يدعم كلا النظامين إنشاء وتحرير قواعد البيانات وتدفق البيانات. تعد القدرة على إنشاء قواعد البيانات الخارجية أو دمجها أو استخدامها وإدارتها إحدى الميزات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها منشئ التطبيقات.

كتل بيتي

تسمح لك Betty Blocks بإنشاء نماذج بيانات والتفاعل معها. تدعم Betty Blocks قواعد بيانات NoSql. تعد واجهة إنشاء نماذج البيانات وإدارتها بديهية للجميع ، مما يجعل التطوير أمرًا أساسيًا.

يمكنك تضمين بيانات من أنظمة خارج منصة Betty Blocks. بهذه الطريقة ، يمكنك التأكد من حصولك على البيانات التي تحتاجها لتطبيقك. يمكن تضمين البيانات في التطبيق الخاص بك لتوفير التفاصيل اللازمة لدعم احتياجات عملك. بمجرد تحديد البيانات المطلوبة ، يمكنك إنشاء اتصال API يعكس معلومات محددة في تطبيقك. في نموذج بيانات التطبيق الخاص بك ، يمكنك إنشاء نموذج واحد (أو أكثر؟) مرتبط بواجهة المستخدم الخاصة بك عبر وحدة الصفحات. وبالتالي ، يمكنك إنشاء تطبيقات وفقًا لاحتياجات العمل.

AppMaster

في AppMaster ، يتم تحرير قواعد البيانات في مصمم نماذج البيانات. تعتبر عملية بناء الجداول بديهية لأي شخص. يتم تكوين الحقول لكل جدول بشكل صريح ؛ تحتاج فقط إلى تحديد اسم نوع الحقل. ومن خلال سحب الأسهم من جدول إلى آخر ، يمكنك تحديد العلاقات بين الجداول بشكل صريح.

منطق الأعمال

كتل بيتي

في Betty Blocks ، يتم إنشاء منطق الأعمال باستخدام كتل الإجراءات. تمثل كل كتلة حدثًا منطقيًا معينًا يؤدي إلى نتائج محددة. تبدو هكذا:

في المحرر ، يتم تعريف هذه الوظائف على أنها أحداث. يتكون الإجراء من علامة البداية وعلامة النهاية ، مع سلسلة من الأحداث بينهما. الترتيب الذي يتم تطبيق الأحداث به يتوافق مع التدفق المنطقي لسير العمل. كل حدث له غرضه ، وبعضها يؤثر على مسار العمل ..

AppMaster

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين قاعدة البيانات في AppMaster.io في استخدام مصمم قاعدة بيانات مرئية ، حيث يتم إنشاء المخططات من كتل مع مجموعة الحقول الخاصة بها. الميزة الرئيسية لهذا الأسلوب هي أن الرسم التخطيطي يظهر على الفور جميع جداول قاعدة البيانات والعلاقات فيما بينها. يمكن نقل الكتل بحرية حول مساحة العمل وترتيبها بالترتيب المطلوب. تحتاج إلى تمديد السهم من كتلة إلى أخرى لربط النماذج معًا. جميع الكتل سهلة النقل والتوصيل. بمساعدة AppMaster.io ، يمكنك بناء منطق أي تعقيد وإنشاء مجموعة متنوعة من الخدمات.

تطبيقات الويب

كتل بيتي

تتيح Betty Blocks للمستخدمين إنشاء تطبيق أمامي يتكون من مكونات مرئية ووظيفية. يمكن سحب المكونات لإنشاء واجهة ويب ، ويتم تجميع المخططات المنطقية بشكل مشابه للواجهة الخلفية. الميزة المميزة هي المرونة في تخصيص أنماط المكونات ، كما هو موضح أدناه.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تزويد المستخدمين بفرصة مناسبة لإنشاء تطبيقات أمامية باستخدام قوالب مضمنة.

AppMaster

منصة بدون كود يستخدم AppMaster.io تقنية السحب والإفلات لبناء المكون المرئي لتطبيق الويب. يفصل AppMaster بين تطبيقات الجوال والويب ، وفي هذه الكتلة ، سنركز على تطبيقات الويب.

يتكون محرر تطبيق الويب من عدة كتل وظيفية:

حقل به مكونات يمكن استخدامها لمحتوى الصفحة المتاح. على سبيل المثال ، الجداول ، طرق العرض ، الأزرار ، إلخ.



الحقل مع الصفحات وإعداداتها

منطقة عمل الصفحة حيث يتم سحب المكونات

يتم تكوين كل مكون بشكل فردي باستخدام واجهة بسيطة وبديهية.

من الممكن أيضًا دمج الواجهة الخلفية لتطبيق مبني على AppMaster مع أي واجهة أمامية مخصصة.

تطبيق الهاتف المحمول

كتل بيتي

غير مدعوم من قبل Betty Blocks.

AppMaster

يتيح AppMaster للمستخدمين تطوير تطبيقات أصلية بسيطة. مبدأ العمل مع تطبيقات الهاتف المحمول مطابق لاتجاه تجميع تطبيقات الويب الموضح أعلاه. وبالمثل ، يمكن تقسيم مساحة العمل إلى عدة أجزاء:

الصفحات وإعداداتها



الحاجيات الوظيفية التي يمكن سحبها إلى مساحة عمل التطبيق



مساحة العمل نفسها (قماش)



لوحة إعدادات الصفحة والقطعة



علامات تبويب إعدادات التطبيق والإجراءات والعمليات التجارية

الميزة المميزة هي القدرة على تكوين إجراءات التطبيق بمرونة والقدرة على بناء العمليات التجارية لمختلف الأحداث ، مثل بدء شحن الهاتف المحمول.

التسعير

كتل بيتي

3 خطط فوترة رئيسية:

تجربة مجانية



اساسي



مَشرُوع

AppMaster

خمس خطط تعريفية رئيسية:

نسخة تجريبية - وصول مجاني إلى المنتج لمدة 14 يومًا (يضاعف كل شيء في Explore أدناه).



استكشف - من 5 دولارات شهريًا. يتضمن تطبيق ويب واحد ، تطبيق جوال واحد ، مستخدم واحد في فريق ، ما يصل إلى 3 وحدات مثبتة في وقت واحد ، وطلبات واجهة برمجة تطبيقات خارجية.



بدء التشغيل - من 165 دولارًا أمريكيًا في الشهر. يتضمن: تطبيقان للويب ، تطبيق جوال واحد ، ثلاثة مستخدمين في فريق واحد ، ما يصل إلى 5 وحدات مثبتة في وقت واحد ، طلبات API الخارجية ، والقدرة على تصدير قواعد البيانات وتخزين الملفات.



الأعمال - من 855 دولارًا أمريكيًا في الشهر. يتضمن: 3 تطبيقات ويب ، تطبيقان للهاتف المحمول ، خمسة مستخدمين في فريق واحد ، ما يصل إلى 10 وحدات مثبتة في وقت واحد ، طلبات API الخارجية ، والقدرة على تصدير قواعد البيانات وتخزين الملفات ، والوصول إلى صور عامل الإرساء وثنائيات التطبيقات التي تم إنشاؤها.



المؤسسة - عند الطلب والاتفاق مع AppMaster.



من بين أشياء أخرى ، قدم AppMaster برنامج Earn Credits . لذلك ، على سبيل المثال ، لترك مراجعة أو أي إجراء آخر مفيد لفريق AppMaster ، يمكنك كسب مبلغ كافٍ للاشتراكات في الخدمة.

أيضًا ، يوفر مجتمع AppMaster اشتراكات خاصة للمنظمات غير الربحية والطلاب.

افكار اخيرة

وبالتالي ، على الرغم من تخصص Betty Blocks و AppMaster في نفس السوق ، إلا أن AppMaster يوفر المزيد من الفرص لمستخدميه. والسعر المعقول للاشتراكات يجعلها أداة لا غنى عنها في ترسانة أي مطور لا يحتوي على كود.

قم بالتسجيل في منصة AppMaster وقم بإنشاء التطبيق الخاص بك اليوم.