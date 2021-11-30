网页设计是许多人想学习但通常不知道如何去做以及从哪里开始的技能。

当您第一次开始时，请务必了解设计和开发的不同领域。学习 UI 和 UX 设计基础、排版和色彩理论、动画和布局。你知道的越多，你的技能就越全面，你就能更好地处理任何项目。

今天，我们将探讨一些学习网页设计时可以遵循的技巧。

什么是网页设计？

网页设计是指设计和创建网站的过程。它包括用于创建网站的图形设计、视觉传达和 UI/UX 设计。

这是一个广泛的术语，涵盖了网站制作的许多不同方面。然而，网页设计过程可能涉及创建一个简单的单页站点和一个带有多媒体组件的复杂电子商务站点。

网页设计师通常学习使用 HTML 进行模板布局，使用 CSS 进行样式设置。他们研究如何通过超链接、配色方案、文本框和按钮等图形元素将图形或图像转换为网站。网页设计师学习如何构建他们的网站并将他人的作品融入他们的设计中。

作为专业人士，您应该确定页面上的关键兴趣点。有必要确保页面快速加载并且适合移动设备。您应该为用户创建易于查找的导航菜单，并了解颜色如何影响查看者对网站的看法。

此外，学习一些基本的 HTML 编码以直接实施到设计中，或者与可以编码的 Web 开发人员合作。网页设计师应该明白，为网页设计不仅仅是为了让一些东西看起来很漂亮，而是为了美观。

创建和设计网站的过程

网站设计有很多步骤：从为您的网站创建基本线框到将其编码为 HTML。规划您的网站很简单，通过此过程的分步指南。

选择一个主题。从您希望网站的主题开始。确保它可以适合 5-8 页的布局，以及 1 页的网站（如有必要）。

创建一个线框。如果需要，请勾勒出您将如何布置内容的基本大纲。这将有助于组织并在以后节省时间，因此一切都是一致的。

选择布局。你应该使用什么类型的设计？尝试一些简约和简单的东西，以在其他网站中脱颖而出。如果您要为用户提供有用的信息，请坚持使用易于浏览的传统设计。

编写文本内容。一旦你选择了它的外观，准备网站的副本并考虑可能影响其外观的功能。会有任何交互性，还是只是信息性文本？

建立网站。既然您知道您的网站的外观，请决定是使用 Bootstrap 还是 HTML/CSS 来创建您的网站结构。请记住，此步骤可能会占用最多的时间。完成网站框架后，开始粘贴其所有内容。

得到反馈。无论是 Beta 测试人员还是同事，让他们审查您的工作并就他们希望看到的添加/更改/删除的其他内容提供建议。一切完成后，它将帮助您整体开发更好的产品。

定义你的目标：你为什么要学习网页设计

学习网页设计的原因有很多。也许您想为您的企业创建一个网站，或者您想从头开始更加精通编码和设计网站。学习网页设计是一项宝贵的技能，可以在很多方面使您受益。但是，根据您的目标，您可以选择不同类型的教育资源，定义您准备花在学习上的时间量。因此，最好确定您的目标以找到更有效的学习方法。

了解网页设计的概念

了解网页设计的概念至关重要。拥有对重要网页设计方面的广泛了解，将更容易构建用户喜欢的网站。

请记住，网站的主要目标是解决用户遇到的问题。无论如何，它对用户来说应该是显而易见的，并且应该引导他达到最终目标。建立网站功能优先于形式。

只强调一件事。强调页面上的不同元素可能会分散访问者的注意力。确定要突出显示的内容：产品功能或服务价格、博客或常见问题解答部分。这完全取决于您网站的目的。

使用空格分隔信息并提高可读性。空白或负空间是页面上不同元素之间的区域，平衡它们的外观以便更轻松地浏览网站。

以用户为中心。再次，该网站是为用户服务的。仔细考虑它们，并提供一种有效、快速和可靠的方式来实现他们在您的网站上的目标。

使用视觉层次结构。人们通常浏览网站上的内容，而不是阅读每一行文本。您可以使用测量的阅读模式来确定基本元素的放置位置，并根据用户的阅读行为将它们放置在页面上。

学习 HTML 和 CSS

HTML 和 CSS 是构建网站时使用的两种语言。它们将成为您在网页设计中的生计，因此请从内到外学习它们。我们强烈建议您获取 Mark Boulton 的《为 Web 设计》一书的副本，并按照其中找到的示例进行操作。

通过书籍、在线课程甚至 YouTube 上的免费教程学习 HTML。根据您是想学习传统 HTML 还是该语言的最新版本 (HTML5)，您的选择可能会有所不同。如果您了解 HTML 基础知识，学习新版本将很容易。

了解用户体验

用户体验或 UX 是一个术语，用于描述用户在与产品交互时的感受。它包括从产品的最初印象到实际使用的所有内容。良好的用户体验设计将使用户在使用产品时感到舒适。

许多因素都会影响到创建一个好的用户体验设计。最重要的包括：

了解用户的需求。

创建一个直观的界面。

确保所有交互都流畅且易于使用。

如果您有兴趣了解有关 UX 设计的更多信息，请查看以下一些资源：

尼尔森诺曼集团。该网站致力于帮助设计师创造更好的用户体验。他们的网站上有一系列文章，内容丰富且易于阅读。

粉碎杂志。 Smashing Magazine 发表的数百篇文章中包含大量实用技巧。

探索用户界面

用户界面或 UI 设计是为数字产品创建界面的过程。它包括网站、移动应用程序，甚至桌面应用程序。一个好的UI设计会让用户对产品的体验尽可能的方便和简单。

在网页设计中，UI 是指用户与之交互的网站元素。它包括按钮、输入字段、导航菜单等。您网站的 UI 设计仅与它背后的代码一样好。网页设计超越了您网站的美学吸引力，并直接影响其可用性和整体效果。

了解布局和排版的基础知识

布局是页面上元素或内容的放置。主要的设计考虑是如何最好地组织内容并将其放置在页面上以获得最有效的阅读体验。

排版是安排字体、大小和类型以使书面内容清晰、可读和吸引人的艺术和技术。良好的排版对于任何项目都是必不可少的。它可以帮助改善您网站的整体设计和可读性。

了解这些方面将对网站设计过程产生积极影响并显着改善其外观。

创造性地思考

建立网站并不是一个完全技术性的过程。创造力也是需要的。

您有更多机会通过创造性的方法将一个好的网站变成难忘的体验。创造力有助于提升您的品牌，确立您的企业在市场上的存在，并创造召回。创造力可以帮助释放您网站的全部潜力，吸引访问者的注意力。

探索教育资源

如果您想学习网页设计和开发的技巧，但不知道从哪里开始，这里有一些不同的选择供您考虑。

您可以参加传统的大学课程并获得学位。您也可以轻松开始并进入在线计划。如果您打算学习网页设计作为额外的辅助技能，它会更方便和相关。或者通过 Youtube、Udemy 或 Codecademy 等平台探索免费资源进行自学。

获得您的第一个项目和实践

不要等待项目找到你？自己寻找它们。网页设计是一项实用技能，所以要抓住每一个机会，尽可能多地练习。您可以在自由市场上创建一个帐户并在那里开展项目。他们的报酬不会像人们预期的那样高。但是，它适用于培训自己和创建投资组合。

不要害怕；每个职业都有学习曲线。在你掌握它之前可能需要一些时间，但如果你喜欢你所做的，无论如何你都会喜欢它。

结论

网页设计是一个不断变化的领域，尽可能多地学习是必不可少的。如果您刚刚开始进行网页设计或开发，那么关键是了解 UI 和 UX。这些都是帮助您创建更好界面的关键概念。了解排版等布局基础知识也有助于了解这些元素如何在网站页面上组合在一起。你知道的越多，你就会变得越专业。