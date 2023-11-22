TypeScript 5.3, ECMAScript Modülleri için İçe Aktarma Öznitelikleri Desteğini ve Geliştirilmiş İşlevselliği Tanıtıyor

Microsoft'un JavaScript muadili için önemli bir yükseltmeye işaret eden TypeScript 5.3, kapılarını üretime açıyor. Bu yeni sürümün öne çıkan özelliği, dilin zengin işlevselliğini geliştirmede ilerici bir adım olan ECMAScript modüllerindeki içe aktarma özniteliklerine yönelik destek olmaya devam ediyor. Duyuru 20 Kasım'da yayınlandığında, geliştiriciler bu önemli yükseltmeye NuGet veya NPM gibi popüler paket yöneticileri aracılığıyla NPM komutuyla erişebilirler: npm install -D typescript.

Uygunluğunu iddia eden TypeScript 5.3, ECMA içe aktarma nitelikleri teklifinde ele alınan en son değişikliklerle senkronize edilmiştir. ECMAScript modülleri, ECMA teklifinin sağladığı satır içi sözdiziminin ortaya çıkışına tanıklık eder; bu, yalnızca modül tanımlayıcının yanında bilgi iletmek için tasarlanmıştır. Amaç, JSON modüllerinin ilk yararlanıcı olduğu, çeşitli JavaScript ortamlarına eşit şekilde yayılmış ek modül türlerine destek sağlamaktı.

Anlamlı bir iddiada Microsoft, çalışma zamanında bir modülün beklenen formatı hakkında bağlam sağlamak için içe aktarma niteliklerinin faydasını vurguladı. Microsoft, aynısını göstermek için, öznitelik içeriğinin TypeScript tarafından doğrulanmamış kaldığı örnek bir senaryodan alıntı yaptı; çünkü bunlar ana bilgisayara özeldir ve tarayıcılar ve birden çok çalışma zamanı ortamı tarafından üstlenilmek üzere tasarlanmıştır.

İçe aktarma niteliklerinin kökeni, 2021'in sonlarında TypeScript 4.5'te başarılı bir şekilde uygulanan, içe aktarma iddiaları adı verilen ilk teklife kadar uzanabilir. Daha önce kullanılan form ile geliştirilmiş form arasındaki iki temel fark gün ışığına çıktı; ilkel olanı, Assert anahtar sözcüğünün anahtarıydı with anahtar kelimesine ve ikincisine, her ne kadar incelikli olsa da, çalışma zamanlarının artık içe aktarma yollarının çözümünü ve yorumlanmasını yönlendirmek için özniteliklerden yararlanma yetkisine sahip olması, eski sürümün iddiaları yalnızca yüklü modüllerle sınırlandırması. Bu nedenle gelecek planları, içe aktarma onayı sözdiziminden yeni ve önerilen içe aktarma özelliği sözdizimine doğru aşamalı bir geçişi göstermektedir.

TypeScript 5.3'te sunulan bir diğer dikkate değer gelişme, fizibiliteye dayalı olarak salt tip otomatik içe aktarmalara başvurmanın tercihli seçimidir. Bu geçişten önce TypeScript, bir tür konumundaki öğeler için otomatik içe aktarmalar oluşturulduğunda paralel olarak bir tür değiştiricinin kullanılmasını zorunlu kılıyordu. Bu iyileştirmenin uygulanmasıyla, TypeScript tarafından etkinleştirilen düzenleyiciye özel özel bir seçenek tetiklenir.

Yazılım yaşam döngüsü geleneğini takip eden TypeScript 5.3, 3 Ekim'de açıklanan bir beta sürümünden geliyor ve ardından 3 Kasım'da açıklanan sürüm adayının ardından son halini alıyor. Birkaç ay önce 24 Ağustos'ta yayınlanan selefi TypeScript 5.2'nin yerini alıyor.

Uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde tasarlamanın heyecan verici olasılığıyla AppMaster gibi platformlar, tek başına geliştiricilerden büyük ve küçük işletmelere kadar çeşitli geliştirici kitlesine hitap etmek için TypeScript 5.3'ün getirdiği geliştirilmiş işlevsellikten potansiyel olarak yararlanabilir. Dünya, geleneksel kodlamaya yönelik no-code ve az kodlu alternatifleri heyecanla keşfederken, AppMaster gibi platformlar TypeScript 5.3 ve ardıllarını daha geniş bir demografi için erişilebilir hale getirmeye hazırlanıyor.