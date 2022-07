Les plateformes no-code et low-code sont de plus en plus la solution la plus accessible et la plus rapide en matière de développement. Les technologies no-code se développent si rapidement que de nombreuses tâches peuvent être réalisées de manière beaucoup plus rentable et plus efficace avec l'aide de ces outils qu'en engageant une équipe de développement. Cet article comparera deux plateformes populaires - Betty Blocks et AppMaster. Nous décrirons leurs avantages et leurs inconvénients et analyserons à quelles fins la plateforme la plus appropriée.

Qu'est-ce qu'AppMaster ?

AppMaster.io est une plateforme sans code qui vous permet de créer des applications complètes pour le web et le mobile. La plateforme ne nécessite pas de connaissances approfondies en programmation ni d'expérience dans l'écriture de logiciels et est intuitivement simple pour les utilisateurs de tout niveau de préparation. AppMaster vous permet également de télécharger le code source pour un travail ultérieur.

Qu'est-ce que Betty Blocks ?

Betty Blocks est une plateforme de développement sans code à cycle complet qui vous permet de créer des applications mobiles, web et back-end. Une interface intuitive et une facilité d'utilisation.

Bases de données

Commençons par les bases de données. Toute application nécessite une base de données et un système qui régule le comportement des données entre elles. Les deux plateformes prennent en charge la création et l'édition de bases de données et de flux de données. La possibilité de créer, d'intégrer ou d'utiliser et de gérer des bases de données externes est l'une des principales caractéristiques que doit posséder un créateur d'applications.

Betty Blocks

Betty Blocks vous permet de créer des modèles de données et d'interagir avec eux. Betty Blocks prend en charge les bases de données NoSql. L'interface de création et de gestion des modèles de données est intuitive pour tous, ce qui rend le développement élémentaire.

Vous pouvez inclure des données provenant de systèmes extérieurs à la plateforme Betty Blocks. De cette façon, vous êtes sûr d'obtenir les données dont vous avez besoin pour votre application. Les données peuvent être incluses dans votre application afin de fournir les détails nécessaires pour soutenir vos besoins commerciaux. Une fois que vous avez déterminé les données requises, vous pouvez créer une connexion API qui reflète les informations spécifiques dans votre application. Dans le modèle de données de votre application, vous pouvez créer un (ou plusieurs ?) modèles liés à votre interface utilisateur via le module Pages. Ainsi, vous pouvez créer des applications en fonction des besoins de l'entreprise.

AppMaster

Dans AppMaster, les bases de données sont éditées dans le Concepteur de modèles de données. Le processus de construction des tables est intuitif pour tous. Les champs de chaque table sont configurés explicitement ; il suffit de spécifier le nom du type de champ. Et en faisant glisser des flèches d'une table à l'autre, vous pouvez spécifier explicitement les relations entre les tables.

Logique d'entreprise

Betty Blocks

Dans les Betty Blocks, la logique métier est construite à l'aide de blocs d'action. Chaque bloc représente un événement logique particulier qui conduit à des résultats spécifiques. Cela ressemble à ceci :

Dans l'éditeur, ces fonctions sont définies comme des événements. Une action consiste en un marqueur de début et un marqueur de fin, avec une série d'événements entre les deux. L'ordre dans lequel les événements sont appliqués correspond au flux logique du flux de travail. Chaque événement a son but, dont certains affectent le déroulement de l'action...

AppMaster

La principale différence entre la base de données dans AppMaster.io est l'utilisation d'un concepteur visuel de base de données, où les schémas sont construits à partir de blocs avec leur propre ensemble de champs. Le principal avantage de cette approche est que le schéma montre immédiatement toutes les tables de la base de données et les relations entre elles. Les blocs peuvent être déplacés librement dans l'espace de travail et disposés dans l'ordre souhaité. Vous devez étirer la flèche d'un bloc à l'autre pour relier les modèles entre eux. Tous les blocs sont faciles à déplacer et à connecter. Avec l'aide d'AppMaster.io, vous pouvez construire la logique de toute complexité et créer une grande variété de services.

Applications Web

Betty Blocks

Betty Blocks permet aux utilisateurs de construire une application frontale constituée de composants visuels et fonctionnels. Les composants peuvent être glissés pour créer une interface web, et les diagrammes logiques sont assemblés de manière similaire au back-end. Une caractéristique distinctive est la possibilité de personnaliser les styles des composants, comme illustré ci-dessous.

En outre, les utilisateurs ont la possibilité de créer des applications frontales à l'aide de modèles intégrés.

AppMaster

La plateforme no-code AppMaster.io utilise la technologie du glisser-déposer pour construire le composant visuel d'une application web. AppMaster sépare les applications mobiles et web, et dans ce bloc, nous nous concentrerons sur les applications web.

L'éditeur d'applications web se compose de plusieurs blocs fonctionnels :

Un champ avec des composants qui peuvent être utilisés pour le contenu disponible de la page. Par exemple, des tableaux, des vues, des boutons, etc.



La zone avec les pages et leurs paramètres.

La zone de travail de la page où les composants sont glissés.

Chaque composant est configuré individuellement à l'aide d'une interface simple et intuitive.

Il est également possible d'intégrer le backend d'une application construite sur AppMaster avec n'importe quel frontend personnalisé.

Application mobile

Betty Blocks

Non supporté par Betty Blocks.

AppMaster

AppMaster permet aux utilisateurs de développer des applications natives simples. Le principe de travail avec les applications mobiles est identique à celui de l'assemblage d'applications web décrit ci-dessus. De même, l'espace de travail peut être divisé en plusieurs parties :

Les pages et leurs paramètres



Des widgets fonctionnels qui peuvent être glissés sur l'espace de travail de l'application.



L'espace de travail lui-même (canevas)



Panneau de configuration des pages et des widgets



Les onglets de paramétrage de l'application, les actions et les processus métier.

Une caractéristique distinctive est la possibilité de configurer de manière flexible les actions de l'application et la possibilité de construire des processus métier pour divers événements, tels que le début de la charge d'un téléphone mobile.

Tarification

Blocs Betty

3 plans de facturation principaux :

Essai gratuit



Standard



Entreprise

AppMaster

5 plans tarifaires principaux :

Essai - accès gratuit de 14 jours au produit (double de tout ce qui figure dans Explore ci-dessous).



Explore - à partir de 5 $ par mois. Comprend une application Web, une application mobile, un utilisateur dans une équipe, jusqu'à 3 modules installés simultanément et des requêtes API externes.



Startup - à partir de 165 $ par mois. Comprend : 2 applications web, une application mobile, trois utilisateurs dans une équipe, jusqu'à 5 modules installés simultanément, des requêtes API externes, et la possibilité d'exporter des bases de données et de stocker des fichiers.



Business - à partir de 855 $ par mois. Comprend : 3 applications web, deux applications mobiles, cinq utilisateurs dans une équipe, jusqu'à 10 modules installés simultanément, des demandes API externes, la possibilité d'exporter des bases de données et le stockage de fichiers, l'accès aux images docker et aux binaires des applications générées.



Entreprise - sur demande et après accord avec AppMaster.



Entre autres choses, AppMaster a introduit le programme Earn Credits. Ainsi, par exemple, en laissant un avis ou toute autre action utile à l'équipe d'AppMaster, vous pouvez gagner un montant suffisant pour vous abonner au service.

En outre, la communauté AppMaster propose des abonnements spéciaux pour les organisations à but non lucratif et les étudiants.

Dernières réflexions

Ainsi, bien que Betty Blocks et AppMaster soient spécialisés sur le même marché, AppMaster offre plus d'opportunités à ses utilisateurs. Et le prix abordable des abonnements en fait un outil indispensable dans l'arsenal de tout développeur no-code.

Inscrivez-vous à la plateforme AppMaster et créez votre application dès aujourd'hui.