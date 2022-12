Projektowanie stron internetowych to umiejętność, której wiele osób chce się nauczyć, ale zazwyczaj nie wie, jak to zrobić i od czego zacząć.

Kiedy po raz pierwszy zaczynasz, upewnij się, że poznasz różne obszary projektowania i rozwoju. Naucz się podstaw projektowania UI i UX, typografii i teorii kolorów, animacji i układu. Im więcej wiesz, tym bardziej wszechstronny będzie Twój zestaw umiejętności i tym lepiej poradzisz sobie z każdym projektem.

Dziś poznamy kilka wskazówek, którymi możesz się kierować podczas nauki projektowania stron internetowych.

Czym jest projektowanie stron internetowych?

Projektowanie stron internetowych odnosi się do procesu projektowania i tworzenia stron internetowych. Obejmuje ono projektowanie graficzne, komunikację wizualną i projektowanie UI/UX w celu stworzenia strony internetowej.

Jest to obszerny termin obejmujący wiele różnych aspektów produkcji stron internetowych. Jednak proces projektowania stron internetowych może obejmować tworzenie prostej witryny typu one-page i rozbudowanej witryny e-commerce z elementami multimedialnymi.

Projektanci stron internetowych zazwyczaj uczą się używać HTML do tworzenia szablonów i CSS do stylizacji. Uczą się jak wziąć grafikę lub obraz i przekształcić go w stronę internetową poprzez hiperłącza, schematy kolorów, elementy graficzne takie jak pola tekstowe i przyciski, itp. Projektanci stron internetowych uczą się, jak budować swoje strony internetowe i włączać pracę innych do swoich projektów.

Będąc profesjonalistą, powinieneś zidentyfikować krytyczne punkty zainteresowania na stronie. Konieczne jest upewnienie się, że strony ładują się szybko i są przyjazne dla urządzeń mobilnych. Powinieneś stworzyć łatwe do znalezienia menu nawigacyjne dla użytkowników i zrozumieć, jak kolory wpływają na postrzeganie stron przez widzów.

Naucz się również podstawowych zasad kodowania HTML, aby wdrożyć je do projektów bezpośrednio lub poprzez współpracę z programistami internetowymi, którzy mogą je zakodować. Projektanci stron internetowych powinni zrozumieć, że projektowanie dla sieci nie jest tylko o to, że coś wygląda ładnie, ale o celu za estetyką.

Proces tworzenia i projektowania strony internetowej

Projektowanie stron internetowych składa się z wielu etapów: od stworzenia podstawowego schematu witryny do zakodowania jej w HTML. Planowanie witryny jest proste, dzięki przewodnikowi krok po kroku przez ten proces.

Wybierz temat. Zacznij od tematu, o którym chcesz, aby Twoja strona była. Upewnij się, że zmieści się on na układzie 5-8 stron, a także w razie potrzeby na 1 stronie.

Stwórz szkielet. W razie potrzeby naszkicuj podstawowy zarys tego, jak ułożysz treść. Pomoże to w organizacji i pozwoli zaoszczędzić czas później, aby wszystko było spójne.

Wybierz układ strony. Jaki typ projektu powinieneś zastosować? Spróbuj czegoś minimalistycznego i prostego, aby wyróżnić się wśród innych stron internetowych. Jeśli zamierzasz dostarczyć użytkownikom pomocnych informacji, trzymaj się tradycyjnych projektów, które są łatwe w nawigacji.

Napisz treść tekstu. Kiedy już wybierzesz, jak będzie wyglądać, przygotuj kopię strony i pomyśl o funkcjach, które mogą wpłynąć na jej wygląd. Czy będzie jakaś interaktywność, czy będzie to tylko tekst informacyjny?

Zbuduj stronę. Teraz, gdy już wiesz jak będzie wyglądała Twoja strona, zdecyduj czy do stworzenia struktury witryny użyjesz Bootstrapa czy HTML/CSS. Pamiętaj, że ten krok może zająć najwięcej czasu. Gdy masz już gotowy szkielet dla swojej strony, zacznij wklejać wszystkie jej treści.

Uzyskaj informacje zwrotne. Czy to beta testerzy, czy współpracownicy, poproś ich o przejrzenie Twojej pracy i przekazanie sugestii, co jeszcze chcieliby zobaczyć dodane/zmienione/usunięte. Pomoże Ci to stworzyć lepszy produkt, gdy wszystko będzie już gotowe.

Zdefiniuj swoje cele: dlaczego chcesz nauczyć się projektowania stron internetowych

Istnieje wiele powodów, dla których ktoś może chcieć nauczyć się projektowania stron internetowych. Być może chcesz stworzyć stronę internetową dla swojej firmy, a może chcesz stać się bardziej biegły w kodowaniu i projektowaniu stron internetowych od podstaw. Nauka projektowania stron internetowych jest cenną umiejętnością, która może przynieść Ci korzyści na wiele sposobów. Jednak w zależności od celu możesz wybrać różne rodzaje zasobów edukacyjnych, określić ilość czasu, jaką jesteś gotowy poświęcić na naukę. Lepiej więc określić swoje cele, aby znaleźć bardziej efektywne podejście do studiowania.

Poznaj koncepcje projektowania stron internetowych

Zrozumienie koncepcji projektowania stron internetowych jest kluczowe. Mając szeroką wiedzę na temat istotnych aspektów projektowania stron internetowych, łatwiej będzie budować strony lubiane przez użytkowników.

Pamiętaj, że podstawowym celem strony internetowej jest rozwiązanie problemu, który mają użytkownicy. W każdy sposób powinna być ona oczywista dla użytkownika i prowadzić go do celu. Buduj stronę przedkładając funkcję nad formę.

Podkreślaj tylko jedną rzecz. Podkreślanie różnych elementów na stronie może być rozpraszające dla odwiedzających. Zdecyduj co podkreślić: cechy produktu lub ceny usług, blog, czy sekcję FAQ. To wszystko zależy od celu Twojej strony.

Użyj białej przestrzeni, aby oddzielić informacje i poprawić czytelność. Biała przestrzeń lub przestrzeń negatywna to obszar pomiędzy różnymi elementami na stronie, równoważący ich wygląd dla łatwiejszej nawigacji po stronie.

Bądź skoncentrowany na użytkowniku. Po raz kolejny, strona internetowa jest dla użytkowników. Pomyśl o nich dokładnie i zapewnij skuteczny, szybki i niezawodny sposób na osiągnięcie ich celu na swojej stronie.

Stosuj hierarchię wizualną. Ludzie zazwyczaj skanują treść na stronie internetowej, zamiast czytać każdą pojedynczą linię tekstu. Możesz wykorzystać zmierzone wzorce czytania, aby określić, gdzie umieścić istotne elementy i rozmieścić je na stronie zgodnie z zachowaniami czytelniczymi użytkowników.

Naucz się HTML i CSS

HTML i CSS to dwa języki używane podczas budowania stron internetowych. Będą one twoim chlebem powszednim w projektowaniu stron internetowych, więc naucz się ich od środka i od zewnątrz. Gorąco polecamy zdobycie kopii książki Marka Boultona "Designing for the Web" i podążanie za przykładami tam zawartymi.

Naucz się HTML poprzez książki, kursy online, a nawet darmowe tutoriale na YouTube. W zależności od tego, czy chcesz się nauczyć tradycyjnego HTML, czy najnowszych wersji tego języka (HTML5), Twoje opcje mogą się różnić. Nauka nowszych wersji będzie łatwa, jeśli znasz podstawy HTML.

Zrozumieć UX

User experience, czyli UX, to termin używany do opisania tego, jak czuje się użytkownik podczas interakcji z produktem. Obejmuje on wszystko, od pierwszego wrażenia o produkcie do jego rzeczywistego użytkowania. Dobry projekt UX sprawi, że użytkownik będzie czuł się komfortowo korzystając z produktu.

Na stworzenie dobrego projektu UX składa się wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą:

Zrozumienie potrzeb użytkownika.

Stworzenie intuicyjnego interfejsu.

Zapewnienie, że wszystkie interakcje są płynne i łatwe w użyciu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projektowaniu UX, sprawdź niektóre z tych zasobów:

The Nielsen Norman Group. Strona poświęcona jest pomocy projektantom w tworzeniu lepszych doświadczeń użytkowników. Mają kolekcję artykułów na swojej stronie, które są bardzo pouczające i łatwe do odczytania.

Smashing Magazine. Obszerna kolekcja praktycznych wskazówek zawartych w setkach artykułów opublikowanych przez Smashing Magazine.

Poznaj UI

Projektowanie interfejsu użytkownika, lub UI, to proces tworzenia interfejsów dla produktów cyfrowych. Obejmuje on strony internetowe, aplikacje mobilne, a nawet aplikacje desktopowe. Dobry projekt UI sprawi, że doświadczenie użytkownika z produktem będzie tak wygodne i proste, jak to tylko możliwe.

W projektowaniu stron internetowych, UI odnosi się do elementów Twojej witryny, z którymi użytkownicy wchodzą w interakcję. Obejmuje to przyciski, pola wejściowe, menu nawigacyjne itp. Projekt UI Twojej strony jest tylko tak dobry, jak stojący za nim kod. Projektowanie stron internetowych wykracza poza estetykę witryny i bezpośrednio wpływa na jej użyteczność i ogólną efektywność.

Zrozum podstawy układów i typografii

Układ to rozmieszczenie elementów lub treści na stronie. Podstawową kwestią przy projektowaniu jest to, jak najlepiej zorganizować treść i rozmieścić ją na stronie, aby zapewnić jak najbardziej efektywne doświadczenie czytelnicze.

Typografia to sztuka i technika rozmieszczania czcionek, rozmiarów i typów, aby treść pisemna była czytelna, łatwa do odczytania i atrakcyjna. Dobra typografia jest niezbędna w każdym projekcie. Może pomóc poprawić ogólny projekt i czytelność Twojej strony internetowej.

Znajomość tych aspektów pozytywnie wpłynie na proces projektowania strony i znacznie poprawi jej wygląd.

Myśl kreatywnie

Budowanie strony internetowej nie jest całkowicie technicznym procesem. Potrzebna jest również kreatywność.

Masz więcej szans, aby przekształcić dobrą stronę internetową w niezapomniane doświadczenie z kreatywnym podejściem. Kreatywność pomaga podnieść rangę Twojej marki, ustanowić obecność Twojej firmy na rynku i stworzyć wspomnienia. Kreatywność może pomóc uwolnić pełny potencjał Twojej strony internetowej, przykuwając uwagę odwiedzających.

Poznaj zasoby edukacyjne

Jeśli chcesz nauczyć się zasad projektowania i tworzenia stron internetowych, ale nie wiesz od czego zacząć, oto kilka różnych opcji do rozważenia.

Możesz wziąć tradycyjny kurs uniwersytecki i uzyskać stopień naukowy. Możesz również wziąć łatwy start i dostać się do programu online. Jest to bardziej wygodne i istotne, jeśli planujesz nauczyć się projektowania stron internetowych jako dodatkowej umiejętności pomocniczej. Możesz też zbadać darmowe zasoby do samodzielnej nauki poprzez takie platformy jak Youtube, Udemy czy Codecademy.

Zdobądź swój pierwszy projekt i ćwicz

Nie czekaj, aż projekty same Cię znajdą? Poszukaj ich sam. Projektowanie stron internetowych to praktyczna umiejętność, więc korzystaj z każdej okazji i ćwicz jak najwięcej. Możesz założyć konto na giełdzie freelancerów i tam brać projekty. Nie będą one opłacane tak wysoko, jak można by się spodziewać. Nadają się jednak do podszkolenia się i stworzenia portfolio.

Nie bój się; każdy zawód ma swoją krzywą uczenia się. Może minąć trochę czasu, zanim go opanujesz, ale jeśli lubisz to, co robisz, to i tak będziesz czerpał z tego przyjemność.

Podsumowanie

Projektowanie stron internetowych to ciągle zmieniająca się dziedzina, dlatego istotne jest, aby nauczyć się jak najwięcej. Jeśli dopiero zaczynasz projektować lub rozwijać strony internetowe, najważniejszą rzeczą do zrobienia jest poznanie UI i UX. Są to oba kluczowe pojęcia, które pomogą Ci stworzyć lepsze interfejsy. Pomocna może być również nauka o podstawach układu, takich jak typografia, aby zrozumieć, jak te elementy łączą się na stronie internetowej. Im więcej wiesz, tym bardziej profesjonalny się staniesz.