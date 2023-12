TypeScript 5.3 führt Unterstützung für Importattribute und verbesserte Funktionalität für ECMAScript-Module ein

Als wichtiges Upgrade des JavaScript-Pendants von Microsoft öffnet TypeScript 5.3 seine Türen für die Produktion. Das Highlight dieser neuen Version bleibt die Unterstützung für Importattribute in ECMAScript-Modulen, ein progressiver Schritt zur Verbesserung der umfangreichen Funktionalität der Sprache. Nach der Ankündigung am 20. November können Entwickler über beliebte Paketmanager wie NuGet oder NPM mit dem NPM-Befehl auf dieses wichtige Upgrade zugreifen: npm install -D typescript.

TypeScript 5.3 behauptet seine Relevanz und ist mit den neuesten Änderungen synchronisiert, die im Vorschlag für ECMA-Importattribute behandelt werden. ECMAScript-Module sind Zeugen des Aufkommens einer Inline-Syntax dank des ECMA-Vorschlags, die ausschließlich für die Weitergabe von Informationen neben dem Modulspezifizierer konzipiert ist. Die Absicht bestand darin, zusätzliche Modultypen zu unterstützen, die einheitlich über eine Reihe von JavaScript-Umgebungen verteilt sind, wobei JSON-Module der erste Nutznießer sind.

In einer aussagekräftigen Aussage betonte Microsoft den Nutzen von Importattributen als Möglichkeit, zur Laufzeit Kontext über das erwartete Format eines Moduls bereitzustellen. Microsoft hat ein Beispielszenario angeführt, um dasselbe zu demonstrieren, bei dem der Attributinhalt von TypeScript nicht überprüft wird, da diese hostspezifisch sind und für die Ausführung durch Browser und mehrere Laufzeitumgebungen konzipiert sind.

Importattribute können ihren Ursprung auf den ursprünglichen Vorschlag mit der Bezeichnung „Import Assertions“ zurückführen, der Ende 2021 erfolgreich in TypeScript 4.5 implementiert wurde. Zwei wesentliche Unterschiede zwischen der zuvor verwendeten und der weiterentwickelten Form kamen zutage – der ursprüngliche war die Änderung des Schlüsselworts „assertion“. auf das Schlüsselwort „with“ und das zweite, wenn auch subtile, besteht darin, dass Laufzeiten jetzt in der Lage sind, Attribute zu nutzen, um die Auflösung und Interpretation von Importpfaden zu steuern, wobei die frühere Version die Behauptungen nur auf geladene Module beschränkte. Daher deuten zukünftige Pläne auf eine schrittweise Umstellung von der Import-Assertion-Syntax auf die neue und vorgeschlagene Import-Attributsyntax hin.

Eine weitere bemerkenswerte Verbesserung, die in TypeScript 5.3 eingeführt wurde, ist die bevorzugte Wahl, je nach Machbarkeit auf reine Typ-Auto-Importe zurückzugreifen. Vor dieser Änderung erzwang TypeScript die parallele Verwendung eines Typmodifikators, wenn automatische Importe für Elemente an einer Typposition generiert wurden. Mit dieser Verbesserung wird eine spezielle editorspezifische Option ausgelöst, die durch TypeScript aktiviert wird.

In Anlehnung an die Tradition des Software-Lebenszyklus geht TypeScript 5.3 auf eine Beta-Version zurück, die am 3. Oktober vorgestellt wurde und nach Bekanntgabe eines Veröffentlichungskandidaten am 3. November finalisiert wurde. Es folgt auf seinen Vorgänger TypeScript 5.2, der einige Monate zuvor am 24. August veröffentlicht wurde.

Mit der spannenden Aussicht, Anwendungen schnell und kostengünstig zu entwerfen, können Plattformen wie AppMaster möglicherweise die verbesserte Funktionalität von TypeScript 5.3 nutzen, um ein vielfältiges Entwicklerpublikum anzusprechen, von Einzelentwicklern bis hin zu großen und kleinen Unternehmen. Da die Welt eifrig nach no-code und Low-Code-Alternativen zur herkömmlichen Codierung sucht, sind Plattformen wie AppMaster bereit, TypeScript 5.3 und seine Nachfolger einer breiteren Bevölkerungsgruppe zugänglich zu machen.