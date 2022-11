No-code en low-code platforms zijn in toenemende mate de meest toegankelijke en snelste oplossing als het gaat om ontwikkeling. No-code technologieën ontwikkelen zich zo snel dat veel taken veel rendabeler en beter kunnen worden uitgevoerd met behulp van dergelijke tools dan door het inhuren van een ontwikkelingsteam. Dit artikel vergelijkt twee populaire platforms - Betty Blocks en AppMaster. We zullen hun voor- en nadelen beschrijven en analyseren voor welke doeleinden welk platform geschikter is.

Wat is AppMaster?

AppMaster.io is een no-code platform waarmee je full-stack applicaties voor web en mobiel kunt maken. Het platform vereist geen diepgaande programmeerkennis en ervaring in het schrijven van software en is intuïtief eenvoudig voor gebruikers van elk niveau. Met AppMaster kunt u ook de broncode downloaden voor verder werk.

Wat is Betty Blocks?

Betty Blocks is een full-cycle no-code ontwikkelingsplatform waarmee u mobiele, web- en back-end toepassingen kunt bouwen. Een intuïtieve interface en gebruiksgemak.

Databases

Laten we beginnen met databases. Elke toepassing heeft een database nodig en een systeem dat het gedrag van gegevens onderling regelt. Beide platforms ondersteunen het aanmaken en bewerken van databases en gegevensstromen. De mogelijkheid om externe databases aan te maken, te integreren of te gebruiken en te beheren is een van de belangrijkste functies die een app-bouwer moet hebben.

Betty Blocks

Met Betty Blocks kun je datamodellen maken en ermee interageren. Betty Blocks ondersteunt NoSql-databases. De interface voor het maken en beheren van datamodellen is intuïtief voor iedereen, wat de ontwikkeling elementair maakt.

U kunt gegevens van systemen buiten het Betty Blocks platform opnemen. Zo weet u zeker dat u de gegevens krijgt die u nodig heeft voor uw applicatie. De gegevens kunnen worden opgenomen in uw applicatie om de noodzakelijke gegevens te verstrekken ter ondersteuning van uw zakelijke behoeften. Zodra u de benodigde data heeft bepaald, kunt u een API verbinding maken die specifieke informatie in uw applicatie weergeeft. In het gegevensmodel van uw toepassing kunt u één (of meer?) modellen maken die via de module Pagina's aan uw gebruikersinterface zijn gekoppeld. Zo kunt u toepassingen creëren volgens de bedrijfsbehoeften.

AppMaster

In AppMaster worden databases bewerkt in de Data Models Designer. Het bouwen van tabellen is voor iedereen intuïtief. Velden voor elke tabel worden expliciet geconfigureerd; u hoeft alleen de naam van het veldtype op te geven. En door pijlen van de ene tabel naar de andere te slepen, kunt u expliciet relaties tussen tabellen specificeren.

Bedrijfslogica

Betty Blocks

In Betty Blocks wordt bedrijfslogica opgebouwd met behulp van actieblokken. Elk blok vertegenwoordigt een bepaalde logische gebeurtenis die leidt tot specifieke resultaten. Het ziet er als volgt uit:

In de editor worden deze functies gedefinieerd als gebeurtenissen. Een actie bestaat uit een begin- en een eindmarkering, met daartussen een reeks gebeurtenissen. De volgorde waarin de gebeurtenissen worden toegepast komt overeen met de logische stroom van de workflow. Elke gebeurtenis heeft zijn doel, waarvan sommige het verloop van de actie beïnvloeden....

AppMaster

Het belangrijkste verschil met de database in AppMaster.io is het gebruik van een visuele databaseontwerper, waarbij schema's worden opgebouwd uit blokken met hun eigen set velden. Het grote voordeel van deze aanpak is dat het schema meteen alle databasetabellen en de relaties daartussen laat zien. Blokken kunnen vrij over het werkblad worden verplaatst en in de gewenste volgorde worden gerangschikt. U moet de pijl van het ene blok naar het andere trekken om de modellen met elkaar te verbinden. Alle blokken zijn gemakkelijk te verplaatsen en te verbinden. Met behulp van AppMaster.io kunt u de logica van elke complexiteit bouwen en een grote verscheidenheid aan diensten creëren.

Webtoepassingen

Betty Blocks

Met Betty Blocks kunnen gebruikers een front-end applicatie bouwen die bestaat uit visuele en functionele componenten. Componenten kunnen worden gesleept om een webinterface te creëren, en logische diagrammen worden op dezelfde manier samengesteld als de backend. Een opvallend kenmerk is de flexibiliteit om stijlen van componenten aan te passen, zoals hieronder getoond.

Bovendien kunnen gebruikers gemakkelijk front-end toepassingen maken met behulp van ingebouwde sjablonen.

AppMaster

No-code platform AppMaster.io gebruikt drag & drop technologie om de visuele component van een webapplicatie te bouwen. AppMaster scheidt mobiele en webapplicaties, en in dit blok richten we ons op webapplicaties.

De webapplicatie editor bestaat uit verschillende functionele blokken:

Een veld met componenten die gebruikt kunnen worden voor de beschikbare inhoud van de pagina. Bijvoorbeeld tabellen, weergaven, knoppen, enz.

Een veld met pagina's en hun instellingen

Het werkgebied van de pagina waar componenten worden versleept

Elke component wordt afzonderlijk geconfigureerd via een eenvoudige en intuïtieve interface.

Het is ook mogelijk om de backend van een op AppMaster gebouwde applicatie te integreren met een aangepaste frontend.

Mobiele toepassing

Betty Blocks

Niet ondersteund door Betty Blocks.

AppMaster

Met AppMaster kunnen gebruikers eenvoudige native applicaties ontwikkelen. Het principe van het werken met mobiele toepassingen is identiek aan de hierboven beschreven richting van het samenstellen van webtoepassingen. Evenzo kan de werkruimte in verschillende delen worden verdeeld:

Pagina's en hun instellingen

Functionele widgets die naar de werkruimte van de toepassing kunnen worden gesleept

De werkruimte zelf (canvas)

Pagina- en widgetinstellingenpaneel

Tabbladen voor applicatie-instellingen, acties en bedrijfsprocessen

Een onderscheidend kenmerk is de mogelijkheid om flexibel applicatieacties te configureren en de mogelijkheid om bedrijfsprocessen te bouwen voor verschillende gebeurtenissen, zoals het begin van het opladen van een mobiele telefoon.

Prijzen

Betty blokken

3 belangrijke factureringsplannen:

Gratis proefversie

Standaard

Enterprise

AppMaster

Vijf hoofdtariefplannen:

Trial - gratis, 14 dagen toegang tot het product (verdubbelt alles in Explore hieronder).

Explore - vanaf 5 dollar per maand. Omvat één webapplicatie, één mobiele applicatie, één gebruiker in een team, maximaal 3 modules tegelijk geïnstalleerd en externe API-verzoeken.

Startup - vanaf $165 per maand. Omvat: 2 webapplicaties, één mobiele applicatie, drie gebruikers in een team, maximaal 5 modules tegelijkertijd geïnstalleerd, externe API-verzoeken en de mogelijkheid om databases en bestandsopslag te exporteren.

Zakelijk - vanaf 855 dollar per maand. Omvat: 3 webapplicaties, twee mobiele applicaties, vijf gebruikers in een team, maximaal 10 modules tegelijkertijd geïnstalleerd, externe API-verzoeken, de mogelijkheid om databases en bestandsopslag te exporteren, toegang tot docker images en binaries van gegenereerde applicaties.

Enterprise - op verzoek en in overleg met AppMaster.

AppMaster introduceerde onder andere het Earn Credits programma. Dus, bijvoorbeeld voor het achterlaten van een recensie of een andere actie die nuttig is voor het AppMaster-team, kunt u een bedrag verdienen dat voldoende is voor abonnementen op de dienst.

Ook biedt de AppMaster-community speciale abonnementen voor non-profitorganisaties en studenten.

Laatste gedachten

Hoewel Betty Blocks en AppMaster dus gespecialiseerd zijn in dezelfde markt, biedt AppMaster meer mogelijkheden voor zijn gebruikers. En de betaalbare prijs van de abonnementen maakt het een onmisbare tool in het arsenaal van elke no-code ontwikkelaar.

Meld u aan voor het AppMaster-platform en maak vandaag nog uw app.