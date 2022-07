Web design é uma habilidade que muitas pessoas querem aprender, mas geralmente não sabem como fazê-lo e por onde começar.

Quando você começar, certifique-se de aprender sobre diferentes áreas de design e desenvolvimento. Aprenda os fundamentos de design de UI e UX, tipografia e teoria das cores, animação e layout. Quanto mais você souber, mais completo será seu conjunto de habilidades e melhor será capaz de lidar com qualquer projeto.

Hoje, vamos explorar algumas dicas que você pode seguir ao aprender web design.

O que é webdesign?

Web design refere-se ao processo de projetar e criar sites. Inclui design gráfico, comunicação visual e design de UI/UX para criar um site.

É um termo extenso que abrange muitos aspectos diferentes da produção de sites. No entanto, o processo de web design pode envolver a criação de um site simples de uma página e um site de comércio eletrônico elaborado com componentes multimídia.

Web designers geralmente aprendem a usar HTML para layouts de modelo e CSS para estilo. Eles estudam como pegar um gráfico ou imagem e transformá-lo em um site através de hiperlinks, esquemas de cores, elementos gráficos como caixas de texto e botões, etc. Web designers aprendem como construir seus sites e incorporar o trabalho de outros em seus projetos.

Sendo um profissional, você deve identificar pontos críticos de interesse em uma página. É necessário garantir que as páginas carreguem rapidamente e sejam compatíveis com dispositivos móveis. Você deve criar menus de navegação fáceis de encontrar para os usuários e entender como as cores afetam a percepção dos visitantes sobre os sites.

Além disso, aprenda alguma codificação HTML básica para implementar diretamente nos designs ou trabalhando com desenvolvedores da Web que podem codificá-la. Os web designers devem entender que projetar para a web não é apenas fazer algo parecer bonito, mas ter um propósito por trás da estética.

O processo de criação e design de um site

Existem muitas etapas no design do site: desde a criação de um wireframe básico para o seu site até a codificação em HTML. Planejar o seu site é simples, com um guia passo a passo desse processo.

Escolha um tópico. Comece com o tópico sobre o qual você deseja que seu site seja. Certifique-se de que cabe em um layout de 5 a 8 páginas, bem como em um site de 1 página, se necessário.

Crie uma estrutura de arame. Se necessário, esboce um esboço básico de como você irá apresentar o conteúdo. Isso ajudará na organização e economizará tempo mais tarde, para que tudo fique consistente.

Escolha um layout. Que tipo de desenho você deve usar? Experimente algo minimalista e direto para se destacar entre outros sites. Se você for fornecer aos usuários informações úteis, mantenha os designs tradicionais que são fáceis de navegar.

Escreva o conteúdo do texto. Depois de escolher a aparência, prepare a cópia do site e pense nos recursos que podem afetar sua aparência. Haverá alguma interatividade, ou será apenas um texto informativo?

Construa o local. Agora que você sabe como o seu site vai ficar, decida se vai usar Bootstrap ou HTML/CSS para criar a estrutura do seu site. Tenha em mente que esta etapa pode levar mais tempo. Depois de concluir a estrutura do seu site, comece a colar todo o seu conteúdo.

Obter feedback. Sejam testadores beta ou colegas de trabalho, faça com que eles revisem seu trabalho e forneçam sugestões sobre o que mais eles gostariam de ver adicionados/alterados/removidos. Isso o ajudará a desenvolver um produto melhor em geral quando tudo estiver concluído.

Defina seus objetivos: por que você quer aprender web design

Há muitas razões pelas quais alguém pode querer aprender web design. Talvez você queira criar um site para sua empresa, ou talvez queira se tornar mais proficiente em codificação e design de sites do zero. Aprender web design é uma habilidade valiosa que pode beneficiá-lo de várias maneiras. No entanto, dependendo do seu objetivo, você pode selecionar diferentes tipos de recursos educacionais, definir a quantidade de tempo que está pronto para dedicar ao aprendizado. Portanto, é melhor identificar seus objetivos para encontrar uma abordagem de estudo mais eficiente.

Aprenda os conceitos de web design

Compreender os conceitos de web design é crucial. Com um amplo conhecimento dos aspectos vitais do web design, será mais fácil construir sites apreciados pelos usuários.

Lembre-se, o objetivo principal de um site é resolver o problema que os usuários têm. De qualquer forma, deve ser evidente para o usuário e deve levá-lo ao objetivo final. Construa a função de priorização do site sobre o formulário.

Enfatize apenas uma coisa. Enfatizar diferentes elementos na página pode ser uma distração para os visitantes. Decida o que destacar: características do produto ou preços de seus serviços, blog ou seção de perguntas frequentes. Depende inteiramente da finalidade do seu site.

Use espaço em branco para separar as informações e melhorar a legibilidade. Espaço em branco ou espaço negativo é a área entre os diferentes elementos da página, equilibrando sua aparência para facilitar a navegação pelo site.

Seja centrado no usuário. Mais uma vez, o site é para os usuários. Pense neles com cuidado e forneça uma maneira eficaz, rápida e confiável de atingir seu objetivo em seu site.

Use hierarquia visual. As pessoas geralmente examinam o conteúdo do site em vez de ler cada linha de texto. Você pode usar os padrões de leitura medidos para identificar onde colocar os elementos essenciais e colocá-los na página de acordo com o comportamento de leitura dos usuários.

Aprenda HTML e CSS

HTML e CSS são as duas linguagens usadas na construção de sites. Eles serão o seu pão com manteiga no web design, então aprenda-os por dentro e por fora. É altamente recomendável obter uma cópia do livro de Mark Boulton "Designing for the Web" e seguir os exemplos encontrados lá.

Aprenda HTML por meio de livros, cursos on-line e até tutoriais gratuitos no YouTube. Dependendo se você deseja aprender HTML tradicional ou as versões mais recentes do idioma (HTML5), suas opções podem variar. Será fácil aprender as versões mais recentes se você souber o básico de HTML.

Entenda a experiência do usuário

Experiência do usuário, ou UX, é um termo usado para descrever como um usuário se sente ao interagir com um produto. Inclui tudo, desde a impressão inicial do produto até seu uso real. Um bom design UX fará com que o usuário se sinta confortável usando o produto.

Muitos fatores entram na criação de um bom design de UX. Os mais importantes incluem:

Entendendo as necessidades do usuário.

Criando uma interface intuitiva.

Garantir que todas as interações sejam suaves e fáceis de usar.

Se você estiver interessado em aprender mais sobre design de UX, confira alguns destes recursos:

O Grupo Nielsen Norman . O site é dedicado a ajudar os designers a criar melhores experiências de usuário. Eles têm uma coleção de artigos em seu site que são muito informativos e fáceis de ler.

Revista sensacional . Uma extensa coleção de dicas práticas apresentadas em centenas de artigos publicados pela Smashing Magazine.

Explorar IU

O design da interface do usuário, ou UI, é o processo de criação de interfaces para produtos digitais. Inclui sites, aplicativos móveis e até aplicativos de desktop. Um bom design de interface do usuário tornará a experiência do usuário com o produto o mais conveniente e simples possível.

No web design, a interface do usuário refere-se aos elementos do seu site com os quais os usuários interagem. Inclui botões, campos de entrada, menus de navegação, etc. O design da interface do usuário do seu site é tão bom quanto o código por trás dele. Web design vai além do apelo estético do seu site e impacta diretamente sua usabilidade e eficácia geral.

Compreender os conceitos básicos de layouts e tipografia

O layout é a colocação de elementos ou conteúdo em uma página. As principais considerações de design são como organizar melhor o conteúdo e colocá-lo na página para uma experiência de leitura mais eficaz.

A tipografia é a arte e a técnica de organizar fontes, tamanhos e tipos para tornar o conteúdo escrito legível, legível e atraente. Uma boa tipografia é essencial para qualquer projeto. Ele pode ajudar a melhorar o design geral e a legibilidade do seu site.

Conhecer esses aspectos afetará positivamente o processo de design do site e melhorará significativamente sua aparência.

Pense criativamente

Construir um site não é um processo inteiramente técnico. A criatividade também é necessária.

Você tem mais chances de transformar um bom site em uma experiência memorável com uma abordagem criativa. A criatividade ajuda a elevar sua marca, estabelecer a presença de sua empresa no mercado e criar recall. A criatividade pode ajudar a liberar todo o potencial do seu site, chamando a atenção dos visitantes.

Explorar recursos educacionais

Se você está procurando aprender as cordas do design e desenvolvimento web, mas não sabe por onde começar, aqui estão algumas opções diferentes para sua consideração.

Você pode fazer um curso universitário tradicional e obter um diploma. Você também pode começar com facilidade e entrar no programa online. É mais conveniente e relevante se você planeja aprender web design como uma habilidade auxiliar adicional. Ou explore recursos gratuitos para autoestudo por meio de plataformas como Youtube, Udemy ou Codecademy.

Obtenha seu primeiro projeto e pratique

Não espere que os projetos o encontrem? Procure-os você mesmo. Web design é uma habilidade prática, então aproveite todas as oportunidades e pratique o máximo que puder. Você pode criar uma conta em um mercado freelance e levar projetos para lá. Eles não serão pagos tão alto quanto se poderia esperar. No entanto, é adequado para treinar você mesmo e criar um portfólio.

Não tenha medo; toda profissão tem uma curva de aprendizado. Pode levar algum tempo até que você domine, mas se você gosta do que faz, vai gostar de qualquer maneira.

Conclusão

Web design é um campo em constante mudança, e é essencial aprender o máximo possível. Se você está apenas começando com web design ou desenvolvimento, o mais importante é aprender sobre UI e UX. Esses são conceitos cruciais que ajudam você a criar interfaces melhores. Também pode ser útil aprender sobre conceitos básicos de layout, como a tipografia, para entender como esses elementos se reúnem em uma página do site. Quanto mais você souber, mais profissional você se tornará.