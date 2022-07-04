No-code и low-code платформы все чаще являются самым доступным и быстрым решением, когда речь идет о разработке. No-code технологии развиваются так быстро, что многие задачи гораздо выгоднее и качественнее можно выполнить с помощью таких инструментов, нежели при помощи найма команды разработчиков. В данной статье мы сравним две популярные платформы - Betty Blocks и AppMaster. Опишем их плюсы, минусы и разберем, для каких целей, какая платформа подходит больше.

Что такое AppMaster?

AppMaster - no-code платформа, позволяющая создавать full-stack приложения для web и mobile. Платформа не требует глубоких знаний в программировании и опыта в написании софта, и является интуитивно простой для пользователей любого уровня подготовленности. AppMaster также позволяет скачивать исходный код для дальнейшей работы с ним.

Что такое Betty Blocks?

Betty Blocks - no-code платформа разработки полного цикла, позволяет собирать мобильные, веб и бекенд приложения. Интуитивно понятный интерфейс, простота работы с платформой.

База данных

Начнем обзор с баз данных. Любое приложение требует наличие базы данных и системы, регулирующей поведение данных между собой. Обе платформы поддерживают создание и редактирование баз данных и data flow. Возможность создавать, интегрировать или использовать внешние базы данных и управлять ими — одна из ключевых функций, которые должны присутствовать в конструкторе приложений.

Betty Blocks

Betty Blocks позволяет создавать data models и взаимодействовать с ними. Betty Blocks поддерживает NoSql базы данных. Интерфейс создания и управления data models интуитивно понятен каждому, что делает разработку элементарной.

Вы можете включать данные из систем за пределами платформы Betty Blocks. Таким образом, можно быть уверенным, что получите данные, необходимые для вашего приложения. Данные могут быть включены в ваше приложение, чтобы предоставить детали, необходимые для поддержки бизнес-потребностей. После того, как вы определили необходимые данные, вы можете создать соединение через интерфейс прикладного программирования, отражающее конкретную информацию в вашем приложении. В модели данных вашего приложения вы можете создать одну (или несколько?) моделей, которые связаны с вашим пользовательским интерфейсом через модуль Pages. Таким образом, можно создавать приложения в соответствии с потребностями бизнеса.

AppMaster

В AppMaster базы данных редактируются в Data Models Designer. Процесс построения таблиц интуитивно понятен любому. Поля для каждой таблицы настраиваются явным образом, достаточно лишь указать имя тип поля.

А благодаря перетягиванию стрелок от одной таблицы к другой, можно явно указать связи между таблицами.

Бизнес логика

Betty Blocks

В Betty Blocks бизнес логика построена с помощью блоков-экшенов. Каждый блок представляет собой определенное логическое событие, которое ведет к определенным результатам. Выглядит это следующим образом:





В редакторе, данные функции определяются как события. Действие состоит из маркера начала и маркера конца с серией событий между этими точками. Порядок, в котором применяются события, соответствует логическому процессу рабочего процесса. Каждое событие имеет свою цель, и некоторые из них влияют на ход действия.

AppMaster

Ключевое отличие БД в AppMaster.io — использование визуального дизайнера БД, где схемы выстраиваются из блоков со своим набором полей. Главное преимущество такого подхода — на схеме сразу видно все таблицы БД и связи между ними. Блоки можно свободно перемещать по рабочей области и выстраивать в нужном порядке. Чтобы связать модели между собой, нужно просто протянуть стрелку от одного блока к другому.





Все блоки легко перемещать и соединять между собой. C помощью AppMaster.io можно построить логику любой сложности и создать самые разнообразные сервисы.

Клиентские веб-приложения

Betty Blocks

Betty Blocks предоставляет пользователям возможность построения фронтенда приложения, состоящего из визуальных и функциональных компонентов. Компоненты можно перетягивать, для построения веб-интерфейса, а логические схемы собираются таким же образом, как и в бэкенд части. Отличительной особенностью является возможность гибкой настройки стилей компонентов, как представлено ниже.

Кроме того, пользователям предоставляется удобная возможность создания фронтенда приложений с помощью встроенных шаблонов.

AppMaster

No-code платформа AppMaster.io использует технологию drag & drop в построении визуальной составляющей веб приложения. В AppMaster разделены мобильные и веб приложения, и в данном блоке речь пойдет о веб-приложениях.

Редактор веб-приложений состоит из нескольких функциональных блоков:

Поле с компонентами, которые можно использовать для функционального наполнения страницы. Например, таблицы, view, кнопки и т.д.



Поле со страницами и их настройками



Рабочее поле страницы, куда перетягиваются компоненты

Каждый компонент настраивается индивидуально с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса.

Также есть возможность интеграции бэкенда приложения, построенного на AppMaster, с любым кастомным фронтендом.

Мобильные приложения

Betty Blocks

Нет поддержки мобильных приложений.

AppMaster

AppMaster дает возможность пользователям разрабатывать простые нативные приложения. Принцип работы с мобильными приложениями абсолютно идентичен принципу сборки веб приложений, описанному выше. Точно так же рабочую область можно разделить на несколько частей:

Страницы и их настройки



Функциональные виджеты, которые можно перетащить на рабочую область приложения



Сама рабочая область (канвас)



Панель настроек страниц и виджетов



Вкладки настроек приложения, экшенов и бизнес процессов

Отличительной особенностью является возможность гибкой настройки экшенов приложения и возможность построения бизнес процессов по различным событиям, как например начало зарядки мобильного телефона.

Стоимость

Betty Blocks

3 основных тарифных плана:

Free Trial



Standard



Enterpris

AppMaster

5 основных тарифных плана:

Trial - бесплатно, 14 дневный доступ к продукту (дублирует все, что в Explore далее).



Explore - от 5$ в месяц. Включает в себя: 1 веб-приложение, 1 мобильное приложение, 1 пользователь в команде, до 3-х установленных одновременно модулей, внешние API запросы.



Startup - от 165$ в месяц. Включает в себя: 2 веб-приложения, 1 мобильное приложение, 3 пользователя в команде, до 5-ти установленных одновременно модулей, внешние API запросы, возможность экспорта баз данных и файлового хранилища.



Business - от 855$ в месяц. Включает в себя: 3 веб-приложения, 2 мобильное приложение, 5 пользователя в команде, до 10-ти установленных одновременно модулей, внешние API запросы, возможность экспорта баз данных и файлового хранилища, доступ к docker-образам и бинарникам сгенерированных приложений.



Enterprise - по требованию и согласованию с AppMaster.

Помимо всего прочего, AppMaster представил программу Earn Credits, с помощью которой можно оплачивать тарифные планы за проявление различной активности. Так, например, за оставленный отзыв или любые другие действия, полезные команде AppMaster, вы можете заработать сумму, достаточную для подписок на сервис.

Также, AppMaster предоставляет специальные подписки для некоммерческих организаций и студентов.

Заключение



Таким образом, хоть Betty Blocks и AppMaster специализируется на одном рынке, тем не менее AppMaster предоставляет больше возможностей своим пользователям. А доступная цена подписок делает его незаменимым инструментом в арсенале любого no-code разработчика. Зарегистрируйтесь на платформе AppMaster и создайте свое приложение уже сегодня.