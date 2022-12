Webdesign is een vaardigheid die veel mensen willen leren, maar meestal niet weten hoe en waar te beginnen.

Als je voor het eerst begint, zorg er dan voor dat je de verschillende gebieden van ontwerp en ontwikkeling leert kennen. Leer UI en UX design fundamentals, typografie en kleur theorie, animatie en lay-out. Hoe meer je weet, hoe completer je vaardigheden zullen zijn, en hoe beter je elk project kunt aanpakken.

Vandaag bekijken we enkele tips die je kunt volgen bij het leren van webdesign.

Wat is webdesign?

Webdesign is het proces van het ontwerpen en maken van websites. Het omvat grafisch ontwerp, visuele communicatie en UI/UX-ontwerp om een website te maken.

Het is een uitgebreide term die veel verschillende aspecten van de productie van websites omvat. Het webdesignproces kan echter zowel een eenvoudige site met één pagina als een uitgebreide e-commercesite met multimediacomponenten omvatten.

Webdesigners leren meestal HTML te gebruiken voor sjablonen en CSS voor styling. Zij leren hoe zij een afbeelding of grafiek kunnen omzetten in een website door middel van hyperlinks, kleurenschema's, grafische elementen zoals tekstvakken en knoppen, enz. Webdesigners leren hoe zij hun websites kunnen bouwen en het werk van anderen in hun ontwerpen kunnen verwerken.

Als professional moet je kritieke punten op een pagina identificeren. U moet ervoor zorgen dat pagina's snel laden en mobielvriendelijk zijn. U moet gemakkelijk te vinden navigatiemenu's voor gebruikers maken en begrijpen hoe kleuren de perceptie van kijkers van websites beïnvloeden.

Leer ook wat basis HTML-codering om direct in de ontwerpen te implementeren of door te werken met webontwikkelaars die het kunnen coderen. Webdesigners moeten begrijpen dat ontwerpen voor het web er niet alleen op gericht is om iets er mooi uit te laten zien, maar dat de esthetiek een doel dient.

Het proces van het maken en ontwerpen van een website

Er zijn veel stappen in het ontwerpen van websites: van het maken van een basisdraadontwerp voor uw site tot het coderen ervan in HTML. Het plannen van uw site is eenvoudig, met een stap-voor-stap gids door dit proces.

Kies een onderwerp. Begin met het onderwerp waar uw website over moet gaan. Zorg ervoor dat het past op een lay-out van 5-8 pagina's, en eventueel op een site van 1 pagina.

Maak een wireframe. Schets indien nodig een basisschets van hoe u de inhoud gaat indelen. Het zal helpen bij de organisatie en later tijd besparen, zodat alles consistent is.

Kies een lay-out. Welk type ontwerp moet je gebruiken? Probeer iets minimalistisch en eenvoudigs om op te vallen tussen andere websites. Als u gebruikers van nuttige informatie wilt voorzien, houd het dan bij traditionele ontwerpen waar u gemakkelijk doorheen kunt navigeren.

Schrijf tekstinhoud. Zodra u hebt gekozen hoe de website eruit ziet, bereidt u de tekst van de website voor en denkt u aan functies die het uiterlijk kunnen beïnvloeden. Zal er enige interactiviteit zijn, of zal het gewoon informatieve tekst zijn?

Bouw de site. Nu u weet hoe uw site eruit komt te zien, beslist u of u Bootstrap of HTML/CSS gebruikt om de structuur van uw website te maken. Houd er rekening mee dat deze stap de meeste tijd in beslag kan nemen. Zodra u het raamwerk voor uw site hebt voltooid, begint u met het inplakken van alle inhoud.

Vraag om feedback. Of het nu bètatesters of collega's zijn, laat ze uw werk beoordelen en suggesties geven over wat ze graag toegevoegd/veranderd/verwijderd willen zien. Het zal je helpen een beter product te ontwikkelen als alles klaar is.

Bepaal je doelen: waarom wil je webdesign leren?

Er zijn vele redenen waarom je wilt leren webdesign. Misschien wilt u een website maken voor uw bedrijf, of misschien wilt u vaardiger worden in het coderen en ontwerpen van websites vanaf nul. Het leren van webdesign is een waardevolle vaardigheid waar je op vele manieren je voordeel mee kunt doen. Echter, afhankelijk van uw doel, kunt u verschillende soorten leermiddelen kiezen, bepalen hoeveel tijd u bereid bent te besteden aan het leren. Het is dus beter om uw doelen te identificeren om een efficiëntere studieaanpak te vinden.

Leer de concepten van webdesign

Inzicht in de concepten van webdesign is cruciaal. Met een brede kennis van de vitale aspecten van web design, zal het gemakkelijker zijn om websites te bouwen die geliefd zijn bij de gebruikers.

Vergeet niet, het primaire doel van een website is het oplossen van het probleem dat gebruikers hebben. Op welke manier dan ook, het moet duidelijk zijn voor de gebruiker, en het moet hem naar het einddoel leiden. Bouw de site met voorrang voor functie boven vorm.

Benadruk slechts één ding. Het benadrukken van verschillende elementen op de pagina kan de bezoekers afleiden. Beslis wat u wilt benadrukken: kenmerken van het product of prijzen voor uw diensten, blog of FAQ-sectie. Het hangt helemaal af van het doel van uw website.

Gebruik witruimte om de informatie te scheiden en de leesbaarheid te verbeteren. Witruimte of negatieve ruimte is het gebied tussen verschillende elementen op de pagina, waarbij hun uiterlijk in evenwicht wordt gebracht om gemakkelijker door de website te kunnen navigeren.

Stel de gebruiker centraal. Nogmaals, de website is er voor de gebruikers. Denk goed aan hen en zorg voor een effectieve, snelle en betrouwbare manier om hun doel op uw website te bereiken.

Gebruik visuele hiërarchie. Mensen scannen meestal door de inhoud op de website in plaats van elke regel tekst te lezen. U kunt de gemeten leespatronen gebruiken om te bepalen waar u de essentiële elementen moet plaatsen en ze op de pagina plaatsen volgens het leesgedrag van de gebruikers.

Leer HTML en CSS

HTML en CSS zijn de twee talen die worden gebruikt bij het bouwen van websites. Zij zullen uw brood en boter zijn in het webontwerp, dus leer ze van binnen en van buiten. Wij raden u ten zeerste aan het boek "Designing for the Web" van Mark Boulton te kopen en de voorbeelden daarin te volgen.

Leer HTML via boeken, online cursussen en zelfs gratis tutorials op YouTube. Afhankelijk van of u traditionele HTML of de nieuwste versies van de taal (HTML5) wilt leren, kunnen uw opties variëren. Het zal gemakkelijk zijn om nieuwere versies te leren als u de basis van HTML kent.

UX begrijpen

Gebruikerservaring, of UX, is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe een gebruiker zich voelt bij de interactie met een product. Het omvat alles, van de eerste indruk van het product tot het daadwerkelijke gebruik ervan. Een goed UX-ontwerp zorgt ervoor dat de gebruiker zich op zijn gemak voelt bij het gebruik van het product.

Een goed UX-ontwerp omvat vele factoren. De belangrijkste zijn:

Het begrijpen van de behoeften van de gebruiker.

Het creëren van een intuïtieve interface.

Ervoor zorgen dat alle interacties soepel en gemakkelijk te gebruiken zijn.

Als u meer wilt weten over UX-ontwerp, bekijk dan enkele van deze bronnen:

De Nielsen Norman Group. De website is gewijd aan het helpen van ontwerpers bij het creëren van betere gebruikerservaringen. Ze hebben een verzameling artikelen op hun website die zeer informatief en gemakkelijk te lezen zijn.

Smashing Magazine. Een uitgebreide verzameling praktische tips in honderden artikelen gepubliceerd door Smashing Magazine.

UI verkennen

De gebruikersinterface, of UI, ontwerpen is het proces van het creëren van interfaces voor digitale producten. Het omvat websites, mobiele apps en zelfs desktopapplicaties. Een goed UI-ontwerp maakt de ervaring van de gebruiker met het product zo handig en eenvoudig mogelijk.

In webdesign verwijst UI naar de elementen van uw site waarmee gebruikers interageren. Het omvat knoppen, invoervelden, navigatiemenu's, enz. Het UI-ontwerp van uw website is slechts zo goed als de code erachter. Webdesign gaat verder dan de esthetische aantrekkingskracht van uw site en heeft een directe invloed op de bruikbaarheid en algemene doeltreffendheid ervan.

Begrijp de grondbeginselen van lay-outs en typografie

De lay-out is de plaatsing van elementen of inhoud op een pagina. De primaire ontwerpoverwegingen zijn hoe u de inhoud het beste kunt organiseren en op de pagina kunt plaatsen voor de meest effectieve leeservaring.

Typografie is de kunst en techniek van het schikken van lettertypen, -groottes en -types om geschreven inhoud leesbaar, leesbaar en aantrekkelijk te maken. Goede typografie is essentieel voor elk project. Het kan het algemene ontwerp en de leesbaarheid van uw website verbeteren.

Kennis van deze aspecten zal het ontwerpproces van een website positief beïnvloeden en het uiterlijk ervan aanzienlijk verbeteren.

Denk creatief

Het bouwen van een website is geen volledig technisch proces. Er is ook creativiteit nodig.

U hebt meer kansen om van een goede website een gedenkwaardige ervaring te maken met een creatieve aanpak. Creativiteit helpt uw merk te promoten, de aanwezigheid van uw bedrijf op de markt te vestigen en herinneringen te creëren. Creativiteit kan helpen het volledige potentieel van uw website te benutten en de aandacht van bezoekers te trekken.

Ontdek educatieve bronnen

Als u de kneepjes van webdesign en -ontwikkeling wilt leren, maar niet weet waar u moet beginnen, zijn er enkele opties die u in overweging kunt nemen.

U kunt een traditionele universitaire cursus volgen en een diploma halen. U kunt ook een gemakkelijke start nemen en in het online programma stappen. Het is handiger en relevanter als je van plan bent om webdesign te leren als extra hulpvaardigheid. Of verken gratis bronnen voor zelfstudie via platforms als Youtube, Udemy of Codecademy.

Krijg je eerste project en oefen

Wacht je niet tot projecten je vinden? Zoek ze zelf. Webdesign is een praktische vaardigheid, dus grijp elke kans en oefen zoveel mogelijk. Je kunt een account aanmaken op een freelance marktplaats en daar projecten aannemen. Ze zullen niet zo hoog betaald worden als men mag verwachten. Het is echter wel geschikt om jezelf te trainen en een portfolio op te bouwen.

Wees niet bang; elk beroep heeft een leercurve. Het kan even duren voordat je het onder de knie hebt, maar als je het leuk vindt wat je doet, zul je er hoe dan ook plezier aan beleven.

Conclusie

Webdesign is een voortdurend veranderend vakgebied, en het is essentieel om zoveel mogelijk te leren. Als je net begint met webontwerp of -ontwikkeling, is het cruciaal om te leren over UI en UX. Dit zijn beide cruciale concepten die u helpen betere interfaces te creëren. Het kan ook nuttig zijn om te leren over de basis van lay-out, zoals typografie, om te begrijpen hoe deze elementen samenkomen op een websitepagina. Hoe meer u weet, hoe professioneler u wordt.