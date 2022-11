Le piattaformeno-code e low-code sono sempre più la soluzione più accessibile e veloce quando si tratta di sviluppo. Le tecnologie no-code si stanno sviluppando così rapidamente che molte attività possono essere eseguite in modo molto più redditizio e migliore con l'aiuto di questi strumenti che con l'assunzione di un team di sviluppo. Questo articolo metterà a confronto due piattaforme popolari: Betty Blocks e AppMaster. Ne descriveremo i pro e i contro e analizzeremo per quali scopi la piattaforma è più adatta.

Che cos'è AppMaster?

AppMaster.io è una piattaforma no-code che consente di creare applicazioni full-stack per web e mobile. La piattaforma non richiede profonde conoscenze di programmazione ed esperienza nella scrittura di software ed è intuitivamente semplice per utenti di qualsiasi livello di preparazione. AppMaster consente inoltre di scaricare il codice sorgente per ulteriori lavori.

Che cos'è Betty Blocks?

Betty Blocks è una piattaforma di sviluppo no-code a ciclo completo che consente di costruire applicazioni mobili, web e back-end. Un'interfaccia intuitiva e facile da usare.

I database

Cominciamo con i database. Qualsiasi applicazione richiede un database e un sistema che regoli il comportamento dei dati tra loro. Entrambe le piattaforme supportano la creazione e la modifica di database e flussi di dati. La possibilità di creare, integrare o utilizzare e gestire database esterni è una delle caratteristiche principali che un app builder dovrebbe avere.

Blocchi Betty

Betty Blocks consente di creare modelli di dati e di interagire con essi. Betty Blocks supporta i database NoSql. L'interfaccia per la creazione e la gestione dei modelli di dati è intuitiva per tutti e rende lo sviluppo elementare.

È possibile includere dati provenienti da sistemi esterni alla piattaforma Betty Blocks. In questo modo, potete essere sicuri di ottenere i dati necessari per la vostra applicazione. I dati possono essere inclusi nell'applicazione per fornire i dettagli necessari a supportare le esigenze aziendali. Una volta determinati i dati necessari, è possibile creare una connessione API che rifletta le informazioni specifiche nella vostra applicazione. Nel modello di dati dell'applicazione, è possibile creare uno (o più?) modelli collegati all'interfaccia utente tramite il modulo Pagine. In questo modo, è possibile creare applicazioni in base alle esigenze aziendali.

AppMaster

In AppMaster, i database vengono modificati nel Data Models Designer. Il processo di creazione delle tabelle è intuitivo per chiunque. I campi di ogni tabella sono configurati in modo esplicito; è sufficiente specificare il nome del tipo di campo. Trascinando le frecce da una tabella all'altra, è possibile specificare esplicitamente le relazioni tra le tabelle.

Logica aziendale

Blocchi Betty

In Betty Blocks, la logica aziendale viene costruita utilizzando blocchi di azione. Ogni blocco rappresenta un particolare evento logico che porta a risultati specifici. L'aspetto è questo:

Nell'editor, queste funzioni sono definite come eventi. Un'azione consiste in un marcatore di inizio e uno di fine, con una serie di eventi nel mezzo. L'ordine di applicazione degli eventi corrisponde al flusso logico del flusso di lavoro. Ogni evento ha il suo scopo, alcuni dei quali influenzano il corso dell'azione.

AppMaster

La differenza principale tra i database di AppMaster.io è l'uso di un designer di database visuale, in cui gli schemi sono costruiti da blocchi con una propria serie di campi. Il vantaggio principale di questo approccio è che il diagramma mostra immediatamente tutte le tabelle del database e le relazioni tra di esse. I blocchi possono essere spostati liberamente nell'area di lavoro e disposti nell'ordine desiderato. È necessario allungare la freccia da un blocco all'altro per collegare i modelli tra loro. Tutti i blocchi sono facili da spostare e collegare. Con l'aiuto di AppMaster.io, è possibile costruire la logica di qualsiasi complessità e creare un'ampia varietà di servizi.

Applicazioni web

Blocchi Betty

Betty Blocks consente agli utenti di costruire un'applicazione front-end composta da componenti visivi e funzionali. I componenti possono essere trascinati per creare un'interfaccia web e i diagrammi logici vengono assemblati in modo simile al back-end. Una caratteristica distintiva è la possibilità di personalizzare gli stili dei componenti, come mostrato di seguito.

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di creare applicazioni front-end utilizzando i modelli incorporati.

AppMaster

La piattaforma no-code AppMaster.io utilizza la tecnologia drag & drop per costruire la componente visiva di un'applicazione web. AppMaster separa le applicazioni mobili da quelle web e in questo blocco ci concentreremo sulle applicazioni web.

L'editor delle applicazioni web è composto da diversi blocchi funzionali:

Un campo con componenti che possono essere utilizzati per il contenuto disponibile della pagina. Ad esempio, tabelle, viste, pulsanti, ecc.

Campo con le pagine e le loro impostazioni

L'area di lavoro della pagina, dove vengono trascinati i componenti.

Ogni componente viene configurato individualmente tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

È inoltre possibile integrare il backend di un'applicazione costruita su AppMaster con qualsiasi frontend personalizzato.

Applicazione mobile

Blocchi Betty

Non supportato da Betty Blocks.

AppMaster

AppMaster consente agli utenti di sviluppare semplici applicazioni native. Il principio di lavoro delle applicazioni mobili è identico a quello dell'assemblaggio delle applicazioni web descritto in precedenza. Allo stesso modo, l'area di lavoro può essere suddivisa in diverse parti:

Pagine e relative impostazioni

Widget funzionali che possono essere trascinati sullo spazio di lavoro dell'applicazione

Lo spazio di lavoro stesso (canvas)

Pannello delle impostazioni delle pagine e dei widget

Schede delle impostazioni dell'applicazione, azioni e processi di business.

Una caratteristica distintiva è la possibilità di configurare in modo flessibile le azioni dell'applicazione e di creare processi aziendali per vari eventi, come l'inizio della ricarica di un telefono cellulare.

Prezzi

Blocchi Betty

3 piani di fatturazione principali:

Prova gratuita

Standard

Impresa

AppMaster

Cinque piani tariffari principali:

Trial - accesso gratuito al prodotto per 14 giorni (raddoppia tutto quello che c'è in Explore).

Explore - a partire da 5 dollari al mese. Include un'applicazione web, un'applicazione mobile, un utente in un team, fino a 3 moduli installati contemporaneamente e richieste API esterne.

Startup - a partire da 165 dollari al mese. Include: 2 applicazioni web, un'applicazione mobile, tre utenti in un team, fino a 5 moduli installati simultaneamente, richieste API esterne e la possibilità di esportare database e archiviare file.

Business - a partire da 855 dollari al mese. Include: 3 applicazioni web, due applicazioni mobili, cinque utenti in un team, fino a 10 moduli installati simultaneamente, richieste API esterne, possibilità di esportare database e file storage, accesso alle immagini docker e ai binari delle applicazioni generate.

Enterprise - su richiesta e previo accordo con AppMaster.

Tra le altre cose, AppMaster ha introdotto il programma Earn Credits. Così, ad esempio, per aver lasciato una recensione o per qualsiasi altra azione utile al team di AppMaster, è possibile guadagnare un importo sufficiente per abbonarsi al servizio.

Inoltre, la comunità di AppMaster offre abbonamenti speciali per organizzazioni no-profit e studenti.

Considerazioni finali

Quindi, sebbene Betty Blocks e AppMaster siano specializzati nello stesso mercato, AppMaster offre maggiori opportunità ai suoi utenti. Inoltre, il prezzo accessibile degli abbonamenti lo rende uno strumento indispensabile nell'arsenale di ogni sviluppatore no-code.

Iscrivetevi alla piattaforma AppMaster e create la vostra applicazione oggi stesso.