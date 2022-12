Il web design è un'abilità che molte persone desiderano imparare, ma di solito non sanno come farlo e da dove iniziare.

Quando iniziate, assicuratevi di conoscere le diverse aree del design e dello sviluppo. Imparate i fondamenti della progettazione UI e UX, la tipografia e la teoria del colore, l'animazione e il layout. Più conoscenze avete, più completo sarà il vostro bagaglio di competenze e meglio sarete in grado di affrontare qualsiasi progetto.

Oggi analizzeremo alcuni suggerimenti da seguire per imparare il web design.

Che cos'è il web design?

Il web design si riferisce al processo di progettazione e creazione di siti web. Comprende la progettazione grafica, la comunicazione visiva e la progettazione UI/UX per creare un sito web.

Si tratta di un termine ampio che comprende molti aspetti diversi della produzione di siti web. Tuttavia, il processo di web design può comprendere la creazione di un semplice sito di una pagina o di un elaborato sito di e-commerce con componenti multimediali.

I web designer di solito imparano a usare l'HTML per i layout dei modelli e il CSS per lo styling. Studiano come prendere una grafica o un'immagine e trasformarla in un sito web attraverso collegamenti ipertestuali, schemi di colori, elementi grafici come caselle di testo e pulsanti, ecc. I web designer imparano a costruire i loro siti web e a incorporare il lavoro di altri nei loro progetti.

In qualità di professionista, è necessario identificare i punti critici di interesse di una pagina. È necessario assicurarsi che le pagine si carichino rapidamente e siano compatibili con i dispositivi mobili. Dovete creare menu di navigazione facili da trovare per gli utenti e capire come i colori influenzano la percezione dei siti web da parte degli utenti.

Inoltre, è necessario imparare la codifica HTML di base da implementare nei progetti direttamente o collaborando con sviluppatori web in grado di codificarla. I web designer devono capire che progettare per il web non significa solo far apparire qualcosa di bello, ma avere uno scopo dietro l'estetica.

Il processo di creazione e progettazione di un sito web

Le fasi di progettazione di un sito web sono molteplici: dalla creazione di un wireframe di base per il sito alla codifica in HTML. Progettare il vostro sito è semplice, grazie a una guida passo dopo passo.

Scegliete un argomento. Iniziate con l'argomento che volete trattare nel vostro sito web. Assicuratevi che possa essere inserito in un layout di 5-8 pagine o, se necessario, in un sito di 1 pagina.

Creare un wireframe. Se necessario, fate uno schizzo di base di come disporrete i contenuti. Questo aiuterà l'organizzazione e farà risparmiare tempo in seguito, in modo che tutto sia coerente.

Scegliete un layout. Che tipo di design utilizzare? Cercate qualcosa di minimalista e lineare per distinguervi dagli altri siti web. Se volete fornire agli utenti informazioni utili, scegliete un design tradizionale e facile da navigare.

Scrivete il contenuto del testo. Una volta scelto l'aspetto, preparate il testo del sito e pensate alle caratteristiche che possono influire sul suo aspetto. Ci sarà interattività o si tratterà solo di testo informativo?

Costruire il sito. Ora che sapete come sarà il vostro sito, decidete se utilizzare Bootstrap o HTML/CSS per creare la struttura del sito. Tenete presente che questa fase può richiedere molto tempo. Una volta completata la struttura del sito, iniziate a incollare tutti i contenuti.

Ottenete un feedback. Che si tratti di beta tester o di colleghi, chiedete loro di esaminare il vostro lavoro e di fornire suggerimenti su ciò che vorrebbero vedere aggiunto/modificato/rimosso. Questo vi aiuterà a sviluppare un prodotto complessivamente migliore una volta terminato.

Definite i vostri obiettivi: perché volete imparare il web design?

Ci sono molti motivi per cui si vuole imparare il web design. Forse si vuole creare un sito web per la propria attività, o forse si vuole diventare più abili nella codifica e nella progettazione di siti web da zero. Imparare il web design è un'abilità preziosa che può portare molti vantaggi. Tuttavia, a seconda del vostro obiettivo, potete scegliere diversi tipi di risorse didattiche e definire la quantità di tempo che siete disposti a dedicare all'apprendimento. È quindi meglio identificare i propri obiettivi per trovare un approccio allo studio più efficiente.

Imparare i concetti del web design

Comprendere i concetti del web design è fondamentale. Con un'ampia conoscenza degli aspetti vitali del web design, sarà più facile costruire siti web apprezzati dagli utenti.

Ricordate che l'obiettivo principale di un sito web è risolvere i problemi degli utenti. In ogni modo, il sito deve essere evidente per l'utente e deve condurlo all'obiettivo finale. Costruite il sito privilegiando la funzione rispetto alla forma.

Enfatizzate una sola cosa. Enfatizzare diversi elementi della pagina potrebbe distrarre i visitatori. Decidete cosa mettere in evidenza: le caratteristiche del prodotto o i prezzi dei servizi, il blog o la sezione FAQ. Tutto dipende dallo scopo del vostro sito web.

Utilizzate lo spazio bianco per separare le informazioni e migliorare la leggibilità. Lo spazio bianco o spazio negativo è l'area tra i diversi elementi della pagina, che ne bilancia l'aspetto per facilitare la navigazione nel sito.

Siate centrati sull'utente. Ancora una volta, il sito web è per gli utenti. Pensate a loro con attenzione e fornite un modo efficace, veloce e affidabile per raggiungere il loro obiettivo sul vostro sito web.

Utilizzate una gerarchia visiva. Di solito le persone scorrono i contenuti del sito web piuttosto che leggere ogni singola riga di testo. Potete utilizzare i modelli di lettura misurati per identificare dove collocare gli elementi essenziali e posizionarli sulla pagina in base al comportamento di lettura degli utenti.

Imparare l'HTML e il CSS

HTML e CSS sono i due linguaggi utilizzati per la costruzione di siti web. Saranno il vostro pane quotidiano nel web design, quindi imparateli a fondo. Consigliamo vivamente di procurarsi una copia del libro di Mark Boulton "Designing for the Web" e di seguire gli esempi che vi si trovano.

Imparate l'HTML attraverso libri, corsi online e persino tutorial gratuiti su YouTube. A seconda che vogliate imparare l'HTML tradizionale o le ultime versioni del linguaggio (HTML5), le opzioni possono variare. Sarà facile imparare le nuove versioni se si conoscono le basi dell'HTML.

Capire la UX

L'esperienza dell'utente, o UX, è un termine usato per descrivere come si sente un utente quando interagisce con un prodotto. Include tutto ciò che va dall'impressione iniziale del prodotto al suo utilizzo effettivo. Un buon design UX fa sì che l'utente si senta a proprio agio nell'uso del prodotto.

Molti fattori concorrono alla creazione di un buon design UX. I più importanti sono:

Comprendere le esigenze dell'utente.

Creare un'interfaccia intuitiva.

Assicurare che tutte le interazioni siano fluide e facili da usare.

Se siete interessati a saperne di più sul design UX, consultate queste risorse:

Nielsen Norman Group. Il sito web è dedicato ad aiutare i designer a creare esperienze utente migliori. Il sito contiene una raccolta di articoli molto informativi e di facile lettura.

Smashing Magazine. Un'ampia raccolta di consigli pratici presentati in centinaia di articoli pubblicati da Smashing Magazine.

Esplorare l'interfaccia utente

Il design dell'interfaccia utente (o UI) è il processo di creazione di interfacce per prodotti digitali. Include siti web, applicazioni mobili e persino applicazioni desktop. Un buon design dell'interfaccia utente rende l'esperienza dell'utente con il prodotto il più comoda e semplice possibile.

Nel web design, l'interfaccia utente si riferisce agli elementi del sito con cui gli utenti interagiscono. Comprende pulsanti, campi di input, menu di navigazione, ecc. Il design dell'interfaccia utente del vostro sito web è valido solo quanto il codice che lo sostiene. Il web design va oltre l'aspetto estetico del sito e influisce direttamente sulla sua usabilità ed efficacia complessiva.

Capire le basi del layout e della tipografia

Il layout è la disposizione degli elementi o dei contenuti su una pagina. Le considerazioni principali sul design riguardano il modo in cui organizzare al meglio i contenuti e posizionarli sulla pagina per ottenere un'esperienza di lettura più efficace.

La tipografia è l'arte e la tecnica di disporre i caratteri, le dimensioni e i tipi per rendere il contenuto scritto leggibile e accattivante. Una buona tipografia è essenziale per qualsiasi progetto. Può contribuire a migliorare il design complessivo e la leggibilità del sito web.

Conoscere questi aspetti influisce positivamente sul processo di progettazione del sito web e ne migliora notevolmente l'aspetto.

Pensare in modo creativo

La costruzione di un sito web non è un processo interamente tecnico. È necessaria anche la creatività.

Con un approccio creativo avrete più possibilità di trasformare un buon sito web in un'esperienza memorabile. La creatività aiuta a elevare il vostro marchio, a stabilire la presenza della vostra azienda sul mercato e a creare un richiamo. La creatività può aiutare a liberare tutto il potenziale del vostro sito web, catturando l'attenzione dei visitatori.

Esplorare le risorse educative

Se state cercando di imparare le regole del web design e dello sviluppo ma non sapete da dove cominciare, ecco alcune opzioni da prendere in considerazione.

Potete seguire un corso universitario tradizionale e conseguire una laurea. Si può anche iniziare in modo semplice e accedere al programma online. È più conveniente e pertinente se avete intenzione di imparare il web design come abilità ausiliaria. Oppure esplorate le risorse gratuite per l'autoapprendimento attraverso piattaforme come Youtube, Udemy o Codecademy.

Ottenere il primo progetto e fare pratica

Non potete aspettare che siano i progetti a trovare voi? Cercateli voi stessi. Il web design è un'abilità pratica, quindi cogliete ogni opportunità e fate pratica il più possibile. Potete creare un account su un mercato di freelance e accettare progetti lì. La retribuzione non sarà così alta come ci si aspetterebbe. Tuttavia, è adatto per formarsi e creare un portfolio.

Non abbiate paura: ogni professione ha una curva di apprendimento. Potrebbe volerci del tempo prima di padroneggiarla, ma se vi piace quello che fate, vi divertirete comunque.

Conclusione

Il web design è un campo in continua evoluzione ed è essenziale imparare il più possibile. Se siete alle prime armi con il web design o lo sviluppo, la cosa fondamentale da fare è imparare a conoscere l'UI e l'UX. Sono entrambi concetti cruciali che aiutano a creare interfacce migliori. Può anche essere utile imparare le basi del layout, come la tipografia, per capire come questi elementi si combinano in una pagina web. Più ne sapete, più diventerete professionisti.