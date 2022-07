La conception Web est une compétence que beaucoup de gens veulent acquérir, mais ne savent généralement pas comment le faire ni par où commencer.

Lorsque vous commencez, assurez-vous de vous familiariser avec les différents domaines de la conception et du développement. Apprenez les bases de la conception UI et UX, la typographie et la théorie des couleurs, l'animation et la mise en page. Plus vous en savez, plus vos compétences seront complètes et mieux vous serez en mesure de vous attaquer à n'importe quel projet.

Aujourd'hui, nous allons explorer quelques conseils que vous pouvez suivre lors de l'apprentissage de la conception Web.

Qu'est-ce que la conception Web?

La conception Web fait référence au processus de conception et de création de sites Web. Il comprend la conception graphique, la communication visuelle et la conception UI/UX pour créer un site Web.

Il s'agit d'un terme étendu englobant de nombreux aspects différents de la production de sites Web. Cependant, le processus de conception Web peut impliquer la création d'un simple site d'une page et d'un site de commerce électronique élaboré avec des composants multimédias.

Les concepteurs Web apprennent généralement à utiliser HTML pour les mises en page de modèles et CSS pour le style. Ils étudient comment prendre un graphique ou une image et le transformer en un site Web via des hyperliens, des schémas de couleurs, des éléments graphiques tels que des zones de texte et des boutons, etc. Les concepteurs Web apprennent à créer leurs sites Web et à incorporer le travail des autres dans leurs conceptions.

En tant que professionnel, vous devez identifier les points d'intérêt critiques sur une page. Il est nécessaire de s'assurer que les pages se chargent rapidement et sont adaptées aux mobiles. Vous devez créer des menus de navigation faciles à trouver pour les utilisateurs et comprendre comment les couleurs affectent la perception des sites Web par les internautes.

Apprenez également le codage HTML de base à implémenter directement dans les conceptions ou en travaillant avec des développeurs Web qui peuvent le coder. Les concepteurs Web doivent comprendre que la conception pour le Web ne consiste pas seulement à rendre quelque chose beau, mais à avoir un objectif derrière l'esthétique.

Le processus de création et de conception d'un site Web

La conception d'un site Web comporte de nombreuses étapes : de la création d'une structure filaire de base pour votre site à son encodage en HTML. La planification de votre site est simple, avec un guide étape par étape tout au long de ce processus.

Choisir un sujet. Commencez par le sujet sur lequel vous voulez que votre site Web porte. Assurez-vous qu'il peut tenir sur une mise en page de 5 à 8 pages, ainsi que sur un site d'une page si nécessaire.

Créer un fil de fer. Si nécessaire, esquissez un aperçu de base de la façon dont vous allez présenter le contenu. Cela aidera à l'organisation et vous fera gagner du temps plus tard, afin que tout soit cohérent.

Choisissez une mise en page. Quel type de conception devriez-vous utiliser? Essayez quelque chose de minimaliste et simple pour vous démarquer des autres sites Web. Si vous souhaitez fournir aux utilisateurs des informations utiles, respectez les conceptions traditionnelles faciles à parcourir.

Rédigez le contenu du texte. Une fois que vous avez choisi son apparence, préparez la copie du site Web et pensez aux fonctionnalités qui peuvent affecter son apparence. Y aura-t-il une interactivité ou s'agira-t-il simplement d'un texte informatif ?

Construisez le site. Maintenant que vous savez à quoi ressemblera votre site, décidez d'utiliser Bootstrap ou HTML/CSS pour créer la structure de votre site Web. Gardez à l'esprit que cette étape peut prendre le plus de temps. Une fois que vous avez terminé le cadre de votre site, commencez à coller tout son contenu.

Avoir un retour. Qu'il s'agisse de bêta-testeurs ou de collègues, demandez-leur d'examiner votre travail et de faire des suggestions sur ce qu'ils aimeraient voir ajouté/modifié/supprimé. Cela vous aidera à développer un meilleur produit dans l'ensemble une fois que tout sera terminé.

Définissez vos objectifs : pourquoi voulez-vous apprendre la conception Web ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on peut vouloir apprendre la conception de sites Web. Peut-être souhaitez-vous créer un site Web pour votre entreprise, ou peut-être souhaitez-vous devenir plus compétent dans le codage et la conception de sites Web à partir de zéro. Apprendre la conception Web est une compétence précieuse qui peut vous être bénéfique à bien des égards. Cependant, selon votre objectif, vous pouvez sélectionner différents types de ressources pédagogiques, définir le temps que vous êtes prêt à consacrer à l'apprentissage. Il est donc préférable d'identifier vos objectifs pour trouver une approche d'étude plus efficace.

Apprendre les concepts de la conception Web

Comprendre les concepts de la conception Web est crucial. Avec une large connaissance des aspects vitaux de la conception Web, il sera plus facile de créer des sites Web appréciés des utilisateurs.

N'oubliez pas que l'objectif principal d'un site Web est de résoudre le problème rencontré par les utilisateurs. Dans tous les cas, cela doit être évident pour l'utilisateur, et cela doit le conduire à l'objectif final. Construisez la fonction de priorisation du site sur la forme.

Insistez sur une seule chose. Mettre l'accent sur différents éléments de la page pourrait distraire les visiteurs. Décidez ce que vous souhaitez mettre en avant : les caractéristiques du produit ou les prix de vos services, votre blog ou votre section FAQ. Cela dépend entièrement de l'objectif de votre site Web.

Utilisez des espaces blancs pour séparer les informations et améliorer la lisibilité. L'espace blanc ou l'espace négatif est la zone entre les différents éléments de la page, équilibrant leur apparence pour faciliter la navigation sur le site Web.

Soyez centré sur l'utilisateur. Encore une fois, le site est pour les utilisateurs. Pensez-y attentivement et fournissez un moyen efficace, rapide et fiable d'atteindre leur objectif sur votre site Web.

Utilisez la hiérarchie visuelle. Les gens parcourent généralement le contenu du site Web plutôt que de lire chaque ligne de texte. Vous pouvez utiliser les modèles de lecture mesurés pour identifier où placer les éléments essentiels et les placer sur la page en fonction du comportement de lecture des utilisateurs.

Apprendre HTML et CSS

HTML et CSS sont les deux langages utilisés lors de la création de sites Web. Ils seront votre pain et votre beurre dans la conception de sites Web, alors apprenez-les de fond en comble. Nous vous recommandons vivement de vous procurer un exemplaire du livre de Mark Boulton "Designing for the Web" et de suivre les exemples qui s'y trouvent.

Apprenez le HTML grâce à des livres, des cours en ligne et même des didacticiels gratuits sur YouTube. Selon que vous souhaitez apprendre le HTML traditionnel ou les dernières versions du langage (HTML5), vos options peuvent varier. Il sera facile d'apprendre les nouvelles versions si vous connaissez les bases du HTML.

Comprendre l'expérience utilisateur

L'expérience utilisateur, ou UX, est un terme utilisé pour décrire comment un utilisateur se sent lorsqu'il interagit avec un produit. Il comprend tout, de l'impression initiale du produit à son utilisation réelle. Une bonne conception UX permettra à l'utilisateur de se sentir à l'aise avec le produit.

De nombreux facteurs entrent dans la création d'un bon design UX. Les plus importants incluent :

Comprendre les besoins de l'utilisateur.

Création d'une interface intuitive.

Veiller à ce que toutes les interactions soient fluides et faciles à utiliser.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la conception UX, consultez certaines de ces ressources :

Le groupe Nielsen Norman . Le site Web est dédié à aider les concepteurs à créer de meilleures expériences utilisateur. Ils ont une collection d'articles sur leur site Web qui sont très instructifs et faciles à lire.

Magazine fracassant . Une vaste collection de conseils pratiques présentés dans des centaines d'articles publiés par Smashing Magazine.

Explorer l'interface utilisateur

La conception de l'interface utilisateur, ou UI, est le processus de création d'interfaces pour les produits numériques. Il comprend des sites Web, des applications mobiles et même des applications de bureau. Une bonne conception de l'interface utilisateur rendra l'expérience de l'utilisateur avec le produit aussi pratique et simple que possible.

Dans la conception Web, l'interface utilisateur fait référence aux éléments de votre site avec lesquels les utilisateurs interagissent. Il comprend des boutons, des champs de saisie, des menus de navigation, etc. La conception de l'interface utilisateur de votre site Web est aussi bonne que le code qui la sous-tend. La conception Web va au-delà de l'attrait esthétique de votre site et a un impact direct sur sa convivialité et son efficacité globale.

Comprendre les bases de la mise en page et de la typographie

La mise en page est le placement des éléments ou du contenu sur une page. Les principales considérations de conception sont de savoir comment organiser au mieux le contenu et le placer sur la page pour une expérience de lecture la plus efficace.

La typographie est l'art et la technique d'arrangement des polices, des tailles et des types pour rendre le contenu écrit lisible, lisible et attrayant. Une bonne typographie est essentielle pour tout projet. Cela peut aider à améliorer la conception globale et la lisibilité de votre site Web.

La connaissance de ces aspects affectera positivement le processus de conception du site Web et améliorera considérablement son apparence.

Pensez de manière créative

La création d'un site Web n'est pas un processus entièrement technique. La créativité est également nécessaire.

Vous avez plus de chances de transformer un bon site Web en une expérience mémorable avec une approche créative. La créativité aide à élever votre marque, à établir la présence de votre entreprise sur le marché et à créer un rappel. La créativité peut aider à libérer tout le potentiel de votre site Web, en attirant l'attention des visiteurs.

Explorer les ressources pédagogiques

Si vous cherchez à apprendre les ficelles de la conception et du développement Web mais que vous ne savez pas par où commencer, voici quelques options différentes à considérer.

Vous pouvez suivre un cursus universitaire traditionnel et obtenir un diplôme. Vous pouvez également commencer facilement et entrer dans le programme en ligne. Il est plus pratique et pertinent si vous envisagez d'apprendre la conception Web en tant que compétence auxiliaire supplémentaire. Ou explorez des ressources gratuites pour l'auto-apprentissage via des plateformes telles que Youtube, Udemy ou Codecademy.

Obtenez votre premier projet et entraînez-vous

N'attendez pas que les projets vous trouvent ? Cherchez-les vous-même. La conception Web est une compétence pratique, alors profitez de chaque occasion et pratiquez autant que vous le pouvez. Vous pouvez créer un compte sur une place de marché indépendante et y mener des projets. Ils ne seront pas payés aussi haut qu'on pourrait s'y attendre. Cependant, il est adapté pour se former et créer un portfolio.

N'ayez pas peur; chaque profession a une courbe d'apprentissage. Cela peut prendre du temps avant que vous ne le maîtrisiez, mais si vous aimez ce que vous faites, vous l'apprécierez quand même.

Conclusion

La conception Web est un domaine en constante évolution et il est essentiel d'en apprendre le plus possible. Si vous débutez dans la conception ou le développement Web, la chose essentielle à faire est de vous renseigner sur l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Ce sont deux concepts cruciaux qui vous aident à créer de meilleures interfaces. Il peut également être utile de se familiariser avec les bases de la mise en page, comme la typographie, pour comprendre comment ces éléments s'assemblent sur une page de site Web. Plus vous en saurez, plus vous deviendrez professionnel.