在开发方面，无代码和低代码平台越来越成为最容易获得和最快的解决方案。无代码技术的发展如此之快，以至于许多任务在这种工具的帮助下可以比雇佣开发团队更有利、更好地完成。本文将比较两个流行的平台 - Betty Blocks和AppMaster。我们将描述它们的优点和缺点，并分析哪种平台更适合什么目的。

什么是AppMaster？

AppMaster.io是一个无代码平台，允许你为网络和移动创建全栈应用程序。该平台不需要深厚的编程知识和编写软件的经验，对任何准备程度的用户来说都是直观简单的。AppMaster还允许你下载源代码以便进一步工作。

什么是Betty Blocks？

Betty Blocks是一个全周期的无代码开发平台，允许你建立移动、网络和后端应用程序。直观的界面，易于使用。

数据库

让我们从数据库开始。任何应用程序都需要一个数据库和一个调节数据之间行为的系统。这两个平台都支持创建和编辑数据库和数据流。创建、整合或使用和管理外部数据库的能力是一个应用程序构建器应具备的关键功能之一。

贝蒂块

Betty Blocks允许你创建数据模型并与之互动。Betty Blocks支持NoSql数据库。创建和管理数据模型的界面对每个人来说都很直观，这使得开发变得很简单。

你可以包括来自Betty Blocks平台之外的系统的数据。这样，你可以确保你得到你的应用程序所需的数据。这些数据可以包含在你的应用程序中，以提供必要的细节来支持你的业务需求。一旦你确定了所需的数据，你可以创建一个API连接，反映你的应用程序中的特定信息。在你的应用程序的数据模型中，你可以创建一个（或多个？）模型，通过页面模块链接到你的用户界面。因此，你可以根据业务需求来创建应用程序。

AppMaster

在AppMaster中，数据库是在数据模型设计器中编辑的。建立表的过程对任何人来说都是直观的。每个表的字段都是明确配置的，你只需要指定字段类型名称。而通过从一个表拖到另一个表的箭头，你可以明确地指定表之间的关系。

业务逻辑

贝蒂块

在Betty Blocks中，业务逻辑是用动作块建立的。每个块代表一个特定的逻辑事件，导致特定的结果。它看起来像这样。

在编辑器中，这些功能被定义为事件。一个动作由一个开始标记和一个结束标记组成，中间有一系列的事件。事件的应用顺序与工作流程的逻辑流程相一致。每个事件都有其目的，其中一些会影响行动的进程。

应用大师

AppMaster.io中的数据库的关键区别在于使用了可视化的数据库设计器，方案由具有自己字段集的块构建。这种方法的主要优点是，图中立即显示所有的数据库表和它们之间的关系。块可以在工作区自由移动，并按所需顺序排列。你需要把箭头从一个块拉伸到另一个块，把模型连接起来。所有的块都很容易移动和连接。在AppMaster.io的帮助下，你可以建立任何复杂的逻辑，创建各种各样的服务。

网络应用程序

贝蒂块

Betty Blocks允许用户建立一个由视觉和功能组件组成的前端应用程序。组件可以被拖动来创建一个网络界面，逻辑图的组装与后台类似。一个与众不同的特点是可以灵活地定制组件样式，如下图所示。

此外，用户还可以利用内置模板创建前端应用程序，非常方便。

AppMaster

无代码平台AppMaster.io使用拖放技术来构建网络应用的视觉组件。AppMaster将移动和网络应用分开，在这块，我们将重点讨论网络应用。

网络应用程序编辑器由几个功能块组成。

一个带有组件的字段，可用于页面的可用内容。例如，表格、视图、按钮等。



带有页面和它们的设置的领域

拖动组件的页面工作区

每个组件都是通过一个简单直观的界面单独配置的。

也可以将建立在AppMaster上的应用程序的后端与任何自定义的前端集成。

移动应用程序

Betty Blocks

不支持Betty Blocks。

AppMaster

AppMaster使用户能够开发简单的本地应用程序。移动应用程序的工作原理与上述组装Web应用程序的方向是相同的。同样地，工作区可以分为几个部分。

页面和它们的设置



可以拖动到应用程序工作区的功能部件



工作区本身（画布）



页面和小部件设置面板



应用程序设置标签、行动和业务流程

一个显著的特点是能够灵活地配置应用程序的动作，并能够为各种事件建立业务流程，如开始为手机充电。

定价

贝蒂区块

3个主要的计费计划。

免费试用



标准版



企业级

AppMaster

5个主要的收费计划。

试用--免费的，14天的产品使用权（比下面的探索中的所有内容都多一倍）。



探索--每月5美元起。包括一个网络应用，一个移动应用，一个团队中的一个用户，最多同时安装3个模块，以及外部API请求。



初创期--每月165美元起。包括。2个网络应用程序，1个移动应用程序，一个团队中的3个用户，最多同时安装5个模块，外部API请求，以及导出数据库和文件存储的能力。



企业--每月855美元起。包括。3个网络应用，2个移动应用，一个团队中的5个用户，同时安装多达10个模块，外部API请求，导出数据库和文件存储的能力，访问生成的应用程序的docker图像和二进制文件。



企业--根据要求和与AppMaster的协议。



在其他方面，AppMaster推出了赚取积分计划。因此，例如，留下评论或任何其他对AppMaster团队有用的行动，你可以赚取足以订阅服务的金额。

另外，AppMaster社区还为非营利组织和学生提供特殊的订阅服务。

最后的想法

因此，尽管Betty Blocks和AppMaster专注于同一市场，但AppMaster为其用户提供了更多的机会。而且，订阅的价格也很实惠，使它成为任何无代码开发人员武库中不可缺少的工具。

注册AppMaster平台，今天就创建你的应用程序。