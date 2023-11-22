TypeScript 5.3 引入了 ECMAScript 模块的导入属性支持和改进的功能

TypeScript 5.3 开启了生产之门，标志着 Microsoft JavaScript 版本的重要升级。这个新版本的亮点仍然是对 ECMAScript 模块中导入属性的支持，这是改进该语言丰富功能的一个进步。 11 月 20 日发布公告后，开发人员可以通过 NuGet 或 NPM 等流行的包管理器，使用 NPM 命令来访问此关键升级： npm install -D typescript 。

TypeScript 5.3 声称具有相关性，与 ECMA 导入属性提案中解决的最新修改保持同步。 ECMAScript 模块见证了 ECMA 提案提供的内联语法的出现，该语法专门设计用于与模块说明符一起传递信息。其目的是为统一分布在一系列 JavaScript 环境中的其他模块类型提供支持，其中 JSON 模块是最初的受益者。

在一个有意义的断言中，微软强调了导入属性的实用性，作为在运行时提供有关模块预期格式的上下文的规定。微软引用了一个示例场景来演示同样的情况，其中属性内容仍然未经 TypeScript 验证，因为这些属性内容是特定于主机的，并且被设计为由浏览器和多个运行时环境进行。

导入属性的起源可以追溯到被称为导入断言的最初提案，该提案于 2021 年末在 TypeScript 4.5 中成功实现。之前使用的形式和演变后的形式之间存在两个关键区别 - 第一个是断言关键字的切换对于 with 关键字，第二个（尽管很微妙）是，运行时现在可以利用属性来指导导入路径的解析和解释，而前一个版本将断言仅限于加载的模块。因此，未来的计划表明从导入断言语法到新的和建议的导入属性语法的逐步转变。

TypeScript 5.3 中引入的另一个显着改进是根据可行性优先选择仅使用类型自动导入。在此转变之前，当为类型位置中的元素生成自动导入时，TypeScript 强制使用类型修饰符。完成此改进后，TypeScript 将触发启用特定于编辑器的选项。

遵循软件生命周期的传统，TypeScript 5.3 源于 10 月 3 日发布的测试版本，随后在 11 月 3 日宣布候选版本后最终确定。它继承了几个月前于 8 月 24 日发布的前身 TypeScript 5.2。

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