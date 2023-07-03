في عالم التكنولوجيا سريع التطور ، تبحث الشركات باستمرار عن طرق مبتكرة لتبسيط عمليات تطوير البرامج وتسريعها. قد تكون طرق الترميز التقليدية مستهلكة للوقت ومكلفة ، وتتطلب استثمارًا كبيرًا في الخبرة الفنية. ومع ذلك ، فإن ظهور منصات لا تحتوي على كود قد أحدث ثورة في الصناعة ، حيث قدم نهجًا أسرع وأكثر سهولة لتطوير التطبيقات.

واحدة من هذه المنصات no-code والتي حظيت باهتمام كبير هي Creatio . بفضل مجموعة الميزات والإمكانيات القوية ، أصبح Creatio خيارًا شائعًا للشركات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول بدون تشفير تقليدي. جعلت واجهة drag-and-drop الخاصة به ، والقوالب المبنية مسبقًا ، وإمكانيات التشغيل الآلي الشامل لسير العمل ، منه حلاً جاهزًا للعديد من المؤسسات.

ومع ذلك ، فمن الضروري للشركات النظر في بدائل Creatio لضمان العثور على أفضل ما يناسب متطلباتهم الخاصة. بينما تقدم Creatio مجموعة ميزات شاملة ، فقد تكون هناك حالات استخدام محددة أو احتياجات خاصة بالصناعة يتم التعامل معها بشكل أفضل من خلال الأنظمة الأساسية الأخرى.

ما هو No-Code ؟

No-code هو نهج لتطوير البرمجيات يمكّن الأفراد من إنشاء تطبيقات وحلول برمجية دون الحاجة إلى معرفة البرمجة التقليدية أو الترميز. مع الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن للمستخدمين تصميم التطبيقات وإنشائها بشكل مرئي من خلال استخدام واجهات السحب والإفلات البديهية والقوالب المعدة مسبقًا ومجموعة متنوعة من المكونات والميزات الجاهزة للاستخدام. الهدف الأساسي لحركة no-code هو إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات ، وجعلها في متناول جمهور أوسع يتجاوز المطورين المحترفين.

غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية No-code مجموعة من الأدوات والوظائف ، بما في ذلك تكامل البيانات وأتمتة سير العمل وتصميم واجهة المستخدم وقدرات النشر. من خلال إزالة حاجز خبرة الترميز ، no-code يمكّن الشركات ورجال الأعمال والمطورين المواطنين من وضع نماذج أولية للتطبيقات وتكرارها وإطلاقها بسرعة ، وتسريع عملية التطوير وتعزيز الابتكار. تعمل No-code على تمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى حلول برمجية وظيفية ، وفتح فرص جديدة وتحويل الطريقة التي نتعامل بها مع تطوير البرمجيات.

مزايا تطوير No-Code

يجلب التطوير No-code العديد من الفوائد للشركات ، مما يُحدث ثورة في طريقة إنشاء الحلول البرمجية ونشرها. مع no-code ، يمكن للأفراد الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في الترميز إنشاء تطبيقات وظيفية دون كتابة تعليمات برمجية معقدة. يقدم هذا النهج العديد من المزايا:

زيادة الكفاءة : توفر الأنظمة الأساسية No-code واجهات مرئية بديهية ومكونات مسبقة الصنع ، مما يتيح التطوير السريع للتطبيقات . هذا يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإحياء الأفكار ، وتسريع عملية التطوير.

: توفر الأنظمة الأساسية واجهات مرئية بديهية ومكونات مسبقة الصنع ، مما يتيح التطوير السريع للتطبيقات . هذا يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإحياء الأفكار ، وتسريع عملية التطوير. التوفير في التكاليف : قد يكون تطوير البرامج التقليدي مكلفًا ، ويتطلب مطورين ماهرين وترميزًا شاملاً. يلغي No-code الحاجة إلى الخبرة الفنية المتخصصة ، ويقلل من تكاليف التطوير ويجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة للشركات من جميع الأحجام.

: قد يكون تطوير البرامج التقليدي مكلفًا ، ويتطلب مطورين ماهرين وترميزًا شاملاً. يلغي الحاجة إلى الخبرة الفنية المتخصصة ، ويقلل من تكاليف التطوير ويجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة للشركات من جميع الأحجام. تمكين المطورين المواطنين : No-code يمكّن المستخدمين غير التقنيين ، الذين يشار إليهم غالبًا بالمطورين المواطنين ، من المشاركة بنشاط في عملية تطوير التطبيق. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية يمكّن الفرق من تولي ملكية مشاريعهم وتكرارها بسرعة.

: يمكّن المستخدمين غير التقنيين ، الذين يشار إليهم غالبًا بالمطورين المواطنين ، من المشاركة بنشاط في عملية تطوير التطبيق. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية يمكّن الفرق من تولي ملكية مشاريعهم وتكرارها بسرعة. المرونة والتخصيص : توفر الأنظمة الأساسية No-code مرونة في تصميم التطبيقات وتخصيصها لتناسب احتياجات العمل المحددة. يمكن للمستخدمين تعديل التطبيقات وتكييفها بسهولة مع تغير المتطلبات ، مما يعزز السرعة والاستجابة.

: توفر الأنظمة الأساسية مرونة في تصميم التطبيقات وتخصيصها لتناسب احتياجات العمل المحددة. يمكن للمستخدمين تعديل التطبيقات وتكييفها بسهولة مع تغير المتطلبات ، مما يعزز السرعة والاستجابة. وقت أسرع للتسويق : يتيح التطوير No-code للشركات إمكانية وضع نماذج أولية للتطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة. تسمح دورة التطوير الأقصر هذه للمؤسسات بجلب المنتجات والخدمات إلى السوق بشكل أسرع ، واكتساب ميزة تنافسية.

: يتيح التطوير للشركات إمكانية وضع نماذج أولية للتطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة. تسمح دورة التطوير الأقصر هذه للمؤسسات بجلب المنتجات والخدمات إلى السوق بشكل أسرع ، واكتساب ميزة تنافسية. زيادة التعاون : تعزز الأنظمة No-code التعاون من خلال توفير واجهات مرئية مشتركة وميزات تعاون في الوقت الفعلي. يمكن للفرق العمل معًا بسلاسة ، والمساهمة في عملية التطوير وتعزيز الابتكار.

: تعزز الأنظمة التعاون من خلال توفير واجهات مرئية مشتركة وميزات تعاون في الوقت الفعلي. يمكن للفرق العمل معًا بسلاسة ، والمساهمة في عملية التطوير وتعزيز الابتكار. سد فجوة تكنولوجيا المعلومات : تعمل No-code على تمكين مستخدمي الأعمال من إنشاء تطبيقات بشكل مستقل ، مما يقلل من اعتمادهم على أقسام تكنولوجيا المعلومات. هذا يحرر موارد تكنولوجيا المعلومات للتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا والمبادرات الإستراتيجية.

: تعمل على تمكين مستخدمي الأعمال من إنشاء تطبيقات بشكل مستقل ، مما يقلل من اعتمادهم على أقسام تكنولوجيا المعلومات. هذا يحرر موارد تكنولوجيا المعلومات للتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا والمبادرات الإستراتيجية. الابتكار المعزز : مع سهولة إنشاء التطبيقات من خلال no-code ، يمكن للشركات تجربة الأفكار والنماذج الأولية الجديدة ، وتعزيز الابتكار ودفع الحلول الإبداعية للمشكلات.

: مع سهولة إنشاء التطبيقات من خلال ، يمكن للشركات تجربة الأفكار والنماذج الأولية الجديدة ، وتعزيز الابتكار ودفع الحلول الإبداعية للمشكلات. إنتاجية محسّنة : تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط المهام المتكررة وتشغيلها تلقائيًا ، مما يقلل الجهد اليدوي. هذا يعزز الإنتاجية من خلال تمكين الفرق من التركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى والمبادرات الاستراتيجية.



لماذا تنظر في بدائل Creatio

عندما يتعلق الأمر بإدارة عمليات الأعمال (BPM) ، فإن Creatio هو حل معترف به ومستخدم على نطاق واسع. ومع ذلك ، هناك حالات قد تحتاج فيها الشركات إلى استكشاف بدائل لـ Creatio. قد تنشأ هذه البدائل بسبب متطلبات محددة قد لا يعالجها Creatio بشكل كامل أو قيود تقيد فعالية البرنامج في مؤسسات معينة. من الأهمية بمكان مراعاة عوامل مثل قابلية التوسع وإمكانيات التكامل وخيارات التخصيص والتسعير عند تقييم خيارات برنامج BPM.

من خلال التفكير في بدائل Creatio ، يمكن للشركات التأكد من العثور على حل BPM المناسب الذي يتوافق مع احتياجاتهم الفريدة ويوفر الميزات والوظائف والمرونة المطلوبة لتبسيط عملياتهم التجارية بشكل فعال. يفتح استكشاف البدائل فرصًا لاكتشاف الحلول التي قد تتناسب بشكل أفضل مع المتطلبات والأهداف المحددة للمؤسسة ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الكفاءة والنجاح في تنفيذ BPM.

ضمان التوافق مع احتياجات العمل

عند التفكير في أي حل تقني ، بما في ذلك النظام الأساسي no-code ، فمن الأهمية بمكان ضمان التوافق مع احتياجات عملك. يتضمن ذلك تقييمًا شاملاً لأهداف مؤسستك ومتطلباتها وسير العمل.

أولاً ، حدد التحديات المحددة ونقاط الألم التي تهدف إلى معالجتها من خلال تطبيق نظام no-code. يمكن أن يشمل ذلك تبسيط العمليات أو تحسين الكفاءة أو تقليل التكاليف أو تحسين تجارب العملاء. سيساعدك فهم أهدافك على تقييم ما إذا كان نظام أساسي معين no-code يمكنه تلبية احتياجات عملك بشكل فعال.

بعد ذلك ، ضع في اعتبارك قابلية التوسع ومرونة النظام الأساسي. مع نمو عملك وتطوره ، يجب أن يكون الحل الذي تم اختياره no-code قادرًا على استيعاب متطلباتك المتغيرة. يجب أن يدعم قابلية تطوير تطبيقاتك ويوفر مساحة للتخصيص والتوسيع حسب الحاجة.

قدرات التكامل هي عامل حاسم آخر في الاعتبار. قم بتقييم ما إذا كان النظام الأساسي no-code يتكامل بسلاسة مع الأنظمة والتطبيقات الحالية لديك. تعد القدرة على الاتصال وتبادل البيانات بين الأدوات والأنظمة الأساسية المختلفة أمرًا ضروريًا لضمان سير عمل متماسك وفعال.

التكلفة هي أيضا اعتبار مهم. قم بتقييم نماذج التسعير وخطط الاشتراك التي يقدمها موفرو النظام الأساسي no-code. لا تأخذ في الاعتبار التكاليف الأولية فقط ولكن أيضًا أي رسوم جارية أو رسوم إضافية لميزات أو استخدامات معينة. من الضروري موازنة القيمة التي توفرها المنصة مقابل تكلفتها والتأكد من توافقها مع قيود ميزانيتك.

أخيرًا ، ضع في اعتبارك الدعم والموارد المقدمة من مزود النظام الأساسي no-code. يمكن أن يؤدي التوثيق الكافي والبرامج التعليمية وفريق الدعم المتجاوب إلى تسهيل عملية التعلم والاعتماد بشكل كبير. يمكن أيضًا لمجتمع نابض بالحياة من المستخدمين توفير رؤى قيمة وأفضل الممارسات وفرص التعاون.

من خلال تقييم هذه العوامل بعناية والتأكد من التوافق مع احتياجات عملك ، يمكنك تحديد نظام no-code يمكّن مؤسستك من تحقيق أهدافها وتبسيط العمليات ودفع الابتكار. تذكر أن النظام الأساسي المناسب no-code ليس فقط حلاً تقنيًا ولكنه أيضًا استثمار استراتيجي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح عملك ونموه.

AppMaster

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا رائدًا no-code يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. على عكس الأدوات الأخرى في السوق ، يتميز AppMaster من خلال تزويد العملاء بواجهة مرئية سهلة الاستخدام لإنشاء نماذج البيانات وتصميم العمليات التجارية وتطوير واجهات مستخدم تفاعلية - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

واحدة من المزايا الأساسية لـ AppMaster هي تعدد استخداماته. وهو يدعم إنشاء تطبيقات الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، مما يوفر حلاً شاملاً للشركات من جميع الأحجام. سواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو مؤسسة ، AppMaster يوفر الأدوات اللازمة لتطوير حلول برمجية قابلة للتطوير بسهولة.

يبدأ إنشاء التطبيقات الخلفية لـ AppMaster بتصميم نماذج البيانات المرئي باستخدام مصمم مخطط قاعدة البيانات القوي. يمكن للمستخدمين تحديد جداول قاعدة البيانات والحقول والعلاقات والقيود بشكل حدسي. هذا يلغي الحاجة إلى الترميز اليدوي ويسرع عملية التطوير بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم النظام الأساسي بإنشاء Swagger (Open API) للوثائق والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا ، مما يقلل العبء على المطورين.

لتطوير تطبيقات الويب ، يتميز AppMaster بمصمم واجهة مستخدم drag-and-drop يمكّن المستخدمين من إنشاء واجهات مستخدم جذابة ومرئية. يتيح Web Business Process Designer للمنصة للشركات إنشاء منطق أعمال معقد لكل مكون ، مما يجعل تطبيق الويب تفاعليًا بالكامل. يتم تنفيذ عمليات الأعمال هذه مباشرة في متصفح المستخدم ، مما يعزز الأداء وتجربة المستخدم.

عندما يتعلق الأمر بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يتخذ AppMaster نهجًا فريدًا من خلال إطار العمل الذي يعتمد على الخادم المستند إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS. يسمح هذا النهج للشركات بتحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. تعمل إمكانية التحديث السلس والفوري على تمييز AppMaster عن العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى no-code.

عملية نشر AppMaster مباشرة. بنقرة واحدة على زر "نشر" ، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر ، وتجميع التطبيقات ، وتشغيل الاختبارات ، ونشرها على السحابة. علاوة على ذلك ، يوفر AppMaster ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ لمشتركي Business و Business + وحتى الوصول إلى رمز المصدر لمشتركي Enterprise ، مما يسمح للشركات باستضافة تطبيقاتها في أماكن العمل.

Bubble

Bubble هي عبارة عن نظام أساسي no-code معروف معروف بواجهة drag-and-drop المرئية والميزات القوية. إنها تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب دون أي معرفة بالترميز. باستخدام Bubble ، يمكن للمستخدمين تصميم واجهة المستخدم وتخصيصها ، وإنشاء مهام سير العمل ، ودمج واجهات برمجة التطبيقات الخارجية بسهولة. توفر Bubble أيضًا سوقًا للمكونات الإضافية والقوالب ، مما يسهل توسيع إمكانات النظام الأساسي.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام no-code على مستوى المؤسسات يركز على التطوير السريع للتطبيقات. يوفر مجموعة شاملة من الأدوات والميزات لبناء تطبيقات الويب والجوال المعقدة. تسمح OutSystems للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بصريًا وتصميم واجهات مستخدم وتحديد مهام سير العمل والتكامل بسهولة مع الأنظمة الحالية. إن بيئة التطوير المرئية والميزات الآلية تجعلها خيارًا ممتازًا لمشاريع المؤسسات واسعة النطاق.

منديكس

Mendix عبارة عن نظام أساسي لتطوير low-code يوفر مزيجًا من إمكانات التطوير المرئي والتشفير. في حين أنه يتطلب بعض الخبرة الفنية ، فإنه يوفر نهجًا يمكن الوصول إليه لتطوير التطبيقات أكثر من الترميز التقليدي. يسمح Mendix للمستخدمين بتصميم واجهات ، وتحديد منطق الأعمال ، والتكامل مع مصادر البيانات المختلفة وواجهات برمجة التطبيقات. كما يوفر ميزات تعاون لمشاريع التطوير القائمة على الفريق.

Adalo

Adalo عبارة عن نظام no-code مصمم خصيصًا لبناء تطبيقات الهاتف المحمول. يوفر واجهة سهلة الاستخدام حيث يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج أولية لتطبيقات الهاتف المحمول وتصميم واجهات المستخدم وتحديد العناصر التفاعلية. يدعم Adalo العديد من الميزات مثل تكامل البيانات ، ودفع الإخطارات ، ومصادقة المستخدم. إنه خيار مثالي للشركات التي تركز بشكل أساسي على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

Appgyver

يقدم Appgyver نظامًا أساسيًا لتطوير البرامج no-code يسمى Composer Pro والذي يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال. يوفر مجموعة واسعة من القوالب المبنية مسبقًا ومكونات واجهة المستخدم وتكامل البيانات ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيقات تعمل بكامل طاقتها. يوفر Appgyver أيضًا سوقًا للمكونات الإضافية والوحدات النمطية لتوسيع وظائف النظام الأساسي.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار حل No-Code الصحيح

يتطلب اختيار الحل المناسب no-code دراسة متأنية للعديد من العوامل الرئيسية.

سهولة الاستخدام وسهولة الاستخدام : قم بتقييم واجهة المستخدم والتصميم لسهولة الاستخدام. حدد كيف يمكن للمستخدمين غير التقنيين الاستفادة من أدوات no-code . تأكد من أن النظام الأساسي يتيح تطوير التطبيقات بدون خبرة في الترميز.

: قم بتقييم واجهة المستخدم والتصميم لسهولة الاستخدام. حدد كيف يمكن للمستخدمين غير التقنيين الاستفادة من أدوات . تأكد من أن النظام الأساسي يتيح تطوير التطبيقات بدون خبرة في الترميز. قابلية التوسع : تقييم قابلية التوسع في حل no-code . حدد ما إذا كان بإمكانه استيعاب نمو عملك وتطور الاحتياجات. ضع في اعتبارك قدرتها على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة ومتطلبات المستخدم.

: تقييم قابلية التوسع في حل . حدد ما إذا كان بإمكانه استيعاب نمو عملك وتطور الاحتياجات. ضع في اعتبارك قدرتها على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة ومتطلبات المستخدم. قدرات التكامل : تقييم قدرات التكامل لحل no-code . تحديد مدى توافقه مع الأنظمة والتطبيقات الموجودة. ضمان التزامن السلس للبيانات وأتمتة سير العمل.

: تقييم قدرات التكامل لحل . تحديد مدى توافقه مع الأنظمة والتطبيقات الموجودة. ضمان التزامن السلس للبيانات وأتمتة سير العمل. خيارات التخصيص : ضع في اعتبارك مستوى التخصيص المتاح داخل النظام الأساسي no-code . تقييم مرونة النظام الأساسي في تصميم التطبيقات وتكييفها. تأكد من أنه يمكن أن يلبي متطلبات عملك الفريدة.

من خلال النظر بعناية في هذه العوامل ، يمكنك اختيار الحل المناسب الذي no-code والذي يتوافق مع احتياجات عملك ، ويمكّن فريقك من إنشاء تطبيقات فعالة ، ويسهل العمليات المبسطة دون الحاجة إلى خبرة في الترميز.

خاتمة

يمكن أن يكون استكشاف بدائل لـ Creatio لإدارة عمليات الأعمال مسعى قيمًا للشركات التي تبحث عن حل مخصص يناسب متطلباتهم الخاصة على أفضل وجه. بينما يقدم Creatio مجموعة قوية من الميزات والإمكانيات ، فمن الضروري التفكير في الخيارات الأخرى التي قد توفر مزايا فريدة. في هذه المقالة ، ناقشنا عدة بدائل لـ Creatio ، بما في ذلك AppMaster و Bubble و Mendix و Appgyver و Adalo و OutSystems. يجلب كل بديل نقاط القوة والمزايا الخاصة به من حيث الوظائف وإمكانية الاستخدام وقدرات التكامل.

عند التفكير في بدائل Creatio ، يجب على الشركات تقييم عوامل مثل سهولة الاستخدام وقابلية التوسع وقدرات التكامل وخيارات التخصيص والتكلفة بعناية. من خلال قضاء الوقت في تقييم هذه العوامل واستكشاف البدائل المختلفة ، يمكن للشركات العثور على حل BPM يتوافق بدقة مع احتياجاتهم الفريدة ويوفر المرونة والوظائف المطلوبة لتبسيط عملياتهم التجارية بشكل فعال.