تصميم الويب هو مهارة يرغب الكثير من الناس في تعلمها ولكنهم عادة لا يعرفون كيفية القيام بها ومن أين يبدأون.

عندما تبدأ ، تأكد من التعرف على مجالات التصميم والتطوير المختلفة. تعلم أساسيات تصميم UI و UX وطباعة ونظرية الألوان والرسوم المتحركة والتخطيط. كلما عرفت أكثر ، كلما كانت مجموعة مهاراتك أكثر دقة ، وستتمكن من التعامل مع أي مشروع بشكل أفضل.

اليوم ، سوف نستكشف بعض النصائح التي يمكنك اتباعها عند تعلم تصميم الويب.

ما هو تصميم الويب؟

يشير تصميم الويب إلى عملية تصميم وإنشاء مواقع الويب. يتضمن التصميم الجرافيكي والتواصل المرئي وتصميم UI / UX لإنشاء موقع ويب.

إنه مصطلح شامل يشمل العديد من الجوانب المختلفة لإنتاج مواقع الويب. ومع ذلك ، يمكن أن تتضمن عملية تصميم الويب إنشاء موقع بسيط من صفحة واحدة وموقع تجارة إلكترونية معقد بمكونات وسائط متعددة.

عادةً ما يتعلم مصممو الويب استخدام HTML لتخطيطات القوالب و CSS للتصميم. إنهم يدرسون كيفية أخذ رسم أو صورة وتحويلها إلى موقع ويب من خلال الارتباطات التشعبية وأنظمة الألوان والعناصر الرسومية مثل مربعات النص والأزرار وما إلى ذلك. يتعلم مصممو الويب كيفية إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم ودمج عمل الآخرين في تصميماتهم.

كونك محترفًا ، يجب أن تحدد النقاط المهمة في الصفحة. من الضروري التأكد من أن الصفحات يتم تحميلها بسرعة وأنها مناسبة للجوّال. يجب عليك إنشاء قوائم تنقل يسهل العثور عليها للمستخدمين وفهم كيفية تأثير الألوان على تصورات المشاهدين لمواقع الويب.

تعرف أيضًا على بعض ترميز HTML الأساسي لتطبيقه في التصميمات مباشرةً أو من خلال العمل مع مطوري الويب الذين يمكنهم ترميزها. يجب أن يفهم مصممو الويب أن التصميم للويب لا يقتصر فقط على جعل الشيء يبدو جميلًا ولكن له غرض من وراء الجماليات.

عملية إنشاء وتصميم موقع على شبكة الإنترنت

هناك العديد من الخطوات في تصميم موقع الويب: من إنشاء إطار سلكي أساسي لموقعك إلى ترميزه بتنسيق HTML. يعد التخطيط لموقعك أمرًا بسيطًا ، مع دليل خطوة بخطوة خلال هذه العملية.

اختر موضوعا. ابدأ بالموضوع الذي تريد أن يكون موقع الويب الخاص بك عنه. تأكد من أنه يمكن ملاءمته مع تخطيط من 5 إلى 8 صفحات ، بالإضافة إلى موقع من صفحة واحدة إذا لزم الأمر.

أنشئ إطارًا سلكيًا. إذا لزم الأمر ، قم برسم مخطط أساسي لكيفية تخطيط المحتوى. سيساعد في التنظيم ويوفر الوقت لاحقًا ، لذلك كل شيء متسق.

اختيار تخطيط. ما نوع التصميم الذي يجب أن تستخدمه؟ جرب شيئًا بسيطًا ومباشرًا لتبرز بين مواقع الويب الأخرى. إذا كنت ستزود المستخدمين بمعلومات مفيدة ، فالتزم بالتصاميم التقليدية التي يسهل التنقل خلالها.

اكتب محتوى النص. بمجرد اختيارك لشكله ، قم بإعداد نسخة الموقع وفكر في الميزات التي قد تؤثر على مظهره. هل سيكون هناك أي تفاعل أم سيكون مجرد نص إعلامي؟

بناء الموقع. الآن بعد أن عرفت كيف سيبدو موقعك ، قرر ما إذا كنت ستستخدم Bootstrap أو HTML / CSS لإنشاء هيكل موقع الويب الخاص بك. ضع في اعتبارك أن هذه الخطوة قد تستغرق معظم الوقت. بمجرد الانتهاء من إطار العمل لموقعك ، ابدأ في لصق جميع محتوياته.

احصل على تعليقات. سواء كان ذلك من مختبري الإصدارات التجريبية أو زملاء العمل ، اطلب منهم مراجعة عملك وتقديم اقتراحات حول الأشياء الأخرى التي يرغبون في رؤيتها مضافة / تم تغييرها / إزالتها. سيساعدك على تطوير منتج أفضل بشكل عام بمجرد الانتهاء من كل شيء.

حدد أهدافك: لماذا تريد تعلم تصميم المواقع

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المرء يرغب في تعلم تصميم الويب. ربما ترغب في إنشاء موقع ويب لعملك ، أو ربما تريد أن تصبح أكثر كفاءة في ترميز وتصميم مواقع الويب من البداية. يعد تعلم تصميم الويب مهارة قيمة يمكن أن تفيدك بعدة طرق. ومع ذلك ، بناءً على هدفك ، يمكنك تحديد أنواع مختلفة من الموارد التعليمية ، وتحديد مقدار الوقت الذي تكون مستعدًا لقضائه في التعلم. لذلك من الأفضل تحديد أهدافك لإيجاد نهج دراسة أكثر كفاءة.

تعلم مفاهيم تصميم المواقع

فهم مفاهيم تصميم الويب أمر بالغ الأهمية. من خلال المعرفة الواسعة بجوانب تصميم الويب الحيوية ، سيكون من الأسهل إنشاء مواقع الويب التي يحبها المستخدمون.

تذكر أن الهدف الأساسي لموقع الويب هو حل المشكلة التي يواجهها المستخدمون. بأي شكل من الأشكال يجب أن يكون واضحًا للمستخدم ، ويجب أن يؤدي به إلى الهدف النهائي. بناء وظيفة تحديد أولويات الموقع على النموذج.

التأكيد على شيء واحد فقط. قد يؤدي التركيز على عناصر مختلفة في الصفحة إلى تشتيت انتباه الزائرين. حدد ما يجب إبرازه: ميزات المنتج أو أسعار خدماتك أو مدونتك أو قسم الأسئلة الشائعة. يعتمد كليا على الغرض من موقع الويب الخاص بك.

استخدم المساحة البيضاء لفصل المعلومات وتحسين إمكانية القراءة. المسافة البيضاء أو المساحة السلبية هي المنطقة الواقعة بين العناصر المختلفة على الصفحة ، مما يؤدي إلى موازنة مظهرها لتسهيل التنقل عبر موقع الويب.

كن متمحورًا حول المستخدم. مرة أخرى ، الموقع مخصص للمستخدمين. فكر فيهم بعناية وقدم طريقة فعالة وسريعة وموثوقة للوصول إلى هدفهم على موقع الويب الخاص بك.

استخدم التسلسل الهرمي المرئي. عادةً ما يقوم الأشخاص بمسح المحتوى الموجود على موقع الويب بدلاً من قراءة كل سطر من النص. يمكنك استخدام أنماط القراءة المقاسة لتحديد مكان وضع العناصر الأساسية ووضعها على الصفحة وفقًا لسلوك قراءة المستخدمين.

تعلم HTML و CSS

HTML و CSS هما اللغتان المستخدمتان عند إنشاء مواقع الويب. سيكونون هم الخبز والزبدة في تصميم الويب ، لذا تعلمهم من الداخل والخارج. نوصي بشدة بالحصول على نسخة من كتاب مارك بولتون "Designing for the Web" واتباعه مع الأمثلة الموجودة هناك.

تعلم HTML من خلال الكتب والدورات التدريبية عبر الإنترنت وحتى البرامج التعليمية المجانية على YouTube. اعتمادًا على ما إذا كنت ترغب في تعلم HTML التقليدي أو أحدث إصدارات اللغة (HTML5) ، قد تختلف خياراتك. سيكون من السهل تعلم الإصدارات الأحدث إذا كنت تعرف أساسيات HTML.

افهم تجربة المستخدم

تجربة المستخدم ، أو UX ، هو مصطلح يستخدم لوصف شعور المستخدم عند التفاعل مع منتج. يتضمن كل شيء من الانطباع الأولي للمنتج إلى استخدامه الفعلي. تصميم UX الجيد سيجعل المستخدم يشعر بالراحة عند استخدام المنتج.

تدخل العديد من العوامل في إنشاء تصميم UX جيد. أهمها ما يلي:

فهم احتياجات المستخدم.

إنشاء واجهة سهلة الاستخدام.

التأكد من أن جميع التفاعلات سلسة وسهلة الاستخدام.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن تصميم UX ، فتحقق من بعض هذه الموارد:

مجموعة نيلسن نورمان . موقع الويب مخصص لمساعدة المصممين على إنشاء تجارب مستخدم أفضل. لديهم مجموعة من المقالات على موقعهم على شبكة الإنترنت غنية بالمعلومات وسهلة القراءة.

مجلة التحطيم . مجموعة واسعة من النصائح العملية واردة في مئات المقالات التي نشرتها مجلة Smashing.

اكتشف واجهة المستخدم

واجهة المستخدم ، أو تصميم واجهة المستخدم ، هي عملية إنشاء واجهات للمنتجات الرقمية. يتضمن مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وحتى تطبيقات سطح المكتب. سيجعل التصميم الجيد لواجهة المستخدم تجربة المستخدم مع المنتج مريحة وبسيطة قدر الإمكان.

في تصميم الويب ، تشير واجهة المستخدم إلى عناصر موقعك التي يتفاعل معها المستخدمون. يتضمن الأزرار وحقول الإدخال وقوائم التنقل وما إلى ذلك. تصميم واجهة موقع الويب الخاص بك جيد فقط مثل الكود الموجود خلفه. يتجاوز تصميم الويب المظهر الجمالي لموقعك ويؤثر بشكل مباشر على قابليته للاستخدام وفعاليته بشكل عام.

فهم أساسيات التخطيطات والطباعة

التخطيط هو موضع العناصر أو المحتوى على الصفحة. تتمثل اعتبارات التصميم الأساسية في كيفية تنظيم المحتوى بشكل أفضل ووضعه على الصفحة للحصول على تجربة قراءة أكثر فاعلية.

الطباعة هي فن وتقنية ترتيب الخطوط والأحجام والأنواع لجعل المحتوى المكتوب مقروءًا ومقروءًا وجذابًا. الطباعة الجيدة ضرورية لأي مشروع. يمكن أن يساعد في تحسين التصميم العام وقابلية القراءة لموقع الويب الخاص بك.

معرفة هذه الجوانب سيؤثر بشكل إيجابي على عملية تصميم الموقع وتحسين مظهره بشكل ملحوظ.

فكر بشكل خلاق

بناء موقع على شبكة الإنترنت ليس عملية فنية بالكامل. الإبداع مطلوب أيضا.

لديك المزيد من الفرص لتحويل موقع ويب جيد إلى تجربة لا تُنسى بنهج إبداعي. يساعد الإبداع في رفع مستوى علامتك التجارية ، وإثبات وجود عملك في السوق ، وإنشاء استدعاء. يمكن أن يساعد الإبداع في إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لموقعك على الويب ، وجذب انتباه الزوار.

اكتشف الموارد التعليمية

إذا كنت تتطلع إلى تعلم تصميم الويب وتطويره ولكنك لا تعرف من أين تبدأ ، فإليك بعض الخيارات المختلفة للنظر فيها.

يمكنك الالتحاق بدورة جامعية تقليدية والحصول على شهادة. يمكنك أيضًا البدء بسهولة والانضمام إلى البرنامج عبر الإنترنت. إنه أكثر ملاءمة وملاءمة إذا كنت تخطط لتعلم تصميم الويب كمهارة إضافية. أو استكشف الموارد المجانية للدراسة الذاتية من خلال منصات مثل Youtube أو Udemy أو Codecademy.

احصل على مشروعك الأول ومارسه

لا تنتظر المشاريع لتجدك؟ ابحث عنها بنفسك. تصميم الويب هو مهارة عملية ، لذا اغتنم كل فرصة وتدرب بقدر ما تستطيع. يمكنك إنشاء حساب في سوق العمل المستقل وأخذ المشاريع هناك. لن يتم الدفع لهم بالسعر المرتفع الذي قد يتوقعه المرء. ومع ذلك ، فهي مناسبة لتدريب نفسك وإنشاء محفظة.

لا تخافوا. لكل مهنة منحنى تعليمي. قد يستغرق الأمر وقتًا قبل أن تتقنه ، ولكن إذا كنت تحب ما تفعله ، فستستمتع به على أي حال.

خاتمة

تصميم الويب مجال دائم التغير ، ومن الضروري التعلم قدر الإمكان. إذا كنت قد بدأت للتو في تصميم الويب أو التطوير ، فإن الشيء المهم الذي يجب عليك فعله هو التعرف على واجهة المستخدم وتجربة المستخدم. كلا المفهومين مهمين لمساعدتك في إنشاء واجهات أفضل. قد يكون من المفيد أيضًا التعرف على أساسيات التخطيط مثل الطباعة لفهم كيفية تجميع هذه العناصر معًا في صفحة موقع الويب. كلما عرفت أكثر ، أصبحت أكثر احترافًا.