В TypeScript 5.3 добавлена ​​поддержка атрибутов импорта и улучшена функциональность модулей ECMAScript

TypeScript 5.3, являющийся важным обновлением аналога JavaScript от Microsoft, открывает свои двери для производства. Изюминкой этой новой версии остается поддержка атрибутов импорта в модулях ECMAScript, что является прогрессивным шагом в улучшении богатой функциональности языка. Опубликовав объявление 20 ноября, разработчики смогут получить доступ к этому ключевому обновлению через популярные менеджеры пакетов, такие как NuGet или NPM, с помощью команды NPM: npm install -D typescript.

Заявляя о своей актуальности, TypeScript 5.3 синхронизирован с последними изменениями, указанными в предложении по атрибутам импорта ECMA. Модули ECMAScript свидетельствуют о появлении встроенного синтаксиса благодаря предложению ECMA, предназначенного исключительно для передачи информации вместе со спецификатором модуля. Намерение состояло в том, чтобы обеспечить поддержку дополнительных типов модулей, равномерно распределенных по ряду сред JavaScript, при этом модули JSON являются первоначальным бенефициаром.

В значимом утверждении Microsoft подчеркнула полезность атрибутов импорта как средства предоставления контекста ожидаемого формата модуля во время выполнения. Microsoft привела примерный сценарий, чтобы продемонстрировать то же самое, в котором содержимое атрибута остается непроверенным TypeScript, поскольку оно зависит от хоста и спроектировано так, чтобы его могли обрабатывать браузеры и несколько сред выполнения.

Атрибуты импорта могут проследить свое происхождение от первоначального предложения, получившего название «утверждения импорта», которое было успешно реализовано в TypeScript 4.5 в конце 2021 года. Выявились два ключевых различия между ранее использовавшейся и развитой формой: первоначальным из них является переключение ключевого слова Assert. к ключевому слову with, а второй, хотя и тонкий, заключается в том, что среды выполнения теперь могут использовать атрибуты для управления разрешением и интерпретацией путей импорта, при этом прежняя версия ограничивала утверждения только загруженными модулями. Таким образом, будущие планы указывают на постепенный переход от синтаксиса утверждений импорта к новому и предлагаемому синтаксису атрибутов импорта.

Еще одним заметным улучшением, представленным в TypeScript 5.3, является предпочтительный выбор прибегать к автоматическому импорту только типов, исходя из возможности. До этого изменения TypeScript принудительно использовал модификатор типа параллельно, когда автоматический импорт создавался для элементов в позиции типа. Благодаря этому усовершенствованию TypeScript активирует специальную опцию, специфичную для редактора.

Следуя традиции жизненного цикла программного обеспечения, TypeScript 5.3 берет свое начало из бета-версии, представленной 3 октября, которая впоследствии была завершена после того, как 3 ноября был объявлен кандидат на выпуск. Он пришел на смену своему предшественнику TypeScript 5.2, выпущенному несколькими месяцами ранее, 24 августа.

Благодаря захватывающим перспективам быстрого и экономичного проектирования приложений такие платформы, как AppMaster, потенциально могут использовать улучшенную функциональность, предоставляемую TypeScript 5.3, для обслуживания разнообразной аудитории разработчиков, от индивидуальных разработчиков до крупных и малых предприятий. Поскольку мир активно изучает альтернативы традиционному программированию no-code и с низким уровнем кода, такие платформы, как AppMaster, собираются сделать TypeScript 5.3 и его преемников доступными для более широкой аудитории.