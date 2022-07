As plataformas sem código e de baixo código são cada vez mais a solução mais acessível e rápida quando se trata de desenvolvimento. As tecnologias sem código estão a desenvolver-se tão rapidamente que muitas tarefas podem ser realizadas muito mais rentáveis e melhores com a ajuda de tais ferramentas do que com a contratação de uma equipa de desenvolvimento. Este artigo irá comparar duas plataformas populares - Betty Blocks e AppMaster. Descreveremos os seus prós e contras e analisaremos para que fins qual é a plataforma mais adequada.

O que é o AppMaster?

AppMaster.io é uma plataforma sem código que lhe permite criar aplicações completas para web e mobile. A plataforma não requer profundos conhecimentos de programação e experiência em software de escrita e é intuitivamente simples para utilizadores de qualquer nível de preparação. O AppMaster também permite descarregar o código fonte para trabalhos futuros.

O que é a Betty Blocks?

Betty Blocks é uma plataforma de desenvolvimento sem código de ciclo completo que lhe permite construir aplicações móveis, web, e back-end. Uma interface intuitiva e fácil de usar.

Bases de dados

Comecemos pelas bases de dados. Qualquer aplicação requer uma base de dados e um sistema que regule o comportamento dos dados entre si. Ambas as plataformas apoiam a criação e edição de bases de dados e fluxo de dados. A capacidade de criar, integrar, ou utilizar e gerir bases de dados externas é uma das características chave que um construtor de aplicações deve ter.

Blocos de Betty

Betty Blocks permite-lhe criar modelos de dados e interagir com eles. A Betty Blocks suporta bases de dados NoSql. A interface para a criação e gestão de modelos de dados é intuitiva para todos, o que torna o desenvolvimento elementar.

Pode incluir dados de sistemas fora da plataforma Betty Blocks. Desta forma, pode ter a certeza de obter os dados de que necessita para a sua aplicação. Os dados podem ser incluídos na sua aplicação para fornecer os detalhes necessários para apoiar as suas necessidades comerciais. Uma vez determinados os dados necessários, pode criar uma ligação API que reflicta informação específica na sua aplicação. No modelo de dados da sua aplicação, pode criar um (ou mais?) modelo ligado à sua interface de utilizador através do módulo Páginas. Assim, pode criar aplicações de acordo com as necessidades empresariais.

AppMaster

No AppMaster, as bases de dados são editadas no Data Models Designer. O processo de construção de tabelas é intuitivo para qualquer pessoa. Os campos para cada tabela são configurados explicitamente; basta especificar o nome do tipo de campo. E, ao arrastar setas de uma tabela para outra, pode especificar explicitamente as relações entre tabelas.

Lógica empresarial

Blocos de Betty

Na Betty Blocks, a lógica empresarial é construída utilizando blocos de acção. Cada bloco representa um acontecimento lógico particular que conduz a resultados específicos. É o que parece:

No editor, estas funções são definidas como eventos. Uma acção consiste num marcador de início e num marcador de fim, com uma série de eventos no meio. A ordem em que os eventos são aplicados corresponde ao fluxo lógico do fluxo de trabalho. Cada evento tem a sua finalidade, alguns dos quais afectam o curso da acção.

AppMaster

A principal diferença entre a base de dados no AppMaster.io é a utilização de um designer visual de base de dados, onde os esquemas são construídos a partir de blocos com o seu próprio conjunto de campos. A principal vantagem desta abordagem é que o diagrama mostra imediatamente todas as tabelas da base de dados e as relações entre elas. Os blocos podem ser deslocados livremente no espaço de trabalho e dispostos na ordem desejada. É necessário esticar a seta de um bloco para outro para ligar os modelos entre si. Todos os blocos são fáceis de mover e de ligar. Com a ajuda do AppMaster.io, é possível construir a lógica de qualquer complexidade e criar uma grande variedade de serviços.

Aplicações Web

Blocos de Betty

Betty Blocks permite aos utilizadores construir uma aplicação front-end constituída por componentes visuais e funcionais. Os componentes podem ser arrastados para criar uma interface web, e os diagramas lógicos são montados de forma semelhante ao backend. Uma característica distintiva é a flexibilidade para personalizar os estilos dos componentes, como se mostra abaixo.

Além disso, é dada aos utilizadores uma oportunidade conveniente de criar aplicações front-end utilizando modelos incorporados.

AppMaster

Plataforma sem código AppMaster.io utiliza tecnologia de arrastar e largar para construir a componente visual de uma aplicação web. AppMaster separa aplicações móveis e web, e, neste bloco, vamos concentrar-nos em aplicações web.

O editor de aplicações web consiste em vários blocos funcionais:

Um campo com componentes que podem ser utilizados para o conteúdo disponível da página. Por exemplo, tabelas, vistas, botões, etc.



Campo com páginas e suas configurações

A área de trabalho da página onde os componentes são arrastados

Cada componente é configurado individualmente usando uma interface simples e intuitiva.

É também possível integrar o backend de uma aplicação construída em AppMaster com qualquer frontend personalizado.

Aplicação móvel

Blocos de Betty

Não apoiado por Betty Blocks.

AppMaster

O AppMaster permite aos utilizadores desenvolver aplicações nativas simples. O princípio de trabalhar com aplicações móveis é idêntico à direcção de montagem de aplicações web acima descrita. Da mesma forma, o espaço de trabalho pode ser dividido em várias partes:

Páginas e suas definições



Widgets funcionais que podem ser arrastados para o espaço de trabalho da aplicação



O próprio espaço de trabalho (lona)



Painel de configuração de página e Widget



Separadores de definições de aplicações, acções, e processos empresariais

Uma característica distintiva é a capacidade de configurar de forma flexível acções de aplicação e a capacidade de construir processos empresariais para vários eventos, tais como o início de carregamento de um telemóvel.

Fixação de preços

Blocos de Betty

3 principais planos de facturação:

Teste gratuito



Norma



Empresa

AppMaster

Cinco planos tarifários principais:

Experimente - acesso gratuito de 14 dias ao produto (duplica tudo em Explore abaixo).



Explorar - a partir de $5 por mês. Inclui uma aplicação web, uma aplicação móvel, um utilizador numa equipa, até 3 módulos instalados simultaneamente, e pedidos API externos.



Arranque - a partir de $165 por mês. Inclui: 2 aplicações web, uma aplicação móvel, três utilizadores numa equipa, até 5 módulos instalados em simultâneo, pedidos API externos, e a capacidade de exportar bases de dados e armazenamento de ficheiros.



Negócios - a partir de $855 por mês. Inclui: 3 aplicações web, duas aplicações móveis, cinco utilizadores numa equipa, até 10 módulos instalados simultaneamente, pedidos API externos, a capacidade de exportar bases de dados e armazenamento de ficheiros, acesso a imagens de docker e binários das aplicações geradas.



Empresa - mediante pedido e acordo com o AppMaster.



Entre outras coisas, a AppMaster introduziu o programa Earn Credits. Assim, por exemplo, por deixar uma revisão ou qualquer outra acção que seja útil à equipa AppMaster, pode ganhar uma quantia suficiente para as subscrições do serviço.

Além disso, a comunidade AppMaster fornece subscrições especiais para organizações sem fins lucrativos e estudantes.

Considerações finais

Assim, embora a Betty Blocks e a AppMaster sejam especializadas no mesmo mercado, a AppMaster oferece mais oportunidades para os seus utilizadores. E o preço acessível das subscrições torna-o uma ferramenta indispensável no arsenal de qualquer desenvolvedor sem código.

