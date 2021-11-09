Веб-дизайн — это навык, которому многие хотят научиться, но часто не знают, как начать обучение.

Прежде чем приступить к обучению, изучите различные области, относящиеся к веб-дизайну, а именно: основы UI и UX, типографику и теорию цвета, анимацию, основы CSS и HTML для лушего понимания общего процесса разработки сайтов. Чем больше вы будете знать, тем более разносторонними будут ваши навыки, а значит любой проект будет даваться с легкостью.

Сегодня мы рассмотрим несколько советов, которым вы можете следовать при изучении веб-дизайна.

Что такое веб-дизайн?

Веб-дизайн — это часть процесса проектирования и создания веб-сайтов. Он включает в себя графический дизайн, визуальный контент, дизайн пользовательского интерфейса.

Веб-дизайнеры обычно учатся создавать и использовать HTML для создания шаблонных макетов и CSS для стилизации. Их компетенция подразумевает умение использовать графику и изображения и превращать их в активный веб-сайт с кликабельными ссылками, правильно подбирать цветовые схемы, которые будут привлекать пользователей, а также комбинировать графические элементы, текстовые поля и кнопки между собой.

Главная задача веб-дизайнера — создать максимальное удобство для пользователя при взаимодействии с веб-сайтом.

Для этого вы, как дизайнер, должны уметь определять на странице точки интереса для читателя. Важно подумать об адаптивности дизайна, чтобы страницы можно было просматривать с разных устройств без затруднений. Важно создать удобное навигационное меню, проанализировать влияние цветовых решений на восприятие зрителя.

Процесс создания веб-сайта

Дизайн веб-сайта — это много структурированных шагов, каждый из которых тоже делится на мелкие этапы. Имея под рукой пошаговый гайд, можно легко спланировать весь процесс, не упустив ни одной детали.

Тема. Сконцентрируйтесь на теме, которую будет раскрывать ваш сайт. От этого будет зависеть его структура. Выделив ключевые моменты в самой теме, вы сможете составить макет будущего сайта. Убедитесь, что он умещается в 5-8 страниц.

Скетч. При необходимости нарисуйте базовый скетч того, как вы будете размещать контент. Это поможет вам организовать структуру более детально и сэкономит на дальнейших этапах.

Дизайн. Какой дизайн лучше использовать? Все зависит от назначения вашего сайта — какую функцию он будет выполнять для пользователей. Если главная его задача предоставить быстро и легко как можно больше полезной информации, придерживайтесь простого дизайна, в котором легко ориентироваться.

Чтобы выделиться среди других, поиграйте с минималистичными темплейтами, взяв за основу цвета бренда.

Тексты. После того, как выбран дизайн веб-сайта, проработайте тексты. Вряд ли вы будете делать это сами как дизайнер. Но вам важно знать содержание и объем текстового контента. Чтобы правильно расставить его на сайте.

Верстка сайта. Теперь, когда вы знаете, как будет выглядеть ваш сайт, вам необходимо решить, что использовать — Bootstrap или HTML/CSS для создания структуры. Этот шаг может стать самым времязатратным с привлечением других специалистов.

Обратная связь. Попросите коллег или соберите бета-тестеров просмотреть вашу работу и дать комментарии о том, что еще они хотели бы добавить/изменить/убрать. Это поможет вам добиться наилучшего результата.

Определите свои цели: почему вы хотите изучить веб-дизайн

У каждого могут быть разные причины для изучения веб-дизайна. Может вы сами хотите заняться созданием сайта для вашего бизнеса, или хотите освоить новую профессию, а может просто расширить набор навыков.

В зависимости от вашей цели, вы можете выбирать разные типы образовательных ресурсов, точнее определить количество времени, которое вы готовы потратить на обучение. Поэтому, ответив четко на вопрос “зачем мне веб-дизайн”, вы сможете найти наиболее эффективный метод обучения.

Изучите ключевые концепции веб-дизайна

Понимание концепций веб-дизайна имеет решающее значение. Обладая обширными знаниями об основных аспектах веб-дизайна, будет легче создавать веб-сайты, которые нравятся и будут полезны пользователям.

Помните, что основная цель веб-сайта — решить проблему, которая возникает у пользователей. Функция должна быть в приоритете над формой.

Выделите что-то одно. Правильно расставляйте акценты на страницах, выделение многих элементов будет только отвлекать посетителей. Определите заранее, что подчеркнуть: особенности продукта или цены на ваши услуги, блог или раздел часто задаваемых вопросов.

Используйте белое или негативное пространство для разделения информации и улучшения читаемости. Негативное пространство — это область между элементами на странице, балансирующая их расположение для облегчения навигации по веб-сайту и улучшения визуальной коммуникации. Это отличный инструмент для организации контента.

Ориентируйтесь на пользователя. Повторимся снова, сайт предназначен для пользователей. Поэтому предоставьте им эффективный, быстрый и надежный способ достижения их цели с помощью вашего веб-сайта.

Используйте визуальную иерархию. Обычно люди пробегаются глазами по контенту, не вчитываясь в каждую строчку. Поэтому располагайте основные элементы так, чтобы даже при поверхностном просмотре страницы, читатель мог получить основную информацию.

Основы HTML и CSS

HTML и CSS — два наиболее распространенных языка, используемых для верстки веб-страниц. Можно попробовать начать изучение самостоятельно через литературу, онлайн-курсы или даже найти обучающие ролики на YouTube. Отличным стартом может стать книга Марка Болтона «Designing for the Web».

Начните с изучения основ HTML, тогда позже вам будет легче освоить новые версии языка.

UX

Пользовательский опыт или UX (от user experience) — это термин, используемый для описания того, что пользователь чувствует при взаимодействии с продуктом. Он включает в себя все, от первоначального впечатления от продукта до его фактического использования и охватывает такие аспекты, как: дизайн пользовательского интерфейса, удобство использования, информационная архитектура и взаимодействие человека с компьютером. На UX-дизайн влияет множество факторов. К наиболее важным относятся:

понимание потребностей пользователя;

создание интуитивно понятного интерфейса;

обеспечение того, чтобы все взаимодействия были плавными и простыми.

Если вам интересно узнать больше о UX-дизайне, ознакомьтесь с некоторыми из этих ресурсов:

The Nielsen Norman Group — веб-сайт, предназначенный для помощи дизайнерам в улучшении UX навыков.

Smashing Magazine — онлайн-журнал, собравший большую коллекцию практических статей о веб-дизайне.

UI

Дизайн пользовательского интерфейса или UI (User Interface) — это процесс создания интерфейсов для цифровых продуктов. Хороший дизайн пользовательского интерфейса отвечает за комфортное взаимодействие пользователя с продуктом.

В веб-дизайне пользовательский интерфейс подразумевает все элементы на вашем веб-сайте, которые использует человек: кнопки, поля ввода, меню навигации, виджеты и многое другое. UI-дизайн выходит за рамки эстетической привлекательности вашего сайта и напрямую влияет на его удобство использования и общую эффективность.

Макеты и типографика

Макет — это размещение элементов на странице, ее визуальный образ, расположение и структура всех блоков. При выборе макета в первую очередь следует учитывать, как лучше всего организовать контент и где разместить его на странице для наиболее эффективного восприятия.

Макет дизайна веб-сайта охватывает размеры страницы, цветовое оформление, расположение блоков на сайте, дизайн элементов на странице, параметры шапки, футера и сайдбара, границы, отступы между блоками и элементами.

Типографика — это оформление текста на сайте с целью облегчить чтение и сделать восприятие текста еще более комфортным. Хорошая типографика поможет улучшить общий дизайн сайта и увеличить время, проводимое пользователем на странице.

Знание этих аспектов положительно повлияет на процесс создания веб-сайта и значительно улучшит его внешний вид.

Думайте творчески

Создание веб-сайта не является полностью техническим процессом. Творчество — неотъемлемая его часть.

Творческий подход поможет превратить простой веб-сайт в интересный и оригинальный продукт. Креативность помогает поднять ваш бренд на новый уровень, вызывая еще больший интерес у пользователей.

Креативность может помочь раскрыть весь потенциал вашего веб-сайта, привлекая внимание посетителей.

Образовательные ресурсы

Изучать веб-дизайн можно разными способами. Например, пройти традиционный университетский курс и получить диплом. Или начать с онлайн-программы, что очень удобно, мобильно и как никогда актуально. Также всегда можно найти сотни бесплатных ресурсов и образовательных платформ. Все зависит от ваших возможностей и намерений.

Начните брать проекты и практикуйтесь

Не ждите, пока проекты вас найдут, ищите их сами. Веб-дизайн — это практический навык, поэтому пользуйтесь каждой возможностью и старайтесь как можно больше практиковаться. Зарегистрируйтесь на фриланс-бирже. Вы не станете зарабатывать сразу большие деньги, но это хороший старт, чтобы набить руку, собрать портфолио и научиться понимать заказчика.

У каждой профессии есть своя кривая обучаемости. Потребуется время, прежде чем вы овладеете этим навыком профессионально, но если вам нравится то, что вы делаете, вы все равно будете получать от этого удовольствие.

Веб-дизайн — это постоянно меняющаяся область, поэтому важно научиться как можно большему и не переставать развиваться. Если вы только начинаете заниматься веб-дизайном, уделите больше времени изучению UI и UX. Обе эти концепции являются ключевыми и помогут вам создавать полезные интерфейсы для ваших пользователей.