Kodsuz ve düşük kodlu platformlar, geliştirme söz konusu olduğunda giderek en erişilebilir ve en hızlı çözüm haline geliyor. Kodsuz teknolojiler o kadar hızlı gelişiyor ki, birçok görev, bir geliştirme ekibi kiralamaktansa bu tür araçların yardımıyla çok daha karlı ve daha iyi gerçekleştirilebiliyor. Bu makale iki popüler platformu karşılaştıracak - Betty Blocks ve AppMaster. Artılarını ve eksilerini anlatacağız ve hangi platformun hangi amaçlar için daha uygun olduğunu analiz edeceğiz.

AppMaster nedir?

AppMaster.io, web ve mobil için tam yığın uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir platformdur. Platform, yazılım yazma konusunda derin programlama bilgisi ve deneyimi gerektirmez ve herhangi bir hazırlık seviyesindeki kullanıcılar için sezgisel olarak basittir. AppMaster ayrıca daha fazla çalışma için kaynak kodunu indirmenize izin verir.

Betty Blocks nedir?

Betty Blocks, mobil, web ve arka uç uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan tam döngülü, kodsuz bir geliştirme platformudur. Sezgisel bir arayüz ve kullanım kolaylığı.

veritabanları

Veritabanlarıyla başlayalım. Herhangi bir uygulama, bir veritabanına ve verilerin kendi aralarındaki davranışını düzenleyen bir sisteme ihtiyaç duyar. Her iki platform da veritabanlarının ve veri akışının oluşturulmasını ve düzenlenmesini destekler. Harici veritabanları oluşturma, entegre etme veya kullanma ve yönetme yeteneği, bir uygulama oluşturucunun sahip olması gereken temel özelliklerden biridir.

Betty Blokları

Betty Blocks, veri modelleri oluşturmanıza ve bunlarla etkileşime girmenize olanak tanır. Betty Blocks, NoSql veritabanlarını destekler. Veri modelleri oluşturma ve yönetme arayüzü herkes için sezgiseldir ve bu da geliştirmeyi temel hale getirir.

Betty Blocks platformunun dışındaki sistemlerden gelen verileri dahil edebilirsiniz. Bu sayede uygulamanız için ihtiyacınız olan verileri aldığınızdan emin olabilirsiniz. Veriler, iş ihtiyaçlarınızı desteklemek için gerekli ayrıntıları sağlamak için uygulamanıza dahil edilebilir. Gerekli verileri belirledikten sonra, uygulamanızdaki belirli bilgileri yansıtan bir API bağlantısı oluşturabilirsiniz. Uygulamanızın veri modelinde, Sayfalar modülü aracılığıyla kullanıcı arayüzünüze bağlı bir (veya daha fazla?) model oluşturabilirsiniz. Böylece iş ihtiyaçlarına göre uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster'da veritabanları, Veri Modelleri Tasarımcısı'nda düzenlenir. Tablo oluşturma süreci herkes için sezgiseldir. Her tablo için alanlar açıkça yapılandırılır; sadece alan tipi adını belirtmeniz yeterlidir. Okları bir tablodan diğerine sürükleyerek, tablolar arasındaki ilişkileri açıkça belirtebilirsiniz.

İş mantığı

Betty Blokları

Betty Blocks'ta iş mantığı, eylem blokları kullanılarak oluşturulur. Her blok, belirli sonuçlara yol açan belirli bir mantıksal olayı temsil eder. Şuna benziyor:

Editörde bu işlevler olaylar olarak tanımlanır. Bir eylem, aralarında bir dizi olay bulunan bir başlangıç ​​işaretçisi ve bir bitiş işaretçisinden oluşur. Olayların uygulanma sırası, iş akışının mantıksal akışına karşılık gelir. Her olayın, bazıları eylemin gidişatını etkileyen bir amacı vardır.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster.io'daki veritabanı arasındaki temel fark, şemaların kendi alan kümeleriyle bloklardan oluşturulduğu görsel bir veritabanı tasarımcısının kullanılmasıdır. Bu yaklaşımın ana avantajı, diyagramın tüm veritabanı tablolarını ve aralarındaki ilişkileri hemen göstermesidir. Bloklar, çalışma alanında serbestçe hareket ettirilebilir ve istenilen sırada düzenlenebilir. Modelleri birbirine bağlamak için oku bir bloktan diğerine uzatmanız gerekir. Tüm blokların taşınması ve bağlanması kolaydır. AppMaster.io'nun yardımıyla her türlü karmaşıklığın mantığını oluşturabilir ve çok çeşitli hizmetler oluşturabilirsiniz.

internet uygulamaları

Betty Blokları

Betty Blocks, kullanıcıların görsel ve işlevsel bileşenlerden oluşan bir ön uç uygulama oluşturmasına olanak tanır. Bileşenler bir web arayüzü oluşturmak için sürüklenebilir ve mantık diyagramları arka uca benzer şekilde birleştirilir. Ayırt edici bir özellik, aşağıda gösterildiği gibi bileşen stillerini özelleştirme esnekliğidir.

Ek olarak, kullanıcılara yerleşik şablonları kullanarak ön uç uygulamalar oluşturmaları için uygun bir fırsat sağlanır.

Uygulama Yöneticisi

Kodsuz platform AppMaster.io, bir web uygulamasının görsel bileşenini oluşturmak için sürükle ve bırak teknolojisini kullanır. AppMaster, mobil ve web uygulamalarını birbirinden ayırır ve bu blokta web uygulamalarına odaklanacağız.

Web uygulaması düzenleyicisi birkaç işlevsel bloktan oluşur:

Sayfanın mevcut içeriği için kullanılabilecek bileşenleri olan bir alan. Örneğin, tablolar, görünümler, düğmeler vb.



Sayfaları ve ayarlarını içeren alan

Bileşenlerin sürüklendiği sayfanın çalışma alanı

Her bileşen, basit ve sezgisel bir arayüz kullanılarak ayrı ayrı yapılandırılır.

Ayrıca, AppMaster üzerinde oluşturulmuş bir uygulamanın arka ucunu herhangi bir özel ön uç ile entegre etmek de mümkündür.

Mobil uygulama

Betty Blokları

Betty Blocks tarafından desteklenmez.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, kullanıcıların basit yerel uygulamalar geliştirmesini sağlar. Mobil uygulamalarla çalışma prensibi, yukarıda açıklanan web uygulamalarını bir araya getirme yönü ile aynıdır. Benzer şekilde, çalışma alanı birkaç bölüme ayrılabilir:

Sayfalar ve ayarları



Uygulama çalışma alanına sürüklenebilen işlevsel widget'lar



Çalışma alanının kendisi (tuval)



Sayfa ve Widget Ayarları Paneli



Uygulama ayarları sekmeleri, eylemler ve iş süreçleri

Ayırt edici bir özellik, uygulama eylemlerini esnek bir şekilde yapılandırma ve cep telefonunu şarj etmeye başlama gibi çeşitli olaylar için iş süreçleri oluşturma yeteneğidir.

fiyatlandırma

Betty Blokları

3 ana faturalandırma planı:

Ücretsiz deneme



Standart



Girişim

Uygulama Yöneticisi

Beş ana tarife planı :

Deneme - ürüne 14 günlük ücretsiz erişim (aşağıdaki Keşfet bölümündeki her şeyi ikiye katlar).



Keşfet - ayda 5 dolardan başlayan fiyatlarla. Bir web uygulaması, bir mobil uygulama, bir ekipte bir kullanıcı, aynı anda kurulan 3 modüle kadar ve harici API isteklerini içerir.



Başlangıç ​​- ayda 165 dolardan. İçindekiler: 2 web uygulaması, bir mobil uygulama, bir ekipte üç kullanıcı, aynı anda kurulan 5 modüle kadar, harici API istekleri ve veritabanlarını ve dosya depolamayı dışa aktarma yeteneği.



İş - ayda 855 dolardan başlayan fiyatlarla. İçindekiler: 3 web uygulaması, iki mobil uygulama, bir ekipte beş kullanıcı, aynı anda kurulan 10 modüle kadar, harici API istekleri, veritabanlarını ve dosya depolamayı dışa aktarma yeteneği, docker görüntülerine ve oluşturulan uygulamaların ikili dosyalarına erişim.



Kurumsal - istek üzerine ve AppMaster ile anlaşma.



Diğer şeylerin yanı sıra, AppMaster Kredi Kazanın programını tanıttı. Örneğin, AppMaster ekibi için yararlı olan bir inceleme veya başka bir işlem bırakmak için hizmete abonelikler için yeterli bir miktar kazanabilirsiniz.

Ayrıca AppMaster topluluğu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve öğrenciler için özel abonelikler sağlar.

Son düşünceler

Böylece Betty Blocks ve AppMaster aynı pazarda uzmanlaşsa da AppMaster kullanıcılarına daha fazla fırsat sunuyor. Ve aboneliklerin uygun fiyatı, onu herhangi bir kodsuz geliştiricinin cephaneliğinde vazgeçilmez bir araç haline getirir.

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