Web tasarımı, birçok insanın öğrenmek istediği ancak genellikle nasıl yapılacağını ve nereden başlayacağını bilmediği bir beceridir.

İlk başladığınızda, farklı tasarım ve geliştirme alanları hakkında bilgi edindiğinizden emin olun. UI ve UX tasarımının temellerini, tipografi ve renk teorisini, animasyonu ve düzeni öğrenin. Ne kadar çok bilirseniz, beceri setiniz o kadar çok yönlü olacak ve herhangi bir projeyle o kadar iyi başa çıkabileceksiniz.

Bugün, web tasarımı öğrenirken izleyebileceğiniz bazı ipuçlarını keşfedeceğiz.

Web tasarımı nedir?

Web tasarımı, web siteleri tasarlama ve oluşturma sürecini ifade eder. Bir web sitesi oluşturmak için grafik tasarım, görsel iletişim ve UI/UX tasarımını içerir.

Web sitesi üretiminin birçok farklı yönünü kapsayan kapsamlı bir terimdir. Ancak, web tasarım süreci, tek sayfalık basit bir site ve multimedya bileşenleriyle ayrıntılı bir e-ticaret sitesi oluşturmayı içerebilir.

Web tasarımcıları genellikle şablon mizanpajları için HTML'yi ve stil için CSS kullanmayı öğrenirler. Bir grafiğin veya görüntünün nasıl alınacağını ve köprüler, renk şemaları, metin kutuları ve düğmeler gibi grafik öğeler vb. aracılığıyla bir web sitesine nasıl dönüştürüleceğini öğrenirler. Web tasarımcıları, web sitelerini nasıl oluşturacaklarını ve başkalarının çalışmalarını tasarımlarına nasıl dahil edeceklerini öğrenirler.

Bir profesyonel olarak, bir sayfada kritik ilgi çekici noktaları belirlemelisiniz. Sayfaların hızlı yüklendiğinden ve mobil uyumlu olduğundan emin olmak gerekir. Kullanıcılar için bulması kolay gezinme menüleri oluşturmalı ve renklerin görüntüleyenlerin web sitelerine ilişkin algılarını nasıl etkilediğini anlamalısınız.

Ayrıca, tasarımlara doğrudan uygulamak için bazı temel HTML kodlamalarını öğrenin veya onu kodlayabilen web geliştiricileriyle birlikte çalışın. Web tasarımcıları, web için tasarlamanın sadece bir şeyi güzel göstermekle ilgili olmadığını, estetiğin arkasında bir amaca sahip olmak olduğunu anlamalıdır.

Bir web sitesi oluşturma ve tasarlama süreci

Web sitesi tasarımında birçok adım vardır: siteniz için temel bir tel çerçeve oluşturmaktan onu HTML olarak kodlamaya kadar. Bu süreçte adım adım bir kılavuzla sitenizi planlamak kolaydır.

Bir konu seç. Web sitenizin hakkında olmasını istediğiniz konuyla başlayın. 5-8 sayfalık bir düzene ve gerekirse 1 sayfalık bir siteye sığabileceğinden emin olun.

Bir tel kafes oluşturun. Gerekirse, içeriği nasıl düzenleyeceğinize dair temel bir taslak çizin. Organizasyona yardımcı olacak ve daha sonra zaman kazandıracak, böylece her şey tutarlı.

Bir görünüm seçin. Ne tür bir tasarım kullanmalısınız? Diğer web siteleri arasında öne çıkmak için minimalist ve basit bir şey deneyin. Kullanıcılara faydalı bilgiler sağlayacaksanız, gezinmesi kolay geleneksel tasarımlara bağlı kalın.

Metin içeriği yazın. Nasıl görüneceğini seçtikten sonra, web sitesinin kopyasını hazırlayın ve görünümünü etkileyebilecek özellikleri düşünün. Herhangi bir etkileşim olacak mı yoksa sadece bilgilendirici metin mi olacak?

Siteyi oluşturun. Artık sitenizin nasıl görüneceğini bildiğinize göre, web sitenizin yapısını oluşturmak için Bootstrap mı yoksa HTML/CSS mi kullanacağınıza karar verin. Bu adımın en çok zaman alabileceğini unutmayın. Sitenizin çerçevesini tamamladıktan sonra, tüm içeriğini yapıştırmaya başlayın.

Geri bildirim almak. Beta test kullanıcıları veya iş arkadaşları olsun, çalışmalarınızı gözden geçirmelerini ve başka nelerin eklenmesini/değiştirilmesini/kaldırılmasını istedikleri konusunda önerilerde bulunmalarını sağlayın. Her şey bittiğinde genel olarak daha iyi bir ürün geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Hedeflerinizi tanımlayın: neden web tasarımı öğrenmek istiyorsunuz?

Bir kişinin web tasarımını öğrenmek istemesinin birçok nedeni vardır. Belki işletmeniz için bir web sitesi oluşturmak istiyorsunuz ya da belki de sıfırdan web siteleri tasarlama ve kodlama konusunda daha yetkin olmak istiyorsunuz. Web tasarımını öğrenmek, size birçok yönden fayda sağlayabilecek değerli bir beceridir. Ancak, amacınıza bağlı olarak, farklı türde eğitim kaynakları seçebilir, öğrenmeye ne kadar zaman ayırmaya hazır olduğunuzu tanımlayabilirsiniz. Bu nedenle, daha verimli bir çalışma yaklaşımı bulmak için hedeflerinizi belirlemek daha iyidir.

Web tasarımı kavramlarını öğrenin

Web tasarım kavramlarını anlamak çok önemlidir. Önemli web tasarımı yönleri hakkında geniş bir bilgi birikimi ile, kullanıcılar tarafından beğenilen web siteleri oluşturmak daha kolay olacaktır.

Unutmayın, bir web sitesinin birincil amacı, kullanıcıların sahip olduğu sorunu çözmektir. Herhangi bir şekilde, kullanıcı için belirgin olmalı ve onu nihai hedefe götürmelidir. Form yerine site önceliklendirme işlevi oluşturun.

Sadece bir şeyi vurgulayın. Sayfada farklı unsurların vurgulanması ziyaretçilerin dikkatini dağıtabilir. Neyi vurgulayacağınıza karar verin: ürünün özellikleri veya hizmetleriniz, blogunuz veya SSS bölümünüz için fiyatlar. Tamamen web sitenizin amacına bağlıdır.

Bilgileri ayırmak ve okunabilirliği artırmak için beyaz boşluk kullanın. Beyaz boşluk veya negatif boşluk, web sitesinde daha kolay gezinme için görünümlerini dengeleyen, sayfadaki farklı öğeler arasındaki alandır.

Kullanıcı odaklı olun. Bir kez daha, web sitesi kullanıcılar içindir. Bunları dikkatlice düşünün ve web sitenizde hedeflerine ulaşmanın etkili, hızlı ve güvenilir bir yolunu sağlayın.

Görsel hiyerarşi kullanın. İnsanlar genellikle metnin her satırını okumak yerine web sitesindeki içeriği tarar. Temel öğeleri nereye koyacağınızı belirlemek ve bunları kullanıcının okuma davranışına göre sayfada yerleştirmek için ölçülen okuma kalıplarını kullanabilirsiniz.

HTML ve CSS öğrenin

HTML ve CSS, web siteleri oluştururken kullanılan iki dildir. Web tasarımında ekmek ve tereyağınız olacaklar, bu yüzden onları içeride ve dışarıda öğrenin. Mark Boulton'un "Web için Tasarım" kitabının bir kopyasını almanızı ve orada bulunan örnekleri takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Kitaplar, çevrimiçi kurslar ve hatta YouTube'daki ücretsiz eğitimler aracılığıyla HTML öğrenin. Geleneksel HTML'yi mi yoksa dilin en son sürümlerini mi (HTML5) öğrenmek istediğinize bağlı olarak seçenekleriniz değişebilir. HTML temellerini biliyorsanız, daha yeni sürümleri öğrenmek kolay olacaktır.

Kullanıcı Deneyimini Anlayın

Kullanıcı deneyimi veya UX, bir kullanıcının bir ürünle etkileşime girdiğinde nasıl hissettiğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ürünün ilk izleniminden gerçek kullanımına kadar her şeyi içerir. İyi bir UX tasarımı, kullanıcının ürünü kullanırken rahat hissetmesini sağlayacaktır.

İyi bir UX tasarımı oluşturmak için birçok faktör vardır. En önemlileri şunları içerir:

Kullanıcının ihtiyaçlarını anlamak.

Sezgisel bir arayüz oluşturma.

Tüm etkileşimlerin sorunsuz ve kullanımı kolay olmasını sağlamak.

UX tasarımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız şu kaynaklardan bazılarına göz atın:

Nielsen Norman Grubu . Web sitesi, tasarımcıların daha iyi kullanıcı deneyimleri oluşturmasına yardımcı olmaya adamıştır. Web sitelerinde çok bilgilendirici ve okunması kolay bir makale koleksiyonu var.

Smashing Dergisi . Smashing Magazine tarafından yayınlanan yüzlerce makalede yer alan kapsamlı pratik ipuçları koleksiyonu.

Kullanıcı arayüzünü keşfedin

Kullanıcı arayüzü veya UI tasarımı, dijital ürünler için arayüz oluşturma sürecidir. Web sitelerini, mobil uygulamaları ve hatta masaüstü uygulamalarını içerir. İyi bir UI tasarımı, kullanıcının ürünle olan deneyimini mümkün olduğunca rahat ve basit hale getirecektir.

Web tasarımında UI, sitenizin kullanıcıların etkileşimde bulunduğu öğeleri ifade eder. Düğmeler, giriş alanları, gezinme menüleri vb. içerir. Web sitenizin UI tasarımı, yalnızca arkasındaki kod kadar iyidir. Web tasarımı, sitenizin estetik çekiciliğinin ötesine geçer ve kullanılabilirliğini ve genel etkinliğini doğrudan etkiler.

Düzenlerin ve tipografinin temellerini anlayın

Düzen, öğelerin veya içeriğin bir sayfaya yerleştirilmesidir. Birincil tasarım konuları, içeriğin en iyi şekilde nasıl organize edileceği ve en etkili okuma deneyimi için sayfaya nasıl yerleştirileceğidir.

Tipografi, yazılı içeriği okunaklı, okunabilir ve çekici kılmak için yazı tiplerini, boyutları ve türleri düzenleme sanatı ve tekniğidir. Herhangi bir proje için iyi tipografi şarttır. Web sitenizin genel tasarımını ve okunabilirliğini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bu yönleri bilmek, web sitesi tasarım sürecini olumlu yönde etkileyecek ve görünümünü önemli ölçüde iyileştirecektir.

yaratıcı düşün

Bir web sitesi oluşturmak tamamen teknik bir süreç değildir. Yaratıcılık da gereklidir.

İyi bir web sitesini yaratıcı bir yaklaşımla unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için daha fazla şansınız var. Yaratıcılık, markanızı yükseltmenize, işinizin pazardaki varlığını oluşturmanıza ve geri çağırma yaratmanıza yardımcı olur. Yaratıcılık, ziyaretçilerin dikkatini çekerek web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Eğitim kaynaklarını keşfedin

Web tasarımı ve geliştirmenin iplerini öğrenmek istiyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, göz önünde bulundurmanız için bazı farklı seçenekler burada.

Geleneksel bir üniversite kursu alabilir ve bir derece alabilirsiniz. Ayrıca kolay bir başlangıç yapabilir ve çevrimiçi programa girebilirsiniz. Ek bir yardımcı beceri olarak web tasarımını öğrenmeyi planlıyorsanız, daha uygun ve alakalıdır. Veya Youtube, Udemy veya Codecademy gibi platformlar aracılığıyla kendi kendinize çalışmak için ücretsiz kaynakları keşfedin.

İlk projenizi alın ve uygulayın

Projelerin sizi bulmasını beklemiyor musunuz? Onları kendin ara. Web tasarımı pratik bir beceridir, bu nedenle her fırsatı değerlendirin ve elinizden geldiğince çok pratik yapın. Serbest çalışan bir pazaryerinde bir hesap oluşturabilir ve orada projeler alabilirsiniz. Beklenildiği kadar yüksek maaş almayacaklar. Ancak kendinizi eğitmek ve portföy oluşturmak için uygundur.

korkma; her mesleğin bir öğrenme eğrisi vardır. Ustalaşmanız zaman alabilir, ancak yaptığınız işi seviyorsanız, yine de zevk alacaksınız.

Çözüm

Web tasarımı sürekli değişen bir alandır ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmek esastır. Web tasarımına veya geliştirmeye yeni başlıyorsanız, yapmanız gereken kritik şey UI ve UX hakkında bilgi edinmektir. Bunların ikisi de daha iyi arayüzler oluşturmanıza yardımcı olan çok önemli kavramlardır. Bu öğelerin bir web sitesi sayfasında nasıl bir araya geldiğini anlamak için tipografi gibi düzen temelleri hakkında bilgi edinmek de yararlı olabilir. Ne kadar çok bilirseniz, o kadar profesyonel olursunuz.